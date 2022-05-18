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Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости в реализации DNS-over-HTTPS

18.05.2022 22:37

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.16.28 и 9.18.3, а также новый выпуск экспериментальной ветки 9.19.1. В версиях 9.18.3 и 9.19.1 устранена уязвимость (CVE-2022-1183) в реализации механизма DNS-over-HTTPS, поддерживаемого начиная с ветки 9.18. Уязвимость приводит к аварийному завершению процесса named в случае, если TLS-соединение к обработчику на базе протокола HTTP будет досрочно оборвано. Проблема затрагивает только серверы, обслуживающие запросы DNS over HTTPS (DoH). Серверы, принимающие запросы по DNS over TLS (DoT) и не использующие DoH, проблеме не подвержены.

В выпуске 9.18.3 также добавлено несколько функциональных улучшений. Добавлена поддержка второй версии каталога зон ("Catalog Zones"), определённой в пятом черновике спецификации IETF. Каталог зон предлагает новый метод поддержания вторичных DNS-серверов, в котором вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача определённого набора вторичных зон. Т.е. настроив трансфер каталога по аналогии с передачей отдельных зон, заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, будут автоматически создаваться на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации.

В новой версии также добавлена поддержка расширенных кодов ошибок "Stale Answer" и "Stale NXDOMAIN Answer", выдаваемых, когда устаревший ответ возвращён из кэша. В named и dig встроена возможность верификации внешних TLS-сертификатов, что можно использовать для организации строгой или совместной аутентификации на базе TLS (RFC 9103).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.11.37, 9.16.27 и 9.18.1 c устранением 4 уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах
  5. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57211-bind
Ключевые слова: bind, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:48, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то не новость про Bind, так уязвимость.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:54, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так было всегда.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:13, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неофициальное название проекта - BINDырень
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 01:28, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё DHCPDырень и NTPDырень. Чуть менее популярны, но тоже регулярно радуют хакеров и пентестеров.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:25, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаете DoH для вашей безпасности? Такие новости настораживают, напрашивается версия о бэкдоре...
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 23:30, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита от пакостей человека посередине, ни о какой безопасности речи не было.
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 01:26, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Защита от пакостей человека посередине, ни о какой безопасности речи не было.

    Я бы переформулировал так

    > BIND - это продукт ISC, ни о какой безопасности речи не было.

     

     
  • 2.8, Аноним (10), 01:22, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такие новости настораживают, напрашивается версия о бэкдоре...

    Аварийное завершение - это не бэкдор, это кривые руки.

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:46, 19/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Байнд нужен для того, чтобы свой днс-код было на чём тестировать. Для прода другое используется.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 01:29, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проде, как правило, PowerDNS или Knot. В качестве рекурсивного ещё можно unbound и dnsmasq встретить.
     

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