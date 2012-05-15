Уязвимость в предлагаемой в Qt реализации протокола HTTP/2

|
|1.19, Аноним (19), 12:20, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
- const unsigned sum = unsigned(name.size() + value.size());
+ size_t sum;
+ if (qAddOverflow(size_t(name.size()), size_t(value.size()), &sum))
+ return HeaderSize();
Ну забыли проверить размер, ну бывает!
|
|
|
|2.22, Агл (?), 13:13, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Безопасность в коде определяется не отсутствием дыр, а возможностью программистов их вовремя прикрывать!"
|
|
|
|
|
|4.31, n00by (ok), 15:18, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если попало в новости - это Trolltech технично троллит тех кто "мы сами поддерживаем Qt5".
|
|2.32, Аноним (32), 15:20, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По версии местных ыкспертов, программисты, которые допускают такие ошибки, должны быть разжалованы из программистов, а проект быть нареченным говнокодом. Правда, за десятки лет так и не научились писать на языках с ручным управлением памяти без ошибок, так что по такой логике нет настоящих программистов.
|
|2.35, Аноним (6), 15:45, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> if (qAddOverflow(size_t(name.size()), size_t(value.size()), &sum))
зачем вообще писать на С++ генерируя такие конструкции
|
|1.20, Аноним (20), 12:35, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
При каких условиях можно достичь 2 ГиБ данных на один HTTP-заголовок... 0_o
|
|
|
|2.25, Аноним (23), 13:37, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Куки OAuth2, например. Если они оказались всего 4 Кб, то вам просто повезло, выдали минимальный набор атрибутов. А в расширенном может быть всё, что угодно, включая home video в качестве параметров биометрии.
|
|
|
|
|
|3.30, Аноним (30), 15:09, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они вроде собирались переходить на открытие исходников коммерческой версии через 5 лет только.
|
|
|
|4.33, n00by (ok), 15:23, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пока большая часть любителей free not in as "free beer" с Qt5 не слезет, скорость закручивания гаек снижена.
|