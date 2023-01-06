Уязвимость в приложениях на базе HTTP-библиотеки Hyper

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|1.2, ПомидорИзДолины (?), 21:35, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ожидаемое поведение, в документации все описано.
JFrog решили в очередной раз попиарится - ок. Зачем это сюда принесли?
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|2.3, ПомидорИзДолины (?), 21:38, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Второй параграф в документации
> Care needs to be taken if the remote is untrusted. The function doesn’t implement any length checks and an malicious peer might make it consume arbitrary amounts of memory. Checking the Content-Length is a possibility, but it is not strictly mandated to be present.
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|4.25, Аноним (25), 23:24, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь как угодно называть уязвимость (ниже уже назвали "задокументированным поведением"), как угодно критиковать архитектуры и как угодно выставлять диагнозы опеннетчикам, но отказ в обслуживании это не исправит.
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|2.27, Аноним (25), 23:26, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и в си UB описаны, необходимость проверок тоже. Но почему-то в си это фатальный недостаток, а в расте "задокументированное поведение".
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|2.10, Аноним (10), 21:54, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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боров-чекер оказался слишком жирным боровым и не влез в оперативку
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|3.15, Alladin (?), 22:29, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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борров чекер проверяется и работает на этапе компиляции в скомпилированном коде он потребляет 0, вы белину сьели?
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|4.23, Аноним (10), 23:16, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я может что-то не понимаю, но раст с кучей не умеет что ли работать? Если на этапе компиляции, то как он выполняет эти ваши боровы-чекеры с аллоцированной в рантайме памятью?
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|1.5, Аноним (5), 21:43, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура! Наконец-то у сишников праздник! Открываем шампанское, достаем торты!
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|1.6, Аноним (10), 21:47, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Rust
> выявлена особенность работы с памятью, которая может использоваться для инициирования отказа в обслуживании
> достаточно отправить специально оформленный HTTP-запрос
Ок, ясно
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|1.7, Аноним (10), 21:49, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> копирующая данные запроса и ответа целиком в один буфер без проверки размера полученных данных
Растоманы, что с лицом?
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|2.24, Аноним (24), 23:22, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Примечательно, что указанное поведение явно описано в документации, в которой рекомендуется выполнять отдельные проверки размера, но предупреждение игнорировалось в различных продуктах
> Растоманы, что с лицом?
Воены Супротив Раста, что с чтением новости дальше первого абзатца?
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|1.8, pashev.ru (?), 21:51, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё правильно. Ещё со времён Юниксов и Си правильно. Программа или библиотечная функция должа делать ровно одну задачу и делать её хорошо. Проверка входящих параметров — это отдельная задача. Если она не нужна, зачем за неё платить? Это кстати, часть философии Раста.
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|2.12, Аноним (12), 22:10, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё верно,товарищ.
Проверки выхода за границы массива - тоже отдельная задача.
Эту Unix/C философию разгребаем уже 30 лет.
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|4.14, Аноним (12), 22:23, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё на что ты сподобился?
С удовольствием бы разгреб, но пока успеваю только за горе-комментаторами.
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|1.9, Alladin (?), 21:53, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как же тупо, тупо никаких ограничений на выделение по "Content-Length"...
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|2.29, Аноним (29), 23:28, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как же тупо, тупо никаких ограничений на выделение по "Content-Length"...
И каким должно быть универсальное ограничение на выделение памяти для универсальной библиотеки?
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|3.31, Аноним (10), 23:33, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, так как растоманы решили - чтоб отказ в обслуживании.
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|1.16, Аноним (16), 22:31, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Больше раста, больше рекламы! Впихнуть это во все ядра всех ОС срочно!
Однозначно полезная штука!
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|1.18, Аноним (10), 23:07, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А растоманы думали, что безопасная работа с памятью это когда компилятор вместо них валидирует входные данные? Капец эти растоманы дегроды.
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|1.21, Аноним (10), 23:12, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сишник забывает очистить память в указателе
растоман: диды писали, надо переписать на раст
растоман: забывает проверить входные данные и вообще весь ответ целиком копирует в буфер.
опять растоман: это задокументировано!
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|2.26, Аноним (29), 23:25, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> растоман: забывает проверить входные данные и вообще весь ответ целиком копирует в буфер.
Питонист, расскажи куда его еще копировать, заодно выдай, каким должен быть "разумный" ограничитель по дефолту.
> опять растоман: это задокументировано!
Дорогой питонист, естественно это задокументированно, потому что у разных проектов могут быть разные потребности относительно "разумности" величины входящих данных.
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|1.22, Аноним (25), 23:16, 06/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помнится си критиковали за то что программисту нужно слишком много думать и знать и о многом заботиться. И что раст сейчас придёт и возьмёт всё на себя. Но чуда не случилось, зато мелкософт и гугл (текущих владельцев раста) захватили ещё немного влияния.
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|2.30, Аноним (30), 23:32, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Примечательно, что указанное поведение явно описано в документации, в которой рекомендуется выполнять отдельные проверки размера
> И что раст сейчас придёт и возьмёт всё на себя. Но чуда не случилось
Очередная перепись не читающих дальше заголовка?
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