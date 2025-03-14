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Выпуск DXVK 2.6, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

14.03.2025 13:24

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.6, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 24.0, NVIDIA 535.183.01, Intel ANV 24.0, AMDVLK 2024.Q1.3, AMDGPU-PRO и NVK 24.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка механизма NVIDIA Reflex, позволяющей снизить задержки при отрисовке графики в играх за счёт упреждающей отправки команд формирования нового кадра, до того как завершена отрисовка текущего кадра. Для использования Reflex в играх на базе Direct3D 11 требуется драйвер NVIDIA с поддержкой Vulkan-расширения VK_NV_low_latency2 и установка экспериментальной ветки пакета Proton. Среди игр, в которых может применяться предложенная оптимизация: God of War, Overwatch 2 и Quake Champions. Игры на базе движка Unreal Engine 4 пока не поддерживаются.
  • В реализациях D3D8 и D3D9 устранено состояние гонки, приводившие к аварийному завершению игр, загружающих ресурсы в многопоточном режиме.
  • Добавлен программный интерфейс ID3D11On12Device1.
  • Переработана реализация подменяемых виртуальных фреймбуферов (SwapChain) на базе API Vulkan.
  • Добавлено решение для обхода типовой ошибки в играх, приводящей к искажению вывода на системах с драйверами NVIDIA, использующими MSAA (Multisample Anti-Aliasing). Ценой является небольшое повышения потребления памяти и нагрузки на CPU. Проблема проявлялась в таких играх, как Assassin's Creed 3 / Black Flag, Watch Dogs и Stalker: Clear Sky.
  • Внесены оптимизации, потенциально повышающие производительность в играх, использующих режим NVAPI UAVOverlap, пиксельный шейдер UAV или привязку ресурсов. Например, повышение производительности заметно в играх Baldurs Gate 3, Trine 5 и God of War.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Cardfight!! Vanguard Dear Days 2
    • CivCity: Rome
    • Clanfolk
    • Global Operations
    • Kingdom Come: Deliverance
    • Need For Speed: Hot Pursuit 2
    • Silent Hill 2
    • Tom Clancy's Splinter Cell
    • Trainz 1.3
    • Watch Dogs 2


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.5, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62881-dxvk
Ключевые слова: dxvk, direct3d, wine
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Обсуждение (12) RSS
  • 1.1, _kp (ok), 13:40, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Пора уже делать поддержку DirectX 12.
    Вот, kingdom come deliverance 2, и не требовательная до ресурсов, но идет только на DirectX 12.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:59, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Поддержка 12 в отдельном проекте и работает отлично, не тормозите.
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 15:29, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просить такое у кекспертов опеннета это как просить Солнце не вставать по утрам.
     
  • 3.26, usaid_тырофокс (?), 19:11, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ещё в одной теме есть говорить даже не стоит и про неё вроде говорит , опять же это не обязательно может быть
     
  • 2.29, Xo (?), 20:02, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно быть настолько неосведомлённым, ещё и на опёнке.
     

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