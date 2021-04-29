The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода

29.04.2021 09:55

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.11.31 и 9.16.15, а также находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.17.12. В новых выпусках устранены три уязвимости, одна из которых (CVE-2021-25216) приводит к переполнению буфера. На 32-разрядных системах уязвимость может быть эксплуатирована для удалённого выполнения кода злоумышленника через отправку специально оформленного запроса GSS-TSIG. На 64-системах проблема ограничивается крахом процесса named.

Проблема проявляется только при включении механизма GSS-TSIG, активируемого при помощи настроек tkey-gssapi-keytab и tkey-gssapi-credential. GSS-TSIG отключён в конфигурации по умолчанию и обычно применяется в смешанных окружениях, в которых BIND сочетается с контроллерами домена Active Directory, или при интеграции с Samba.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации механизма SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation Mechanism), применяемого в GSSAPI для согласования используемых клиентом и сервером методов защиты. GSSAPI используется в качестве высокоуровневого протокола для защищённого обмена ключами при помощи расширения GSS-TSIG, применяемого в процессе проверки подлинности динамических обновлений DNS-зон.

Так как критические уязвимости во встроенной реализации SPNEGO находили и ранее, реализация данного протокола удалена из кодовой базы BIND 9. Для пользователей, которым необходима поддержка SPNEGO, рекомендовано использовать внешнюю реализацию, предоставляемую системной библиотекой GSSAPI (предоставляется в MIT Kerberos и Heimdal Kerberos).

Пользователи старых версий BIND в качестве обходного пути блокирования проблемы, могут отключить GSS-TSIG в настройках (параметры tkey-gssapi-keytab и tkey-gssapi-credential) или пересборать BIND без поддержки механизма SPNEGO (опция "--disable-isc-spnego" в скрипте "configure"). Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на страницах: Debian, SUSE, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, NetBSD. Пакеты RHEL и ALT Linux собираются без встроенной поддержки SPNEGO.

Дополнительно в рассматриваемых обновлениях BIND устранено ещё две уязвимости:

  • CVE-2021-25215 - крах процесса named при обработке записей DNAME (редирект обработки части поддоменов), приводящих к добавлению в секцию ANSWER дубликатов. Для эксплуатации уязвимости на авторитетных DNS-серверах требуется внесение изменений в обрабатываемые DNS-зоны, а для рекурсивных серверов проблемная запись может быть получена после обращения к авторитетному серверу.
  • CVE-2021-25214 - крах процесса named при обработке специально оформленного входящего запроса IXFR (используется для инкрементальной передачи между DNS-серверами изменений в зонах DNS). Проблеме подвержены только системы, разрешившие передачу зон DNS с сервера атакующего (обычно передача зон используется для синхронизации master- и slave-серверов и выборочно разрешается только для заслуживающих доверие серверов). В качестве обходного пути защиты можно отключить поддержку IXFR при помощи настройки "request-ixfr no;".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, IPnet и Nucleus NET, связанные с ошибками при реализации сжатия в DNS
  3. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода
  4. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  5. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  6. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55042-bind
Ключевые слова: bind, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять какой-то вуз постарался?
     
     
  • 2.3, Гэндальф (?), 10:31, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да не, просто ДЫРЕНИ
     
  • 2.7, Wilem82 (ok), 11:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да не, обычный результат работы сишников.
     
     
  • 3.12, pin (??), 12:30, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, специалисты уровня "Hello, world" подтянулись.
     
     
  • 4.14, Леголас (ok), 12:47, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, приветмировцы передают пламенные приветы своим тесным миркам всеми доступными языками, а тут просто Си-[фобия, ненависть, зависть, что-нибудь по Фрейду].
     
  • 4.15, Wilem82 (ok), 12:52, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:57, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на
    > факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит.

    Просто это неосиляторы с кривыми руками писали!
    А виноваты в этом только вы и вам подобные!
    Вместо того чтобы писать код, пряморуким экспертам все свое свободное время приходится на опеннете защищать Великий Си от непочтительных растаманов и питонистов!

     
  • 5.17, pin (??), 13:01, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования.
     
     
  • 6.19, Wilem82 (ok), 13:27, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования.

    И? Если проходят десятилетия, а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык, а не продолжать пенять на несовершенство разума и огребать дыры. У тебя цель-то какая - сделать качественный софт, или доказать всем какие они дураки?

     
     
  • 7.24, pin (??), 13:43, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык

    Строители по прежнему через ж-пу штукатурят и крадут блоки. По твоей логике, надо улучшать штукатурку и блоки.

     
     
  • 8.25, pin (??), 13:43, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s крадут кладут... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А есть какие-нибудь альтернативы BINDырени?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:56, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альтернатив полно, от Powerdns до Dnsmasq и CoreDNS. Конечно же есть ещё и NSD и Unbound, но только тебе решать что подойдёт в твоём конкретном случае.
     
  • 2.5, Pahanivo (ok), 10:56, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока проги пишет естественный интеллект всегда и везде будутЪ дырени ))
     
     
  • 3.6, suffix (ok), 11:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда проги будет писать искусственный интеллект до вместо "дыреней" будет просто отдельный "чёрный вход" для самого ИИ - и не уверен что это будет лучше ...
     
  • 2.20, Wilem82 (ok), 13:34, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть какие-нибудь альтернативы BINDырени?

    Trust-dns на расте.

     

  • 1.8, Урри (ok), 11:27, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое чувство, что каждую неделю в нем находят очередную дыру.

    Кандидат в "самый дырявый продукт".

     
     
  • 2.9, kravich (ok), 11:29, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярный просто
     
     
  • 3.10, Lex (??), 11:44, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем популярней - тем дырявей.. прям как в жизни
     
     
  • 4.11, Specs (?), 12:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используешь для создания рюшечек и сайтов , зарабатываешь и жалуешься что это плохо , бывает. Главное главного редактора банить вовремя что бы жить в не истине зато с деньгами. А , теперь ответь на вопрос когда программа любила такое ? Вот если там удалили что то вырезали это не проблема основного создателя , а твоя прямая однажды ты пропустил возможность проголосовать и сам себя послал в дев нулл
     
     
  • 5.23, kravich (ok), 13:40, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестируешь нейросеть?
     
  • 4.22, kravich (ok), 13:39, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем популярнее - тем активнее дырки ищут же...
     

  • 1.13, pin (??), 12:34, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пакеты RHEL и ALT Linux собираются без встроенной поддержки SPNEGO.

    А как же там самый стабильный, самый протестированный и самый ынтерпрайзный дистрибутив debian? Опять пролетает, как с exim?

     
  • 1.18, Full Master (?), 13:07, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше Unbound?
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:36, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bind не надо использовать, он уже давно имеет более качественные альтернативы. И авторитативные, и форвардеры.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру