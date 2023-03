Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.56, в котором представлено 6 изменений и устранено 2 уязвимости, связанные с возможностью проведения атак класса "HTTP Request Smuggling" на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющих вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом. Атака может быть использована для обхода систем ограничения доступа или подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс с легитимным сайтом. Первая уязвимость (CVE-2023-27522) затрагивает модуль mod_proxy_uwsgi и позволяет на стороне прокси разделить ответ на две части через подстановку специальных символов в возвращаемом бэкендом HTTP-заголовке. Вторая уязвимость (CVE-2023-25690) присутствует в mod_proxy и проявляется при использовании некоторых правил перезаписи запросов при помощи директивы RewriteRule, предоставляемой модулем mod_rewrite, или определённых шаблонов в директиве ProxyPassMatch. Уязвимость может привести к запросу через прокси внутренних ресурсов, доступ к которым через прокси запрещён, или к отравлению содержимого кэша. Для проявления уязвимости необходимо, чтобы в правилах перезаписи запроса использовались данные из URL, которые затем подставлялись в отправляемый далее запрос. Например: RewriteEngine on RewriteRule "^/here/(.*)" " http://example.com:8080/elsewhere?$1" http://example.com:8080/elsewhere ; [P] ProxyPassReverse /here/ http://example.com:8080/ http://example.com:8080/ Среди изменений, не связанных с безопасностью: В утилиту rotatelogs добавлен флаг "-T", позволяющий при ротации логов выполнять усечение последующих лог-файлов без усечения начального лог-файла.

В mod_ldap разрешено указание в директиве LDAPConnectionPoolTTL отрицательных значений для настройки повторного использования любых старых соединений.

В модуле mod_md, применяемом для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment), при сборке с libressl 3.5.0+ включена поддержка схемы цифровой подписи ED25519 и учета информации публичного лога сертификатов (CT, Certificate Transparency). В директиве MDChallengeDns01 разрешено определение настроек для отдельных доменов.

В mod_proxy_uwsgi ужесточена проверка и разбор ответов от HTTP-бэкендов.