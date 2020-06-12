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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в библиотеке GNU adns

12.06.2020 08:09

В развиваемой проектом GNU библиотеке для выполнения DNS-запросов adns выявлено 7 уязвимостей, из которых четыре проблемы (CVE-2017-9103, CVE-2017-9104, CVE-2017-9105, CVE-2017-9109) могут использоваться для совершения атаки для удалённого выполнения кода в системе. Остальные три уязвимости приводят к отказу в обслуживании через вызов краха приложения, использующего adns.

Пакет adns включает в себя Си-библиотеку и набор утилит для выполнения DNS-запросов в асинхронном режиме или с использованием событийно-ориентированной модели (Event-driven). Проблемы устранены в выпусках 1.5.2 и 1.6.0. Уязвимости позволяют атаковать приложения, вызывающие функции adns, через отдачу рекурсивным DNS-сервером специально оформленного ответа или полей SOA/RP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  4. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
  5. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере Unbound, допускающее удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Инициатива DNS flag day 2020
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53141-adns
Ключевые слова: adns, dns
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  • 1.1, Имя (?), 08:18, 12/06/2020 Скрыто модератором
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  • 2.2, Аноним (2), 08:27, 12/06/2020 Скрыто модератором
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  • 3.3, Ананимус (?), 08:36, 12/06/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, Fracta1L (ok), 10:20, 12/06/2020 [ответить]  
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