Уязвимость в реализациях протокола HTTP/2, упрощающая проведение DoS-атак

2.18 , L10N ( ok ), 11:45, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Уязвимость не в протоколе, а в реализациях. Читайте внимательно :)

3.37 , Филя ( ? ), 13:50, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А реализации кто-нибудь стандаризирует? Апачи Фаундейшен скажем. FIPS стандартизирует openssl для гос. сектора например, фстэк у вовы какие-то сетевые устройства перед использованием в гос. секторе и тп, в белоруссии вот ОАЦ есть, тоже этим занимаются. Мб знаете, не?

4.49 , L10N ( ok ), 14:45, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Реализации могут сертифицировать. Например, есть ГОСТы по алгоритмам шифрования. Типа там "Кузнечик", "Магма". А когда кто-то их реализует в своих продуктах, то ФСБ потом может сертифицировать для применения в госсекторе. Но в общем случае стандартизуется протокол/алгоритм, а вот реализовывать можно по-разному.

3.54 , Аноним ( 54 ), 14:58, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выходы за границы буфера тоже не в спецификации, а в реализации. Думай.

4.57 , L10N ( ok ), 15:05, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, в реализации. И что? От этого уязвимости не в реализации, а в том, что реализуется? :)

2.19 , Аноним ( 19 ), 11:45, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так скажи спасибо Гуглу за это. На моей памяти несколько разрабов, связанных с реализацией HTTP, просто на мат переходили, когда речь заходила о HTTP/2.

3.20 , L10N ( ok ), 11:46, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ниасилили?

4.47 , Анонирм ( ? ), 14:42, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы осилили реализацию этого протокола? Или просто так пишите

5.52 , L10N ( ok ), 14:51, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А что там принципиально такого, что невозможно осилить? Протокол как протокол. Конкретно этот не осиливал, а когда в системной аналитике работал по сетевой безопасности, читал различные RFC в оригинале без словаря. И понимал, что там написано, ибо в разрабатываемом файерволле их поддержка реализовывалась. Ну, да, современные протоколы могут быть более сложными, чем более ранние. Но принципиально-то что изменилось? Есть спецификация протокола, ей можно следовать. Не бином Ньютона.

6.53 , Анонирм ( ? ), 14:54, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Конкретно этот не осиливал Вот когда осилите, тогда и приходите с критикой. А то получается что реальные разработчики были не в восторге, а вы их безосновательно критикуете, якобы не осилили. С себя начните.

7.56 , L10N ( ok ), 15:04, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, одни осиливают, другие не осиливают. Я думал, вы напишете, что конкретно этот протокол отличает от других. А вы пытаетесь оценивать меня. Конечно, HTTP/2 сложнее HTTP. Понятно, почему. Посмотрите, сколько лет прогресса между ними.

8.59 , Анонирм ( ? ), 16:13, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А чего ожидали, начав ветку с наброса про не осилили Грамотного технического ... 9.63 , L10N ( ok ), 17:17, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это был неявный вопрос о том, а на что именно ругались Может, что-то неудобно и... 7.62 , L10N ( ok ), 17:14, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – :)) Посмотрел, кто разработал RFC по HTTP/2. M. Thomson, Ed., Mozilla, C. Benfield, Ed., Apple Inc.

3.60 , Аноним ( 60 ), 16:14, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > несколько разрабов […] просто на мат переходили Ну это проблемы с воспитанием тех разрабов. А своё-то мнение у тебя есть? Или тебе его матюки очередного быдла заменяют?

3.61 , Аноним ( - ), 16:33, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну так скажи спасибо Гуглу за это. Спасибо гугл! Без тебя бы сидели в пещерах)) > На моей памяти несколько разрабов, связанных с реализацией HTTP, просто на мат переходили, когда речь заходила о HTTP/2. О, я помню дед матюкался, когда ему показали машину с автоматом.

Типа понавыдумаыли ***ни, вот на Волге - коробас нормальный, а этот что? даже в гараже не починишь.

А потом начал задвигать, что Настоящий Водитель умеет тормозить прерывисто и эти ваши АБС для лопухов.

