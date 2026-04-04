Выпуск Wine 11.6

04.04.2026 10:35 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.6. С момента выпуска 11.5 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 261 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Возобновлена работа над драйвером wineandroid, обеспечивающем работу на платформе Android.
  • Добавлена эвристика определения порядка загрузки DLL-библиотек для улучшения поддержки модификаций игр.
  • Продолжена работа по улучшению совместимости с VBScript.
  • Решена проблема с аварийным завершением некоторых программ, скомпилированных с поддержкой инструкций AVX.
  • Решена проблема с сохранением настроек приложений на базе платформы .NET.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Homesite+, Win3.1 Notepad, StarOffice51, Google Earth Installer, DigiCertUtil, PDFSam Installer, DVDFab, DCS World, HWiNFO 8.24, pdf-xchange editor 10.8.4.409, Neko Project, Buhl Tax 2026, EIZO ColorNavigator 6.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Cyberpunk 2077, Mount & Blade: Warband, Minecraft Windows 10 Edition, Diablo IV, DOAXVV, Creature reaction inside the ship! 1.5.


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Win3.1 Notepad пофиксили, который по сути просто демо-прожка, показывающая как работать с Memo. Ну теперь заживем.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну, как минимум, исправление багов и допиливание шероховатостей. Это разве не хорошо?
     
  • 2.31, Оно ним (-), 18:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Исправление каждого бага - это шаг к более правильной реализации winapi
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:35, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Возобновлена работа над драйвером wineandroid, обеспечивающем работу на платформе Android. "

    Гуглить winlator-ludachi. Ставить vanilla билд.
    Arm версия вайна + dxvk ( Если не заводится на mali надо искать- тестить под ваш чип рабочую - у меня dxvk 1.10 завелся даже для directx 11) + настроить под игру сенсорный геймпад = Профит.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:00, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А ARM насколько тяжелые игры способно тянуть на данный момент?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:39, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    зависит от арма, снапы очень хороши
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:18, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уровня змейка или цветные шарики.
     
     
  • 4.26, Анонимр (?), 19:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Геншин ~720p ~30fps старые снапы8. Соответственно, снап8 ген5 должен быть много резвее.
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А ARM насколько тяжелые игры способно тянуть на данный момент?

    Death Stranding на айфонах:
    https://apps.apple.com/ru/app/death-stranding-directors-cut/id6449748961

    Понятно, что там ужатая, но всё равно:
    https://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

     
     
  • 4.30, алек емпире (?), 10:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    так это нативный порт, а не трансляция с одной архитектуры в другую
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 12:52, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    под каким ты дистром?
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 13:15, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он про Андроид, не спи - замерзнешь.
     

  • 1.3, МимоПроходил (?), 11:36, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто то может подтвердить что EIZO ColorNavigator 6 не вылетает и работает корректно ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Кто то может подтвердить что EIZO ColorNavigator 6 не вылетает и работает корректно ?

    Да ты и сам можешь. "Разберитесь, доложите результаты" (с) "Начните разбираться и вы разберетесь" (с)

     

  • 1.6, Илья (??), 12:40, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кто знает, как там с сетевой прозрачностью?
     
     
  • 2.7, Аноним (15), 12:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если старые версии типа 1.6 - то точно есть, а вот новые через вейленд - уже туго.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:16, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > StarOffice51

    Не представляю, что кто-то будет под Wine запускать StarOffice 5.1 при наличии его потомка, портированного на все известные операционные системы.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 14:22, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У всех этих пакетов есть проблема: как точно открыть старую сохранялку.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 00:10, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    осталось понять кому и зачем может таки понадобится надо точно открыть старую сохранялку из 1999 года...
     

  • 1.18, Аноним (17), 14:36, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кстати вышел ALL WILL FALL:
    https://store.steampowered.com/app/2706020/ALL_WILL_FALL/
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:22, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше бы нативную поддержку PipeWire и его MIDI запилили.
     
     
  • 2.22, Аноним (15), 16:41, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем оно? Там нет слоя драйверов.
     

  • 1.23, Аноним (23), 16:51, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На Wine 11.6 уже можно запустить Windows 11 ?
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 18:40, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно запустить Win3.1 Notepad
     
  • 2.29, Аноним (29), 02:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вам для этого QEMU.
     

  • 1.28, Zloy (ok), 00:27, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    PDFSam Installer судя по сайту - это опенсорсная программа, работающая на Линукс, кому понадобилось ее запускать на вайн непонятно, судя по списку фиксили древнее говно.ювидимо решили наконец пофиксить то, что лежало веками. Будем надеется что это поможет в ряде программ.
     

