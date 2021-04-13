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Уязвимости во FreeBSD, IPnet и Nucleus NET, связанные с ошибками при реализации сжатия в DNS

13.04.2021 13:53

Исследовательские группы Forescout Research Labs и JSOF Research опубликовали результаты совместного исследования безопасности различных реализаций схемы сжатия, применяемой для упаковки повторяющихся имён в сообщениях DNS, mDNS, DHCP и IPv6 RA (упаковка дублирующихся частей доменов в сообщениях, включающих несколько имён). В ходе проведённой работы было выявлено 9 уязвимостей, которые обобщены под кодовым именем NAME:WRECK.

Проблемы выявлены во FreeBSD, а также в сетевых подсистемах IPnet, Nucleus NET и NetX, получивших распространение в операционных системах реального времени VxWorks, Nucleus и ThreadX, применяемых в устройствах автоматизации, хранилищах, медицинских приборах, авионике, принтерах и потребительской электронике. Предполагается, что уязвимостям подвержено как минимум 100 миллионов устройств.

  • Уязвимость во FreeBSD (CVE-2020-7461) позволяла организовать выполнение своего кода через отправку атакующим, находящемся в одной локальной сети с жертвой, специально оформленного DHCP-пакета, обработка которого уязвимым DHCP-клиентом приводила к переполнению буфера. Проблему смягчало то, что процесс dhclient, в котором присутствует уязвимость, выполнялся со сброшенными привилегиями в изолированном окружении Capsicum, для выхода из которого требовалось выявление ещё одной уязвимости.

    Суть ошибки в некорректной проверке параметров, в возвращаемом DHCP-сервером пакете c 119-опцией DHCP, позволяющей передать список "domain search" для резолвера. Неверный расчёт размера буфера, необходимого для размещения распакованных доменных имён, приводил к записи контролируемой атакующим информации за пределы выделенного буфера. Во FreeBSD проблема устранена ещё в сентябре прошлого года. Проблема может быть эксплуатирована только при наличии доступа к локальной сети.

  • Уязвимость во встраиваемом сетевом стеке IPnet, применяемом в RTOS VxWorks, позволяет потенциально выполнить код на стороне DNS-клиента из-за неверной обработки сжатия DNS-сообщений. Как оказалось, впервые данная уязвимость была выявлена компаний Exodus ещё в 2016 году, но так и не была исправлена. Новый запрос в компанию Wind River также остался без ответа и устройства с IPnet остаются уязвимы.
  • В TCP/IP стеке Nucleus NET, поддерживаемом компанией Siemens, выявлено 6 уязвимостей, из которых две могли привести к удалённому выполнению кода, а четыре к инициированию отказа в обслуживании. Первая опасная проблема связана с ошибкой при распаковке сжатых сообщений DNS, а вторая c некорректным разбором меток доменных имён. Обе проблемы приводят к переполнению буфера при обработки специально оформленных ответов DNS.

    Для эксплуатации уязвимостей атакующему достаточно отправить специально оформленный ответ на любой легитимный запрос, отправленный с уязвимого устройства, например, через проведение MTIM-атаки и вклинивание в трафик между DNS-сервером и жертвой. Если атакующий имеет доступ к локальной сети, то он может запустить DNS-сервер, пытающийся атаковать проблемные устройства через рассылку запросов mDNS в широковещательном режиме.

  • Уязвимость в сетевом стеке NetX (Azure RTOS NetX), разработанном для ThreadX RTOS и открытого в 2019 году после перехода в руки Microsoft, ограничилась отказом в обслуживании. Проблема вызвана ошибкой разбора сжатых сообщений DNS в реализации резолвера.

Из проверенных сетевых стеков, в которых не было найдено уязвимостей, связанных со сжатием повторяющихся данных в DNS-сообщениях, названы проекты lwIP, Nut/Net, Zephyr, uC/TCP-IP, uC/TCP-IP, FreeRTOS+TCP, OpenThread и FNET. При этом первые два (Nut/Net и lwIP) вообще не поддерживают сжатие в DNS-сообщениях, а остальные реализуют данную операцию без ошибок. Кроме того, отмечается, что ранее те же исследователи уже выявляли похожие уязвимости в стеках Treck, uIP и PicoTCP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.forescout.com/comp...)
  2. OpenNews: 19 удалённо эксплуатируемых уязвимостей в TCP/IP-стеке Treck
  3. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  4. OpenNews: Уязвимость в DNS-сервере BIND, не исключающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: В TCP/IP-стеке FreeRTOS выявлены уязвимости, приводящие к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: 25 уязвимостей в RTOS Zephyr, в том числе эксплуатируемые через ICMP-пакет
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54961-dns
Ключевые слова: dns, freebsd
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  • 1.1, Какаянахренразница (ok), 16:26, 13/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.2, kusb (?), 16:45, 13/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, kusb (?), 16:46, 13/04/2021 Скрыто модератором
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  • 3.10, Онаним (?), 18:26, 13/04/2021 Скрыто модератором
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  • 1.4, Аноним (4), 16:47, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    За фрибзду я конечно рад. Раз в ней находят уязвимости, то может хоть когда-то она из глюкавой и падучей оси выходного дня таки станет чем-то серьёзным.
    (глюки с загрузкой после ребута, непросыпающийся войфай, разваливавшаяся и не вызывающая доверия UFS)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:43, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня звуковуха работала только после перезагрузки из линукса.
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 18:49, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со звуковухой мне повезло больше(штеуд-хда). Под фрибздой работает также хорошо, как и на линуксе, только в дмесг ругается. Если я правильно понял, то у вас на фрибзде не хватает какой-то процедуры инициализации, которая есть в линуксе.
     

  • 1.12, Анонист (?), 18:47, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    дожили
     

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