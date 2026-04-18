Доступены Wine 11.7, Wine-staging 11.7 и бета-версия Proton 11.0

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.7. С момента выпуска 11.6 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 311 изменений. Наиболее важные изменения: В API DirectSound добавлена поддержка конфигураций с семиканальным объёмным звуком (7.1).

Началась работа над новой реализацией библиотеки msxml (Microsoft XML Core Services), не использующей libxml2. Исправлены некоторые проблемы в работе msxml3 и msxml4.

Проведены оптимизации и улучшена совместимость с VBScript.

В D3DX реализован фильтр SRGB.

По умолчанию при создании префиксов выставлена версия Windows 10 вместо Windows 7.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ABBYY FineReader 12, Xara Designer Pro, FTDI Vinculum II IDE, Kinco Dtools, VOCALOID6, Songbookpro, Fade In Pro, Kakaowork.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Spellforce 2, SimTower, MapleStory World, Falsus, Stratego, Act of War: Direct Action. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.7, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 280 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.7 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи с улучшением обработки SQLDriverConnect/W в odbc32 и поддержкой преобразования символов в кодировке GB2312 в msxml3. Кроме того, компания Valve опубликовала первый бета-выпуск пакета Proton 11.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 11.0. До версии 2.7.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до состояние репозитория от 10 апреля. Обновлены wine-mono 11.0.0, vkd3d 1.19, dxvk-nvapi 0.9.1, Xalia 0.4.8. Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.64. Для запуска x86-игр на системах ARM64EC задействован эмулятор FEX 2604. Добавлена поддержка игр: Blaite

Breath of Fire IV

DCS World Steam Edition

Deadly Premonition

Dino Crisis

Dino Crisis 2

Don't Die Dateless, Dummy!

From Dust

Gothic 1 Classic

Metal Fatigue

METAL GEAR SURVIVE

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

SHOGUN: Total War.

Universe Generator: The Golden Sword

Unknown Faces

Warhammer: Vermintide 2

X-Plane 12 Решены проблемы в играх: Age of Empires II: Definitive Edition

ARC Raiders

Arma: Reforger

BIRDCAGE

Blazblue Centralfiction

Brighter Shores

Call of Duty 2

Call of Duty: WWII

Chambers

CHRONO TRIGGER

Crimson Desert

Cyberpunk 2077

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Disintegratio

Duck Game

Dungeon Siege

Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (2009)

Grounded

HELLDIVERS 2

Hellsinker

Hollow Knight Beta

Idle Trillionaire

Killer Inn

METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty

Microsoft Flight Simulator

No Man's Sky

Pentiment

Phasmophobia

RAGE

Rei and the Floating City

Resident Evil 2

RoBoRumble

Satisfactory

Sea of Solitude

She Sees Red

Space Engineers

The Finals

The King of Fighters XIII Global Match

The Witcher 3)

Titanfall 2 Добавлена поддержка использования игровых контроллеров в лаунчерах игр: Batman: Arkham Asylum GOTY

BioShock

Dino Crisis

Dino Crisis 2

Disney Bolt

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Hellsinker

LocoCycle

Metal Slug XX

Mortal Kombat Komplete Edition

Puddle

Rayman: Raving Rabbids

Red Faction: Armageddon

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

Resident Evil 3 Nemesis (1999)

Rocket Knight

Sonic the Hedgehog 4 - Episode II

STAR WARS Starfighter

Ys SEVEN

Zero Escape: The Nonary Games



