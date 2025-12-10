The OpenNET Project / Index page

По статистике Pornhub доля Linux за год увеличилась на 22.4% и достигла 6.3%

10.12.2025 11:58

Pornhub, занимающий 21 место в рейтинге самых популярных в мире сайтов, опубликовал отчёт за 2025 год. В соответствии с раскрытой статистикой доля Linux среди пользователей настольных операционных систем увеличилась за год с 5.1% до 6.2%, соответственно, годовой прирост Linux-пользователей составил 22.4%. Для сравнения доля Linux-пользователей в Wikipedia составляет 5.5% (год назад - 4.2%), в каталоге игр Steam - 3.2% (год назад - 2.08%), по данным w3schools.com - 3.8% (год назад - 4.1%), statcounter.com - 3.05% (год назад - 4.45%).

Что касается браузеров, то на настольных системах лидирует Chrome - 56.9%, за которым следуют Safari - 13.3%, Edge - 12.2%. Firefox - 8.4% и Opera - 7%. На мобильных системах доля Firefox составляет 0.7% (на 5.3% больше, чем год назад), Chrome - 68.6%, Safari - 23.1%.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доля Linux-дистрибутивов в США и Германии превысила 5% по статистике StatCounter
  3. OpenNews: По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 4.45%
  4. OpenNews: Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64404-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Смотрю с 775го сокета
    Спасибо Linux!
     
     
  • 2.18, Bob (??), 12:30, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    за ~10к ₽ очень неплохие мини pc,
    пассивный охлад и с поддержкой av1
    intel n150, 12 ram, 256-512gb ssd

    но можно доплатить и сразу взять vr/ar очки, для полного погружения. а там и "средняя" мобила такое тянет)
    p.s.: даже б/у samsung s10

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:44, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    За отключение ME сколько доплатить надо?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Во, линукс-прон пошёл.
     
  • 3.31, Олег (??), 13:37, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой VR для порно посоветуете?
     
     
  • 4.59, aname (ok), 16:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аниме
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У него работает то что ему надо, ты предлагаешь за платить  10к чтобы то что у него работает - работало? цель???
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > цель???

    Эстетствует, понимаешь.

     
  • 3.43, Аноним (43), 14:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С2D рулит!
     
  • 3.85, Karl Richter (ok), 18:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве их производительности достаточно, чтобы комфортно пользоваться системой и браузером? Я максимум вижу в них файлопомойку.
     
  • 2.71, Аноним (71), 16:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любимый жанр анимешников как выйти из VIM.
     

  • 1.2, WE (?), 12:05, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Просто теперь у кого-то на буке Астра, а не Windows.
     
     
  • 2.5, lightinen (?), 12:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что там на Астре с переферией бука? В чате ТГ вечно какие-то проблемы сыпятся. Даже дебиан вроде подтянулся со своими кедами. Но не без греха конечно.
     
     
  • 3.27, BeLord (ok), 13:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От бука зависит, у меня BT пришлось ручками поднимать, танцев с буном было существенно меньше, чем на рядовом ПК (b560 и intel 11) при установке Винды 10.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:13, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это у кого?
    Думаю от одного вида де в астре упадет и больше никогда не поднимется, какой уж там порнохаб.
     
  • 2.13, тоже Аноним (ok), 12:25, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Астра на буке и не заблокированный ИБ-шниками порнхаб? Не бывает.
     
     
  • 3.82, 12yoexpert (ok), 18:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно, есть ли официальные порно сайты в рф? прямо вот принадлежащие юр.лицам (чиновникам, разумеется)

    больше всего интересует репертуар

     
  • 2.81, 12yoexpert (ok), 18:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра это сигареты
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 12:07, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    100% замешан Steam Deck
     
  • 1.4, Легивон (?), 12:10, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    А статистики по жанрам не будет в разрезе ОС?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там по популярности одной категории понятно что в большинстве случаев - арчеводы
     
  • 2.60, Аноним (60), 16:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это линуксоиды, тут сразу понятно, что их не устраивают дефолтные настройки, они пытаются сделать из буханки хлеба троллейбус.
    Распределение жанров весьма предсказуемо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Любви с терминалом уже недостаточно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:14, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вполне закономерно, девочек сейчас линуксом уже не впечатлишь.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переустановка винды уже не катит.. т.к. нужен аккаунт и т.д. ..

    а чтобы поставить Debian (далее-далее-далее) и пока устанавливается можно делать дела. Демографию поднимать.

     
     
  • 3.52, Первая буква (?), 15:15, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аккаунт? Не лезь ты в эти дела - не твое оно.
     
  • 3.62, aname (ok), 16:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, те, кто не осилил преднастройку винды, будут создавать аккаунты
     
  • 2.65, штульман под лицензией копилефт (?), 16:17, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вполне закономерно, девочек сейчас линуксом уже не впечатлишь.

    Девочки в твоих фантазиях очень даже впечатлены: "Какой у тебя большой линукс!"

     

  • 1.14, iPony128052 (?), 12:27, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я там только курсы по рисованию смотрел.

    Чего уточнять не буду. А то начнётся.

     
     
  • 2.46, Аноним (43), 14:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пошлый вы человек, поручик.
     
  • 2.63, aname (ok), 16:10, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В виме
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:32, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В среде линукс пользователей "обликоморале" неуклонно падает - это пачельно.
     
  • 1.23, Фонтимос (?), 12:48, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. этот сайт смотрят только мобильщики и виндузятники? И их подавляющее большинство! Однако. Интересно это у них единственный сайт куда они ходят?
     
  • 1.26, Песнь скрипучих дроздов (?), 13:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    похоже это самый релевантный показатель количества пользователей разных ОС, в том числе и linux.
    так что теперь можно с гордостью заявить не о 2% или 4% а уже о 6%
     
     
  • 2.30, iPony128052 (?), 13:36, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не думаю. 100% уровень выше среднего.
     
  • 2.32, тоже Аноним (ok), 13:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Релевантный чему? Множеству айтишников - пожалуй, среди них тоже мало домохозяек, детей и пенсионеров.
     
     
  • 3.36, 12yoexpert (ok), 14:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    домохозяек и детей очень много, посмотри на качество статей на хабре в последние лет 5-8 (или когда они там разрешили рекламировать телеграм-помойки)
     
     
  • 4.40, тоже Аноним (ok), 14:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айтишники-то тут при чем? Инфоцыганом может быть каждый.
     

  • 1.56, wd (?), 15:35, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну в госконторах импортозамещение же
     
     
  • 2.57, тоже Аноним (ok), 15:50, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня супруга, работающая в госконторе, просила посмотреть, что там сегодня с билетами на выставку Куинджи. У нее вход на сайт Русского музея возвращает:

    "Данный сайт предоставляет контент, заблокированный администратором вашей сети как некорректный. Причины блокировки: досуг и развлечения"

    И кстати, у них по-прежнему винда.

    У меня же, работающего на частника, кругом Убунта, сегодня бух подходила с непоняткой, что делать со ссылкой на сайт Росреестра. Браузер ругается, что сертификат какой-то левый, от Минцифры.

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 16:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как проблему бухгалтера решили?
     
     
  • 4.72, тоже Аноним (ok), 16:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И как проблему бухгалтера решили?

    "Принять риск и продолжить", это реально был сайт Росреестра.
    Если бы он ей был нужен по работе - натянул бы на ее машину ФСБ-сертификат.

     

  • 1.58, aname (ok), 16:07, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.61, Avririon (ok), 16:08, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылка не на хаб, а на статью про него, лол.
     
  • 1.64, Аноним (64), 16:11, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    openSUSE Leap 15.6 (LGA1155)
    Уже за*б*лся!
     
  • 1.67, corvuscor (ok), 16:26, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    показатель стремительно растущей популярности тайловых WM.
    правая рука от мыши освободилась.
     
  • 1.68, Онаним443 (?), 16:27, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.69, зомбированный (?), 16:32, 10/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.73, Соль земли2 (?), 16:58, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доля линуксойдов с проблемами ниже пояса.
     
  • 1.75, Аноним (75), 17:18, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Некоторые потом на мак переходят, там хотя бы парня можно найти аналогичного.

    Русский парень выберет другого парня а не девушку. Педерастия традиционная русская скрепа.

     
  • 1.78, 12yoexpert (ok), 17:26, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему удаляют инфу о том, что трансики - топ категория в рф? как будто для посетителей опеннета это какой-то секрет
     
  • 1.79, Аноним (79), 17:30, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ж......ский порнхаб не хожу.

    Два пенсионера ев...я его ведут.

     
     
  • 2.80, 12yoexpert (ok), 18:07, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    женский? евлампия? что сказать-то хотел, нацик?
     

  • 1.83, Одутловатый и приземистый (?), 18:12, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересная корреляция: на порнохабе процент линуксоидов выше, чем в остальном интернете.
    Наверное кому не дают в реале, идут на порнохаб. Тут какие-то пересекающиеся множества получаются... Однако...
     
  • 1.84, Karl Richter (ok), 18:16, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот чем линуксоиды занимаются.
     
  • 1.86, Аноним (86), 18:18, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также Порнхаб: самая популярная категория контента в РФ: транcгендеры и транccексуалы.
     

