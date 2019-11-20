Уязвимость в DNS-сервере Unbound, допускающее удалённое выполнение кода

В DNS-сервере Unbound выявлена уязвимость (CVE-2019-18934), которая может привести к выполнению кода атакующего при получении специально оформленных ответов. Системы подвержены проблеме только при сборке Unbound с модулем ipsec ("--enable-ipsecmod") и включением ipsecmod в настройках. Уязвимость проявляется начиная с версии 1.6.4 и устранена в выпуске Unbound 1.9.5.

Уязвимость вызвана передачей неэкранированных символов при вызове shell-команды ipsecmod-hook, в случае получения запроса для домена, для которого присутствуют записи A/AAAA и IPSECKEY. Подстановка кода осуществляется через указание специально оформленного доменного имени в полях qname и gateway, привязанных к записи IPSECKEY.



