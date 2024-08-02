По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%

3.11 , iPony129412 ( ? ), 08:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё равно пользователям на установку. Они этим не занимаются.

Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда.

4.14 , Аноним ( 5 ), 08:43, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Крайне не понимаю в чем возня? Это типо прописать что-то такое в терминале, чем обычный пользователь не будет заниматься? Если ты желаешь пользоваться программами, которых нет на Linux, то очевидно, что только Windows. В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает.

5.24 , nox. ( ? ), 09:14, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает. Скажу хуже. Для кроссплатформенной разработки использую исключительно Linux из-за удобства. Для Windows и BSD только только собираю модули (даже IDE на них не ставил). Правда при этом у меня 100% те же исходники на любой системе.

6.52 , Аноним ( 46 ), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Для Windows и BSD только только собираю модули Просто стало интересно, что за ПО такое, что даже для BSD версия есть.

4.50 , Аноним ( 46 ), 09:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я поекпал в ДНС для организации ноутбук Сяоми с предустановленной Ubuntu.

4.53 , Аноним ( 46 ), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда. Сейчас графический интерфейс есть для всего.

5.57 , Аноним ( 57 ), 09:55, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже для консоли

6.75 , Аноним ( 75 ), 10:43, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для нее, родимой, даже вэб версия на электроне

5.58 , iPony129412 ( ? ), 09:56, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня основная машина на линуксе многие годы.

Это слабо пригодно для домохозяек.

Да и графический интерфейс особо не менялся в последние десять лет по покрытию того, что можно сделать. Непонятно слово «сейчас», как будто года два назад была чёрная консоль только.

5.71 , Аноним ( 71 ), 10:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мало помогает, когда этот графический интерфейс грузиться не хочет.

Ну и не для всего, конечно, не для всего. Работает тачпад через ж. — меняем драйвер руками через консольку. Не работает WiFi — ставим драйвер руками через консольку… Ну и так далее.

6.80 , Аноним ( 80 ), 10:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда такое последний раз было в 2007 году? Тогда было могу подтвердить, но с того времени такого больше никогда не было.

7.82 , iPony129412 ( ? ), 10:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И сейчас надо.

Но естественно не тот тачпад и не тот WiFi. Причём тут линукс и всё такое.

7.84 , Аноним ( 71 ), 10:55, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять УМВР? Года два назад такое было.

8.86 , Аноним ( 80 ), 10:57, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну тогда это или некрожелезо или надо переустановть righthands dll... 9.95 , User ( ?? ), 11:09, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, ну да А IRL смотрим на танцы-с-бубном с трехпальцевыми жестами на тачпад... 10.100 , Аноним ( 100 ), 11:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну тут ты уже явно хочешь ненужного обычному пользователю такое не надо И в кон... 11.102 , User ( ?? ), 11:34, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Щито Щито простите Я хочу Это так-то виденье интерфейса щупальцатых из гнума... 3.51 , Аноним ( 46 ), 09:48, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Стоит только попробовать сравнить установку той же Windows с Linix mint, например Правильнее сравнивать Ubuntu с Linux Mint Cinamon.

3.65 , Выньдузь. ( ? ), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бгг.Патчи от наших железячников отказались принимать в ядро,а МС только Образ установочный скачать не дает,но передряги у виндофилов,главное не перепутать.

4.91 , ivan1986 ( ? ), 11:01, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так патчи отказались принимать на никому не нужное дерьмо, которое сами производить не можете а тайвань вас послал. Смысл этот мусор пихать в ядро, если он загнется в течении нескольких лет.

