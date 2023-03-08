Релиз http-сервера Apache 2.4.56 с устранением уязвимостей

2.3 , Аноним ( - ), 09:26, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про скорость этого утюга хорошая шутка.

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:24, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача, добро пожаловать в 2023 год.

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:30, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Нжинкс уже давно отстаёт даже от апача Санитар! Пилюлю!

5.8 , Аноним ( 8 ), 10:39, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не можешь свыкнутся с объективной реальностью табами до сих пор закидываешься?

5.9 , Аноним ( 4 ), 10:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Начни изучать тормознутость nginx хотя бы с непредвзятых тестов https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58323

6.10 , Аноним ( 7 ), 10:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (без оптимизаций в конфигурации как есть) Яснопонятно. > (нет ссылки на исходники бенчмарка, нигде нет опубликованных конфигов серверов) Поверим им на слово! Тем более, если это по сути единственный в интернете бенчмарк, где нгинкс не на первом, а на последнем месте, в комментариях статейки никого нет, интернет эту статью вообще не заметил -- все равно поверим на слово!

7.11 , Аноним ( 4 ), 10:54, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В твоём воображаемом интернете? Дело не в том на каком нжинкс месте. Дело в том что Апач быстрее нжинкса и пусть даже он не такой быстрый как hinsightd. Просто чтобы все видел правильные цифры выгладят так:

• Apache/2.4.54 - 37474.10 запросов в секунду (34305.55)

• Caddy/2.6.2 - 35412.02 запросов в секунду (33995.57)

• nginx/1.23.2 - 26673.64 запросов в секунду (26172.73)

8.13 , Аноним ( 7 ), 11:03, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Правильные цифры, высосанные из пальца и из других известных мест Где конфиги с... 9.14 , Аноним ( 4 ), 11:06, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты по ссылкам перейти не можешь Там все написано и полностью доступно объяснено... 10.15 , Аноним ( 7 ), 11:09, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать По каким ссылкам Их нигде нет, аффтар просто скинул прикольную табличку, котору... 11.17 , Аноним ( 4 ), 11:41, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вы, сектанты нжинкса, не умеете в ссылки, которые говорят против вашего идол... 12.20 , Аноним ( 7 ), 11:49, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот давай откроем статью https tiotags gitlab io blog benchmark2 html По к... 13.24 , Аноним ( 4 ), 11:58, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Какой-то ноунейм предвзятый сектантский сайт Но твой нжинкс в дефолтном конфиге... 14.25 , Аноним ( 7 ), 12:02, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Главное повторять это почаще, и тогда апач заработает еще быстрее ... 15.26 , Аноним ( 4 ), 12:34, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Типа у тебя уже Торг, а ты быстро принимаешь неизбежное респект ... 16.28 , Аноним ( 7 ), 12:41, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Недостаточно смешной коммент Зрители все еще не забыли, как ты сел в лужу, треб... 17.29 , Аноним ( 4 ), 13:16, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У тебя уже Депрессия Хорошо идёшь Твоих воображаемых спеков нет Так на то о... 18.31 , Аноним ( 7 ), 13:22, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Главное ни в коем случае их не давать, чтобы случайно не вскрылось, что ссылок-т... 9.16 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:38, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот что всегда удивляло в фанатах нжинкса - это ярость и самоотверженность, с ко... 10.19 , Аноним ( 4 ), 11:43, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну это классическая реликтовая секта Которой уже 19 лет, почтенный возраст Др... 10.21 , Аноним ( 7 ), 11:52, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Где ты увидел доказательства превосходства Чувак закинул прикольную табличку ... 11.23 , Аноним ( 4 ), 11:57, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ты в какую-то сектантскую методичку тыкаешься и не хочешь видеть реальный мир ... 8.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:42, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать И как у него без многопоточности быстрота при десятках тысяч клиентов ... 9.22 , Аноним ( 4 ), 11:55, 08/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Никак это сервер под синтетические тесты, показать смотрите как я могу Оно и по...