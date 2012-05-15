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Уязвимость в предлагаемой в Qt реализации протокола HTTP/2

06.01.2024 10:14

В библиотеке Qt выявлена уязвимость (CVE-2023-51714) в реализации протокола HTTP/2, позволяющая добиться записи своих данных за пределы выделенного буфера. Уязвимость вызвана целочисленным переполнением в коде разбора упакованных заголовков (HPack) и проявляется при получении более 4 ГБ суммарных данных HTTP-заголовков или 2 ГБ для одного заголовка. Проблема устранена в обновлениях Qt 5.15.17, 6.2.11, 6.5.4 и 6.6.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/securit...)
  2. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  3. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости в реализации DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе HTTP-библиотеки Hyper
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.58 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.73 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60395-qt
Ключевые слова: qt, http2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.6, Аноним (6), 10:46, 06/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.19, Аноним (19), 12:20, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - const unsigned sum = unsigned(name.size() + value.size());
    + size_t sum;
    + if (qAddOverflow(size_t(name.size()), size_t(value.size()), &sum))
    +     return HeaderSize();

    Ну забыли проверить размер, ну бывает!

     
     
  • 2.22, Агл (?), 13:13, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Безопасность в коде определяется не отсутствием дыр, а возможностью программистов их вовремя прикрывать!"
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:34, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если попало в новости, значит, вовремя не прикрыли.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:34, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз вовремя, потому что не пришлось втихую патчить.
     
  • 4.31, n00by (ok), 15:18, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если попало в новости - это Trolltech технично троллит тех кто "мы сами поддерживаем Qt5".
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:20, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По версии местных ыкспертов, программисты, которые допускают такие ошибки, должны быть разжалованы из программистов, а проект быть нареченным говнокодом. Правда, за десятки лет так и не научились писать на языках с ручным управлением памяти без ошибок, так что по такой логике нет настоящих программистов.
     
  • 2.35, Аноним (6), 15:45, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> if (qAddOverflow(size_t(name.size()), size_t(value.size()), &sum))

    зачем вообще писать на С++ генерируя такие конструкции

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:35, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    При каких условиях можно достичь 2 ГиБ данных на один HTTP-заголовок... 0_o
     
     
  • 2.25, Аноним (23), 13:37, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куки OAuth2, например. Если они оказались всего 4 Кб, то вам просто повезло, выдали минимальный набор атрибутов. А в расширенном может быть всё, что угодно, включая home video в качестве параметров биометрии.
     

  • 1.27, Аноним (26), 14:36, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БезопасТный в этом случае не помог бы.
     
  • 1.28, nora puchreiner (?), 14:36, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Qt 5.15.17, 6.2.11, 6.5.4 и 6.6.2.

    А откуда такие высокие номера версий, сразу +4 и +5?

    В 6.2.x например последняя 6.2.7 (https://github.com/qt/qt5/tags), в 5.15.x - 5.15.12

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:43, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так коммерческие версии же. Их открывают только через год.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:09, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вроде собирались переходить на открытие исходников коммерческой версии через 5 лет только.
     
     
  • 4.33, n00by (ok), 15:23, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока большая часть любителей free not in as "free beer" с Qt5 не слезет, скорость закручивания гаек снижена.
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:42, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора на slint переходить.
     

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