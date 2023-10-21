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Релиз http-сервера Apache 2.4.58 с устранением DoS-уязвимостей в HTTP/2

21.10.2023 23:23

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.58, в котором представлено 33 изменения и устранены три уязвимости, две из которых связаны с возможностью осуществления DoS-атаки на системы, использующие протокол HTTP/2.

  • CVE-2023-45802 - создание условий для исчерпания свободной памяти из-за отложенного освобождения памяти после сброса потока HTTP/2 пакетом с флагом RST. Так как память освобождается не сразу после обработки флага RST, а только после закрытия соединения, атакующий может значительно повысить потребление памяти, отправляя новые запросы и сбрасывая их RST-пакетом, но при этом не закрывая соединение.
  • CVE-2023-43622 - бесконечная блокировка обработки соединения HTTP/2, если оно было открыто с выставлением в 0 начального размера скользящего окна. Уязвимость может использоваться для организации отказа в обслуживании через исчерпание лимита на максимально допустимое число открытых соединений.
  • CVE-2023-31122 - уязвимость в mod_macro, приводящая к чтению данных из области вне выделенного буфера.

Среди изменений, не связанных с безопасностью:

  • В mod_http2 добавлена поддержка использования протокола WebSocket поверх потока в соединении HTTP/2 (RFC 8441). Для включения WebSocket поверх HTTP/2 предложена директива 'H2WebSockets on|off'.
  • В mod_http2 добавлена директива 'H2EarlyHint name value' для добавлена заголовков в ответ "103 Early Hints".
  • В mod_http2 добавлена директива 'H2ProxyRequests on|off' для управление включением обработки запросов по протоколу HTTP/2 в конфигурации прокси.
  • В mod_http2 добавлена директива 'H2MaxDataFrameLen n' для ограничения максимального размера тела ответа в байтах, передаваемого в одном DATA-кадре в HTTP/2. По умолчанию задан лимит в 16КБ.
  • Обновлён файл mime.types, в котором расширение ".js" привязано к типу 'text/javascript' вместо 'application/javascript' и добавлены расширения: ".mjs" (с типом 'text/javascript') и ".opus" ('audio/ogg'). Добавлены MIME-типы и расширения, применяемые в WebAssembly.
  • Модуль mod_tls (альтернатива mod_ssl на языке Rust) переведён на использование библиотеки rustls-ffi 0.9.2+.
  • В модуль mod_md добавлена директива 'MDMatchNames all|servernames' для управления сопоставлением MDomains с содержимым VirtualHosts.
  • В модуль mod_md добавлена директива 'MDChallengeDns01Version' для выбора версии протокола ACME, используемого при верификации через DNS.
  • В mod_md разрешено использование директивы MDChallengeDns01 для отдельных доменов.
  • В mod_dav добавлена директива 'DavBasePath' для настройки пути к корню репозитория WebDav.
  • В mod_alias добавлена директива 'AliasPreservePath' для использования в качестве полного пути значения Alias в блоке Location.
  • В mod_alias добавлена директива 'RedirectRelative', допускающая перенаправление с использованием относительных путей.
  • В директиву ErrorLogFormat добавлены спецификаторы формата %{z} и %{strftime-format}.
  • В mod_deflate добавлена директива 'DeflateAlterETag' для управления изменением ETag при использовании сжатия.
  • Проведена оптимизация производительности функции send_brigade_nonblocking().
  • В mod_status обеспечено удаление дубликатов ключей "BusyWorkers" и "IdleWorkers", и добавлен новый счётчик "GracefulWorkers".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта
  4. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Apache 2.4.49, позволяющая получить файлы вне корня сайта
  5. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59971-apache
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 00:16, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Релиз http-сервера Apache

    Ух, повеял запашок нафталина из бабушкиного шкафа в далеком детстве.

     
     
  • 2.3, Абра (?), 00:25, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо Вы предлагаете альтернативы, либо очередное голословное заявление
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 00:38, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё скажи что ты про aws, azure и т.д. ничего не слышал. Как там в твоей Кастраме сидится в местечковом НИИ? Интернет какой? Небось adsl 64 килобит?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 00:50, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь мы в курсе того что ты разбираешься в сортах г**на. Но нам то оно зачем?
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 01:37, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну зачем ты так про свой НИИ?
     
  • 4.11, Аноним (11), 02:49, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >aws, azure

    Рука лицо. Конечно же лучше отдаваться на волю корпораций нежели поднять свой сервер. Откуда вы только по вылазили, модные молодежные.

     
     
  • 5.17, Аноним (8), 03:52, 22/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.18, Аноним (2), 04:32, 22/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.19, Аноним (2), 04:39, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты такой уж нефтяной магнат и политик топ уровня, что аж не боишься западных корпораций, найди местную со скрепами.
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всех недалеких хайпажоров хотел спросить, вас апач в какое место укусил?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 00:39, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ни в какое. Нормальная вещь была. Ключевое БЫЛА. Лет 15-20 назад. На пороге вообщет 2к24
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 02:22, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты дoлбоёб? 2к24 = 200024
     
     
  • 5.12, Аноним (11), 02:50, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется он троллит, не бывает на столько тупых айтишников.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 04:45, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же те, кто пишет свой str_split для glibc?
     
     
  • 7.22, Аноним (2), 04:57, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в соседней ветке челик решил писать свой ивент луп на ассемблере 👏🤣
    Норма для местных экспертов.
     
  • 5.13, Аноним (13), 03:04, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед, на Core 2 Duo сидишь?
     
     
  • 6.21, Аноним (2), 04:52, 22/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.10, Аноним (11), 02:47, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он думает что он модный но даже не понимает что цифры буквами придумали записывать задолго до его рождения. MMXXIV
     
     
  • 5.14, Аноним (13), 03:05, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же у вас дедов горит, лол. Продолжаю работу по выкуриванию вас из интернета
     
     
  • 6.16, _ (??), 03:43, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удачи, её тебе понадобится много и долго ... скоро тебя самого начнут выкуривать более молодые :)
     
  • 2.23, leap42 (ok), 05:28, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, в http завезли что-то новое, чего в Апачи нет (да, это читается именно так)? Проблема сабжа не в возрасте, а в конфигах, которые придумали кальмары для осьминогов, неоптимальных (для перфы) дефолтах и общей громоздкости в архитектуре.
     

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