Атака на реализации HTTP/2, приводящая к исчерпанию доступной памяти

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|1.1, Аноним (1), 15:33, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>добиться отказа в обслуживании через исчерпание всей доступной процессу памяти. Наличие проблемы подтверждено в HTTP-серверах Cloudflare Pingora в конфигурации по умолчанию
А как же хваленый секуриту раст и его боров чекер?
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|1.2, НяшМяш (ok), 15:45, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Мертворождённый протокол. Не зря гугл быстро прыгнул делать QUIC/HTTP3.
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|2.9, 12yoexpert (ok), 15:54, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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и QUIC/HTTP3 юзерам тоже не нужен, UX на гигабайтных гугловых жс-помойках вроде ютуба от этого никак не изменится
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|2.35, Ilya Indigo (ok), 16:17, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только без HTTP2 (вам же нужно мультиплексирование, иначе зачем вам тогда HTTP3) ваш HTTP3 физически работать НЕ может! Сам HTTP3 НЕ может без HTTP2 сообщать клиенту что он есть! Вот такой прекрасный протокол!
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|1.4, Stanislavvv (ok), 15:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут логическая ошибка — требуется выделять память под заголовки, которых тупо дохера и без лимита. Раст такое не ловит. А если таки будет ловить просто компилятором без иишки — постараюсь на него перейти.
UPD: странный глюк сайта — я нажимал ответить на коммент, а не что-то там.
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|2.20, Аноним (12), 16:01, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нужен новый язык, обнаруживающий выход за пределы доступной процессу памяти.
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|3.52, Смузихеб забывший пароль (?), 17:07, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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наверняка что-то подобное есть
в том же яблочном Obj-C целое событие имелось, которое система "дёргала" когда свободной ОЗУ оставалось мало, чтобы процессы выкинули все не нужные на текущий момент данные из памяти для её освобождения
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|1.16, Doom (??), 15:59, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вполне нормальное логичное развитие.
Даже with-security-in-mind сходу ограничить число заголовков мало кому получится в своем продукте при реализации нового протокола.
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|1.19, Аноним (19), 16:01, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За исключением крупняка из топ-500, HTTP/2 и тем более QUIC, абсолютно не нужны. Даже более - из-за чрезмерного усложнения протоколов остальному интернету сильно вредны (security + возрастание энтропии посредством бесполезного подогрева вселенной)
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|2.24, Аноним (18), 16:05, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> посредством бесполезного подогрева вселенной
а если фотоны пролетят мимо Земли, то они подогреют вселенную очень полезно, ага
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|4.33, Аноним (18), 16:16, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хахаха, этой мантре уже лет 40, собственно, энергия звезд она одна, панелькой солнечной ловить фотоны свежие или в недрах планеты находить тяжелые элементы, которые остатки прошлых звезд, значения не имеет. управляемый термояд, ну мб, тогда энергия водорода, который еще собрать надо, или не надо, можно подождать пока сам в звезду завернется.
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|6.48, Аноним (18), 17:01, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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энергия вселенной есть константа, закон сохранения энергии есть база, в контексте "бессмысленого обогрева" вселенной значения что и как вы в этой вселенной будете делать не имеет абсолютно никакого, поскольку любое действие именно подогревом вселенной и является.
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|5.39, Аноним (7), 16:21, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы токомак уже запустили на 20 минут, пару лет назад рекорд был полторы минуты.
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|6.43, Аноним83 (?), 16:54, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вас не смущает что и токомак и ядерный реактор выдают не электричество а тепло?
Я намекаю что и то и другое не шибко практичное, и надо было не тратить 80% усилий на допил ядерного реактора до токомака а заниматся научными изысканиями в другую сторону.
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|7.55, Смузихеб забывший пароль (?), 17:18, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дело даже не в тепле, а в том, как ту энергию конкретно с термояда снимать
одним из вариантов ещё советских времён был МГД-генератор, там плазма стенок не касалась но КПД "так себе"
Температура плазмы такова, что вполне испарит поверхность теплообменника прежде, чем тот успеет прогреться
А нейтронное излучение не позволяет длительно снимать даже фотонное излучение, т.к оптика мутнеет, а камера д.б герметичной - т.е просто дырку через которую идёт свет не сделать.
Конструкции в общем становятся радиоактивными от нейтронов. Многие - охрупчиваются. А ведь обещали полную радиационную безопасность "ввиду отсутствия применения изотопов".
Только подумать, сколько за последние десятилетия "учёные" и "академики" с умным видом на этой хрени грантов и финансирования распилили
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|6.44, Аноним (18), 16:55, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и? то что они там плазму удержали не значит что эффект был, а сколько времени пройдет прежде чем начнут их штамповать на конвеере, да и с учетом дегобализации начнут ли?
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|7.60, Аноним (7), 17:33, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Урана на 200 лет остаётся, нефти на 50. Если энергия может быть получена из более доступных ингредиентов, исследовать такую возможность имеет смысл.
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|8.62, Аноним (18), 17:52, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хоть видосики на ютубе поглядите, эту сказку придумали еще до того как построили... большой текст свёрнут, показать
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|2.40, Аноним83 (?), 16:22, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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HTTP/2 и тем более QUIC очень нужен тем кто как гугл берёт деньги за якобы показ рекламы.
С ними всегда можно сказать: тут юзер пробегал мимо, мы ему вашу рекламу показали, мамой клянёмся - вот же UDP отправили!
А спрашивал юзер или у него банерорезалка всё порезала - не важно, ведь мы ему заранее всё самое нужное теперь отправить можем!
Кто то в гугле на этом не одну яхту себе купил.
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|2.57, Annonymous (?), 17:27, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Надо было останавливаться на HTTP/1.0.
1.1 же + websocket, с которым однако как-то больше всё на совести самих использующих.
webpush ещё надо запретить ))
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|2.64, Аноним (18), 17:55, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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300 мегабайт на соединение в дефолтном конфиге, ну такое себе, 100 соединений и прощай 30гб дорогущей озу.
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