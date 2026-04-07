Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%

|3.5, Аноним (2), 09:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Таким образом, делать какие-либо выводы по ±100% флуктуациям нет смысла. Когда накопится 100 месяцев, можно будет усреднить.
|3.8, dannyD (?), 10:05, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>Почитай про статистику и про выборку
самые праильные статистика и выборка:
PornHub: 6.2% (год назад 5.1%).
|4.24, Аноним (24), 10:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
NlogN - проект по обучению спортивному программированию и олимпиадной математике для школьников.
Это?
|4.110, Аноним (-), 12:26, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Написал бы хотя бы 'n log n'...
А лучше 'n log(n)', 'n · log(n)' или 'n * log(n)'.
|5.127, Аноним (127), 13:11, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Математики всегда любили писать свои нечитаемые иероглифы. Объяснить, почему xyz это x * y * z, а log это log, ничем кроме упоротости нельзя.
|6.132, Аноним (123), 13:16, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наверное, проблема решается довольно просто, пробельчик между названием функции и её аргументом: sin x, log x.
|2.78, ТолянМейнтейнер (?), 11:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Обычно в статистике Steam, у кажого Инд*уса и Афри**канца, но даже у обычного жителя Сша, компы за 240 k,
И у всех видеокарты прям новые.
|1.7, Аноним (7), 09:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Доля Linux по данным из других источников:
> ...
> PornHub: 6.2% (год назад 5.1%).
Заголовок
"Доля пользователей Linux на PornHub превысила 6%"
смотрелся бы куда лучше!
|1.9, Xo (?), 10:08, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Скажите спасибо масдаю за ИИ и косяки с обновлениями.
|
|2.51, mos87 (ok), 11:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И вместо того чтобы воспользоваться дуростью индуса-софта и давно собраться и вместе сделать вменяемую альтернативу, "фри" десктоп это адовая каша из разных поделий.
|3.101, Аноним (101), 12:09, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сказать слово "собраться" и реально собраться - две большие разницы. Ты попробуй хотя бы в 3 собраться и чтобы не как лебедь рак и щука. Это самое сложное - собраться.
|4.122, mos87 (ok), 12:51, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
об том и речь.
получаются лебедь рак и щука которые тянут примерно в одну сторону, но всё равно каждый по-своему. Нет реальной совместимости, огромный оверхед и программы не знают что ожидать и что поддерживать.
если б хотя бы пилящие XFCE, MATE, Cinnamon и всякие мелкие ВМы делали одно ДЕ. При этом не надо пилить свои плеерА (VLC, mpv, audacious/qmmp/deadbeef уже есть), свои Блокноты и т.д.
Нужны стабильные, фичастые системные вещи и базовые инструменты. А не весь интерфейс на Клязьме как КДЕрасты придумали..
|5.144, Аноним (143), 13:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а еще надо всех стричь под одну стрижку, укорачивать ноги и головы под один рост, и выравнивать юбки под одну длинну!
|2.83, iPony128052 (?), 11:48, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не.
Тут Valve с портативными приставками просто.
Microsoft тут не причём. Да, теперь и они пытаются, но дело непростое конечно.
|2.45, mos87 (ok), 11:14, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, офтопщики теперь сидят на кривущих базитах и гоняют игоря через кривые прослойки реализующие ОФТОП.
и думают что они крутые гики.
|3.103, Xo (?), 12:12, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На столько кривые прослойки, что фепесы больше чем у офтопика. Этож надо так облениться и забить х... что даже базис работает лучше.
|2.60, Аноним (7), 11:28, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Шах и мат, оффтопщики.
Дааа! 5% (из которых половина: стимовская консоль и какие-то китайские клоны -> "0 64 bit") это ПОБЕДААА! ВЕНДЕКАПЕЦ НАСТАЛ!11 🤦
А вот "шах и мат" гнумовцы - наaaaмноооого ближе к реальности 😀
|1.14, Аноним (14), 10:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очевидно, что Windows постепенно будет загибаться, особенно там, где нужна масштабируемость.
В прогрессе сейчас в большей мере участвует комьюнити, чем корпорация.
Но все же Windows продолжает работать там, где руки корпоратов не дотянулись.
|2.38, Eneeld (?), 10:57, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы же понимаете, что linux стал юзабельным для десктопа именно из-за корпораций? Как минимум x11,pulse audio, pipewire, wayland созданны корпорациями.
|3.49, Аноним (21), 11:17, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это наверно какой-то стёб? Линукс был юзабелен задолго до pulse audio, pipewire и wayland.
А X т.е. XFree86 как раз быд свободен от корпов, поэтому и выкинули на мороз.
|4.141, aname (ok), 13:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кто и зачем выкинул на мороз XFree86? Как СПО выкинули на мороз, если оно СПО?
Ну и да, нормально работающий линукс сделали гугель и вольво. Хз, что это за сообщества такие, но пусть продолжают.
|2.69, Аноним (69), 11:37, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
звездешь, линукс как десктоп до сих пор не в сравнении с windows и ситуация с фрагментацией из-за вейланд только все ухудшило.
|3.104, Xo (?), 12:16, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С чем сравнивал и чего не может сегодня линукс? Актуальные кеды работают шустрее и удобнее чем 11 винда.
|4.149, Tita_M (ok), 14:07, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Актуальные кеды работают шустрее
Подтверждаю. Пробовал ливку альтлинукса 11 и гуи у него просто реактивный по сравнению с виндой 11. Комп достаточно мощный, а всё равно гуи винды не такое отзывчивое по сравнению с альтом. Дожили.
|2.81, Аноним (-), 11:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В прогрессе сейчас в большей мере участвует комьюнити, чем корпорация.
> Но все же Windows продолжает работать там, где руки корпоратов не дотянулись.
Винду написали от и до эти самые корпраты. Мелочь такая неожиданная. Кмоьюнити вообще сорц не дали.
|1.15, Аноним (15), 10:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот действительно интересно,а сколько из этих 7 миллионов поиграли хотябы час, два после запуска Стим в Линукс? D
|
|2.19, Аноним (24), 10:24, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты должен понимать, Как такая статистика собирается (я один раз участвовал). В рандомный момент при запуске стима вылазит окно "хотите поучаствовать в сборе статистики" или как-то так и ты даешь свое согласие на сбор информации. Какая вероятность, что это произойдет при первом и единственном запуске стима?
|2.22, Nickolyan (ok), 10:29, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А чего бы не поиграть, и много часов? Вся классика спокойно запускается без танцев с бубнами.
|3.63, Аноним (63), 11:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В виртуалбоксе много не наиграешься. Как раз - поставить, посмотреть и удалить.
|4.65, Nickolyan (ok), 11:35, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какой виртуал бокс? Ты сколько лет в анабиозе проспал? Ставишь нативный клиент, нажимаешь "Установить", нажимаешь "Играть".
|2.88, НяшМяш (ok), 11:50, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Играю последние 5 лет на линукс почти каждый день, чяднт? Стимдек тот вообще для игр, сомневаюсь, что каждый купивший приставку, поиграл на ней меньше двух часов.
|
|2.25, Аноним (21), 10:35, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Киберпук вышел 6 лет назад. Это как в 2000г радоваться что на линуксе работает Doom 2.
|3.28, Аноним (24), 10:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
За 6 лет системные требования игра не подросли (ну не считая анрил 5, который тормозит на чем угодно)
|4.37, Аноним (37), 10:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Именно поэтому фантом либерти не было для четвертой мыловарни, да?
|5.48, Аноним (48), 11:17, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да они изначально зря потащили высокотехноличную игру 2020 года на железо из 2012 года, которое даже тогда было убогим донельзя, что у плойки, что у ящика.
Это к вопросу о том что получается, если начать слушать всяких любителей коры дуба.
|3.66, Nickolyan (ok), 11:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Киберпук до сих пор считается одним из стандартов тестирования всякого железа.
|3.111, Xo (?), 12:29, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Реквием и силксонг на амд работают норм. Запускал через faugus launcher, proton-em.
|1.23, Аноним (23), 10:33, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как тут помпезно расписали про CachyOS, а откроеш ютуб, а там свежий ролик от Big Geek о том как шиндовс и в хвост и в гриву этот ваш CachyOS в частности, и ляликс в целом
|2.26, Аноним (24), 10:40, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
CachyOS в рф забанен кстати, раньше только репозитории (что выяснялось на стадии установки), а нынче даже главная страничка
|3.30, AleksK (ok), 10:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зеркала у них есть и в России. А скачать можно с торрент трекера если у тебя главная страничка не открывается.
|5.36, AleksK (ok), 10:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Как твои зеркала помогут при установке?
Элементарно. Установщик сам проверяет скорость на зеркалах прежде чем начать установку.
|4.112, Xo (?), 12:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зеркала в России отстают от немецких почему то. На ртк с основными зеркалами 200мбит/с выдаёт, жить можно.
|2.79, Аноним (-), 11:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Как тут помпезно расписали про CachyOS, а откроеш ютуб, а там свежий
> ролик от Big Geek о том как шиндовс и в хвост и в гриву
И зачем смотреть проплаченых м...ков рекламирующих гамно с AI, рекламой и онлайн акками? Напрасная трата времени и развод на бабки.
|1.27, Аноним (127), 10:41, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Почему разные измерения дают такой большой разброс? Ну допустим порнхаб и википедия это нишевые ресурсы, на которые некоторые не заходят. Но у cloudflare разброс по измерениям почти в два раза, при этом он меньше чем в стиме, порнхабе и википедии. С учётом того, что через cloudflare проходит примерно одна пятая трафика, то по идее, он должен захватывать большее количество машин. Условная рабочая машина не попадёт в список нишевых сайтов, но попадёт в статистику cloudflare. Лично я не пользуюсь стимом вообще, изредка захожу на веб сайт почитать описание игр. Но, если сравнивать количество на разных платформах, то получается, что игроки чаще выбирают linux, чем офисные работники?
|2.29, Аноним (24), 10:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А в чем проблема, что молодежь интересуется линуксом больше, чем офисные работники
|3.50, Аноним (127), 11:18, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всё равно это не объясняет, почему в течении недели процент так сильно плавает. Пользователи массово регулярно переустанавливают систему? Это разница между будними и выходными? Это разница между днём и вчером? У всех одинаковый график работы?
|4.96, Аноним (96), 12:00, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
днём работают на linux, вечером дома с androida или других мобильных
|5.129, Аноним (127), 13:13, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В этом случае, проблема в подсчёте. Считать совместно десктопные и мобильные системы не стоит.
|2.67, sergey (??), 11:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Статистика Steam всегда была кривая. Цифры могут скакать на несколько процентов за месяц, а потом обратно. Потому что правила подсчёта не ясны и могут меняться.
|3.85, Аноним (24), 11:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Цифры могут скакать на несколько процентов за месяц
Доля линукса была 3%, как она могла скакать на несколько процентов? В твоем понимании несколько это сколько?
|1.33, Аноним (33), 10:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Максим, не ожидал от тебя такую низкокачественную заметку, точнее, такой жёлтый заголовок.
В текущем срезе данных очень много странностей, например, исчезновение QHD пользователей, исчезновение пользователей с 32GB RAM, и т.д. и на фоне этого заявлять что 5%?
Valve не могут пофиксить сбор данных, и каждый их срез - это какой-то бред.
|2.34, Аноним (34), 10:55, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я предложил другое название новости:
"Срез данных Steam за март 2026 с большими отклонениями приписывает Линуксу долю в 5%"
Так будет гораздо более точно.
Надеюсь, у тебя хватит ответственности, чтобы его подтвердить.
|1.43, Аноним (43), 11:13, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> достигла значения в 5.33%, что в 2 раза больше, чем было отражено в предыдущем месяце.
> В февральском отчёте данный показатель составлял 2.23%, январском - 3.38%, декабрьском - 3.58%.
Какая-то странная статистика...
Это вообще нормально?
|1.54, Fareast (ok), 11:21, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Linux не про десктопы для дома и работы потому что: А. windows проще, привычней, удобней, быстрее, качественней; Б. нет MS Office; В. нет других популярных программ к которым привыкли; Г. нет сопоставимой c windows графической среды
Linux про разработку, про сервера, про хобби, про вычисления, но не про десктоп, поэтому 5% десктопов вполне укладывается в эту логику
Все конечно ИМХО)
|2.73, mos87 (ok), 11:41, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
в том то и беда, что многое можно было бы пофиксить (точно Гэ и частично Вэ)
но вместо этого просто запускалка вендоигр и всякие базиты в которых всё так же на соплях и недоделанных вялендах, зато наклейка ДЛЯ ГЕЙМЕРОФФ
|2.74, Аноним (-), 11:41, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Linux не про десктопы для дома и работы потому что:
Учитывая каким зло@#%$чим майкрософт стал к десятке и тем более к 11 с их онлайн акками, рекламой, AI и проч - ну его нахрен к такому привыкать...
|2.92, Аноним (96), 11:55, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
наблюдения показывают что это не так. доля windows падает во всём мире, а доля linux не растёт потому что её отбирают android, ios, harmony и т.д.
|2.99, НяшМяш (ok), 12:04, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> windows проще, привычней, удобней, быстрее, качественней
Была. Потом появилась 8, в 10 начали убивать панель управления, в 11 тренд продолжился с общей деградацией качества системы
> нет MS Office
А он многим сейчас нужен? OnlyOffice отлично справляется с открытием файлов. А для пересылки всегда есть PDF, который одинаковый везде.
> нет других популярных программ к которым привыкли
Ничего, что общего списка "популярных программ" не существует и это вкусовщина? Например, самая популярная программа у всех - любой браузер, каждый из которых доступен в нативном виде в линуксе.
> нет сопоставимой c windows графической среды
KDE Plasma. В отличие от винды практически не поменялась внешне с релиза 5 версии в 2014. Даже переход с иксов на вяленый я заметил только после того как прочитал соответствующую новость и стал явно искать отличия. В ней хоть панель можно в любую сторону перенести, в отличие от "простой, привычной и удобной"
В общем, так и не понял, что делают закрытовантyзятники на опеннете со своей кaкaшкой.
|
|3.147, Fareast (ok), 14:02, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
потому что у меня есть windows, maс os, debian, ios, android - все для разных задач и мне так норм)
|2.142, Аноним (143), 13:46, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С разморозкой вас!
У нас тут прошло уже 20 лет и windows сменил несколько версий, вплоть до актуальной 11. Вы не поверите насколько за прошедшие два десятилетия офтопик сдал в качестве, удобстве и привычности.
|1.58, Аноним (58), 11:26, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В общем, Linux из более или менее рабочей серверной платформы превратился в площадку для компьютерных игрунов.
С чем всех и поздравляем.
Теперь надо будет какую-то другую платформу искать для серверных решений.
|1.71, Аноним (-), 11:39, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Wikipedia: 5.3% (год назад - 4.2%).
Майкрософт очень старался с своими дриянятками и одинацатками с онлайн аками, рекламой и аи в блокнотах. Даже, вот, получается :)
|
|2.76, mos87 (ok), 11:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
самое грустное, что не получается, т.к. ибо альтернатива вовсе обморочная.
|1.121, Аноним (121), 12:51, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> "Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo, основанная на Arch Linux - 24.48%."
Arch доминирует!
|1.126, nw (?), 13:08, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Даже не удивительно. Microslop потратила огромное количество сил в популяризацию десктоп линукс.
|1.145, Bottle (?), 13:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не хочу расстраивать линуксоидов, но это не потому, что гейминг на лине такой хороший, а потому что VAC на этой ОСи хуже работает, поэтому хостеры ботов для игр Valve его и используют.
|1.150, Аноним (150), 14:13, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Благодаря моей рукожопости сижу на кубунту. Иб Винду поставить не могу и уже не хочу.
