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Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.73 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2

31.10.2023 11:08

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.73, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии обеспечено определение и отражение в логах DoS-атак класса "Rapid Reset", в которых создаётся большое число сразу сбрасываемых потоков в рамках одного соединения HTTP/2. В mod_h2 внесены изменения для защиты от флуда и ускорен разбор флагов заголовков HTTP/2. При аномально большом числе поступающих запросов реализована отправка ответов "GOAWAY". Добавлен новый MIME-тип для файлов с расширением ".mkv".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.3, njs 0.8.2 и NGINX Unit 1.31.1
  3. OpenNews: Опубликована библиотека nghttp3 1.0 с реализацией протокола HTTP/3
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.58 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2
  5. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  6. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.71
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60023-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd, http2
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, OpenEcho (?), 11:54, 31/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    > При аномально большом числе поступающих запросов реализована отправка ответов "GOAWAY"

    Все сразу послушались и пошли нах...

     
     
  • 2, ryoken (ok), 12:14, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то они не так "F_U" написали :D.
     
  • 3, fi (ok), 12:18, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда им деться? ))))

    а по факту — больше не выделяются ресурсы, атака отбита. На следующей стадии и IP занести в блок лист.

     
  • 4, Аноним (4), 13:03, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем вообще посылать ответы? чем-то напоминает ICMP-шный "порт недоступен". Если он недоступен, то вообще не надо отвечать. Если в недоступный порт кто-то ломится, то это явно не админ. Пусть злоумышленник ждет минуту ICMP-ответа, которого никогда не будет.
     
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