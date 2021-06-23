Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах

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|1.1, OnTheEdge (ok), 08:25, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> был пропущен символ "w"
абсолютно не критично для всеобъемлющего World Wide Web пространства (:
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|2.2, Аноним (2), 08:29, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, это же так удобнее использовать:
\000\000\000\000.\000\000\000\000.\000\000.
Какое разнообразие, просто диву дивишься)
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|3.7, Жироватт (ok), 08:48, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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\0 00 \0 00 \0 00 \0 00.\0 00 \00 0 \0 00 \0 00.\0 00 \0 00.
Главное - правильно поставить пробелы и замысел заговорщиков станет явью!
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|1.3, ыы (?), 08:31, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> был пропущен символ "w"
В английском алфавите еще осталось 25 букв... нежто не хватит?
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|1.4, Аноним (4), 08:32, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как неполиткорректно, эта W неспроста, надо на разработчиков в суд подать, и обязать, чтобы не меньше 50% были 000omen.
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|1.5, ryoken (ok), 08:42, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не программист, простой gentoo-юзер. Но вот когда тут новости читаю про такие ошибки, создаётся ощущение, что качество работы программистов в последнее время рухнуло...
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|2.8, Жироватт (ok), 09:05, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не качество работы программистов рухнуло. Программисты старой закалки никуда не делись. Да и что греха таить, реально заинтересованная молодежь есть, рано или поздно (хотя да, стоит признать, что уже скорее поздно и не в том проценте) доходя до их кондиций. Если не застрянет на bullshit-buzzword-языках, вроде хачкелей-растов-{вставь-то-что-там-сейчас-модно-на-реддите-и-форчане-и-поэтому-форсится-в-инфополе-и-тянется-оттуда-на-опеннет-и-в-рунет} и nonKISS-концепциях, а потом не отсеется фильтрами fast web money и "работа программиста на картинке/работа программиста в реальности", то вполне годные спецы выходят.
Такие ошибки от количества wannabe-программистов (нет, не новичков, не чайников - те как раз сами сначала учатся, читают и принимают ревью, а именно тех, кого в свое время называли ламерами), которых уже нельзя просто так взять и погнать в ридонли, луркать и учится, а их пуллы с наивным лобовым кодом - просто взять и завернуть после ревью с формулировкой "этот код несет в себе больше проблем, чем решает". СоС мешает. И "активизм новичка", который будет полыхать от любого, пусть даже самого обоснованного решения старшего коллеги и поэтому - искать какую угодно причину, лишь бы "перебороть врага". Ну как все эти псевдоученые, с невалидными дизайнами экспериментов, у которых везде заговор и которым обычные ученые - злейшие враги. Или альтернативно одаренные врачеватели, громко хающие доказательную медицину, не принимающую их торсионные поля и заряженную воду. Отсюда растут и травли, и "а я негр-трансвестит, ты неправильно указал местоимение для моей небинарной гендерной идентичности в личке, травим его, сограждане, ату его! Отмена!". Этим кодерам важна именно их правота, даже если наляпали пуллов с такими вот ошибками в таблицах
Нет, есть ненулевая вероятность, что это просто описка, но её вероятность...мала, скажем так.
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|3.10, Саурон (?), 09:12, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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много букав, оные складываются в слова, а слова в предложения, потом и в абзацы, но смысла в вами написанном ровно нуль, какая-то отсебятина, претендующая на лавры мнимой истины ИЧСХ эти лавры успешно пожинающая
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|1.6, Аноним (6), 08:45, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в таблицах сопоставления символов в нижнем и верхнем регистре (maptoupper и maptolower)
Пораженные NIH-синдромом должны страдать.
Любители BINDырени тоже.
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|2.11, Жироватт (ok), 09:12, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато на 0.001мс (0.0001%) быстрее исполняется, чем со случаем динамически линкованной С-либы!
Вы не понимаете, это другое!
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|1.14, Аноним (14), 09:28, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знакомое дело взял чужое и попался , зато радуйся что чуть подправишь свой билд собранный на этой крутой системе и он будет полу нативным , ни один другой дистрибутив такого не даст
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