Выпуск DXVK 2.6, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.6, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 24.0, NVIDIA 535.183.01, Intel ANV 24.0, AMDVLK 2024.Q1.3, AMDGPU-PRO и NVK 24.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Добавлена поддержка механизма NVIDIA Reflex, позволяющей снизить задержки при отрисовке графики в играх за счёт упреждающей отправки команд формирования нового кадра, до того как завершена отрисовка текущего кадра. Для использования Reflex в играх на базе Direct3D 11 требуется драйвер NVIDIA с поддержкой Vulkan-расширения VK_NV_low_latency2 и установка экспериментальной ветки пакета Proton. Среди игр, в которых может применяться предложенная оптимизация: God of War, Overwatch 2 и Quake Champions. Игры на базе движка Unreal Engine 4 пока не поддерживаются.

В реализациях D3D8 и D3D9 устранено состояние гонки, приводившие к аварийному завершению игр, загружающих ресурсы в многопоточном режиме.

Добавлен программный интерфейс ID3D11On12Device1.

Переработана реализация подменяемых виртуальных фреймбуферов (SwapChain) на базе API Vulkan.

Добавлено решение для обхода типовой ошибки в играх, приводящей к искажению вывода на системах с драйверами NVIDIA, использующими MSAA (Multisample Anti-Aliasing). Ценой является небольшое повышения потребления памяти и нагрузки на CPU. Проблема проявлялась в таких играх, как Assassin's Creed 3 / Black Flag, Watch Dogs и Stalker: Clear Sky.

Внесены оптимизации, потенциально повышающие производительность в играх, использующих режим NVAPI UAVOverlap, пиксельный шейдер UAV или привязку ресурсов. Например, повышение производительности заметно в играх Baldurs Gate 3, Trine 5 и God of War.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: Cardfight!! Vanguard Dear Days 2 CivCity: Rome Clanfolk Global Operations Kingdom Come: Deliverance Need For Speed: Hot Pursuit 2 Silent Hill 2 Tom Clancy's Splinter Cell Trainz 1.3 Watch Dogs 2