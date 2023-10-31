Релиз http-сервера Lighttpd 1.4.73 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.73, пытающегося сочетать высокую производительность, безопасность, соответствие стандартам и гибкость настройки. Lighttpd пригоден для применения на высоконагруженных системах и нацелен на низкое потребление памяти и ресурсов CPU. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии обеспечено определение и отражение в логах DoS-атак класса "Rapid Reset", в которых создаётся большое число сразу сбрасываемых потоков в рамках одного соединения HTTP/2. В mod_h2 внесены изменения для защиты от флуда и ускорен разбор флагов заголовков HTTP/2. При аномально большом числе поступающих запросов реализована отправка ответов "GOAWAY". Добавлен новый MIME-тип для файлов с расширением ".mkv".



