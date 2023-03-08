Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 08:48, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Лучший http сервер. Модули, скорость, удобные конфиги -- всё при нём. One love.
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|3.4, Аноним (4), 10:24, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача, добро пожаловать в 2023 год.
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|4.7, Аноним (7), 10:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача
Санитар! Пилюлю!
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|5.8, Аноним (8), 10:39, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не можешь свыкнутся с объективной реальностью табами до сих пор закидываешься?
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|6.10, Аноним (7), 10:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (без оптимизаций в конфигурации как есть)
Яснопонятно.
> (нет ссылки на исходники бенчмарка, нигде нет опубликованных конфигов серверов)
Поверим им на слово! Тем более, если это по сути единственный в интернете бенчмарк, где нгинкс не на первом, а на последнем месте, в комментариях статейки никого нет, интернет эту статью вообще не заметил -- все равно поверим на слово!
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|7.11, Аноним (4), 10:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В твоём воображаемом интернете? Дело не в том на каком нжинкс месте. Дело в том что Апач быстрее нжинкса и пусть даже он не такой быстрый как hinsightd.
Просто чтобы все видел правильные цифры выгладят так:
• Apache/2.4.54 - 37474.10 запросов в секунду (34305.55)
• Caddy/2.6.2 - 35412.02 запросов в секунду (33995.57)
• nginx/1.23.2 - 26673.64 запросов в секунду (26172.73)
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|8.13, Аноним (7), 11:03, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильные цифры, высосанные из пальца и из других известных мест Где конфиги с... текст свёрнут, показать
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|9.14, Аноним (4), 11:06, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты по ссылкам перейти не можешь Там все написано и полностью доступно объяснено... текст свёрнут, показать
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|10.15, Аноним (7), 11:09, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
По каким ссылкам Их нигде нет, аффтар просто скинул прикольную табличку, котору... текст свёрнут, показать
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|13.24, Аноним (4), 11:58, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Какой-то ноунейм предвзятый сектантский сайт Но твой нжинкс в дефолтном конфиге... текст свёрнут, показать
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|9.22, Аноним (4), 11:55, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Никак это сервер под синтетические тесты, показать смотрите как я могу Оно и по... текст свёрнут, показать
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|1.2, Аноним (2), 08:50, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей
Это, конечно, замечательно. А индейцам нравится это? Была новость про индейцев, что-то никаких обнов.
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|2.6, Аноним (4), 10:25, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Индейцам не нравится, но кто их слушает, у них юрист плохой.
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|1.27, Аноним (27), 12:38, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шокирующие новости вертолёт Апач выразил недовольство названием веб-сервера при помощи ракет возду-земля Hellfire. Штаб квартира веб-сервера апач, пострадала.
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|2.30, Аноним (30), 13:18, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По уточнённым данным за штурвалом вертолёта был идеец из племени Апач!
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