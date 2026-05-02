Доступны Wine 11.8, Wine-staging 11.8 и Proton-CachyOS 11

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.8. С момента выпуска 11.7 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 239 изменений.

Наиболее важные изменения:

Движок Wine Mono обновлён до выпуска 11.1.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Улучшена поддержка раскладок клавиатуры, используя библиотеку libxkbregistry.

Продолжена работа над реализацией библиотеки msxml (Microsoft XML Core Services), не использующей libxml2.

Улучшена совместимость с VBScript.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visio 2013, Hoot Sound Hardware Emulator, Altium Designer 18.x-20.x, Enigma Virtual Box, PLSQL Developer, ExamDiffPro.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Microsoft Golf 99, Rainbow Six: Lockdown, Petka, Creed Shadows.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.8, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 281 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.8 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи, добавляющие в реализацию D3D9 отсутствующие сигнатуры для определения указателей на таблицы виртуальных функций (vtable).

Дополнительно можно отметить выпуск Proton-CachyOS 11, редакции пакета запуска Windows-приложений Proton, развиваемой разработчиками дистрибутива CachyOS. Выпуск синхронизирован с веткой Proton Experimental 11.0-20260428 и отличается применением дополнительных патчей и изменением настроек. С изменениями в ветке Proton 11 можно ознакомиться в анонсе бета-версии.