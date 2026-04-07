Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%

Компания Valve опубликовала мартовский отчёт с анализом предпочтений пользователей сервиса доставки игр Steam. Доля активных пользователей Steam, использующих платформу Linux, достигла значения в 5.33%, что в 2 раза больше, чем было отражено в предыдущем месяце. С учётом того, что число активных пользователей Steam оценивается в 132 миллиона, 5.33% соответствует примерно 7 миллионам пользователей. В февральском отчёте данный показатель составлял 2.23%, январском - 3.38%, декабрьском - 3.58%. Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo, основанная на Arch Linux - 24.48%. Доля Linux Mint составляет 8.8%, Arch Linux - 8.78%, Ubuntu - 5.25%, Manjaro - 1.45%. По сравнению с февральской статистикой из списка пропали дистрибутивы CachyOS и Bazitte, доля которых составляла 8.59% и 5.79%, соответственно. В мартовском рейтинге также отсутствует упоминание Freedesktop SDK (Flatpak runtime), доля которого составляла 5.26%. При этом в мартовских данных появились системы с именами "64 bit" и "0 64 bit", доля которых составляет 8.01% и 17.60% (!). Можно предположить, что это Bazitte и CachyOS, но столь значительное увеличение доли каждой из данных систем выглядит сомнительно. Мартовская статистика от проекта Boiling Steam, собранная на основе данных из сервиса ProtonDB, демонстрирует значительный рост популярности дистрибутивов Bazitte и CachyOS, наблюдаемый с прошло года. В марте CachyOS вырвался на первое месте среди дистрибутивов Linux, применяемых геймерами, заняв долю 21.1% и сместив с первого места Arch Linux, который удерживал данную позицию с 2021 года. Доля Bazitte составила 9.5%, что соответствует 4 месту. Для сравнения, доля Arch Linux - 14.9%, Linux Mint - 10.6%, Fedora - 9.2%, Ubuntu - 7.1%, Endeavour - 4.1%, Nobara - 3.9%, PopOS - 2.9%, Debian - 2.7%, NixOS - 2.4%, Manjaro - 2.2%. Суммарная доля всех дистрибутивов на базе Arch Linux составила 42.3%, на базе Debian - 23.3%, на базе Fedora - 22.6%. Дистрибутив CachyOS основан на пакетной базе Arch Linux и примечателен включением оптимизаций для повышения производительности, а также формированием сборки для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). Дистрибутив Bazitte ориентирован на геймеров и основан на наработках дистрибутивов Fedora Kinoite и Fedora Silverblue. (атомарно обновляемые редакции Fedora Linux с рабочими столами KDE и GNOME). Дистрибутив поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое. Приложения устанавливаются в формате Flatpak или в форме контейнров. Для запуска Android-игр задействован Waydroid. В состав входит Steam и подборка компонентов, востребованных любителями компьютерных игр, а также дополнительные драйверы для игровых контроллеров и Wi-Fi. В системные компоненты внесены оптимизации для повышения отзывчивости и улучшения поддержки HDR и VRR. Доля Linux по данным из других источников: Wikipedia: 5.3% (год назад - 4.2%) - Linux, 1.7% (2%) - СhromeOS.

w3schools.com: за сентябрь 2025 года 3.8% - Linux, 0.7% - ChromeOS.

statcounter.com: 3.16% (год назад - 4.2%) - Linux, 1.62% - ChromeOS.

PornHub: 6.2% (год назад 5.1%) - Linux, ChromeOS - 2.4%.

Cloudflare: Linux - 2.6-4.4% в зависимости от дня недели, в среднем 3.5% (год назад 2.8%); ChromeOS - 0.8-3.4%, в среднем 1.6% (год назад 2.4%).

analytics.usa.gov: 4% - Linux, 1.2% - ChromeOS.



