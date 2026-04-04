Выпуск Wine 11.6

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.6. С момента выпуска 11.5 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 261 изменение. Наиболее важные изменения: Возобновлена работа над драйвером wineandroid, обеспечивающем работу на платформе Android.

Добавлена эвристика определения порядка загрузки DLL-библиотек для улучшения поддержки модификаций игр.

Продолжена работа по улучшению совместимости с VBScript.

Решена проблема с аварийным завершением некоторых программ, скомпилированных с поддержкой инструкций AVX.

Решена проблема с сохранением настроек приложений на базе платформы .NET.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Homesite+, Win3.1 Notepad, StarOffice51, Google Earth Installer, DigiCertUtil, PDFSam Installer, DVDFab, DCS World, HWiNFO 8.24, pdf-xchange editor 10.8.4.409, Neko Project, Buhl Tax 2026, EIZO ColorNavigator 6.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Cyberpunk 2077, Mount & Blade: Warband, Minecraft Windows 10 Edition, Diablo IV, DOAXVV, Creature reaction inside the ship! 1.5.



