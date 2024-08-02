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По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%

02.08.2024 08:04

По данным рейтинга StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров, доля дистрибутивов Linux среди десктоп-систем впервые превысила отметку в 4.45%. Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтов. Рубеж в 4% были преодолён десктоп-дистрибутивами Linux в марте. В июне доля Linux составляла 4.05%.

При этом продолжается падение популярности операционной системы ChromeOS, доля которой за 12 месяцев сократилась с 4% до 1.41%. Если рассматривать все ОС, включая мобильные, то лидером является платформа Android, использующая ядро Linux, доля которой составляет 45.19% (6 месяцев назад - 43.74%), далее следуют Windows - 25.98% (27.39%), iOS - 18.35% (17.82%), macOS - 5.37% (5.87%) и Linux - 1.61% (1.54%).

Статистика из других источников:

  • В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 2.08% (6 месяцев назад - 1.76%, год назад - 1.44%). Из дистрибутивов лидируют Ubuntu 22.04 - 0.21%, Arch Linux - 0.17% (используется в качестве основы Steam OS), Linux Mint 21.3 - 0.11%, Manjaro Linux - 0.06% и Debian GNU/Linux 12 - 0.05%.
  • По статистике Wikimedia доля Linux составляет 2.1-2.4% (6 месяцев назад 1.9-2.2%), ChromeOS - 0.7-1.8% (1.8-2.2%).
  • По данным мартовского рейтинга w3schools.com доля Linux оценивалась в 4.1%, а ChromeOS - 0.6%.


  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Доля десктоп-дистрибутивов Linux достигла 4% по данным сервиса StatCounter
  3. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  4. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  5. OpenNews: Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61647-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (94) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:10, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Линукс победоносно шагает по десктопу. По серверам и мобилам уже прошелся, конкурентов там нет от слова вообще.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:15, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ms со своим azure что то пытается, но лучше бы бросили это дело
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 08:20, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Такие попытки приводят к бсоду во всех банках и аэропортах мира.
     
  • 3.10, iPony129412 (?), 08:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какая-то альтернативная реальность?
    У Azure очень сильные позиции на облачном рынке
    Гуглу о таком бы мечтать.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять изменённое сознание? Позиции Гугла в облаках точно такие же как у майкрософта.  
     
     
  • 5.42, iPony129412 (?), 09:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В какой реальности?

    В моей примерно так:

    Amazon: 32%
    Azure: 23%
    Google: 9%

     
     
  • 6.45, Аноним (21), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже в этой статистике написано что у Гугла все впорядке с облаками.
     
     
  • 7.48, iPony129412 (?), 09:46, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погодите. Была речь про точно такие же позиции на рынке.
     
  • 6.46, Аноним (46), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amazon Web Services (AWZ) номер один. Другие вообще не имеют значения.
     
  • 4.43, ин номине патре (?), 09:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У Azure очень сильные позиции на облачном рынке. Гуглу о таком бы мечтать.

    опять гетзефаки? я правда уже лет 4-5 назад ажур тыкал, это было полное убожество, где ты не получишь быструю дисковую подсистему за ЛЮБЫЙ деньги. хотя бы на уровне дедика с NVME за 10 тыр.

     
     
  • 5.47, iPony129412 (?), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение экспертов опенета мало кого интересует. Цифры по рынку выше приведены.
    Второе место.

    У всех бы так было такое «уж лучше бы не пытались». Никто бы от такого «не получается» не отказался бы уж точно.

     
  • 4.101, Аноним (101), 11:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме Ажура сколько в мире существует облачных провайдеров?
     
  • 3.17, nox. (?), 09:10, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так Azure тоже на Linux.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоит только попробовать сравнить установку той же Windows с Linix mint, например. От того и рост данной операционной системы.
    А еще нужно отметить стойкость Linux к политическим передрягам.
     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 08:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно пользователям на установку. Они этим не занимаются.
    Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда.
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 08:43, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Крайне не понимаю в чем возня? Это типо прописать что-то такое в терминале, чем обычный пользователь не будет заниматься?

    Если ты желаешь пользоваться программами, которых нет на Linux, то очевидно, что только Windows.

    В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает.

     
     
  • 5.24, nox. (?), 09:14, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает.

    Скажу хуже. Для кроссплатформенной разработки использую исключительно Linux из-за удобства. Для Windows и BSD только только собираю модули (даже IDE на них не ставил). Правда при этом у меня 100% те же исходники на любой системе.

     
     
  • 6.52, Аноним (46), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для Windows и BSD только только собираю модули

    Просто стало интересно, что за ПО такое, что даже для BSD версия есть.

     
  • 4.50, Аноним (46), 09:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я поекпал в ДНС для организации ноутбук Сяоми с предустановленной Ubuntu.
     
  • 4.53, Аноним (46), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда.

    Сейчас графический интерфейс есть для всего.

     
     
  • 5.57, Аноним (57), 09:55, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже для консоли
     
     
  • 6.75, Аноним (75), 10:43, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для нее, родимой, даже вэб версия на электроне
     
  • 5.58, iPony129412 (?), 09:56, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня основная машина на линуксе многие годы.
    Это слабо пригодно для домохозяек.
    Да и графический интерфейс особо не менялся в последние десять лет по покрытию того, что можно сделать. Непонятно слово «сейчас», как будто года два назад была чёрная консоль только.
     
  • 5.71, Аноним (71), 10:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало помогает, когда этот графический интерфейс грузиться не хочет.
    Ну и не для всего, конечно, не для всего. Работает тачпад через ж. — меняем драйвер руками через консольку. Не работает WiFi — ставим драйвер руками через консольку… Ну и так далее.
     
     
  • 6.80, Аноним (80), 10:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда такое последний раз было в 2007 году? Тогда было могу подтвердить, но с того времени такого больше никогда не было.
     
     
  • 7.82, iPony129412 (?), 10:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сейчас надо.
    Но естественно не тот тачпад и не тот WiFi. Причём тут линукс и всё такое.
     
  • 7.84, Аноним (71), 10:55, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять УМВР? Года два назад такое было.
     
     
  • 8.86, Аноним (80), 10:57, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда это или некрожелезо или надо переустановть righthands dll... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.95, User (??), 11:09, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да А IRL смотрим на танцы-с-бубном с трехпальцевыми жестами на тачпад... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.100, Аноним (100), 11:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут ты уже явно хочешь ненужного обычному пользователю такое не надо И в кон... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.102, User (??), 11:34, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щито Щито простите Я хочу Это так-то виденье интерфейса щупальцатых из гнума... текст свёрнут, показать
     
  • 3.51, Аноним (46), 09:48, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Стоит только попробовать сравнить установку той же Windows с Linix mint, например

    Правильнее сравнивать Ubuntu с Linux Mint Cinamon.

     
  • 3.65, Выньдузь. (?), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг.Патчи от наших железячников  отказались принимать в ядро,а МС только Образ установочный скачать не дает,но передряги у виндофилов,главное не перепутать.
     
     
  • 4.91, ivan1986 (?), 11:01, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так патчи отказались принимать на никому не нужное дерьмо, которое сами производить не можете а тайвань вас послал. Смысл этот мусор пихать в ядро, если он загнется в течении нескольких лет.
     
  • 2.93, Аноним (93), 11:04, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид это не линукс. Заменят ядро на что угодно, пользователи даже не заметят
     

  • 1.4, Аноним (5), 08:21, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по тому, как Windows становится все более тоталитарной системой, то рост Linux - закономерность.

    Понятное дело, что за долгие годы коммерция обосновала Windows как ОС для бизнеса. Но не все согласны с политикой Microsoft и ждут популярных программ на более нейтральные системы.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Местные линуксы не менее тоталитарные. Дело не в технологиях же.
     
     
  • 3.37, Аноним (21), 09:33, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только в РФ доля линукса 2.41% ниже мировой средней.
     
     
  • 4.89, Bottle (?), 11:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    РФ - страна пиратов, здесь привыкли пи3дить и гордиться этим.
     
     
  • 5.97, Аноним (100), 11:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все линуксоиды скучковались в двух бухтах опеннет и лор.
     
  • 3.92, ivan1986 (?), 11:02, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows становится все более тоталитарной системой

    Обычному человеку на это глубочайше наплевать. Как бы сама статистика об этом говорит.

    > ждут популярных программ на более нейтральные системы.

    Лол. Никто ничего не ждет, а просто юзает Винду с Маком.

     
     
  • 3.29, nox. (?), 09:19, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Обычному человеку на это глубочайше наплевать.

    Это типа тем, кто не видит ничего плохого в несанкционированном распространении данных о себе? Типа, него скрывать. Это ошибочная позиция.
    У обычного человека есть дети, друзья и родственники. Не думаю, к примеру, что вашему брату - серьезному бизнесмену - будет приятно видеть опубликованные фото вас в белье или без него с соответствующими комментариями.

     
     
  • 4.55, Аноним (46), 09:54, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный люди, не айтишники тупые как пробки, когда им говоришь что не надо использовать в качестве пароля к госуслугам фамилию и год рождения с одним спецсимволом в конце, а нужно использовать нормальный пароль, они не воспринимают. То же самое с бухгалтерией, мол у них цифры считать а не пароли запоминать. Сказал что если пароль украдут то цифр считать не останется, призадумались.
     
  • 4.64, Аноним (22), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это типа тем, кто не видит ничего плохого в несанкционированном распространении данных о себе? Типа, него скрывать.

    Ну, типа, да - подавляющему большинству обывателей. И что?

    А многие уже забыли (или вообще не знали) об информации, которую еще черт знает сколько лет назад вскрыл Эдвард Сноуден. И что? Вот тебе в новости цифры статистики: ничего не поменялось.

    Я вообще не понимаю, что ты хочешь сказать. Ну, кроме того, что ты считаешь себя умнее глупого большинства.

     
  • 4.78, Аноним (71), 10:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши фотки в белье или без оного в телеметрию уж точно не входят.
     
  • 3.31, Inari (?), 09:23, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но обычному человеку не наплевать на анальные зонды, как минимум на какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик.
    У людей нет привычки часто обновлять ПК. И переход с 7/8.1 на 10 со скрипом завершился только в том году.
     
     
  • 4.38, nox. (?), 09:33, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только оставлю здесь эту ссылку с признаниями "злодеев" https://www.infoq.com/news/2016/06/visual-cpp-telemetry/
     
     
  • 5.39, Аноним (21), 09:38, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо так.
     
  • 4.59, Аноним (22), 09:57, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но обычному человеку не наплевать на анальные зонды, как минимум на какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик.

    Ну как не наплевать, если статистика говорит об обратном?

    А про "какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик" вообще смешно: ты в менеджер процессов Анроида загляни...

     
  • 4.60, Аноним (46), 09:58, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычный человек думают о чём угодно но только не о цифровой безопасности. Потому что думать энергозатратно для мозга. А ещё люди любят быть как все. Все используют Windows. Люди боятся быть не такими как все, выделяться. Не надо недооценивать этого фактора.  
     
     
  • 5.90, iPony129412 (?), 11:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё люди любят быть как все. Все используют Windows

    Нет. Людям важно удобство.
    Поэтому они выбирают Windows.

    А в линуксах вон декодирование в браузерах пятнадцать лет делают.
    А софт ставит так маны надо читать. То про snap/Flatpak порталы тот ещё что.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:27, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ссылке какой-то странный перегиб в районе декабря 2023. Винда резко прибавила процентов пять, макось на столько же упала. Доли других тоже заметно изменились. Похоже, что просто считать стали по другому.  
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 08:34, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макось новая вышла в конце 2023 года. Похоже статкаунтер плохо ее распознает. Яблочники массово проапгрейдились, вся статистика поплыла.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:28, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-то говорит что мой UserAgent is  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 Но это не так.
    Доля пользователей больше, потому что Linux используют те, кому часто не все равно.
     
     
  • 2.23, Пух (?), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё равно на корректность отображения вебсайтов? Какой тайный смысл менять usersgent и получать все сайты с отображением для винды? Это отдельный вид мазохизма?
     
     
  • 3.61, Аноним (46), 10:01, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (21), 09:21, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала обманывает статистику, потом кричит что доля линукса больше. Типичный линуксоид.
     

  • 1.15, Cyber100 (ok), 09:04, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь я чувствую себя не такой уж и "ылитай", судя по отметке в 4,45%.
    от помню времена в полпроцента - то да, то кошерно было, конечно.)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:12, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гейткипинг - наше всё. I'm using Arch by the way.
     
     
  • 3.67, Cyber100 (ok), 10:09, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    no way br0, gentoo only.
     
     
  • 4.69, ryoken (ok), 10:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, в некотором роде собрат :).
    USE-флаги рулядд! :)
     
     
  • 5.74, Cyber100 (ok), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    емерге - наше всьё!)
     
     
  • 6.79, ryoken (ok), 10:46, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > емерге - наше всьё!)

    Таки да!

     
  • 2.33, nox. (?), 09:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично. :) Поэтому поставил GhostBSD и подумываю сделать ее основной для работы и отдыха.
     
     
  • 3.98, User (??), 11:12, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А пох-то не настоящий!" (С)
     
  • 2.35, Аноним (21), 09:29, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты всегда можешь перейти на фрибсд с её 0.01%
     
     
  • 3.41, nox. (?), 09:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно с GhostBSD (с XFCE) начать, чтобы не пугать народ. Для пользователя всё отличие от дружелюбного Ubuntu - вместо apt используется pkg.
     
     
  • 4.49, Аноним (21), 09:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно и до смены лидера на десктопе можно доиграться.  
     
  • 3.62, Аноним (46), 10:03, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У фряхи всё ещё больше юзеров чем у illumos Openindiana. Но вообще желание быть не таким как все это признак шизофрении.
     
  • 2.68, Выньдузь. (?), 10:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в начале нулевых что ли было? Четверть века прошло,а прирост вот такой вот.
     
     
  • 3.96, Аноним (100), 11:10, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многократный? И никто не смог такого повторить.
     

  • 1.16, Аноним (18), 09:09, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "Linux - 1.61% (1.54%). "
    И где 4%. Каким местом считали?
    Даже с хромой ос 4% не получается.
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 09:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это вместе с мобилами не считая андроида написано же. Зачем гуманитарии заходят на этот сайт?
     
     
  • 3.63, Аноним (46), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это вместе с мобилами не считая андроида написано же.
    >Это вместе с мобилами не считая андроида
    >с мобилами не считая андроида

    Ты хоть сам понял что написал? Они просчитали всех владельцев PinePhone и Librem 5?

     
  • 2.26, Пух (?), 09:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4.45%

    Чукча не читатель, чукча писатель

     
  • 2.28, Аноним (28), 09:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4.45%"
    "Если рассматривать все ОС, включая мобильные,.... Linux - 1.61% (1.54%).

    Разницу между десктоп-системами и всеми платформами включая мобильные пояснить?

     

  • 1.19, Аноним (19), 09:12, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.27, Аноним (21), 09:17, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Суммарные 6% на десктопе для линуксов. Я считаю это победа.  
     
     
  • 2.81, Аноним (71), 10:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что ХромОСь — такой же линукс, как и андроид…
     
     
  • 3.85, Аноним (80), 10:55, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.87, Аноним (87), 10:57, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/61167-top500
     
     
  • 3.94, Аноним (100), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего ты на свой личный суперкомпьютер из топ 500 поставил Линукс? И что ты там считаешь? Доту?
     

  • 1.32, Аноним (21), 09:25, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати падение доли ChromeOS коррелируеттся с ростом графы Unknown. У Гугла же были планы посылать обрезанный юзерагент может он слишком сильно обрезан на хромоси.
     
  • 1.34, Аноним (34), 09:27, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подозреваю, что рост популярности линукса во многом из-за использования ботов скраппинга контента для нейро сетей. Многие компании сейчас стараются накопить побольше данных, разворачивают ботофермы на серверах, а там линукс и соответствующий юзерагент.
     
     
  • 2.36, Аноним (21), 09:32, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боту выгоднее прикинутся виндой. Зачем ему говорить что он Линукс, давай хотябы один разумный довод?

    Гугловый бот открыто говорит что он гугл бот слова Линукс там нет.

     
     
  • 3.99, Аноним (34), 11:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть используют headless браузер со стандартным юзерагентом и не заморачиваются с заменой. Может быть счетчик определяет ОС по каким-то другим признакам, а не только по юзерагенту.
     
  • 2.40, Аноним (40), 09:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзерагент вообще никак не зависит от того, на какой ОС работает тот или иной клиент, чё за ерунду ты несёшь.
     

  • 1.44, Аноним (21), 09:41, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Квиз пост. Во всех частях света кроме Азии доля линукса ниже 4% в Азии же 6% при этом в Китае доля линукса 1.33% один из худших показателей в мире. Внимание вопрос что за страна драйвит статистику вверх?
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 09:52, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Японо/Корея? Индия?
     
     
  • 3.73, Аноним (80), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Япония - 1.34%
    Южная Корея - 0.9%
    Северная Корея - 2.74%
    Индия - 16.21%

    Итого правильный ответ: И - Индия.

    Результат настолько контринтуитивный на сколько это возможно. Даже при высоких показателях графы Unknown.

    Оказывается там в Индии все погрязло в этих ваших линуксах.

     

  • 1.70, Аноним (-), 10:29, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну все закономерно, вышла новая плазма с 6.1 с дефолтным вейлендом в репах арча - дошли до 4%. Изменят интерфейс по гайдлайнам от material и сделают новые иконки наконец - дошли до 10%. Ред хат выкинут гном из финансирования и плазма станет дефолтным клиентом - 50% линукса на десктопе, людям перестанет нужна винда, игры начнут выходить в нативе (ну или хотя бы все будут играть через вино без проблем за счет большего уделения внимания разработчиков совместимости). И когда микрософт в попытке вернуться на рынок откроет код своей бездарной ос - никому он не нужен, с миллионом бэкдоров и кодом от студентов индусов. Как вам такой план по захвату человечества опен соурс сообществом?
     
     
  • 2.72, Аноним (-), 10:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дружище, ты похоже забыл что миром правят масоны-рептилоиды на пару с иллюминатами, и они вряд ли разделяют твой энтузиазм.
     
  • 2.83, Аноним (71), 10:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цитату про Нью-Васюки, конечно, удалили, но вы и так поняли.
     
  • 2.88, Аноним (88), 10:59, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один приверженец плоской земли
     

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