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Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.3

09.04.2020 19:38

Состоялся релиз авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.3, предназначенного для организации отдачи DNS-зон. По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе (если рассматривать только домены с подписями DNSSEC, то 90%). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

PowerDNS Authoritative Server предоставляет возможность хранения информации о доменах в различных базах данных, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle, и Microsoft SQL Server, а также в LDAP и обычных текстовых файлах в формате BIND. Отдача ответа может быть дополнительно отфильтрована (например, для отсеивания спама) или перенаправлена при помощи подключения собственных обработчиков на языках Lua, Java, Perl, Python, Ruby, C и C++. Из особенностей также выделяются средства для удалённого сбора статистики, в том числе по SNMP или через Web API (для статистики и управления встроен http-сервер), мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, возможность балансировки нагрузки с учётом географического местоположения клиента.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка управления неопубликованными (скрытыми) ключами DNSSEC, т.е. ключами, которые могут использоваться для подписывания зон, но не отображаются в актуальной зоне.
  • Появилась возможность автоматической публикации записей CDS/CDNSKEY при помощи одной настройки "default-publish-{cds|cdnskey}" в pdns.conf.
  • В бэкенд gmysql добавлена опция для отправки флага о возможности использования SSL.
  • В утилите pdnsutil обеспечено увеличение порядкового номера после редактирования зоны.
  • Удалены бэкенды goracle, lua, mydns, opendbx и oracle.
  • В команду "pdns_control show-config" добавлена опция "full".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.powerdns.com/2020...)
  2. OpenNews: Релиз PowerDNS Recursor 4.3 и KnotDNS 2.9.3
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  4. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере Unbound, допускающее удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  6. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52705-powerdns
Ключевые слова: powerdns, dns
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