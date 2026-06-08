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Релиз http-сервера Apache 2.4.68 с устранением 13 уязвимостей

08.06.2026 23:01 (MSK)

Представлен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.68, в котором устранено 13 уязвимостей и внесено несколько изменений.

Устранённые уязвимости (первые 6 имеют умеренный уровень опасности, а остальные низкий):

  • CVE-2026-34355 - переполнение буфера в mod_proxy_html, проявляющееся при обращении к бэкенду, контролируемому атакующим.
  • CVE-2026-49975 - отказ в обслуживании через исчерпание всей доступной процессу памяти.
  • CVE-2026-44186 - бесконечное зацикливании в модуле mod_proxy_ftp, эксплуатируемое при обращении к подконтрольному атакующему FTP-серверу.
  • CVE-2026-44119 - локальные пользователи с правами создания файлов .htaccess могут прочитать содержимое файлов с привилегиями пользователя httpd.
  • CVE-2026-43951 - аварийное завершение процесса из-за чтения из области памяти за пределами выделенного буфера в mod_headers и mod_mime.
  • CVE-2026-42535 - уязвимость в mod_dav_fs, позволяющая авторам содержимого WebDAV получить доступ каталогу, требующему расширенных привилегий.


  • CVE-2026-29167 - обращение к памяти после её освобождения в mod_ldap.
  • CVE-2026-29170 - межсайтовый скриптинг в mod_proxy_ftp.
  • CVE-2026-34356 - переполнение буфера в реализации ProxyPassReverseCookieMap.
  • CVE-2026-42536 - переполнение буфера в mod_xml2enc.
  • CVE-2026-44185 - чтение из области вне буфера в mod_ssl при выполнении запросов к OCSP-серверу атакующего.
  • CVE-2026-44631 - переполнение буфера при обработке регулярных выражений в конфигурации.
  • CVE-2026-48913 - обращение к памяти после её освобождения в mod_http2, возникающее при исчерпании доступных файловых дескрипторов.

Среди не связанных с безопасностью улучшений:

  • В mod_ssl и утилите ab реализована поддержка OpenSSL 4.0.
  • В mod_ssl добавлено распознавание типа атрибутов SerialNumber.
  • В директиву ErrorLogFormat добавлена поддержка подстановки "%{m}t" для указания в логе времени с миллисекундной точностью.
  • Модуль mod_http2 обновлён до версии 2.0.42.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: В Apache httpd 2.4.67 устранена уязвимость в HTTP/2, не исключающая удалённое выполнение кода
  3. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.66 с устранением 5 уязвимостей
  4. OpenNews: Атака на реализации HTTP/2, приводящая к исчерпанию доступной памяти
  5. OpenNews: Обновление nginx 1.31.0 с устранением RCE-уязвимости, эксплуатируемой через HTTP-запрос
  6. OpenNews: В nginx выявлена вторая за 10 дней удалённо эксплуатируемая уязвимость
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65645-apache
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:44, 08/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кривозубики будут обновлятся
     
     
  • 2.4, Rev (ok), 01:05, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tsya.ru
     

  • 1.2, Аноним (-), 00:02, 09/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > переполнение буфера x4
    > чтения памяти за пределами выделенного буфера x2
    > обращение к памяти после её освобождения

    Мда...
    И это в софте который разрабтывается с 1995 года.
    А сколько "подарков" еще осталось..

     
     
  • 2.3, morphe (?), 00:32, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обращение к памяти после её освобождения

    x2

    Итого 8/13 уязвимостей вызваны нежеланием использовать memory safe язык

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 01:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты когда в музей приходишь тоже ругаешься, почему они (пращуры) пластик не использовали, а в галереи на то что сфотал бы на айфон лучше?
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:15, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >который разрабтывается с

    https://www.netcraft.com/blog/march-2026-web-server-survey

     
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