По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%

2.20 , Аноним ( 20 ), 09:12, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гейткипинг - наше всё. I'm using Arch by the way.

3.67 , Cyber100 ( ok ), 10:09, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – no way br0, gentoo only.

4.69 , ryoken ( ok ), 10:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О, в некотором роде собрат :).

USE-флаги рулядд! :)

5.74 , Cyber100 ( ok ), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – емерге - наше всьё!)

6.79 , ryoken ( ok ), 10:46, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > емерге - наше всьё!) Таки да!

2.33 , nox. ( ? ), 09:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогично. :) Поэтому поставил GhostBSD и подумываю сделать ее основной для работы и отдыха.

3.98 , User ( ?? ), 11:12, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "А пох-то не настоящий!" (С)

2.35 , Аноним ( 21 ), 09:29, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты всегда можешь перейти на фрибсд с её 0.01%

3.41 , nox. ( ? ), 09:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно с GhostBSD (с XFCE) начать, чтобы не пугать народ. Для пользователя всё отличие от дружелюбного Ubuntu - вместо apt используется pkg.

4.49 , Аноним ( 21 ), 09:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так можно и до смены лидера на десктопе можно доиграться.

3.62 , Аноним ( 46 ), 10:03, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У фряхи всё ещё больше юзеров чем у illumos Openindiana. Но вообще желание быть не таким как все это признак шизофрении.

2.68 , Выньдузь. ( ? ), 10:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в начале нулевых что ли было? Четверть века прошло,а прирост вот такой вот.

3.96 , Аноним ( 100 ), 11:10, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многократный? И никто не смог такого повторить.