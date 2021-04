Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода

2.3 , Гэндальф ( ? ), 10:31, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да не, просто ДЫРЕНИ

2.7 , Wilem82 ( ok ), 11:05, 29/04/2021 Да не, обычный результат работы сишников.

3.12 , pin ( ?? ), 12:30, 29/04/2021 О, специалисты уровня "Hello, world" подтянулись.

4.14 , Леголас ( ok ), 12:47, 29/04/2021 Да не, приветмировцы передают пламенные приветы своим тесным миркам всеми доступными языками, а тут просто Си-[фобия, ненависть, зависть, что-нибудь по Фрейду].

4.15 , Wilem82 ( ok ), 12:52, 29/04/2021 Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит.

5.16 , Аноним ( 16 ), 12:57, 29/04/2021 > Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на

> факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит. Просто это неосиляторы с кривыми руками писали!

А виноваты в этом только вы и вам подобные!

Вместо того чтобы писать код, пряморуким экспертам все свое свободное время приходится на опеннете защищать Великий Си от непочтительных растаманов и питонистов! 5.17 , pin ( ?? ), 13:01, 29/04/2021 История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования.

6.19 , Wilem82 ( ok ), 13:27, 29/04/2021 > История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования. И? Если проходят десятилетия, а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык, а не продолжать пенять на несовершенство разума и огребать дыры. У тебя цель-то какая - сделать качественный софт, или доказать всем какие они дураки?

7.24 , pin ( ?? ), 13:43, 29/04/2021 > а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык Строители по прежнему через ж-пу штукатурят и крадут блоки. По твоей логике, надо улучшать штукатурку и блоки.

8.25 , pin ( ?? ), 13:43, 29/04/2021 s крадут кладут...