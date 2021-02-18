Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода

2.2 , пох. ( ? ), 10:35, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Да, твои 2019 вне опасносте. Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом заменять нормальный энтерпрайзный. 3.3 , Онаним ( ? ), 10:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И анально огороженные локалками 2019 вне опасности, и публичные серверы на BIND вне опасности :)

3.4 , Онаним ( ? ), 10:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное - да, пиво с водкой не мешать :D

4.6 , A.Stahl ( ok ), 10:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >пиво с водкой ... мешать Какое варварство. Конечно не мешать: сначала водка, а потом пиво.

5.10 , нежданчик ( ? ), 11:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну всЁ. меня развезло. даже на opennet'е никому нельзя верить. ZZzzzz....

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего тебя так бомбит от шва6одного софта? Он над тобой надругался?

4.11 , пох. ( ? ), 11:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего ж он г-но-то такое?!

И ладно б лежал тихо в своей ненужно-нише - лезет же ж "поддерживать" то, чего толком не умеет и не будет. P.S. у меня есть пара 2008R2 с public dns - пока никто не умер.

5.14 , ананим.orig ( ? ), 11:42, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это ты на опеннет пришел, а не наоборот. > P.S. у меня... угу, неуловимый джо.

6.16 , Страдивариус ( ? ), 11:44, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вас попрошу! Неуловимый некрофил Джо! 2008R2 в конце концов!

7.20 , пох. ( ? ), 12:11, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так они и работают примерно с того самого 2008го.

А поскольку ни разу не шва6одные - апгрейд того - деньгов стоит.

Пока там нет страшных и ужасных увизгвимостей в том dns - не вижу никакого смысла платить. 5.21 , ford1813 ( ok ), 12:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть по вашему в 2008R2 нет уязвимостей?

Я думаю их там полно, просто их не обсуждают - ибо о них почти ничего не публикуют.

Хорошо иметь ПО с закрытым кодом, нет необходимости говорить про уязвимости ибо вам про них никто не расскажет, а если никто не расскажет значит и уязвимости нет?)))

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Страдать будут лишь васяны, полезшие со своим шва6одным софтом

> заменять нормальный энтерпрайзный. Ты так говоришь, как будто в винде дыреней не бывает. У них там в этом самом и рядом - одних только подвидов MSBLAST-а штук наверное пять было, при том последний из могикан прошибал ВСЕ, от десятки до икспы. Может и винтукея, просто не проверял никто. Я правда не понимаю как, говорят что снаряд в одну воронку не попадает. А тут раз 5 - в один несчастный lsass, один несчастный протокол? :)

2.13 , InuYasha ( ?? ), 11:07, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при интеграции с Samba. а это уже очень частый случай.

