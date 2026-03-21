Выпуск Wine 11.5 и Wine-staging 11.5

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.5. С момента выпуска 11.4 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 208 изменений. Наиболее важные изменения: В сборочной системе добавлена поддержка сборки кода на языке C++. В скрипт configure добавлена возможность проверки наличия компилятора, поддерживающего C++17. В состав включены заголовочные файлы для C++, а также библиотеки libc++, libunwind и libc++abi, импортированные из LLVM 8.0.1.

В ntdll для платформы Linux реализована поддержка эмуляции системных вызовов, используя механизм ядра Linux "Syscall User Dispatch", позволяющий использовать в ptrace операции PTRACE_GET_SYSCALL_USER_DISPATCH и PTRACE_SET_SYSCALL_USER_DISPATCH, дающие возможность одному процессу управлять настройками диспетчеризации системных вызовов в другом процессе.

В основной состав встроены ICU-библиотеки icucommon и icui18, соответствующие версии MS-ICU 72.1.0.3 (International Components for Unicode).

Добавлена порция исправлений для улучшения совместимости с VBScript.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Axon MultiClamp Commander 700B, Evernote, PCG Tools, Clip Studio Paint, Sony Home Memories, Swift, VOCALOID6.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Arknights: Endfield. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.5, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 228 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.5 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи с поддержкой эмуляции системных вызовов x86_64 в ntdll. В windows.web добавлена поддержка парсинга массивов и объектов JSON. В windows.ui реализован интерфейс IRadialControllerInterop.






