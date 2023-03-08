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Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей

08.03.2023 08:29

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.56, в котором представлено 6 изменений и устранено 2 уязвимости, связанные с возможностью проведения атак класса "HTTP Request Smuggling" на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющих вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом. Атака может быть использована для обхода систем ограничения доступа или подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс с легитимным сайтом.

Первая уязвимость (CVE-2023-27522) затрагивает модуль mod_proxy_uwsgi и позволяет на стороне прокси разделить ответ на две части через подстановку специальных символов в возвращаемом бэкендом HTTP-заголовке.

Вторая уязвимость (CVE-2023-25690) присутствует в mod_proxy и проявляется при использовании некоторых правил перезаписи запросов при помощи директивы RewriteRule, предоставляемой модулем mod_rewrite, или определённых шаблонов в директиве ProxyPassMatch. Уязвимость может привести к запросу через прокси внутренних ресурсов, доступ к которым через прокси запрещён, или к отравлению содержимого кэша. Для проявления уязвимости необходимо, чтобы в правилах перезаписи запроса использовались данные из URL, которые затем подставлялись в отправляемый далее запрос. Например: 


     RewriteEngine on
     RewriteRule "^/here/(.*)" "
     http://example.com:8080/elsewhere?$1"
     http://example.com:8080/elsewhere ; [P]
     ProxyPassReverse /here/  http://example.com:8080/
     http://example.com:8080/

Среди изменений, не связанных с безопасностью:

  • В утилиту rotatelogs добавлен флаг "-T", позволяющий при ротации логов выполнять усечение последующих лог-файлов без усечения начального лог-файла.
  • В mod_ldap разрешено указание в директиве LDAPConnectionPoolTTL отрицательных значений для настройки повторного использования любых старых соединений.
  • В модуле mod_md, применяемом для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment), при сборке с libressl 3.5.0+ включена поддержка схемы цифровой подписи ED25519 и учета информации публичного лога сертификатов (CT, Certificate Transparency). В директиве MDChallengeDns01 разрешено определение настроек для отдельных доменов.
  • В mod_proxy_uwsgi ужесточена проверка и разбор ответов от HTTP-бэкендов.


  1. Главная ссылка к новости (https://downloads.apache.org/h...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.55 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  4. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  5. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Компания Intel развивает протокол HTTPA, дополняющий HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58761-httpd
Ключевые слова: httpd, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучший http сервер. Модули, скорость, удобные конфиги -- всё при нём. One love.

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 09:26, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про скорость этого утюга хорошая шутка.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:24, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача, добро пожаловать в 2023 год.  
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача

    Санитар! Пилюлю!

     
     
  • 5.8, Аноним (8), 10:39, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не можешь свыкнутся с объективной реальностью табами до сих пор закидываешься?
     
  • 5.9, Аноним (4), 10:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начни изучать тормознутость nginx хотя бы с непредвзятых тестов https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58323
     
     
  • 6.10, Аноним (7), 10:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (без оптимизаций в конфигурации как есть)

    Яснопонятно.

    > (нет ссылки на исходники бенчмарка, нигде нет опубликованных конфигов серверов)

    Поверим им на слово! Тем более, если это по сути единственный в интернете бенчмарк, где нгинкс не на первом, а на последнем месте, в комментариях статейки никого нет, интернет эту статью вообще не заметил -- все равно поверим на слово!

     
     
  • 7.11, Аноним (4), 10:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В твоём воображаемом интернете? Дело не в том на каком нжинкс месте. Дело в том что Апач быстрее нжинкса и пусть даже он не такой быстрый как hinsightd.

    Просто чтобы все видел правильные цифры выгладят так:
    • Apache/2.4.54 - 37474.10 запросов в секунду (34305.55)
    • Caddy/2.6.2 - 35412.02 запросов в секунду (33995.57)
    • nginx/1.23.2 - 26673.64 запросов в секунду (26172.73)

     
     
  • 8.13, Аноним (7), 11:03, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильные цифры, высосанные из пальца и из других известных мест Где конфиги с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.14, Аноним (4), 11:06, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты по ссылкам перейти не можешь Там все написано и полностью доступно объяснено... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.15, Аноним (7), 11:09, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По каким ссылкам Их нигде нет, аффтар просто скинул прикольную табличку, котору... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.17, Аноним (4), 11:41, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы, сектанты нжинкса, не умеете в ссылки, которые говорят против вашего идол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.20, Аноним (7), 11:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот давай откроем статью https tiotags gitlab io blog benchmark2 html По к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.24, Аноним (4), 11:58, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой-то ноунейм предвзятый сектантский сайт Но твой нжинкс в дефолтном конфиге... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.25, Аноним (7), 12:02, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное повторять это почаще, и тогда апач заработает еще быстрее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.26, Аноним (4), 12:34, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа у тебя уже Торг, а ты быстро принимаешь неизбежное респект ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.28, Аноним (7), 12:41, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недостаточно смешной коммент Зрители все еще не забыли, как ты сел в лужу, треб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.29, Аноним (4), 13:16, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя уже Депрессия Хорошо идёшь Твоих воображаемых спеков нет Так на то о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.31, Аноним (7), 13:22, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное ни в коем случае их не давать, чтобы случайно не вскрылось, что ссылок-т... текст свёрнут, показать
     
  • 9.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:38, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот что всегда удивляло в фанатах нжинкса - это ярость и самоотверженность, с ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.19, Аноним (4), 11:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это классическая реликтовая секта Которой уже 19 лет, почтенный возраст Др... текст свёрнут, показать
     
  • 10.21, Аноним (7), 11:52, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Где ты увидел доказательства превосходства Чувак закинул прикольную табличку ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.23, Аноним (4), 11:57, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты в какую-то сектантскую методичку тыкаешься и не хочешь видеть реальный мир ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.18, YetAnotherOnanym (ok), 11:42, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как у него без многопоточности быстрота при десятках тысяч клиентов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.22, Аноним (4), 11:55, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак это сервер под синтетические тесты, показать смотрите как я могу Оно и по... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:50, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей

    Это, конечно, замечательно. А индейцам нравится это? Была новость про индейцев, что-то никаких обнов.

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:25, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Индейцам не нравится, но кто их слушает, у них юрист плохой.  
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:38, 08/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шокирующие новости вертолёт Апач выразил недовольство названием веб-сервера при помощи ракет возду-земля Hellfire. Штаб квартира веб-сервера апач, пострадала.  
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:18, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По уточнённым данным за штурвалом вертолёта был идеец из племени Апач!
     

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