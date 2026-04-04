Выпуск Wine 11.6

|1.1, Аноним (1), 11:02, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Win3.1 Notepad пофиксили, который по сути просто демо-прожка, показывающая как работать с Memo. Ну теперь заживем.
|2.10, Аноним (10), 13:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну, как минимум, исправление багов и допиливание шероховатостей. Это разве не хорошо?
|2.31, Оно ним (-), 18:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Исправление каждого бага - это шаг к более правильной реализации winapi
|1.2, Аноним (2), 11:35, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"Возобновлена работа над драйвером wineandroid, обеспечивающем работу на платформе Android. "
Гуглить winlator-ludachi. Ставить vanilla билд.
Arm версия вайна + dxvk ( Если не заводится на mali надо искать- тестить под ваш чип рабочую - у меня dxvk 1.10 завелся даже для directx 11) + настроить под игру сенсорный геймпад = Профит.
|2.5, Аноним (5), 12:00, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ARM насколько тяжелые игры способно тянуть на данный момент?
|4.26, Анонимр (?), 19:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Геншин ~720p ~30fps старые снапы8. Соответственно, снап8 ген5 должен быть много резвее.
|2.4, Аноним (4), 11:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Кто то может подтвердить что EIZO ColorNavigator 6 не вылетает и работает корректно ?
Да ты и сам можешь. "Разберитесь, доложите результаты" (с) "Начните разбираться и вы разберетесь" (с)
|2.7, Аноним (15), 12:47, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если старые версии типа 1.6 - то точно есть, а вот новые через вейленд - уже туго.
|1.14, Аноним (14), 14:16, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> StarOffice51
Не представляю, что кто-то будет под Wine запускать StarOffice 5.1 при наличии его потомка, портированного на все известные операционные системы.
|2.16, Аноним (15), 14:22, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У всех этих пакетов есть проблема: как точно открыть старую сохранялку.
|3.33, Аноним (33), 00:10, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
осталось понять кому и зачем может таки понадобится надо точно открыть старую сохранялку из 1999 года...
|1.28, Zloy (ok), 00:27, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
PDFSam Installer судя по сайту - это опенсорсная программа, работающая на Линукс, кому понадобилось ее запускать на вайн непонятно, судя по списку фиксили древнее говно.ювидимо решили наконец пофиксить то, что лежало веками. Будем надеется что это поможет в ряде программ.
