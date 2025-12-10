По статистике Pornhub доля Linux за год увеличилась на 22.4% и достигла 6.3%

|
|2.18, Bob (??), 12:30, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
за ~10к ₽ очень неплохие мини pc,
пассивный охлад и с поддержкой av1
intel n150, 12 ram, 256-512gb ssd
но можно доплатить и сразу взять vr/ar очки, для полного погружения. а там и "средняя" мобила такое тянет)
p.s.: даже б/у samsung s10
|3.34, Аноним (34), 13:55, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
У него работает то что ему надо, ты предлагаешь за платить 10к чтобы то что у него работает - работало? цель???
|3.85, Karl Richter (ok), 18:18, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве их производительности достаточно, чтобы комфортно пользоваться системой и браузером? Я максимум вижу в них файлопомойку.
|1.2, WE (?), 12:05, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Просто теперь у кого-то на буке Астра, а не Windows.
|2.5, lightinen (?), 12:12, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
что там на Астре с переферией бука? В чате ТГ вечно какие-то проблемы сыпятся. Даже дебиан вроде подтянулся со своими кедами. Но не без греха конечно.
|3.27, BeLord (ok), 13:21, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От бука зависит, у меня BT пришлось ручками поднимать, танцев с буном было существенно меньше, чем на рядовом ПК (b560 и intel 11) при установке Винды 10.
|2.7, Аноним (7), 12:13, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это у кого?
Думаю от одного вида де в астре упадет и больше никогда не поднимется, какой уж там порнохаб.
|3.82, 12yoexpert (ok), 18:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
интересно, есть ли официальные порно сайты в рф? прямо вот принадлежащие юр.лицам (чиновникам, разумеется)
больше всего интересует репертуар
|2.9, Аноним (9), 12:16, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там по популярности одной категории понятно что в большинстве случаев - арчеводы
|2.60, Аноним (60), 16:08, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это линуксоиды, тут сразу понятно, что их не устраивают дефолтные настройки, они пытаются сделать из буханки хлеба троллейбус.
Распределение жанров весьма предсказуемо.
|2.12, Аноним (1), 12:19, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переустановка винды уже не катит.. т.к. нужен аккаунт и т.д. ..
а чтобы поставить Debian (далее-далее-далее) и пока устанавливается можно делать дела. Демографию поднимать.
|3.62, aname (ok), 16:09, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, те, кто не осилил преднастройку винды, будут создавать аккаунты
|1.19, Аноним (19), 12:32, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В среде линукс пользователей "обликоморале" неуклонно падает - это пачельно.
|1.23, Фонтимос (?), 12:48, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Т.е. этот сайт смотрят только мобильщики и виндузятники? И их подавляющее большинство! Однако. Интересно это у них единственный сайт куда они ходят?
|1.26, Песнь скрипучих дроздов (?), 13:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
похоже это самый релевантный показатель количества пользователей разных ОС, в том числе и linux.
так что теперь можно с гордостью заявить не о 2% или 4% а уже о 6%
|2.32, тоже Аноним (ok), 13:42, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Релевантный чему? Множеству айтишников - пожалуй, среди них тоже мало домохозяек, детей и пенсионеров.
|3.36, 12yoexpert (ok), 14:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
домохозяек и детей очень много, посмотри на качество статей на хабре в последние лет 5-8 (или когда они там разрешили рекламировать телеграм-помойки)
|2.57, тоже Аноним (ok), 15:50, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня супруга, работающая в госконторе, просила посмотреть, что там сегодня с билетами на выставку Куинджи. У нее вход на сайт Русского музея возвращает:
"Данный сайт предоставляет контент, заблокированный администратором вашей сети как некорректный. Причины блокировки: досуг и развлечения"
И кстати, у них по-прежнему винда.
У меня же, работающего на частника, кругом Убунта, сегодня бух подходила с непоняткой, что делать со ссылкой на сайт Росреестра. Браузер ругается, что сертификат какой-то левый, от Минцифры.
|4.72, тоже Аноним (ok), 16:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И как проблему бухгалтера решили?
"Принять риск и продолжить", это реально был сайт Росреестра.
Если бы он ей был нужен по работе - натянул бы на ее машину ФСБ-сертификат.
|1.67, corvuscor (ok), 16:26, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
показатель стремительно растущей популярности тайловых WM.
правая рука от мыши освободилась.
|1.75, Аноним (75), 17:18, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Некоторые потом на мак переходят, там хотя бы парня можно найти аналогичного.
Русский парень выберет другого парня а не девушку. Педерастия традиционная русская скрепа.
|1.78, 12yoexpert (ok), 17:26, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
почему удаляют инфу о том, что трансики - топ категория в рф? как будто для посетителей опеннета это какой-то секрет
|1.83, Одутловатый и приземистый (?), 18:12, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересная корреляция: на порнохабе процент линуксоидов выше, чем в остальном интернете.
Наверное кому не дают в реале, идут на порнохаб. Тут какие-то пересекающиеся множества получаются... Однако...
|1.86, Аноним (86), 18:18, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Также Порнхаб: самая популярная категория контента в РФ: транcгендеры и транccексуалы.
|