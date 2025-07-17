Доля Linux-дистрибутивов в США и Германии превысила 5% по статистике StatCounter

По данным сервиса StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля дистрибутивов Linux в США (5.03%) и Германии (5.47%) впервые превысила отметку в 5%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтов. В Индии доля Linux снизилась до 8.77% (в сентября прошлого года было 17.25%). Общемировая доля Linux оценивается в 4.1% (пиковое значение 4.48% было достигнуто в сентябре прошлого года, после чего происходит снижение). С сентября 2024 года также наблюдается спад популярности ОС ChromeOS, общемировая доля которой снизилась с 2.25% до 1.25%, а доля в США с 5.53% до 2.71%. Статистика из других источников: В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 2.57% (год назад - 2.08%, два года назад - 1.44%). Из дистрибутивов лидируют Arch Linux - 0.27% (используется в качестве основы Steam OS), Linux Mint 22.1 - 0.20%, Ubuntu Core 22 - 0.11%, Ubuntu 24.04.2 - 0.11%, Manjaro Linux - 0.06%, EndeavourOS - 0.06% и Debian GNU/Linux 12 - 0.05%.

По статистике Wikimedia доля Linux составляет 4.2% (год назад 4.0%), ChromeOS - 1.1% (1.3%).

По данным апрельского рейтинга w3schools.com доля Linux оценивалась в 3.8% (год назад 4.1%), а ChromeOS - 0.6% (0.6%).



