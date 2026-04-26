The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива CachyOS 260426

26.04.2026 20:54 (MSK)

Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 260426, основанного на пакетной базе Arch Linux, применяющего непрерывную модель доставки обновлений и пользующийся популярностью у любителей компьютерных игр. По данным сервиса ProtonDB проект CachyOS является самым популярным дистрибутивом Linux (доля 21.1%), применяемым геймерами.

Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, MangoWM, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.1 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные изменения:

  • В инсталляторе задействован новый интерфейс управления пакетами Shelly, предоставляющий как интерфейс командной строки, так и GUI на базе GTK4 с поддержкой Wayland. Для управления пакетами используется библиотека libalpm. Помимо основных репозиториев поддерживаются AUR и возможна установка пакетов в формате Flatpak.
  • В инсталляторе улучшен интерфейс выбора пакетов, связанных с GNOME.
  • После завершения установки обеспечено создание в ФС снапшота, предоставляющего возможность отката к начальному состоянию.
  • В число предлагаемых для установки графических окружений добавлен композитный сервер MangoWM c оболочкой DMS (Dank Material Shell). Удалена опция для установки десктоп-окружения UKUI (Ubuntu Kylin User Interface).
  • В загрузчике GRUB включено по умолчанию определение других установленных операционных систем через пакет os-prober.
  • В настойки, предоставляемые приложением CachyOS-Welcome, добавлена возможность включения DNS-over-HTTPS (DoH), указания собственного DNS-сервера, просмотра сведений о DNS-сервере, тестирования задержек обращения к DNS, установки эмулятора терминала wezterm и включения сервиса dmemcg-booster (вытесняет из видеопамяти в системную память данные фоновых приложений для увеличения видеопамяти, доступной для активной игры).
  • Для устройств NVMe по умолчанию включён планировщик ввода/вывода "kyber", использующий раздельные очереди для операций записи и чтения, с приоритетной обработкой запросов на чтение.
  • В утилиту chwd (CachyOS Hardware Detection), применяемую для автоматического определения и установки драйверов и модулей ядра, добавлено определение устройств USB, игровой консоли Xbox ROG Ally и моделей CPU. На поддерживаемых CPU Intel обеспечена активация модуля intel-lpmd для снижения энергопотребления в состоянии простоя. Добавлен профиль оборудования для Wi-Fi Marvell AVASTAR 88W8897, применяемого в планшете Surface Pro 4. Разделены профили NVIDIA для ПК и ноутбуков. Разделены и обновлены профили для виртуальных машин.
  • Добавлена поддержка использования датчиков отпечатков пальцев для авторизации выполнения операций через sudo.


  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2604-...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 25.1, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 6.0
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива CachyOS 251129
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65295-cachyos
Ключевые слова: cachyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25)
  • 1.1, Аноним (1), 21:57, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –6 +/
    А ну то-есть на моем intel 3770 + RX6700 это поделие даже не стартанет.
    Плюс нестабильное ядро плюс нестабильный планировщик задач плюс нестабильные пакеты.
     
     
  • 2.2, тоесть (?), 22:00, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Бреd коунечно, чуkcha во всей красе.
     
  • 2.3, Аноним (1), 22:01, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Для относительно нового стейбла есть федора. Или дебиан, он обновлятся реже.
    Хочешь поиграть в конструктора-тестера - ставь сразу арч или генту. Там ты хотя-бы разберешся с системой и будешь хоть примерно понимать как чинить то что у тебя упало.
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 22:46, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > intel 3770

    Стандартные x86-64 репозитории там есть. Я это даже на Atom Z8300 гоняю без проблем.

    > Плюс нестабильное ядро плюс нестабильный планировщик задач плюс нестабильные пакеты.

    И почему я полностью не прочитал и полез помогать. У нас тут очередной образец онaнимус кeкcпертус.

     
  • 2.14, Аноним (14), 22:48, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Пробуйте Tumbleweed, он тоже роллинг дистр:
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
     
  • 2.21, Alex (??), 23:22, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Опять геймеры?
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:05, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Фпс стабильнее чем на арче или без различий?
     
  • 1.5, Alladin (?), 22:09, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    архитектуры не те, в топку
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:12, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ну и по традиции сайт проекта даже не открывается. Привет чебурнет. Кто-нибудь объяснит, с какого перепугу у нас блокируют вообще все подряд? Какие там экстремисты и террористы сидят? Или это чтобы постепенно выбить всех конкурентов Астры с сертификатом Минцифры?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:15, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (14), 22:19, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 22:48, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >   Провайдер Cloudflare, Inc.

    Вот этим всё объясняется.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:08, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.17, Аноним (19), 23:07, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что ты сидишь на попе ровно и молчишь в тряпочку и всё это терпишь.
     

  • 1.8, Avririon (ok), 22:17, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Каждый дистрибутив должен быть оптимизирован.
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 23:06, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив ничего не должен решать вместо пользователя.
     
     
  • 3.20, Четкий Перец (?), 23:10, 26/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (14), 22:18, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    В среднем немного побыстрей:
    - https://www.phoronix.com/benchmark/result/benchmarks-opensuse-vs-cachyos/geome
    - https://www.phoronix.com/benchmark/result/benchmarks-opensuse-vs-cachyos/super
    - https://www.phoronix.com/benchmark/result/benchmarks-opensuse-vs-cachyos/svt-a

    Но вот как у него со стабильностью ?

     
  • 1.11, Folko (?), 22:36, 26/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажу что хороший arch дистрибутив, поставил xfce радуюсь.
     
     
  • 2.15, Аноним (19), 23:05, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех кто не осилил сделать все тоже самое в Арче ставит этот преднастроенный убунтодистр?
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:07, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот сделали бы они атомарную сборочку основанную на арче, чтобы система не ломалась и легко откатывалась из коробки, я бы его поставил себе за место арча, а так это просто какие то оптимизации ради 5% производительности. Играть все еще удобнее в выделенной виртуалке виндоус с проброшенным гпу.
     
  • 1.22, 12yoexpert (ok), 23:22, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > примечателен

    нет, это наглая ложь

    оптимизации и DE есть везде

     
  • 1.23, 12yoexpert (ok), 23:24, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > рабочего стола

    перевести desktop так, чтобы получилась "работа", мог только раб

    слову "столешница" на ЕГЭ не учат? а скатерть? или вам там учат только работать на дядю и смотреть телевизор?

     
  • 1.24, Аноним (24), 23:30, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Когда выйдет Aluminium OS?
     
     
  • 2.25, Аноним (14), 23:36, 26/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64748-aluminium
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру