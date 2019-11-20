Уязвимость в DNS-сервере Unbound, допускающее удалённое выполнение кода

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|2.2, Fyjy (?), 11:03, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут есть несколько вопросов:
1. Зачем ты притащил этот дуршлаг себе на роутер?
2. Зачем ты выставляешь 53/udp и 53/tcp своего роутера голой дупой наружу?
Если сможешь ответить на эти два вопроса, то обсудим все остальное.
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|3.3, Аноним (1), 11:10, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, я его с dnsmasq перепутал, где тоже когда-то уязвимость была. Всё нормально.
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|3.4, Аноним (4), 11:12, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Расскажи про альтернативы
2. Для эксплуатации уязвимости не нужен 53 порт наружу.
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|1.5, Аноним (5), 11:16, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а кто в курсе, что это вообще за неведомая е6анина "ipsec module" и зачем оно ненужно? Какой еще нахрен ipsec - в dns-ресолвере?
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|2.6, ryoken (ok), 11:38, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда интересовало, зачем вообще нужен ipsec... рядом с OpenVPN.
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|3.13, Аноним (13), 13:16, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит, Вы просто не знаете, что такое IPsec.
OpenVPN имеет только часть функциональности, которая есть IPsec. C IPsec Вы можете, например, установить правило для ssh работать в Ipsec transport mode, тем самым добавив ещё один слой шифрования и избавив себя (в некоторой степени) от рисков связанных с уязвимостями в ssh.
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|2.10, Рома (??), 11:58, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно хранить открытый ключ шлюза в DNS, это удобно когда нет постоянного IP-адреса или он меняется как в AWS или Azure. Плюс к этому Unbound поддерживает DNSSEC, так что ответ о ключе и новом IP придет подтвержденным.
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|2.11, Нанобот (ok), 12:29, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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возможно речь идёт об RFC4025 (A Method for Storing IPsec Keying Material in DNS)
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|2.9, Аноним (5), 11:56, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну такая специфичная штука которая мало кому может понадобиться
спасибо, действительно - эталонное ненужно в ненужно для поддержки ненужно.
(в какой реализации ipsec есть какие-то "public keys", умеют ли авторы rfc отличать ipsec от ike, какой смысл в пусть даже надежно-эффективно-безбажно реализованной возможности подсмотреть в dns public key, если для установления соединения нужна куча других сведений о хосте, помимо его имени - вопросы риторические)
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