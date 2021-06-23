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Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах

23.06.2021 08:18

Опубликованы корректирующие обновления стабильной ветки DNS-сервера BIND 9.16.18 и находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.17.15, в которых устранена серьёзная ошибка, появившаяся в выпусках BIND 9.16.17 и 9.17.14, опубликованных на прошлой неделе (на следующий день после данных релизов разработчики предупредили о наличии проблемы и рекомендовали не устанавливать версии 9.16.17 и 9.17.14).

В версиях 9.16.17 и 9.17.14 в таблицах сопоставления символов в нижнем и верхнем регистре (maptoupper и maptolower) был пропущен символ "w", что привело к замене символов "W" и "w" в именах доменов на последовательность "\000" и возвращению некорректного результата при обработке запросов по маске. Например, если в DNS-зоне присутствовала запись "*.sub.test.local. 1 A 127.0.0.1" запрос имени UVW.sub.test.local" приводил к выводу ответа, в котором возвращалось имя "uv/000.sub.test.local" вместо "uvw.sub.test.local".

Кроме того, отмечались проблемы с заменой символа "w" на "\000" при динамическом обновлении зоны в случае, если регистр символа "w" в запросе отличался от регистра в DNS-зоне. Например, если при наличии в зоне записи "WW.example" отправлялось обновление для "foo.ww.example.", оно обрабатывалось как "foo.\000\000.example.". Проблемы с заменой символов также могли возникнуть при выполнении операций передачи зон с первичного на вторичный DNS-сервер.

Публикация обновления 9.16.18 была задержана в связи с выявлением ещё двух ошибок, которые остались не устранёнными в версиях 9.16.18 и 9.17.15. Ошибки приводят в возникновению взаимной блокировки во время инициализации и проявляются в конфигурациях, в которых в dnssec-policy используются одинаковые зоны, присутствующие в разных представлениях (view). Пользователям с подобными настройками рекомендуется откатиться до версии BIND 9.16.16.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  3. OpenNews: В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS
  4. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год
  6. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16, приводящая к нарушению обработки TCP-соединений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55373-bind
Ключевые слова: bind, dns
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 08:25, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > был пропущен символ "w"

    абсолютно не критично для всеобъемлющего World Wide Web пространства (:

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:29, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, это же так удобнее использовать:
    \000\000\000\000.\000\000\000\000.\000\000.
    Какое разнообразие, просто диву дивишься)
     
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 08:48, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    \0 00 \0 00 \0 00 \0 00.\0 00 \00 0 \0 00 \0 00.\0 00 \0 00.
    Главное - правильно поставить пробелы и замысел заговорщиков станет явью!
     

  • 1.3, ыы (?), 08:31, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > был пропущен символ "w"

    В английском алфавите еще осталось 25 букв... нежто не хватит?

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:32, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как неполиткорректно, эта W неспроста, надо на разработчиков в суд подать, и обязать, чтобы не меньше 50% были 000omen.
     
  • 1.5, ryoken (ok), 08:42, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не программист, простой gentoo-юзер. Но вот когда тут новости читаю про такие ошибки, создаётся ощущение, что качество работы программистов в последнее время рухнуло...
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 09:05, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не качество работы программистов рухнуло. Программисты старой закалки никуда не делись. Да и что греха таить, реально заинтересованная молодежь есть, рано или поздно (хотя да, стоит признать, что уже скорее поздно и не в том проценте) доходя до их кондиций. Если не застрянет на bullshit-buzzword-языках, вроде хачкелей-растов-{вставь-то-что-там-сейчас-модно-на-реддите-и-форчане-и-поэтому-форсится-в-инфополе-и-тянется-оттуда-на-опеннет-и-в-рунет} и nonKISS-концепциях, а потом не отсеется фильтрами fast web money и "работа программиста на картинке/работа программиста в реальности", то вполне годные спецы выходят.

    Такие ошибки от количества wannabe-программистов (нет, не новичков, не чайников - те как раз сами сначала учатся, читают и принимают ревью, а именно тех, кого в свое время называли ламерами), которых уже нельзя просто так взять и погнать в ридонли, луркать и учится, а их пуллы с наивным лобовым кодом - просто взять и завернуть после ревью с формулировкой "этот код несет в себе больше проблем, чем решает". СоС мешает. И "активизм новичка", который будет полыхать от любого, пусть даже самого обоснованного решения старшего коллеги и поэтому - искать какую угодно причину, лишь бы "перебороть врага". Ну как все эти псевдоученые, с невалидными дизайнами экспериментов, у которых везде заговор и которым обычные ученые - злейшие враги. Или альтернативно одаренные врачеватели, громко хающие доказательную медицину, не принимающую их торсионные поля и заряженную воду. Отсюда растут и травли, и "а я негр-трансвестит, ты неправильно указал местоимение для моей небинарной гендерной идентичности в личке, травим его, сограждане, ату его! Отмена!". Этим кодерам важна именно их правота, даже если наляпали пуллов с такими вот ошибками в таблицах

    Нет, есть ненулевая вероятность, что это просто описка, но её вероятность...мала, скажем так.

     
     
  • 3.10, Саурон (?), 09:12, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    много букав, оные складываются в слова, а слова в предложения, потом и в абзацы, но смысла в вами написанном ровно нуль, какая-то отсебятина, претендующая на лавры мнимой истины ИЧСХ эти лавры успешно пожинающая
     
     
  • 4.12, Жироватт (ok), 09:13, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понял, но осуждаю?
     
  • 2.9, Саурон (?), 09:05, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настоящие погромисты!
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:45, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в таблицах сопоставления символов в нижнем и верхнем регистре (maptoupper и maptolower)

    Пораженные NIH-синдромом должны страдать.
    Любители BINDырени тоже.

     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 09:12, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато на 0.001мс (0.0001%) быстрее исполняется, чем со случаем динамически линкованной С-либы!
    Вы не понимаете, это другое!
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:28, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знакомое дело взял чужое и попался , зато радуйся что чуть подправишь свой билд собранный на этой крутой системе и он будет полу нативным , ни один другой дистрибутив такого не даст
     

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