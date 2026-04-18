Доступены Wine 11.7, Wine-staging 11.7 и бета-версия Proton 11.0

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.7. С момента выпуска 11.6 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений.
Наиболее важные изменения:
- В API DirectSound добавлена поддержка конфигураций с семиканальным объёмным звуком (7.1).
- Началась работа над новой реализацией библиотеки msxml (Microsoft XML Core Services), не использующей libxml2. Исправлены некоторые проблемы в работе msxml3 и msxml4.
- Проведены оптимизации и улучшена совместимость с VBScript.
- В D3DX реализован фильтр SRGB.
- По умолчанию при создании префиксов выставлена версия Windows 10 вместо Windows 7.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ABBYY FineReader 12, Xara Designer Pro, FTDI Vinculum II IDE, Kinco Dtools, VOCALOID6, Songbookpro, Fade In Pro, Kakaowork.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Spellforce 2, SimTower, MapleStory World, Falsus, Stratego, Act of War: Direct Action.
Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.7, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 280 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.7 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи с улучшением обработки SQLDriverConnect/W в odbc32 и поддержкой преобразования символов в кодировке GB2312 в msxml3.
Кроме того, компания Valve опубликовала первый бета-выпуск пакета Proton 11.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.
В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 11.0. До версии 2.7.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до состояние репозитория от 10 апреля. Обновлены wine-mono 11.0.0, vkd3d 1.19, dxvk-nvapi 0.9.1, Xalia 0.4.8. Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.64. Для запуска x86-игр на системах ARM64EC задействован эмулятор FEX 2604.
Добавлена поддержка игр:
- Blaite
- Breath of Fire IV
- DCS World Steam Edition
- Deadly Premonition
- Dino Crisis
- Dino Crisis 2
- Don't Die Dateless, Dummy!
- From Dust
- Gothic 1 Classic
- Metal Fatigue
- METAL GEAR SURVIVE
- Resident Evil (1996)
- Resident Evil 2 (1998)
- SHOGUN: Total War.
- Universe Generator: The Golden Sword
- Unknown Faces
- Warhammer: Vermintide 2
- X-Plane 12
Решены проблемы в играх:
- Age of Empires II: Definitive Edition
- ARC Raiders
- Arma: Reforger
- BIRDCAGE
- Blazblue Centralfiction
- Brighter Shores
- Call of Duty 2
- Call of Duty: WWII
- Chambers
- CHRONO TRIGGER
- Crimson Desert
- Cyberpunk 2077
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- Disintegratio
- Duck Game
- Dungeon Siege
- Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (2009)
- Grounded
- HELLDIVERS 2
- Hellsinker
- Hollow Knight Beta
- Idle Trillionaire
- Killer Inn
- METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty
- Microsoft Flight Simulator
- No Man's Sky
- Pentiment
- Phasmophobia
- RAGE
- Rei and the Floating City
- Resident Evil 2
- RoBoRumble
- Satisfactory
- Sea of Solitude
- She Sees Red
- Space Engineers
- The Finals
- The King of Fighters XIII Global Match
- The Witcher 3)
- Titanfall 2
Добавлена поддержка использования игровых контроллеров в лаунчерах игр:
- Batman: Arkham Asylum GOTY
- BioShock
- Dino Crisis
- Dino Crisis 2
- Disney Bolt
- Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Hellsinker
- LocoCycle
- Metal Slug XX
- Mortal Kombat Komplete Edition
- Puddle
- Rayman: Raving Rabbids
- Red Faction: Armageddon
- Resident Evil (1996)
- Resident Evil 2 (1998)
- Resident Evil 3 Nemesis (1999)
- Rocket Knight
- Sonic the Hedgehog 4 - Episode II
- STAR WARS Starfighter
- Ys SEVEN
- Zero Escape: The Nonary Games