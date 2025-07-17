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Доля Linux-дистрибутивов в США и Германии превысила 5% по статистике StatCounter

17.07.2025 09:17

По данным сервиса StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля дистрибутивов Linux в США (5.03%) и Германии (5.47%) впервые превысила отметку в 5%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтов.

В Индии доля Linux снизилась до 8.77% (в сентября прошлого года было 17.25%). Общемировая доля Linux оценивается в 4.1% (пиковое значение 4.48% было достигнуто в сентябре прошлого года, после чего происходит снижение). С сентября 2024 года также наблюдается спад популярности ОС ChromeOS, общемировая доля которой снизилась с 2.25% до 1.25%, а доля в США с 5.53% до 2.71%.

Статистика из других источников:

  • В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 2.57% (год назад - 2.08%, два года назад - 1.44%). Из дистрибутивов лидируют Arch Linux - 0.27% (используется в качестве основы Steam OS), Linux Mint 22.1 - 0.20%, Ubuntu Core 22 - 0.11%, Ubuntu 24.04.2 - 0.11%, Manjaro Linux - 0.06%, EndeavourOS - 0.06% и Debian GNU/Linux 12 - 0.05%.
  • По статистике Wikimedia доля Linux составляет 4.2% (год назад 4.0%), ChromeOS - 1.1% (1.3%).
  • По данным апрельского рейтинга w3schools.com доля Linux оценивалась в 3.8% (год назад 4.1%), а ChromeOS - 0.6% (0.6%).


  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%
  3. OpenNews: Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter
  4. OpenNews: По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 3%, а Chrome OS - 4%
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63597-statcounter
Ключевые слова: statcounter, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ФайвФест? )
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:38, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Manjaro Linux - 0.06%, EndeavourOS - 0.06%

    Школьники юзают только из-за нескучных обоев, в целом.

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:48, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да потому что наши слоняры везде и кругом.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доля винды вна территории бывшего СНГ наверняка максимальная по миру.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:52, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы удивитесь, но исторически это более справедливо для Китая.
     
  • 2.10, Аноним (3), 09:53, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России в бюджетных различных импортозаместили Винду Линуксом, это уже свершившийся факт. Вот только все ли они ходят в интернет или отслеживаются, не факт.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:49, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где-то и 100%
    https://opennet.ru/63390-cluster
     
  • 1.7, Аноним (4), 09:50, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про ubuntu core 22 нужна пояснительная бригада кто на чем и во что на этом играет?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:51, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Доля линукса на десктопе" имеется в виду? Потому что на самом деле линукс -- это самая популярная ось, если рассматривать вообще все устройства: десктоп, мобилы, сервера, роутеры, приставки и т.д. То есть да, даже с учетом кол-ва установок вантуза на десктопы, если брать вообще все устройства, линукс -- все равно номер один.
     

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