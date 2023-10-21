Релиз http-сервера Apache 2.4.58 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2

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|1.2, Аноним (2), 00:16, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Релиз http-сервера Apache
Ух, повеял запашок нафталина из бабушкиного шкафа в далеком детстве.
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|2.3, Абра (?), 00:25, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо Вы предлагаете альтернативы, либо очередное голословное заявление
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|3.5, Аноним (2), 00:38, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё скажи что ты про aws, azure и т.д. ничего не слышал. Как там в твоей Кастраме сидится в местечковом НИИ? Интернет какой? Небось adsl 64 килобит?
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|4.7, Аноним (7), 00:50, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь мы в курсе того что ты разбираешься в сортах г**на. Но нам то оно зачем?
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|4.11, Аноним (11), 02:49, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>aws, azure
Рука лицо. Конечно же лучше отдаваться на волю корпораций нежели поднять свой сервер. Откуда вы только по вылазили, модные молодежные.
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|5.19, Аноним (2), 04:39, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты такой уж нефтяной магнат и политик топ уровня, что аж не боишься западных корпораций, найди местную со скрепами.
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|2.4, Аноним (4), 00:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всех недалеких хайпажоров хотел спросить, вас апач в какое место укусил?
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|3.6, Аноним (2), 00:39, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ни в какое. Нормальная вещь была. Ключевое БЫЛА. Лет 15-20 назад. На пороге вообщет 2к24
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|7.22, Аноним (2), 04:57, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в соседней ветке челик решил писать свой ивент луп на ассемблере 👏🤣
Норма для местных экспертов.
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|4.10, Аноним (11), 02:47, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он думает что он модный но даже не понимает что цифры буквами придумали записывать задолго до его рождения. MMXXIV
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|5.14, Аноним (13), 03:05, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же у вас дедов горит, лол. Продолжаю работу по выкуриванию вас из интернета
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|6.16, _ (??), 03:43, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удачи, её тебе понадобится много и долго ... скоро тебя самого начнут выкуривать более молодые :)
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|2.23, leap42 (ok), 05:28, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, в http завезли что-то новое, чего в Апачи нет (да, это читается именно так)? Проблема сабжа не в возрасте, а в конфигах, которые придумали кальмары для осьминогов, неоптимальных (для перфы) дефолтах и общей громоздкости в архитектуре.
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