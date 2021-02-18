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Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода

18.02.2021 08:22

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.11.28 и 9.16.12, а также находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.17.10. В новых выпусках устранена уязвимость (CVE-2020-8625), приводящая к переполнению буфера и потенциально способная привести к удалённому выполнению кода злоумышленника. Следов наличия рабочих эксплоитов пока не выявлено.

Проблема вызвана ошибкой в реализации механизма SPNEGO (Simple and Protected GSSAPI Negotiation Mechanism), применяемого в GSSAPI для согласования используемых клиентом и сервером методов защиты. GSSAPI используется в качестве высокоуровневого протокола для защищённого обмена ключами при помощи расширения GSS-TSIG, применяемого в процессе проверки подлинности динамических обновлений DNS-зон.

Уязвимость затрагивает системы, в настройках которых включено использование GSS-TSIG (например, если используются настройки tkey-gssapi-keytab и tkey-gssapi-credential). GSS-TSIG обычно применяется в смешанных окружениях, в которых BIND сочетается с контроллерами домена Active Directory, или при интеграции с Samba. В конфигурации по умолчанию GSS-TSIG отключён.

В качестве обходного пути блокирования проблемы, не требующего отключения GSS-TSIG, называется сборка BIND без поддержки механизма SPNEGO, который можно отключить через указание при запуске скрипта "configure" опции "--disable-isc-spnego". В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной. Проследить за появлением обновлений можно на следующих страницах: Debian, RHEL, SUSE, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, FreeBSD, NetBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  3. OpenNews: Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год
  4. OpenNews: Cloudflare, Apple и Fastly представили сохраняющий конфиденциальность вариант DNS over HTTPS
  5. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  6. OpenNews: DNS Push-уведомления получили статус предложенного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54611-bind
Ключевые слова: bind, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Онаним (?), 10:32, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - системы, в настройках которых включено использование GSS-TSIG
    - BIND сочетается с контроллерами домена Active Directory
    Мимо, мимо...
     
     
  • 2.2, пох. (?), 10:35, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, твои 2019 вне опасносте. Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом заменять нормальный энтерпрайзный.

     
     
  • 3.3, Онаним (?), 10:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И анально огороженные локалками 2019 вне опасности, и публичные серверы на BIND вне опасности :)
     
  • 3.4, Онаним (?), 10:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - да, пиво с водкой не мешать :D
     
     
  • 4.6, A.Stahl (ok), 10:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пиво с водкой ... мешать

    Какое варварство. Конечно не мешать: сначала водка, а потом пиво.

     
     
  • 5.10, нежданчик (?), 11:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну всЁ. меня развезло. даже на opennet'е никому нельзя верить. ZZzzzz....
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего тебя так бомбит от шва6одного софта? Он над тобой надругался?
     
     
  • 4.11, пох. (?), 11:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ж он г-но-то такое?!
    И ладно б лежал тихо в своей ненужно-нише - лезет же ж "поддерживать" то, чего толком не умеет и не будет.

    P.S. у меня есть пара 2008R2 с public dns - пока никто не умер.

     
     
  • 5.14, ананим.orig (?), 11:42, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты на опеннет пришел, а не наоборот.

    > P.S. у меня...

    угу, неуловимый джо.

     
     
  • 6.16, Страдивариус (?), 11:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вас попрошу! Неуловимый некрофил Джо! 2008R2 в конце концов!
     
     
  • 7.20, пох. (?), 12:11, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так они и работают примерно с того самого 2008го.
    А поскольку ни разу не шва6одные - апгрейд того - деньгов стоит.
    Пока там нет страшных и ужасных увизгвимостей в том dns - не вижу никакого смысла платить.

     
  • 5.21, ford1813 (ok), 12:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по вашему в 2008R2 нет уязвимостей?
    Я думаю их там полно, просто их не обсуждают - ибо о них почти ничего не публикуют.
    Хорошо иметь ПО с закрытым кодом, нет необходимости говорить про уязвимости ибо вам про них никто не расскажет, а если никто не расскажет значит и уязвимости нет?)))
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом
    > заменять нормальный энтерпрайзный.

    Ты так говоришь, как будто в винде дыреней не бывает. У них там в этом самом и рядом - одних только подвидов MSBLAST-а штук наверное пять было, при том последний из могикан прошибал ВСЕ, от десятки до икспы. Может и винтукея, просто не проверял никто. Я правда не понимаю как, говорят что снаряд в одну воронку не попадает. А тут раз 5 - в один несчастный lsass, один несчастный протокол? :)

     
  • 2.13, InuYasha (??), 11:07, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при интеграции с Samba.

    а это уже очень частый случай.

     

  • 1.5, Аноним (-), 10:46, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда же все перепишут на раст, там чекер перепроверяет даже алгоритмы
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет через 100-100500.
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:53, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем переписывать что то на раст, надо сам раст проверить. А вдруг он вкомпилирует ошибку, тогда много чего придется перекомпилировать. А назад уже дороги не будет, к ламповому С, в котором сам свои ошибки проверять можешь/должен.
     
     
  • 3.12, InuYasha (??), 11:06, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сам свои ошибки проверять можешь/должен.

    Да о чём ты говоришь - каждый второй анон свой русский без чекера проверить не может.

     
     
  • 4.15, Страдивариус (?), 11:43, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чекер, анон - да тут знатоки русского в чатике! Любите Родину, мать вашу!
     
  • 3.19, Аноним (17), 11:49, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала пусть себе чтоли хоть кодогенератор с оптимизации на расте напишут. А то дергают 60-метровую сиплюсплюсную либу чтобы из растишки код сгенерить - и лечат как плюсы плохи. ХЫ.
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда же все перепишут на раст, там чекер перепроверяет даже алгоритмы

    Они уже переписывали бинд10 на питон. Получилось такое энтерпрайз монстрило, что, кажется, желающих им пользоваться вообще не вылупилось. Могу себе представить что они с хрустом зарелизят.

     
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