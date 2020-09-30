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Уязвимости в PowerDNS Authoritative Server

30.09.2020 10:09

Доступны обновления авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.3.1, 4.2.3 и 4.1.14, в которых устранены четыре уязвимости, две из которых потенциально могут привести к удалённому выполнению кода атакующего.

Уязвимости CVE-2020-24696, CVE-2020-24697 и CVE-2020-24698 затрагивают код с реализацией механизма обмена ключами GSS-TSIG. Уязвимости проявляются только при сборке PowerDNS c поддержкой GSS-TSIG ("--enable-experimental-gss-tsig", по умолчанию не используется) и могут быть эксплуатированы через отправку специально оформленного сетевого пакета. Уязвимости CVE-2020-24696 и CVE-2020-24698, вызванные состоянием гонки и двойным освобождением памяти (double-free), могут привести к краху или выполнению кода атакующего при обработке запросов с некорректно оформленными подписями GSS-TSIG. Уязвимость CVE-2020-24697 ограничивается отказом в обслуживании. Так как код GSS-TSIG не использовался по умолчанию, в том числе в пакетах дистрибутивов, и потенциально содержит другие проблемы его решено полностью удалить в выпуске PowerDNS Authoritative 4.4.0.

CVE-2020-17482 может привести к утечке информации из неинициализированной памяти процесса, но проявляется только при обработке запросов от аутентифицированных пользователей, имеющих возможность добавлять новые записи в обслуживаемые сервером DNS-зоны.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.3
  3. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в библиотеке GNU adns
  5. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
  6. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере Unbound, допускающее удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53806-powerdns
Ключевые слова: powerdns
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 10:41, 30/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы переписал на Rust!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:44, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дико плюсую
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:01, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дико минусую.
     
  • 2.5, de (??), 11:05, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так кто мешает то?
     
     
  • 3.6, Иваня (?), 11:06, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока времени столько нет. Надо же изучить как и что там есть.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:43, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратись к Fracta1L, поможет ;)
     
  • 2.8, ryoken (ok), 11:57, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задрали вы с вашей рубигалией на каждый чих.
     
  • 2.10, Денис (??), 12:39, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust мне дико крови попортил. Я его невзлюбил.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:00, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Прикольно у них сделано уведомление об обновлении.
    # host -t txt auth-4.3.0.security-status.secpoll.powerdns.com
    auth-4.3.0.security-status.secpoll.powerdns.com descriptive text "3 Upgrade now, see https://doc.powerdns.com/authoritative/security-advisories/powerdns-advisory-2

    Сервер время от времени запрашивает "свою" DNS-запись, и если там нужно обновиться — пишет об этом в лог и выводит параметр в мониторинг (так-то у нас еще на прошлой неделе алерты по 4.3.0 загорелись, тогда же и обновились).

    Ну и отдельное спасибо разработчикам, что поддерживают свои репы с актуальными версиями для основных дистров https://repo.powerdns.com/
    Так что не надо ждать, пока мейнтейнеры дистра проснутся.

     

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