По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%

|
|1.1, Аноним (1), 08:10, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Линукс победоносно шагает по десктопу. По серверам и мобилам уже прошелся, конкурентов там нет от слова вообще.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 08:15, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ms со своим azure что то пытается, но лучше бы бросили это дело
|
|
|
|3.3, Аноним (1), 08:20, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Такие попытки приводят к бсоду во всех банках и аэропортах мира.
|
|3.10, iPony129412 (?), 08:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Какая-то альтернативная реальность?
У Azure очень сильные позиции на облачном рынке
Гуглу о таком бы мечтать.
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Опять изменённое сознание? Позиции Гугла в облаках точно такие же как у майкрософта.
|
|
|
|
|
|6.45, Аноним (21), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Даже в этой статистике написано что у Гугла все впорядке с облаками.
|
|6.46, Аноним (46), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Amazon Web Services (AWZ) номер один. Другие вообще не имеют значения.
|
|4.43, ин номине патре (?), 09:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>У Azure очень сильные позиции на облачном рынке. Гуглу о таком бы мечтать.
опять гетзефаки? я правда уже лет 4-5 назад ажур тыкал, это было полное убожество, где ты не получишь быструю дисковую подсистему за ЛЮБЫЙ деньги. хотя бы на уровне дедика с NVME за 10 тыр.
|
|
|
|5.47, iPony129412 (?), 09:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мнение экспертов опенета мало кого интересует. Цифры по рынку выше приведены.
Второе место.
У всех бы так было такое «уж лучше бы не пытались». Никто бы от такого «не получается» не отказался бы уж точно.
|
|2.5, Аноним (5), 08:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Стоит только попробовать сравнить установку той же Windows с Linix mint, например. От того и рост данной операционной системы.
А еще нужно отметить стойкость Linux к политическим передрягам.
|
|
|
|3.11, iPony129412 (?), 08:36, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё равно пользователям на установку. Они этим не занимаются.
Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда.
|
|
|
|4.14, Аноним (5), 08:43, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Крайне не понимаю в чем возня? Это типо прописать что-то такое в терминале, чем обычный пользователь не будет заниматься?
Если ты желаешь пользоваться программами, которых нет на Linux, то очевидно, что только Windows.
В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает.
|
|
|
|5.24, nox. (?), 09:14, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В большинстве сценариев использования Linux простому пользователю хватает.
Скажу хуже. Для кроссплатформенной разработки использую исключительно Linux из-за удобства. Для Windows и BSD только только собираю модули (даже IDE на них не ставил). Правда при этом у меня 100% те же исходники на любой системе.
|
|
|
|6.52, Аноним (46), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Для Windows и BSD только только собираю модули
Просто стало интересно, что за ПО такое, что даже для BSD версия есть.
|
|4.50, Аноним (46), 09:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я поекпал в ДНС для организации ноутбук Сяоми с предустановленной Ubuntu.
|
|4.53, Аноним (46), 09:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Да и с линуксом возни потом, а если уж ноутбук... То хорошо, если повезёт, а не как всегда.
Сейчас графический интерфейс есть для всего.
|
|
|
|5.58, iPony129412 (?), 09:56, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня основная машина на линуксе многие годы.
Это слабо пригодно для домохозяек.
Да и графический интерфейс особо не менялся в последние десять лет по покрытию того, что можно сделать. Непонятно слово «сейчас», как будто года два назад была чёрная консоль только.
|
|5.71, Аноним (71), 10:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мало помогает, когда этот графический интерфейс грузиться не хочет.
Ну и не для всего, конечно, не для всего. Работает тачпад через ж. — меняем драйвер руками через консольку. Не работает WiFi — ставим драйвер руками через консольку… Ну и так далее.
|
|
|
|6.80, Аноним (80), 10:47, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда такое последний раз было в 2007 году? Тогда было могу подтвердить, но с того времени такого больше никогда не было.
|
|
|
|7.82, iPony129412 (?), 10:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И сейчас надо.
Но естественно не тот тачпад и не тот WiFi. Причём тут линукс и всё такое.
|
|
|
|
|
|9.95, User (??), 11:09, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну да, ну да А IRL смотрим на танцы-с-бубном с трехпальцевыми жестами на тачпад... текст свёрнут, показать
|
|3.51, Аноним (46), 09:48, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Стоит только попробовать сравнить установку той же Windows с Linix mint, например
Правильнее сравнивать Ubuntu с Linux Mint Cinamon.
|
|3.65, Выньдузь. (?), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бгг.Патчи от наших железячников отказались принимать в ядро,а МС только Образ установочный скачать не дает,но передряги у виндофилов,главное не перепутать.
|
|
|
|4.91, ivan1986 (?), 11:01, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так патчи отказались принимать на никому не нужное дерьмо, которое сами производить не можете а тайвань вас послал. Смысл этот мусор пихать в ядро, если он загнется в течении нескольких лет.
|
|2.93, Аноним (93), 11:04, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Андроид это не линукс. Заменят ядро на что угодно, пользователи даже не заметят
|
|1.4, Аноним (5), 08:21, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Судя по тому, как Windows становится все более тоталитарной системой, то рост Linux - закономерность.
Понятное дело, что за долгие годы коммерция обосновала Windows как ОС для бизнеса. Но не все согласны с политикой Microsoft и ждут популярных программ на более нейтральные системы.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 09:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Местные линуксы не менее тоталитарные. Дело не в технологиях же.
|
|
|
|
|
|4.89, Bottle (?), 11:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
РФ - страна пиратов, здесь привыкли пи3дить и гордиться этим.
|
|2.22, Аноним (22), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Windows становится все более тоталитарной системой
Обычному человеку на это глубочайше наплевать. Как бы сама статистика об этом говорит.
> ждут популярных программ на более нейтральные системы.
Лол. Никто ничего не ждет, а просто юзает Винду с Маком.
|
|
|
|3.29, nox. (?), 09:19, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Обычному человеку на это глубочайше наплевать.
Это типа тем, кто не видит ничего плохого в несанкционированном распространении данных о себе? Типа, него скрывать. Это ошибочная позиция.
У обычного человека есть дети, друзья и родственники. Не думаю, к примеру, что вашему брату - серьезному бизнесмену - будет приятно видеть опубликованные фото вас в белье или без него с соответствующими комментариями.
|
|
|
|4.55, Аноним (46), 09:54, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обычный люди, не айтишники тупые как пробки, когда им говоришь что не надо использовать в качестве пароля к госуслугам фамилию и год рождения с одним спецсимволом в конце, а нужно использовать нормальный пароль, они не воспринимают. То же самое с бухгалтерией, мол у них цифры считать а не пароли запоминать. Сказал что если пароль украдут то цифр считать не останется, призадумались.
|
|4.64, Аноним (22), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это типа тем, кто не видит ничего плохого в несанкционированном распространении данных о себе? Типа, него скрывать.
Ну, типа, да - подавляющему большинству обывателей. И что?
А многие уже забыли (или вообще не знали) об информации, которую еще черт знает сколько лет назад вскрыл Эдвард Сноуден. И что? Вот тебе в новости цифры статистики: ничего не поменялось.
Я вообще не понимаю, что ты хочешь сказать. Ну, кроме того, что ты считаешь себя умнее глупого большинства.
|
|4.78, Аноним (71), 10:45, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ваши фотки в белье или без оного в телеметрию уж точно не входят.
|
|3.31, Inari (?), 09:23, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но обычному человеку не наплевать на анальные зонды, как минимум на какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик.
У людей нет привычки часто обновлять ПК. И переход с 7/8.1 на 10 со скрипом завершился только в том году.
|
|
|
|4.59, Аноним (22), 09:57, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но обычному человеку не наплевать на анальные зонды, как минимум на какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик.
Ну как не наплевать, если статистика говорит об обратном?
А про "какие-то программы в фоне, которые поджирают ресурсы и гоняют куда-то трафик" вообще смешно: ты в менеджер процессов Анроида загляни...
|
|4.60, Аноним (46), 09:58, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обычный человек думают о чём угодно но только не о цифровой безопасности. Потому что думать энергозатратно для мозга. А ещё люди любят быть как все. Все используют Windows. Люди боятся быть не такими как все, выделяться. Не надо недооценивать этого фактора.
|
|
|
|5.90, iPony129412 (?), 11:00, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ещё люди любят быть как все. Все используют Windows
Нет. Людям важно удобство.
Поэтому они выбирают Windows.
А в линуксах вон декодирование в браузерах пятнадцать лет делают.
А софт ставит так маны надо читать. То про snap/Flatpak порталы тот ещё что.
|
|1.6, Аноним (6), 08:27, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По ссылке какой-то странный перегиб в районе декабря 2023. Винда резко прибавила процентов пять, макось на столько же упала. Доли других тоже заметно изменились. Похоже, что просто считать стали по другому.
|
|
|
|2.9, Аноним (6), 08:34, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Макось новая вышла в конце 2023 года. Похоже статкаунтер плохо ее распознает. Яблочники массово проапгрейдились, вся статистика поплыла.
|
|1.7, Аноним (7), 08:28, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кто-то говорит что мой UserAgent is Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 Но это не так.
Доля пользователей больше, потому что Linux используют те, кому часто не все равно.
|
|
|
|2.23, Пух (?), 09:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не всё равно на корректность отображения вебсайтов? Какой тайный смысл менять usersgent и получать все сайты с отображением для винды? Это отдельный вид мазохизма?
|
|2.30, Аноним (21), 09:21, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сначала обманывает статистику, потом кричит что доля линукса больше. Типичный линуксоид.
|
|1.15, Cyber100 (ok), 09:04, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
теперь я чувствую себя не такой уж и "ылитай", судя по отметке в 4,45%.
от помню времена в полпроцента - то да, то кошерно было, конечно.)
|
|
|
|2.33, nox. (?), 09:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аналогично. :) Поэтому поставил GhostBSD и подумываю сделать ее основной для работы и отдыха.
|
|
|
|3.41, nox. (?), 09:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно с GhostBSD (с XFCE) начать, чтобы не пугать народ. Для пользователя всё отличие от дружелюбного Ubuntu - вместо apt используется pkg.
|
|3.62, Аноним (46), 10:03, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У фряхи всё ещё больше юзеров чем у illumos Openindiana. Но вообще желание быть не таким как все это признак шизофрении.
|
|2.68, Выньдузь. (?), 10:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это в начале нулевых что ли было? Четверть века прошло,а прирост вот такой вот.
|
|1.16, Аноним (18), 09:09, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
"Linux - 1.61% (1.54%). "
И где 4%. Каким местом считали?
Даже с хромой ос 4% не получается.
|
|
|
|2.25, Аноним (21), 09:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это вместе с мобилами не считая андроида написано же. Зачем гуманитарии заходят на этот сайт?
|
|
|
|3.63, Аноним (46), 10:05, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это вместе с мобилами не считая андроида написано же.
>Это вместе с мобилами не считая андроида
>с мобилами не считая андроида
Ты хоть сам понял что написал? Они просчитали всех владельцев PinePhone и Librem 5?
|
|2.26, Пух (?), 09:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4.45%
Чукча не читатель, чукча писатель
|
|2.28, Аноним (28), 09:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"доля десктоп-дистрибутивов Linux впервые превысила отметку в 4.45%"
"Если рассматривать все ОС, включая мобильные,.... Linux - 1.61% (1.54%).
Разницу между десктоп-системами и всеми платформами включая мобильные пояснить?
|
|
|
|
|
|3.94, Аноним (100), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И чего ты на свой личный суперкомпьютер из топ 500 поставил Линукс? И что ты там считаешь? Доту?
|
|1.32, Аноним (21), 09:25, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати падение доли ChromeOS коррелируеттся с ростом графы Unknown. У Гугла же были планы посылать обрезанный юзерагент может он слишком сильно обрезан на хромоси.
|
|1.34, Аноним (34), 09:27, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подозреваю, что рост популярности линукса во многом из-за использования ботов скраппинга контента для нейро сетей. Многие компании сейчас стараются накопить побольше данных, разворачивают ботофермы на серверах, а там линукс и соответствующий юзерагент.
|
|
|
|2.36, Аноним (21), 09:32, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Боту выгоднее прикинутся виндой. Зачем ему говорить что он Линукс, давай хотябы один разумный довод?
Гугловый бот открыто говорит что он гугл бот слова Линукс там нет.
|
|
|
|3.99, Аноним (34), 11:13, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может быть используют headless браузер со стандартным юзерагентом и не заморачиваются с заменой. Может быть счетчик определяет ОС по каким-то другим признакам, а не только по юзерагенту.
|
|2.40, Аноним (40), 09:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Юзерагент вообще никак не зависит от того, на какой ОС работает тот или иной клиент, чё за ерунду ты несёшь.
|
|1.44, Аноним (21), 09:41, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Квиз пост. Во всех частях света кроме Азии доля линукса ниже 4% в Азии же 6% при этом в Китае доля линукса 1.33% один из худших показателей в мире. Внимание вопрос что за страна драйвит статистику вверх?
|
|
|
|
|
|3.73, Аноним (80), 10:40, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Япония - 1.34%
Южная Корея - 0.9%
Северная Корея - 2.74%
Индия - 16.21%
Итого правильный ответ: И - Индия.
Результат настолько контринтуитивный на сколько это возможно. Даже при высоких показателях графы Unknown.
Оказывается там в Индии все погрязло в этих ваших линуксах.
|
|1.70, Аноним (-), 10:29, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну все закономерно, вышла новая плазма с 6.1 с дефолтным вейлендом в репах арча - дошли до 4%. Изменят интерфейс по гайдлайнам от material и сделают новые иконки наконец - дошли до 10%. Ред хат выкинут гном из финансирования и плазма станет дефолтным клиентом - 50% линукса на десктопе, людям перестанет нужна винда, игры начнут выходить в нативе (ну или хотя бы все будут играть через вино без проблем за счет большего уделения внимания разработчиков совместимости). И когда микрософт в попытке вернуться на рынок откроет код своей бездарной ос - никому он не нужен, с миллионом бэкдоров и кодом от студентов индусов. Как вам такой план по захвату человечества опен соурс сообществом?
|
|
|
|2.72, Аноним (-), 10:35, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дружище, ты похоже забыл что миром правят масоны-рептилоиды на пару с иллюминатами, и они вряд ли разделяют твой энтузиазм.
|
|2.83, Аноним (71), 10:50, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Цитату про Нью-Васюки, конечно, удалили, но вы и так поняли.
|