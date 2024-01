Уязвимость в предлагаемой в Qt реализации протокола HTTP/2

2.29 , Аноним ( 29 ), 14:43, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так коммерческие версии же. Их открывают только через год.

3.30 , Аноним ( 30 ), 15:09, 06/01/2024 Они вроде собирались переходить на открытие исходников коммерческой версии через 5 лет только.

4.33 , n00by ( ok ), 15:23, 06/01/2024 Пока большая часть любителей free not in as "free beer" с Qt5 не слезет, скорость закручивания гаек снижена.