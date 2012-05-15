Уязвимость в предлагаемой в Qt реализации протокола HTTP/2

2.22 , Агл ( ? ), 13:13, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Безопасность в коде определяется не отсутствием дыр, а возможностью программистов их вовремя прикрывать!"

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:34, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если попало в новости, значит, вовремя не прикрыли.

4.26 , Аноним ( 26 ), 14:34, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как раз вовремя, потому что не пришлось втихую патчить.

4.31 , n00by ( ok ), 15:18, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если попало в новости - это Trolltech технично троллит тех кто "мы сами поддерживаем Qt5".

2.32 , Аноним ( 32 ), 15:20, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По версии местных ыкспертов, программисты, которые допускают такие ошибки, должны быть разжалованы из программистов, а проект быть нареченным говнокодом. Правда, за десятки лет так и не научились писать на языках с ручным управлением памяти без ошибок, так что по такой логике нет настоящих программистов.

2.35 , Аноним ( 6 ), 15:45, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> if (qAddOverflow(size_t(name.size()), size_t(value.size()), &sum)) зачем вообще писать на С++ генерируя такие конструкции

