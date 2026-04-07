Доля пользователей Linux в Steam по статистике Valve превысила 5%

07.04.2026 08:56 (MSK)

Компания Valve опубликовала мартовский отчёт с анализом предпочтений пользователей сервиса доставки игр Steam. Доля активных пользователей Steam, использующих платформу Linux, достигла значения в 5.33%, что в 2 раза больше, чем было отражено в предыдущем месяце. С учётом того, что число активных пользователей Steam оценивается в 132 миллиона, 5.33% соответствует примерно 7 миллионам пользователей. В февральском отчёте данный показатель составлял 2.23%, январском - 3.38%, декабрьском - 3.58%.

Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo, основанная на Arch Linux - 24.48%. Доля Linux Mint составляет 8.8%, Arch Linux - 8.78%, Ubuntu - 5.25%, Manjaro - 1.45%. По сравнению с февральской статистикой из списка пропали дистрибутивы CachyOS и Bazitte, доля которых составляла 8.59% и 5.79%, соответственно. В мартовском рейтинге также отсутствует упоминание Freedesktop SDK (Flatpak runtime), доля которого составляла 5.26%. При этом в мартовских данных появились системы с именами "64 bit" и "0 64 bit", доля которых составляет 8.01% и 17.60% (!). Можно предположить, что это Bazitte и CachyOS, но столь значительное увеличение доли каждой из данных систем выглядит сомнительно.

Мартовская статистика от проекта Boiling Steam, собранная на основе данных из сервиса ProtonDB, демонстрирует значительный рост популярности дистрибутивов Bazitte и CachyOS, наблюдаемый с прошло года. В марте CachyOS вырвался на первое месте среди дистрибутивов Linux, применяемых геймерами, заняв долю 21.1% и сместив с первого места Arch Linux, который удерживал данную позицию с 2021 года. Доля Bazitte составила 9.5%, что соответствует 4 месту.

Для сравнения, доля Arch Linux - 14.9%, Linux Mint - 10.6%, Fedora - 9.2%, Ubuntu - 7.1%, Endeavour - 4.1%, Nobara - 3.9%, PopOS - 2.9%, Debian - 2.7%, NixOS - 2.4%, Manjaro - 2.2%. Суммарная доля всех дистрибутивов на базе Arch Linux составила 42.3%, на базе Debian - 23.3%, на базе Fedora - 22.6%.

Дистрибутив CachyOS основан на пакетной базе Arch Linux и примечателен включением оптимизаций для повышения производительности, а также формированием сборки для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool).

Дистрибутив Bazitte ориентирован на геймеров и основан на наработках дистрибутивов Fedora Kinoite и Fedora Silverblue. (атомарно обновляемые редакции Fedora Linux с рабочими столами KDE и GNOME). Дистрибутив поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого как единое целое. Приложения устанавливаются в формате Flatpak или в форме контейнров. Для запуска Android-игр задействован Waydroid. В состав входит Steam и подборка компонентов, востребованных любителями компьютерных игр, а также дополнительные драйверы для игровых контроллеров и Wi-Fi. В системные компоненты внесены оптимизации для повышения отзывчивости и улучшения поддержки HDR и VRR.

Доля Linux по данным из других источников:

  • Wikipedia: 5.3% (год назад - 4.2%) - Linux, 1.7% (2%) - СhromeOS.
  • w3schools.com: за сентябрь 2025 года 3.8% - Linux, 0.7% - ChromeOS.
  • statcounter.com: 3.16% (год назад - 4.2%) - Linux, 1.62% - ChromeOS.
  • PornHub: 6.2% (год назад 5.1%) - Linux, ChromeOS - 2.4%.
  • Cloudflare: Linux - 2.6-4.4% в зависимости от дня недели, в среднем 3.5% (год назад 2.8%); ChromeOS - 0.8-3.4%, в среднем 1.6% (год назад 2.4%).
  • analytics.usa.gov: 4% - Linux, 1.2% - ChromeOS.


  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Там не все компы в статистике участвуют, маленький процент.
     
     
  • 2.3, iPony128052 (?), 09:41, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да. Типа случайная выборка, которая более-менее отражает суть.
     
  • 2.4, Энтомолог_русолог (ok), 09:41, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почитай про статистику и про выборку
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Таким образом, делать какие-либо выводы по ±100% флуктуациям нет смысла. Когда накопится 100 месяцев, можно будет усреднить.
     
  • 3.8, dannyD (?), 10:05, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почитай про статистику и про выборку

    самые праильные статистика и выборка:

    PornHub: 6.2% (год назад 5.1%).

     
     
  • 4.123, Аноним (123), 12:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это да, а то далеко не все линуксоиды интересуются игрухами.
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:15, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почитай что такое nlogn
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    NlogN - проект по обучению спортивному программированию и олимпиадной математике для школьников.

    Это?

     
  • 4.110, Аноним (-), 12:26, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Написал бы хотя бы 'n log n'...

    А лучше 'n log(n)', 'n · log(n)' или 'n * log(n)'.

     
     
  • 5.127, Аноним (127), 13:11, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Математики всегда любили писать свои нечитаемые иероглифы. Объяснить, почему xyz это x * y * z, а log это log, ничем кроме упоротости нельзя.
     
     
  • 6.132, Аноним (123), 13:16, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наверное, проблема решается довольно просто, пробельчик между названием функции и её аргументом: sin x, log x.
     
     
  • 7.143, Аноним (143), 13:48, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.78, ТолянМейнтейнер (?), 11:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обычно в статистике Steam, у кажого Инд*уса и Афри**канца, но даже у обычного жителя Сша, компы за 240 k,
    И у всех видеокарты прям новые.
     
     
  • 3.93, Аноним (24), 11:55, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У африканских американцев приставки с двумя-тремя играми
     
  • 3.135, Нн (?), 13:20, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.148, KHD13 (ok), 14:04, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, Аноним (7), 09:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Доля Linux по данным из других источников:
    > ...
    > PornHub: 6.2% (год назад 5.1%).

    Заголовок
    "Доля пользователей Linux на PornHub превысила 6%"
    смотрелся бы куда лучше!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже было https://www.opennet.ru/64404
     

  • 1.9, Xo (?), 10:08, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Скажите спасибо масдаю за ИИ и косяки с обновлениями.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:25, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А какой смысл когда линпус становится виндой.
     
     
  • 3.109, aname (ok), 12:26, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Таков путь
     
  • 2.51, mos87 (ok), 11:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И вместо того чтобы воспользоваться дуростью индуса-софта и давно собраться и вместе сделать вменяемую альтернативу, "фри" десктоп это адовая каша из разных поделий.
     
     
  • 3.101, Аноним (101), 12:09, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сказать слово "собраться" и реально собраться - две большие разницы. Ты попробуй хотя бы в 3 собраться и чтобы не как лебедь рак и щука. Это самое сложное - собраться.
     
     
  • 4.122, mos87 (ok), 12:51, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    об том и речь.

    получаются лебедь рак и щука которые тянут примерно в одну сторону, но всё равно каждый по-своему. Нет реальной совместимости, огромный оверхед и программы не знают что ожидать и что поддерживать.

    если б хотя бы пилящие XFCE, MATE, Cinnamon и всякие мелкие ВМы делали одно ДЕ. При этом не надо пилить свои плеерА (VLC, mpv, audacious/qmmp/deadbeef уже есть), свои Блокноты и т.д.

    Нужны стабильные, фичастые системные вещи и базовые инструменты. А не весь интерфейс на Клязьме как КДЕрасты придумали..

     
     
  • 5.144, Аноним (143), 13:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а еще надо всех стричь под одну стрижку, укорачивать ноги и головы под один рост, и выравнивать юбки под одну длинну!
     
  • 3.125, Аноним (123), 13:07, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.83, iPony128052 (?), 11:48, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не.
    Тут Valve с портативными приставками просто.

    Microsoft тут не причём. Да, теперь и они пытаются, но дело непростое конечно.

     

  • 1.10, Аноним (11), 10:14, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Шах и мат, оффтопщики.
     
     
  • 2.45, mos87 (ok), 11:14, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, офтопщики теперь сидят на кривущих базитах и гоняют игоря через кривые прослойки реализующие ОФТОП.

    и думают что они крутые гики.

     
     
  • 3.103, Xo (?), 12:12, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На столько кривые прослойки, что фепесы больше чем у офтопика. Этож надо так облениться и забить х... что даже базис работает лучше.
     
     
  • 4.130, Аноним (130), 13:15, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.136, Нн (?), 13:22, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.60, Аноним (7), 11:28, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Шах и мат, оффтопщики.

    Дааа! 5% (из которых половина: стимовская консоль и какие-то китайские клоны -> "0 64 bit") это ПОБЕДААА! ВЕНДЕКАПЕЦ НАСТАЛ!11 🤦

    А вот "шах и мат" гнумовцы  - наaaaмноооого ближе к реальности 😀

     
     
  • 3.80, Аноним (11), 11:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сейчас выйдет андроид для десктопа и покроет всё стадо!
     
     
  • 4.131, Аноним (130), 13:15, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.138, Нн (?), 13:23, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.14, Аноним (14), 10:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очевидно, что Windows постепенно будет загибаться, особенно там, где нужна масштабируемость.
    В прогрессе сейчас в большей мере участвует комьюнити, чем корпорация.

    Но все же Windows продолжает работать там, где руки корпоратов не дотянулись.

     
     
  • 2.38, Eneeld (?), 10:57, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы же понимаете, что linux стал юзабельным для десктопа именно из-за корпораций? Как минимум x11,pulse audio, pipewire, wayland созданны корпорациями.
     
     
  • 3.49, Аноним (21), 11:17, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это наверно какой-то стёб? Линукс был юзабелен задолго до pulse audio, pipewire и wayland.
    А X т.е. XFree86 как раз быд свободен от корпов, поэтому и выкинули на мороз.
     
     
  • 4.141, aname (ok), 13:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто и зачем выкинул на мороз XFree86? Как СПО выкинули на мороз, если оно СПО?

    Ну и да, нормально работающий линукс сделали гугель и вольво. Хз, что это за сообщества такие, но пусть продолжают.

     
  • 2.69, Аноним (69), 11:37, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    звездешь, линукс как десктоп до сих пор не в сравнении с windows и ситуация с фрагментацией из-за вейланд только все ухудшило.
     
     
  • 3.104, Xo (?), 12:16, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С чем сравнивал и чего не может сегодня линукс? Актуальные кеды работают шустрее и удобнее чем 11 винда.
     
     
  • 4.139, Нн (?), 13:24, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.149, Tita_M (ok), 14:07, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Актуальные кеды работают шустрее

    Подтверждаю. Пробовал ливку альтлинукса 11 и гуи у него просто реактивный по сравнению с виндой 11. Комп достаточно мощный, а всё равно гуи винды не такое отзывчивое по сравнению с альтом. Дожили.

     
  • 2.81, Аноним (-), 11:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В прогрессе сейчас в большей мере участвует комьюнити, чем корпорация.
    > Но все же Windows продолжает работать там, где руки корпоратов не дотянулись.

    Винду написали от и до эти самые корпраты. Мелочь такая неожиданная. Кмоьюнити вообще сорц не дали.


     
  • 2.137, Аноним (137), 13:22, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:20, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот действительно интересно,а сколько из этих 7 миллионов поиграли хотябы час, два после запуска Стим в Линукс? D
     
     
  • 2.17, AleksK (ok), 10:23, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Много
     
  • 2.19, Аноним (24), 10:24, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты должен понимать, Как такая статистика собирается (я один раз участвовал). В рандомный момент при запуске стима вылазит окно "хотите поучаствовать в сборе статистики" или как-то так и ты даешь свое согласие на сбор информации. Какая вероятность, что это произойдет при первом и единственном запуске стима?
     
  • 2.22, Nickolyan (ok), 10:29, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А чего бы не поиграть, и много часов? Вся классика спокойно запускается без танцев с бубнами.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 11:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В виртуалбоксе много не наиграешься. Как раз - поставить, посмотреть и удалить.
     
     
  • 4.65, Nickolyan (ok), 11:35, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой виртуал бокс? Ты сколько лет в анабиозе проспал? Ставишь нативный клиент, нажимаешь "Установить", нажимаешь "Играть".
     
  • 2.88, НяшМяш (ok), 11:50, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Играю последние 5 лет на линукс почти каждый день, чяднт? Стимдек тот вообще для игр, сомневаюсь, что каждый купивший приставку, поиграл на ней меньше двух часов.
     
  • 2.134, Аноним (137), 13:20, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://store.steampowered.com/linux
     

  • 1.18, Nickolyan (ok), 10:23, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Из того, что нужно мне, на Elementary OS вполне бодро бегает, даже Киберпук.
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 10:35, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Киберпук вышел 6 лет назад. Это как в 2000г радоваться что на линуксе работает Doom 2.
     
     
  • 3.28, Аноним (24), 10:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    За 6 лет системные требования игра не подросли (ну не считая анрил 5, который тормозит на чем угодно)
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 10:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Именно поэтому фантом либерти не было для четвертой мыловарни, да?
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 11:17, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да они изначально зря потащили высокотехноличную игру 2020 года на железо из 2012 года, которое даже тогда было убогим донельзя, что у плойки, что у ящика.

    Это к вопросу о том  что получается, если начать слушать всяких любителей коры дуба.

     
     
  • 6.128, Аноним (123), 13:11, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любители Коры Дуба в Стимо-игруихи и не лезут.
     
  • 3.66, Nickolyan (ok), 11:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Киберпук до сих пор считается одним из стандартов тестирования всякого железа.
     
  • 3.111, Xo (?), 12:29, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Реквием и силксонг на амд работают норм. Запускал через faugus launcher, proton-em.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:33, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как тут помпезно расписали про CachyOS, а откроеш ютуб, а там свежий ролик от Big Geek о том как шиндовс и в хвост и в гриву этот ваш CachyOS в частности, и ляликс в целом
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 10:40, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    CachyOS в рф забанен кстати, раньше только репозитории (что выяснялось на стадии установки), а нынче даже главная страничка
     
     
  • 3.30, AleksK (ok), 10:44, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зеркала у них есть и в России. А скачать можно с торрент трекера если у тебя главная страничка не открывается.
     
     
  • 4.32, Аноним (24), 10:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как твои зеркала помогут при установке?
     
     
  • 5.36, AleksK (ok), 10:56, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Как твои зеркала помогут при установке?

    Элементарно. Установщик сам проверяет скорость на зеркалах прежде чем начать установку.

     
     
  • 6.68, Аноним (24), 11:37, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В твоих фантазиях
     
     
  • 7.87, AleksK (ok), 11:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cloud.mail.ru/public/3ymq/BNH9E8dBi

     
     
  • 8.90, Аноним (24), 11:51, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты не различаешь установку и обновление ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, AleksK (ok), 12:02, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а как я её ставил по твоему ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.100, Аноним (24), 12:08, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну это ты расскажи, как ты ее ставил, я должен угадывать Ну давай попробую, пос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.105, AleksK (ok), 12:17, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    никаких впн и антидпиайев у меня не было ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.102, Аноним (24), 12:09, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 11.106, AleksK (ok), 12:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 4.112, Xo (?), 12:32, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 3.113, Xo (?), 12:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 2.79, Аноним (-), 11:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ролик от Big Geek о том как шиндовс и в хвост и в гриву

    И зачем смотреть проплаченых м...ков рекламирующих гамно с AI, рекламой и онлайн акками? Напрасная трата времени и развод на бабки.

     

  • 1.27, Аноним (127), 10:41, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему разные измерения дают такой большой разброс? Ну допустим порнхаб и википедия это нишевые ресурсы, на которые некоторые не заходят. Но у cloudflare разброс по измерениям почти в два раза, при этом он меньше чем в стиме, порнхабе и википедии. С учётом того, что через cloudflare проходит примерно одна пятая трафика, то по идее, он должен захватывать большее количество машин. Условная рабочая машина не попадёт в список нишевых сайтов, но попадёт в статистику cloudflare. Лично я не пользуюсь стимом вообще, изредка захожу на веб сайт почитать описание игр. Но, если сравнивать количество на разных платформах, то получается, что игроки чаще выбирают linux, чем офисные работники?
     
     
  • 2.29, Аноним (24), 10:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в чем проблема, что молодежь интересуется линуксом больше, чем офисные работники
     
     
  • 3.50, Аноним (127), 11:18, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё равно это не объясняет, почему в течении недели процент так сильно плавает. Пользователи массово регулярно переустанавливают систему? Это разница между будними и выходными? Это разница между днём и вчером? У всех одинаковый график работы?
     
     
  • 4.84, Аноним (11), 11:48, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
  • 4.96, Аноним (96), 12:00, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
  • 5.129, Аноним (127), 13:13, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 2.67, sergey (??), 11:36, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 3.85, Аноним (24), 11:49, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля линукса была 3%, как она могла скакать на несколько процентов? В твоем понимании несколько это сколько?

     

  • 1.33, Аноним (33), 10:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Максим, не ожидал от тебя такую низкокачественную заметку, точнее, такой жёлтый заголовок.

    В текущем срезе данных очень много странностей, например, исчезновение QHD пользователей, исчезновение пользователей с 32GB RAM, и т.д. и на фоне этого заявлять что 5%?

    Valve не могут пофиксить сбор данных, и каждый их срез - это какой-то бред.

     
     
    		• –2 +/
    Я предложил другое название новости:

    Так будет гораздо более точно.

    Надеюсь, у тебя хватит ответственности, чтобы его подтвердить.

     

  • 1.35, Аноним (35), 10:56, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня винда в юзер-aгенте :>
     
  • 1.40, mos87 (ok), 11:08, 07/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.43, Аноним (43), 11:13, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > достигла значения в 5.33%, что в 2 раза больше, чем было отражено в предыдущем месяце.
    > В февральском отчёте данный показатель составлял 2.23%, январском - 3.38%, декабрьском - 3.58%.

    Какая-то странная статистика...
    Это вообще нормально?

     
     
  • 2.89, Аноним (24), 11:50, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    наверно китайцы опять смогли побороть dpi
     

  • 1.54, Fareast (ok), 11:21, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Linux не про десктопы для дома и работы потому что: А. windows проще, привычней, удобней, быстрее, качественней; Б. нет MS Office; В. нет других популярных программ к которым привыкли; Г. нет сопоставимой c windows графической среды

    Linux про разработку, про сервера, про хобби, про вычисления, но не про десктоп, поэтому 5% десктопов вполне укладывается в эту логику

    Все конечно ИМХО)

     
     
    		• +/
    в том то и беда, что многое можно было бы пофиксить (точно Гэ и частично Вэ)

    но вместо этого просто запускалка вендоигр и всякие базиты в которых всё так же на соплях и недоделанных вялендах, зато наклейка ДЛЯ ГЕЙМЕРОФФ

     
    		• +/
    > Linux не про десктопы для дома и работы потому что:

    Учитывая каким зло@#%$чим майкрософт стал к десятке и тем более к 11 с их онлайн акками, рекламой, AI и проч - ну его нахрен к такому привыкать...

     
    		• +/
    наблюдения показывают что это не так. доля windows падает во всём мире, а доля linux не растёт потому что её отбирают android, ios, harmony и т.д.
     
    		• +1 +/
    > windows проще, привычней, удобней, быстрее, качественней

    > нет MS Office

    А он многим сейчас нужен? OnlyOffice отлично справляется с открытием файлов. А для пересылки всегда есть PDF, который одинаковый везде.
    > нет других популярных программ к которым привыкли

    > нет сопоставимой c windows графической среды

    KDE Plasma. В отличие от винды практически не поменялась внешне с релиза 5 версии в 2014. Даже переход с иксов на вяленый я заметил только после того как прочитал соответствующую новость и стал явно искать отличия. В ней хоть панель можно в любую сторону перенести, в отличие от "простой, привычной и удобной"

    В общем, так и не понял, что делают закрытовантyзятники на опеннете со своей кaкaшкой.

     
     
    		• +/
    потому что у меня есть windows, maс os, debian, ios, android - все для разных задач и мне так норм)
     
    		• +/
     
  • 2.142, Аноним (143), 13:46, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С разморозкой вас!
    У нас тут прошло уже 20 лет и windows сменил несколько версий, вплоть до актуальной 11. Вы не поверите насколько за прошедшие два десятилетия офтопик сдал в качестве, удобстве и привычности.
     

  • 1.58, Аноним (58), 11:26, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В общем, Linux из более или менее рабочей серверной платформы превратился в площадку для компьютерных игрунов.
    С чем всех и поздравляем.

    Теперь надо будет какую-то другую платформу искать для серверных решений.

     
     
    		• +1 +/
    А от телефоновой площадки не тошнит? Там и игрунов хватает. ))))
     
    		• +/
    Так есть очень интересные игры:
    https://store.steampowered.com/search/?specials=1
     

  • 1.71, Аноним (-), 11:39, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Wikipedia: 5.3% (год назад - 4.2%).

    Майкрософт очень старался с своими дриянятками и одинацатками с онлайн аками, рекламой и аи в блокнотах. Даже, вот, получается :)

     
     
  • 2.76, mos87 (ok), 11:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    самое грустное, что не получается, т.к. ибо альтернатива вовсе обморочная.
     
     
  • 3.94, Аноним (96), 11:57, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    хуавей нам всем поможет.
     
     
  • 4.97, mos87 (ok), 12:01, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    звучит как приговор
     

  • 1.121, Аноним (121), 12:51, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > "Наибольшую долю среди Linux систем занимает платформа SteamOS Holo, основанная на Arch Linux - 24.48%."

    Arch доминирует!

     
  • 1.126, nw (?), 13:08, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Даже не удивительно. Microslop потратила огромное количество сил в популяризацию десктоп линукс.
     
  • 1.145, Bottle (?), 13:52, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не хочу расстраивать линуксоидов, но это не потому, что гейминг на лине такой хороший, а потому что VAC на этой ОСи хуже работает, поэтому хостеры ботов для игр Valve его и используют.
     
  • 1.150, Аноним (150), 14:13, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Благодаря моей рукожопости сижу на кубунту. Иб Винду поставить не могу и уже не хочу.
     

