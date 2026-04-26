Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 260426, основанного на пакетной базе Arch Linux, применяющего непрерывную модель доставки обновлений и пользующийся популярностью у любителей компьютерных игр. По данным сервиса ProtonDB проект CachyOS является самым популярным дистрибутивом Linux (доля 21.1%), применяемым геймерами. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, MangoWM, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.1 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. Основные изменения: В инсталляторе задействован новый интерфейс управления пакетами Shelly, предоставляющий как интерфейс командной строки, так и GUI на базе GTK4 с поддержкой Wayland. Для управления пакетами используется библиотека libalpm. Помимо основных репозиториев поддерживаются AUR и возможна установка пакетов в формате Flatpak.

В инсталляторе улучшен интерфейс выбора пакетов, связанных с GNOME.

После завершения установки обеспечено создание в ФС снапшота, предоставляющего возможность отката к начальному состоянию.

В число предлагаемых для установки графических окружений добавлен композитный сервер MangoWM c оболочкой DMS (Dank Material Shell). Удалена опция для установки десктоп-окружения UKUI (Ubuntu Kylin User Interface).

В загрузчике GRUB включено по умолчанию определение других установленных операционных систем через пакет os-prober.

В настойки, предоставляемые приложением CachyOS-Welcome, добавлена возможность включения DNS-over-HTTPS (DoH), указания собственного DNS-сервера, просмотра сведений о DNS-сервере, тестирования задержек обращения к DNS, установки эмулятора терминала wezterm и включения сервиса dmemcg-booster (вытесняет из видеопамяти в системную память данные фоновых приложений для увеличения видеопамяти, доступной для активной игры).

Для устройств NVMe по умолчанию включён планировщик ввода/вывода "kyber", использующий раздельные очереди для операций записи и чтения, с приоритетной обработкой запросов на чтение.

В утилиту chwd (CachyOS Hardware Detection), применяемую для автоматического определения и установки драйверов и модулей ядра, добавлено определение устройств USB, игровой консоли Xbox ROG Ally и моделей CPU. На поддерживаемых CPU Intel обеспечена активация модуля intel-lpmd для снижения энергопотребления в состоянии простоя. Добавлен профиль оборудования для Wi-Fi Marvell AVASTAR 88W8897, применяемого в планшете Surface Pro 4. Разделены профили NVIDIA для ПК и ноутбуков. Разделены и обновлены профили для виртуальных машин.

Добавлена поддержка использования датчиков отпечатков пальцев для авторизации выполнения операций через sudo.



