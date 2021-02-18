Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода

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|1.1, Онаним (?), 10:32, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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- системы, в настройках которых включено использование GSS-TSIG
- BIND сочетается с контроллерами домена Active Directory
Мимо, мимо...
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|2.2, пох. (?), 10:35, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да, твои 2019 вне опасносте. Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом заменять нормальный энтерпрайзный.
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|3.3, Онаним (?), 10:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И анально огороженные локалками 2019 вне опасности, и публичные серверы на BIND вне опасности :)
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|4.6, A.Stahl (ok), 10:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пиво с водкой ... мешать
Какое варварство. Конечно не мешать: сначала водка, а потом пиво.
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|3.9, Аноним (9), 10:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего тебя так бомбит от шва6одного софта? Он над тобой надругался?
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|4.11, пох. (?), 11:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего ж он г-но-то такое?!
И ладно б лежал тихо в своей ненужно-нише - лезет же ж "поддерживать" то, чего толком не умеет и не будет.
P.S. у меня есть пара 2008R2 с public dns - пока никто не умер.
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|7.20, пох. (?), 12:11, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так они и работают примерно с того самого 2008го.
А поскольку ни разу не шва6одные - апгрейд того - деньгов стоит.
Пока там нет страшных и ужасных увизгвимостей в том dns - не вижу никакого смысла платить.
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|5.21, ford1813 (ok), 12:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть по вашему в 2008R2 нет уязвимостей?
Я думаю их там полно, просто их не обсуждают - ибо о них почти ничего не публикуют.
Хорошо иметь ПО с закрытым кодом, нет необходимости говорить про уязвимости ибо вам про них никто не расскажет, а если никто не расскажет значит и уязвимости нет?)))
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|3.17, Аноним (17), 11:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом
> заменять нормальный энтерпрайзный.
Ты так говоришь, как будто в винде дыреней не бывает. У них там в этом самом и рядом - одних только подвидов MSBLAST-а штук наверное пять было, при том последний из могикан прошибал ВСЕ, от десятки до икспы. Может и винтукея, просто не проверял никто. Я правда не понимаю как, говорят что снаряд в одну воронку не попадает. А тут раз 5 - в один несчастный lsass, один несчастный протокол? :)
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|1.5, Аноним (-), 10:46, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда же все перепишут на раст, там чекер перепроверяет даже алгоритмы
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|2.8, Аноним (-), 10:53, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем переписывать что то на раст, надо сам раст проверить. А вдруг он вкомпилирует ошибку, тогда много чего придется перекомпилировать. А назад уже дороги не будет, к ламповому С, в котором сам свои ошибки проверять можешь/должен.
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|3.12, InuYasha (??), 11:06, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сам свои ошибки проверять можешь/должен.
Да о чём ты говоришь - каждый второй анон свой русский без чекера проверить не может.
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|3.19, Аноним (17), 11:49, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для начала пусть себе чтоли хоть кодогенератор с оптимизации на расте напишут. А то дергают 60-метровую сиплюсплюсную либу чтобы из растишки код сгенерить - и лечат как плюсы плохи. ХЫ.
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|2.18, Аноним (17), 11:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда же все перепишут на раст, там чекер перепроверяет даже алгоритмы
Они уже переписывали бинд10 на питон. Получилось такое энтерпрайз монстрило, что, кажется, желающих им пользоваться вообще не вылупилось. Могу себе представить что они с хрустом зарелизят.
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