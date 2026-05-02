The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступны Wine 11.8, Wine-staging 11.8 и Proton-CachyOS 11

02.05.2026 10:57 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.8. С момента выпуска 11.7 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 239 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.1.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • Улучшена поддержка раскладок клавиатуры, используя библиотеку libxkbregistry.
  • Продолжена работа над реализацией библиотеки msxml (Microsoft XML Core Services), не использующей libxml2.
  • Улучшена совместимость с VBScript.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visio 2013, Hoot Sound Hardware Emulator, Altium Designer 18.x-20.x, Enigma Virtual Box, PLSQL Developer, ExamDiffPro.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Microsoft Golf 99, Rainbow Six: Lockdown, Petka, Creed Shadows.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.8, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 281 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.8 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи, добавляющие в реализацию D3D9 отсутствующие сигнатуры для определения указателей на таблицы виртуальных функций (vtable).

Дополнительно можно отметить выпуск Proton-CachyOS 11, редакции пакета запуска Windows-приложений Proton, развиваемой разработчиками дистрибутива CachyOS. Выпуск синхронизирован с веткой Proton Experimental 11.0-20260428 и отличается применением дополнительных патчей и изменением настроек. С изменениями в ветке Proton 11 можно ознакомиться в анонсе бета-версии.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65345-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обновлён до ... Улучшена поддержка ... Продолжена работа ... Улучшена совместимость

    Знаете, почему под линух не разрабатывают ААА игры?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем, если есть Wine?
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:54, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    baldurs gate 3...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:42, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не нативная игра
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:34, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нету античитов и DRM
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:52, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > почему под линух не разрабатывают ААА игры?

    На UE, например, потеря до 50% FPS, беда с тенями и освещением.

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:56, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужна окупаемость затрат, будет расти доля игроков, тогда будут пилить под них.
    https://store.steampowered.com/linux
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:25, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая самая большая версия MS Office работает на wine? Аналогично какую версию фортошопа можно завести на нем?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:55, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2007 просто устанавливается, 2016 - если потанцевать с бубном.
    Так то работает любой - проблема установке.
     

  • 1.14, Аноним (13), 14:17, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати взялись за второй Cities, выкатили большой патч:
    https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:30, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патч для линукс?
     
     
  • 3.17, Аноним (13), 14:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для игры
     

  • 1.16, Аноним (15), 14:34, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю, зачем вам этот вайн, если вы ненавидите проприетарщину и с пеной у рта тут митингуете за освобождение машинного кода каждый день с утра до.. утра? Это просто двоемыслие какое-то.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:51, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В разработке прослоек и эмуляторов нет двойных стандартов.
    А адепты GPL вымирают, даже если вам кажется иначе.
    И проблема проприетарщины кроется не в том, что код просто закрыт.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру