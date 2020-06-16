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19 удалённо эксплуатируемых уязвимостей в TCP/IP-стеке Treck

16.06.2020 22:30

В проприетарном TCP/IP стеке Treck выявлено 19 уязвимостей, эксплуатируемых через отправку специально оформленных пакетов. Уязвимостям присвоено кодовое имя Ripple20. Некоторые уязвимости также проявляются в TCP/IP-стеке KASAGO от компании Zuken Elmic (Elmic Systems), имеющем общие корни c Treck. Стек Treck применяется во многих промышленных, медицинских, коммуникационных, встраиваемых и потребительских устройствах (от умных ламп до принтеров и источников бесперебойного питания), а также в энергетическом, транспортном, авиационном, торговом и нефтедобывающем оборудовании.

Из заметных целей для атак, в которых используется TCP/IP-стек Treck, можно отметить сетевые принтеры HP и чипы Intel. В том числе проблемы в TCP/IP-стеке Treck оказались причиной недавних удалённых уязвимостей в подсистемах Intel AMT и ISM, эксплуатируемых через отправку сетевого пакета. Наличие уязвимостей подтвердили производители Intel, HP, Hewlett Packard Enterprise, Baxter, Caterpillar, Digi, Rockwell Automation и Schneider Electric. Ещё 66 производителей, в продуктах которых используется TCP/IP-стек Treck, пока не отреагировали на проблемы.

Проблемы найдены в реализации протоколов IPv4, IPv6, UDP, DNS, DHCP, TCP, ICMPv4 и ARP, и вызваны некорректной обработкой параметров с размером данных (использование поля с размером без проверки фактического размера данных), ошибками проверки входной информации, двойном освобождении памяти, чтением из области вне буфера, целочисленными переполнениями, некорректным контролем доступа и проблемами при обработке строк с нулевым разделителем.

Две наиболее опасные проблемы (CVE-2020-11896, CVE-2020-11897) , которым присвоен уровень CVSS 10, позволяют выполнить свой код на устройстве через отправку определённым образом оформленных пакетов IPv4/UDP или IPv6. Другие уязвимости (CVE-2020-11898, CVE-2020-11899, CVE-2020-11902, CVE-2020-11903, CVE-2020-11905) позволяют через отправку специально оформленных пакетов IPv4/ICMPv4, IPv6OverIPv4, DHCP, DHCPv6 или IPv6 узнать содержимое областей памяти системы. Уязвимость в DNS-резолвере (CVE-2020-11901) позволяет выполнить код через отправку специально оформленного DNS-запроса. Остальные проблемы могут привести к отказу в обслуживании или утечке остаточных данных из системных буферов.

Уязвимости устранены в выпуске Treck 6.0.1.67. Так как подготовка обновлений прошивок для конкретных устройств может затянуться или невозможна (стек Treck поставляется более 20 лет, многие устройства остались без сопровождения или их проблематично обновить), администраторам рекомендуется изолировать проблемные устройства и настроить на системах инспектирования пакетов, межсетевых экранах или маршрутизаторах нормализацию или блокирование фрагментированных пакетов, заблокировать IP-туннели (IPv6-in-IPv4 и IP-in-IP), заблокировать "source routing", активировать инспектирование некорректных опций в TCP-пакетах, блокировать неиспользуемые управляющие ICMP-сообщения (MTU Update и Address Mask), запретить IPv6 multicast и перенаправлять DNS-запросы к защищённому рекурсивному DNS-серверу.



  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/25...)
  2. OpenNews: 11 удалённо эксплуатируемых уязвимостей в TCP/IP стеке VxWorks
  3. OpenNews: В TCP/IP-стеке FreeRTOS выявлены уязвимости, приводящие к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
  5. OpenNews: Уязвимость в сетевом стеке ядра Linux
  6. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53170-treck
Ключевые слова: treck, tcpip, iot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, d (??), 23:00, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    > В проприетарном TCP/IP стеке

    Аж передёрнуло. Это ж надо так упарываться, что бы такое продвигать и на этом зарабатывать.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:21, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А кое-кто бредит, что проприетарщина - это сверхнадёжно, её же профи пишут.
     
     
  • 3.12, ilyafedin (ok), 23:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ничто не надежно на сишке/крестах, пока код пишут человки.
    Учитывая, что до техсина еще далеко, то выход один - раст.
     
  • 2.10, Cradle (?), 23:24, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    самое забавное что интел его похоже в своем AMT в minix встроил, это вот что такое курить нужно было?
     

  • 1.2, commiethebeastie (ok), 23:03, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даёшь ботнет на миллионы устройств.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:08, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вполне ожидаемо от проприетарного продукта.
     
  • 1.4, анонимно (?), 23:08, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    что мешает взять код из FreeBSD? Не понятно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:19, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из NetBSD,как сделали в QNX.
     
     
  • 3.17, antonimus (?), 01:05, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Из NetBSD,как сделали в QNX.

    QNX - сейчас Blackberry, а ты не в курсе?

     
  • 2.16, qwe (??), 01:04, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что мешает взять lwip или uip, вот в чем вопрос. бсдя то в суровый ембеддед обычно не влазит.
     

  • 1.5, Сейд (ok), 23:10, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это ужасно.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:22, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это корпорации. И такое везде в проприетарных продуктах.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:18, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В проприетарном

    Зачем проприетарастопроблемы на опеннете?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:41, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропаганда всего свободного и открытого!
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:48, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я уже немного стремаюсь выбирать синих, как говориться "vul#erable by default"
     
  • 1.14, antonimus (?), 00:51, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здрасььтее, дядя Танненбаум. Хорошего дня всем.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:54, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За фиг знает знает сколько лет нашли уязвимость в древней версии
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 01:18, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хы... Там, где "Power grid" должна быть, по идее, опора ЛЭП, а вместо этого там стоит значок антенной мачты.
     
  • 1.19, Аноним (15), 02:26, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати подвержены только если собраны с некоторыми опциями и компиляторами.
     
     
  • 2.20, anonimous (?), 03:46, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Если собирать без поддержки IPv4, IPv6, UDP, DNS, DHCP, TCP, ICMPv4 и ARP, то уязвимостей нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (15), 03:55, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним не может читать нормальных ресурсов , Только желтизну на opennet
     

  • 1.21, Аноним (21), 03:48, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  причиной недавних удалённых уязвимостей в подсистемах Intel AMT и ISM,

    Ну вот. Это же и обсуждали пару лет назад. Вот, пожалуйста.

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 03:49, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к тому, случайно ли эти уязвимости там? И не даром гугл на своих хромбуках делает кастомную загрузку без всех этих аналов?
     
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