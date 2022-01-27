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Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS

27.01.2022 12:52

После двух лет разработки консорциум ISC представил первый стабильный релиз новой значительной ветки DNS-сервера BIND 9.18. Поддержка ветки 9.18 будет осуществляться в течение трёх лет до 2 квартала 2025 года в рамках расширенного цикла сопровождения. Поддержка ветки 9.11 прекратится в марте, а ветки 9.16 в середине 2023 года. Для развития функциональности следующей стабильной версии BIND сформирована экспериментальная ветка BIND 9.19.0.

Выпуск BIND 9.18.0 примечателен реализацией поддержки технологий "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS) и DNS поверх TLS (DoT, DNS over TLS), а также механизма XoT (XFR-over-TLS) для безопасной передачи содержимого DNS-зон между серверами (поддерживается как отдача, так и приём зон по XoT). При соответствующих настройках один процесс named теперь может обслуживать не только традиционные DNS-запросы, но и запросы, отправленные с использованием DNS-over-HTTPS и DNS-over-TLS. Клиентская поддержка DNS-over-TLS встроена в утилиту dig, которая может использоваться для отправки запросов поверх TLS при указании флага "+tls".

Реализация протокола HTTP/2, используемого в DoH, основана на применении библиотеки nghttp2, которая включена в число необязательных сборочных зависимостей. Сертификаты для DoH и DoT могут предоставляться пользователем или генерироваться автоматически во время запуска.

Обработка запросов с использованием DoH и DoT включается через добавление опций "http" и "tls" в директиве listen-on. Для поддержки незашифрованного DNS-over-HTTP в настройках следует указать "tls none". Ключи определяются в секции "tls". Стандартные сетевые порты 853 для DoT, 443 для DoH и 80 для DNS-over-HTTP могут быть переопределены через параметры tls-port, https-port и http-port. Например: 


   tls local-tls {
       key-file "/path/to/priv_key.pem";
       cert-file "/path/to/cert_chain.pem";
   };
   http local-http-server {
      endpoints { "/dns-query";  };
   };
   options {
      https-port 443;
      listen-on port 443 tls local-tls http myserver {any;};
   }

Из особенностей реализации DoH в BIND отмечается возможность выноса операций шифрования для TLS на другой сервер, что может понадобиться в условиях, когда хранение TLS-сертификатов осуществляется на другой системе (например, в инфраструктуре с web-серверами) и обслуживается другим персоналом. Поддержка незашифрованного DNS-over-HTTP реализована для упрощения отладки и как уровень для проброса на другой сервер во внутренней сети (для выноса шифрования на отдельный сервер). На выносном сервере для формирования TLS-трафика может использоваться nginx, по аналогии с тем, как организуется обвязка HTTPS для сайтов.

Другой особенностью является интеграция DoH в качестве общего транспорта, который может применяться не только для обработки запросов клиентов к резолверу, но и при обмене данными между серверами, при передаче зон авторитетным DNS-сервером и при обработке любых запросов, поддерживаемых другими транспортами DNS.

Из недостатков, которые можно будет компенсировать отключением сборки с DoH/DoT или выносом шифрования на другой сервер, выделяется общее усложнение кодовой базы - в состав добавляется встроенный HTTP-сервер и TLS-библиотека, которые потенциально могут содержать уязвимости и выступать дополнительными векторами для атак. Также при использовании DoH увеличивается трафик.

Напомним, что DNS-over-HTTPS может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DNS-over-HTTPS не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DNS-over-HTTPS запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API.

"DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи, организованный при помощи протокола TLS с проверкой валидности хоста через TLS/SSL-сертификаты, заверенные удостоверяющим центром. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Некоторые другие новшества:

  • Добавлены настройки tcp-receive-buffer, tcp-send-buffer, udp-receive-buffer и udp-send-buffer для задания размеров буферов, используемых при отправке и приёме запросов по TCP и UDP. На нагруженных серверах увеличение входящих буферов позволит избежать отбрасывания пакетов в момент пиков трафика, а уменьшение - поможет избавиться от засорения памяти старыми запросами.
  • Добавлена новая категория логов "rpz-passthru", позволяющая отдельно журналировать действия проброса RPZ (Response Policy Zones).
  • В секции response-policy добавлена опция "nsdname-wait-recurse", при установке которой в значение "no" правила RPZ NSDNAME применяются только если для запроса найдены присутствующие в кэше авторитетные серверы имён, иначе правило RPZ NSDNAME игнорируется, но информация извлекается в фоне и применяется к последующим запросам.
  • Для записей с типами HTTPS и SVCB реализована обработка секции "ADDITIONAL".
  • Добавлены настраиваемые типы правил update-policy - krb5-subdomain-self-rhs и ms-subdomain-self-rhs, позволяющие ограничить обновление записей SRV и PTR. В блоках update-policy также добавлена возможность установки ограничений числа записей, отдельных для каждого типа.
  • В вывод утилиты dig добавлены сведения о транспортном протоколе (UDP, TCP, TLS, HTTPS) и префиксах DNS64. Для отладочных целей в dig добавлена возможность указания конкретного идентификатора запроса (dig +qid=<num>).
  • Добавлена поддержка библиотеки OpenSSL 3.0.
  • Для решения проблем с IP-фрагментацией при обработке DNS-сообщений большого размера, обозначенных инициативой DNS Flag Day 2020, из резолвера удалён код, выполняющий корректировку размера буфера EDNS в случае отсутствия ответа на запрос. Размер буфера EDNS теперь устанавливается постоянным (edns-udp-size) для всех исходящих запросов.
  • Система сборки переведена на использование связки из autoconf, automake и libtool.
  • Прекращена поддержка файлов зон в формате "map" (masterfile-format map). Пользователям данного формата рекомендовано преобразовать зоны в формат raw при помощи утилиты named-compilezone.
  • Прекращена поддержка старых драйверов DLZ (Dynamically Loadable Zones), на смену которым пришли модули DLZ.
  • Прекращена поддержка сборки и запуска для платформы Windows. Последней веткой, которую можно установить в Windows, остаётся BIND 9.16.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  3. OpenNews: Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  5. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
  6. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56589-bind
Ключевые слова: bind, dns, doh, dot
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, marten (ok), 13:09, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Обновления для прошлой LTS-ветки 9.11 продолжат выпускаться до декабря 2021 года.

    Т.е. уже всё?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:36, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, считайте что всё.
    We will continue maintaining BIND 9.11 through the end of 2021, and will patch any significant security issues through Q1, 2022.
     

  • 1.3, Аноним (-), 13:12, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели кто-то до сих пор пользует этого динозавра?
     
     
  • 2.5, dalco (ok), 13:46, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А почему нет?

    Сотню-другую хостов держит без вопросов, с виндовыми DNS'ами дружит. Настройка элементарна, хаутухами весь инет забит. Работает и каши не просит.

     
     
  • 3.9, Онаним (?), 14:54, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пффф, у нас он десятки тысяч хостов держит без каких-либо проблем.
     
     
  • 4.13, dalco (ok), 15:27, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, мало ли... Может у человека хосты миллионами обрабатываются и чудо-DNS на brainfuсk'е написанный, а мы тут со своим антиквариатом.
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:25, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не на Rustишке написан, мало зависимостей в особенности нет leftpad, не модно и молодёжно, уже повод его не использовать
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:38, 27/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:56, 27/01/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.7, c0rax (ok), 14:00, 27/01/2022 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 16:30, 27/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.25, лютый жабби__ (?), 17:24, 27/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.8, Аноним (8), 14:36, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка сборки и запуска для платформы Windows. Последней веткой, которую можно установить в Windows, остаётся BIND 9.16.

    Не знал что он там вообще работал.

     
     
  • 2.16, john_erohin (?), 15:46, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работал еще как ! вместо чудесного MS DSN server.
    на контроллере домена AD через include в зону подключается текстовый файл,
    и все потроха AD доступны для запросов. с сервера MS DHCP вытягивается
    база в другой текстовый файл, и вся динамика в DNS. юзеры логин скриптами
    формируют третий текстовый файл, и видно кто с какой р.станции зашел.
     

  • 1.10, Онаним (?), 14:54, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну накотец-то. А то клиенты задолбали DoH/DoT просить.
     
     
  • 2.18, john_erohin (?), 15:53, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    когда у меня клиенты начали "просить" (на самом деле гадить в) 853/tcp,
    я завернул их stunnel-ем на bind 53/tcp. есть ли такая же нашлепка для DoH ?

    ps: есть вот такая штука https://dankaminsky.com/phreebird/ но по-моему оно не для этого.

     
  • 2.24, OpenEcho (?), 17:10, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    nginx <-> [dns-over-https][1] <-> unbound

    и весь компот  

    [1]: https://github.com/m13253/dns-over-https

     

  • 1.12, Rev (?), 15:05, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > в состав добавляется встроенный HTTP-сервер и TLS-библиотека, которые потенциально могут содержать уязвимости и выступать дополнительными векторами для атак.

    Правильно читать как:
    в состав добавляется встроенный HTTP-сервер и TLS-библиотека, которые содержат уязвимости и будут выступать дополнительными векторами для атак.

     
     
  • 2.17, pfg21 (ok), 15:48, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    классически, ты собираешь бинд без онных серверов и становишся счастливым обладателем не дырявого бинд.
     

  • 1.15, Аноним (14), 15:37, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну раз на винде его не будет, то остаётся только unbound. Собственно пользуюсь им. Не без проблем скажу, но работает.
     
  • 1.28, Ivan_83 (ok), 18:53, 27/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены настройки tcp-receive-buffer, tcp-send-buffer, udp-receive-buffer и udp-send-buffer

    Не прошло и 20 лет.
    В том же nginx это было 2007 или даже сильно раньше, просто я ничего ранее презентации 2007 по нгинх не смотрел.

    Как этот капролит столько смог прожить без этих настроек?
    Подозреваю что ответ один - им никто в серьёз не пользовался.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 20:52, 27/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как этот капролит столько смог прожить без этих настроек?

    Раньше настраивали это прямо в ядре.

    > им никто в серьёз не пользовался

    Админы высоконагруженного локалхоста с LA 0.0 всегда такие смешные. Знаний ноль, но мнение имеют!

     

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