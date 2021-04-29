Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода

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|3.12, pin (??), 12:30, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, специалисты уровня "Hello, world" подтянулись.
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|4.14, Леголас (ok), 12:47, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, приветмировцы передают пламенные приветы своим тесным миркам всеми доступными языками, а тут просто Си-[фобия, ненависть, зависть, что-нибудь по Фрейду].
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|4.15, Wilem82 (ok), 12:52, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит.
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|5.16, Аноним (16), 12:57, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ты правда считаешь, что надо быть специалистом чего-либо, что бы указать на
> факт дырявости сей? Вся история уязвимостей об этом прямо говорит.
Просто это неосиляторы с кривыми руками писали!
А виноваты в этом только вы и вам подобные!
Вместо того чтобы писать код, пряморуким экспертам все свое свободное время приходится на опеннете защищать Великий Си от непочтительных растаманов и питонистов!
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|5.17, pin (??), 13:01, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования.
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|6.19, Wilem82 (ok), 13:27, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> История уязвимостей говорит, что дырявые программисты, я не языки программирования.
И? Если проходят десятилетия, а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык, а не продолжать пенять на несовершенство разума и огребать дыры. У тебя цель-то какая - сделать качественный софт, или доказать всем какие они дураки?
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|7.24, pin (??), 13:43, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а программисты всё равно допускают эти ошибки, значит надо улучшать язык
Строители по прежнему через ж-пу штукатурят и крадут блоки. По твоей логике, надо улучшать штукатурку и блоки.
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|2.4, Аноним (4), 10:56, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Альтернатив полно, от Powerdns до Dnsmasq и CoreDNS. Конечно же есть ещё и NSD и Unbound, но только тебе решать что подойдёт в твоём конкретном случае.
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|2.5, Pahanivo (ok), 10:56, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока проги пишет естественный интеллект всегда и везде будутЪ дырени ))
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|3.6, suffix (ok), 11:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А когда проги будет писать искусственный интеллект до вместо "дыреней" будет просто отдельный "чёрный вход" для самого ИИ - и не уверен что это будет лучше ...
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|1.8, Урри (ok), 11:27, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое чувство, что каждую неделю в нем находят очередную дыру.
Кандидат в "самый дырявый продукт".
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|4.11, Specs (?), 12:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используешь для создания рюшечек и сайтов , зарабатываешь и жалуешься что это плохо , бывает. Главное главного редактора банить вовремя что бы жить в не истине зато с деньгами. А , теперь ответь на вопрос когда программа любила такое ? Вот если там удалили что то вырезали это не проблема основного создателя , а твоя прямая однажды ты пропустил возможность проголосовать и сам себя послал в дев нулл
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|1.13, pin (??), 12:34, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пакеты RHEL и ALT Linux собираются без встроенной поддержки SPNEGO.
А как же там самый стабильный, самый протестированный и самый ынтерпрайзный дистрибутив debian? Опять пролетает, как с exim?
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|1.21, Аноним (21), 13:36, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Bind не надо использовать, он уже давно имеет более качественные альтернативы. И авторитативные, и форвардеры.
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