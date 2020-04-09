Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.3

Состоялся релиз авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.3, предназначенного для организации отдачи DNS-зон. По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе (если рассматривать только домены с подписями DNSSEC, то 90%). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. PowerDNS Authoritative Server предоставляет возможность хранения информации о доменах в различных базах данных, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle, и Microsoft SQL Server, а также в LDAP и обычных текстовых файлах в формате BIND. Отдача ответа может быть дополнительно отфильтрована (например, для отсеивания спама) или перенаправлена при помощи подключения собственных обработчиков на языках Lua, Java, Perl, Python, Ruby, C и C++. Из особенностей также выделяются средства для удалённого сбора статистики, в том числе по SNMP или через Web API (для статистики и управления встроен http-сервер), мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, возможность балансировки нагрузки с учётом географического местоположения клиента. Основные новшества: Добавлена поддержка управления неопубликованными (скрытыми) ключами DNSSEC, т.е. ключами, которые могут использоваться для подписывания зон, но не отображаются в актуальной зоне.

Появилась возможность автоматической публикации записей CDS/CDNSKEY при помощи одной настройки "default-publish-{cds|cdnskey}" в pdns.conf.

В бэкенд gmysql добавлена опция для отправки флага о возможности использования SSL.

В утилите pdnsutil обеспечено увеличение порядкового номера после редактирования зоны.

Удалены бэкенды goracle, lua, mydns, opendbx и oracle.

В команду "pdns_control show-config" добавлена опция "full".



