По статистике Pornhub доля Linux за год увеличилась на 22.4% и достигла 6.3%

Pornhub, занимающий 21 место в рейтинге самых популярных в мире сайтов, опубликовал отчёт за 2025 год. В соответствии с раскрытой статистикой доля Linux среди пользователей настольных операционных систем увеличилась за год с 5.1% до 6.2%, соответственно, годовой прирост Linux-пользователей составил 22.4%. Для сравнения доля Linux-пользователей в Wikipedia составляет 5.5% (год назад - 4.2%), в каталоге игр Steam - 3.2% (год назад - 2.08%), по данным w3schools.com - 3.8% (год назад - 4.1%), statcounter.com - 3.05% (год назад - 4.45%).





Что касается браузеров, то на настольных системах лидирует Chrome - 56.9%, за которым следуют Safari - 13.3%, Edge - 12.2%. Firefox - 8.4% и Opera - 7%. На мобильных системах доля Firefox составляет 0.7% (на 5.3% больше, чем год назад), Chrome - 68.6%, Safari - 23.1%.



