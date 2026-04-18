The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступены Wine 11.7, Wine-staging 11.7 и бета-версия Proton 11.0

18.04.2026 11:43 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.7. С момента выпуска 11.6 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В API DirectSound добавлена поддержка конфигураций с семиканальным объёмным звуком (7.1).
  • Началась работа над новой реализацией библиотеки msxml (Microsoft XML Core Services), не использующей libxml2. Исправлены некоторые проблемы в работе msxml3 и msxml4.
  • Проведены оптимизации и улучшена совместимость с VBScript.
  • В D3DX реализован фильтр SRGB.
  • По умолчанию при создании префиксов выставлена версия Windows 10 вместо Windows 7.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ABBYY FineReader 12, Xara Designer Pro, FTDI Vinculum II IDE, Kinco Dtools, VOCALOID6, Songbookpro, Fade In Pro, Kakaowork.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Spellforce 2, SimTower, MapleStory World, Falsus, Stratego, Act of War: Direct Action.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.7, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 280 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.7 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи с улучшением обработки SQLDriverConnect/W в odbc32 и поддержкой преобразования символов в кодировке GB2312 в msxml3.

Кроме того, компания Valve опубликовала первый бета-выпуск пакета Proton 11.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 11.0. До версии 2.7.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до состояние репозитория от 10 апреля. Обновлены wine-mono 11.0.0, vkd3d 1.19, dxvk-nvapi 0.9.1, Xalia 0.4.8. Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.64. Для запуска x86-игр на системах ARM64EC задействован эмулятор FEX 2604.

Добавлена поддержка игр:

  • Blaite
  • Breath of Fire IV
  • DCS World Steam Edition
  • Deadly Premonition
  • Dino Crisis
  • Dino Crisis 2
  • Don't Die Dateless, Dummy!
  • From Dust
  • Gothic 1 Classic
  • Metal Fatigue
  • METAL GEAR SURVIVE
  • Resident Evil (1996)
  • Resident Evil 2 (1998)
  • SHOGUN: Total War.
  • Universe Generator: The Golden Sword
  • Unknown Faces
  • Warhammer: Vermintide 2
  • X-Plane 12

Решены проблемы в играх:

  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • ARC Raiders
  • Arma: Reforger
  • BIRDCAGE
  • Blazblue Centralfiction
  • Brighter Shores
  • Call of Duty 2
  • Call of Duty: WWII
  • Chambers
  • CHRONO TRIGGER
  • Crimson Desert
  • Cyberpunk 2077
  • DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
  • Disintegratio
  • Duck Game
  • Dungeon Siege
  • Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (2009)
  • Grounded
  • HELLDIVERS 2
  • Hellsinker
  • Hollow Knight Beta
  • Idle Trillionaire
  • Killer Inn
  • METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty
  • Microsoft Flight Simulator
  • No Man's Sky
  • Pentiment
  • Phasmophobia
  • RAGE
  • Rei and the Floating City
  • Resident Evil 2
  • RoBoRumble
  • Satisfactory
  • Sea of Solitude
  • She Sees Red
  • Space Engineers
  • The Finals
  • The King of Fighters XIII Global Match
  • The Witcher 3)
  • Titanfall 2

Добавлена поддержка использования игровых контроллеров в лаунчерах игр:

  • Batman: Arkham Asylum GOTY
  • BioShock
  • Dino Crisis
  • Dino Crisis 2
  • Disney Bolt
  • Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
  • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  • Hellsinker
  • LocoCycle
  • Metal Slug XX
  • Mortal Kombat Komplete Edition
  • Puddle
  • Rayman: Raving Rabbids
  • Red Faction: Armageddon
  • Resident Evil (1996)
  • Resident Evil 2 (1998)
  • Resident Evil 3 Nemesis (1999)
  • Rocket Knight
  • Sonic the Hedgehog 4 - Episode II
  • STAR WARS Starfighter
  • Ys SEVEN
  • Zero Escape: The Nonary Games


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65234-wine
Ключевые слова: wine, proton
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:33, 18/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    *Доступены
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру