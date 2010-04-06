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Использование zip-бомбы для борьбы с вредоносными web-ботами

30.04.2025 08:05

Последнее время значительно возросла активность web-ботов, индексирующих трафик. Помимо корректно работающих ботов распространение получили "неистовые" боты, игнорирующие правила индексирования robots.txt, лезущие с десятков тысяч разных IP, притворяющиеся легитимными пользователями и не придерживающиеся разумной политики интенсивности отправки запросов. Данные боты создают огромную паразитную нагрузку на серверы, нарушают нормальную работоспособность систем и отнимают время администраторов. Активность подобных ботов воспринимается многими как вредоносные действия.

В качестве меры для замедления работы подобных ботов, а также ботов, сканирующих неисправленные уязвимости в типовых web-приложениях, один из администраторов предложил метод "zip-бомбы". Суть метода в том, что web-боту в ответ на запрос страницы передаётся содержимое, эффективно сжатое методом "deflate", размер которого при распаковке многократно превышает размер переданных по сети данных. Например, при использовании метода "deflate" содержимое из /dev/zero, упакованное в 10 МБ, при распаковке потребует 1 ГБ дискового пространства. При использовании метода сжатия "brotli" удалось добиться уровня, при котором передача 81 МБ приводит к распаковке 100 ТБ данных.

Активировать подобную защиту можно через создание ловушек, которые доступны по невидимым ссылкам, отмечены флагом 'rel="nofollow"', исключены из индексации через robots.txt и срабатывают при достаточно высоком уровне рекурсии для ботов, пытающихся притворяться обычными пользователями. На практике предложенный метод применять не рекомендуется, так как сайт может быть занесён Google в чёрный список и начнёт помечаться вредоносным в браузере Chrome с включённым режимом "Safe Browsing".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в реализациях HTTP/2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63163-zipbomb
Ключевые слова: zipbomb, bot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:17, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    > так как при случайной индексации подобной ловушки ботом Google
    > случайной
    > Google

    :D)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:28, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имелось ввиду, что если накосячишь с настройкой ловушки и она по ошибке сработает для Google Bot, то мало не покажется.
     
     
  • 3.6, Tron is Whistling (?), 08:29, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У бота гугла до сих пор нет лимитов на размер загружаемого содержимого?
    П - профессионализм.
     
     
  • 4.7, Вася (??), 08:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это будет в лимита загрузки, но вне лимита распаковки
     
     
  • 5.27, Tron is Whistling (?), 09:07, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Распаковка по-хорошему производится по мере загрузки.
    Никогда не удивляло, что gzip/bzip2/xz/zstd файл для распаковки целиком в память не загружают?
     
  • 2.29, Аноним (29), 09:16, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пункт 1 на Диком Западе: Шериф всегда прав.
     

  • 1.4, Tron is Whistling (?), 08:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавят в ботов лимит на размер содержимого, и всё.
     
     
  • 2.10, n00by (ok), 08:39, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так и лимит на количество запросов могли бы добавить, но чего-то не хватило.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 08:45, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новомодные боты лезут с разных IP, не большой 10-20 запросов с одного. Лезут из Китая, Вьетнама, Бразилии. На днях фильтровал AI-ботов и только список /24 подсетей составил около 5000 строк за день. Всего под сотню тысяч разных IP было, непонятно где они их берут, на ботнет не походит.
     
     
  • 4.46, n00by (ok), 10:42, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IP разные, а запросы одинаковые, потому и получается фильтровать. 100 тысяч IP, подозреваю, даже особо активный Аноним Опеннет может нагенерировать с двух телефонов.
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 10:54, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не особенно активный аноним, но мне очень интересно, как сгенерить 100 000 ipv4 с двух телефонов.
     
  • 5.56, Аноним (3), 11:27, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запросы все разные, с разных реалистичных User Agent.  Боты  индексируют разные страницы без повторов и вся свора ботов синхронизирована (видимо задания на загрузку формируются заранее и распределяются). Без штук типа anubis от реальных пользователей их не отличишь.
     
  • 2.11, Аноним (3), 08:41, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Полный размер становится известен только после распаковки. Отдаётся вполне себе небольшой файл, укладывающийся в лимиты. Степень сжатия в таком файле может быть как 1:10 так и 1:1000000.
     
     
  • 3.20, Tron is Whistling (?), 08:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "после", а "во время". Плюс распаковка потоковая, весь контент читать не обязательно. Но это слишком сложно, я понимаю.
     
  • 3.21, Tron is Whistling (?), 08:57, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя в принципе могу понять, считать целиком, потом загнать в распаковку - старая добрая привычка скриптеров, вообще не понимающих, что делают. Им и положено страдать от таких zip-"бомб", пусть страдают :)
     

  • 1.5, нитгитлистер (?), 08:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    эмм а что это за содержимое такое на 100 тб? типа набор рандомных случайных данных? или все серии ванписа?))
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    /dev/zero, написано же
     
  • 2.23, Аноним (23), 08:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рандомные данные плохо сжимаются, хороши сжимаются повторяющиеся данные - в данном случае нули. Архиватор представит 0000....000 виде "0:количество"
     
     
  • 3.26, нитгитлистер (?), 09:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рандомные данные плохо сжимаются, хороши сжимаются повторяющиеся данные - в данном случае
    > нули. Архиватор представит 0000....000 виде "0:количество"

    о как, понял благодарю

     

  • 1.9, qqq (??), 08:37, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда я лет 7  назад такого бота делал, оно качало только текст и видео/аудио с новостных сайтов. Соответственно всякие zip, gz и тп оно не качало. На некоторых добрых сайтах даже особо разбирать html не нужно было, просто можно было понять как у них систематизированы видео-текст и просто перебирать .../1.html .../1.mp4 или как-то так.
    И да, robots.txt оно игнорировало, надо же как-то данные для тренировки моделей собирать.
     
     
  • 2.17, Аноним (3), 08:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда ты запрашиваешь .html сервер  отдаёт его тебе сжатым, если браузер выставляет заголовок "Accept-Encoding: deflate, gzip, brotli...", а сервер поддерживает сжатие.
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:44, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На практике предложенный метод применять не рекомендуется, так как сайт может быть занесён Google в чёрный список и начнёт помечаться вредоносным в браузере Chrome с включённым режимом "Safe Browsing".

    И в чем смысл? Показать какой администратор умный? Не стоило новости.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Показать какой администратор умный?

    Скорее наоборот. Ибо предполагает, что авторы ботов настолько дураки, что не додумаются при потоковой распаковке добавить проверку содержимого, и отбрасывать все, что начинается с этих нулей вместо "<!DOCTYPE html>" и т.п.

    Наивность метода просто поражает.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:11, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ибо предполагает, что авторы ботов настолько дураки

    Ты и не представляешь насколько...

     
     
  • 4.43, n00by (ok), 10:34, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну он и не догадался, что после <!DOCTYPE html> можно отправлять пробелы...
     
     
  • 5.47, Аноним (37), 10:44, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну он и не догадался, что после <!DOCTYPE html> можно отправлять пробелы...

    Ну да, ведь остановиться на размере 10-30 мегабайт при потоковой распаковке у ребят ну никак не получиться.

     
  • 3.41, qwe (??), 10:32, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивные методы таки работают, хоть и не всегда. Простой пример защиты от спам-ботов: спам-боты часто не видят html-комментарии. Защита банальна: сунуть скрытое поле формы внутрь html-комментария и проверить, кто это поле передаст в post запросе. Браузеры такое поле в тело post запроса не передадут, а боты - вполне, ибо не разбирают DOM-дерево, а юзают регулярки. Не со всеми прокатывает, но со многими.
     
  • 3.42, Аноним (42), 10:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну забью нулями посередине документа,или другим паттерном легитимного html.
     
     
  • 4.49, Аноним (37), 10:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну забью нулями посередине документа,или другим паттерном легитимного html.

    А остановить распаковку на пятом десятке легитимного HTML ну никак нельзя, да?

     
  • 3.45, Аноним (-), 10:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как эта проверка может выглядеть Первый байт контента нулевой Или надо провери... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.48, Аноним (37), 10:47, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как эта проверка может выглядеть? Первый байт контента нулевой? Или надо проверить первые 1000 байт? И чё?

    Элементарно: проверяются первые несколько байт на наличие заголовка. Это элементарная проверка, так все браузеры делают.

    Или ты думал, они все куском распаковывают, а уже потом пытаются понять, что внутри?

     
     
  • 5.59, Аноним (3), 11:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или ты думал, они все куском распаковывают, а уже потом пытаются понять,
    > что внутри?

    В классических краулерах и AI-индексаторах для загрузки и разбора используются разные процессы.

     

  • 1.15, Аноним (15), 08:46, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Народ так еще и не понял, что дешевле отдать контент, чем городить все эти "защиты".

    Все, к чему это приводит, это то, что приходится скрабить такой ресурс еще раз.

    Особенно забавно с популярными. Если стоит задача получить дамп, они думают что "мусорные" данные кого-то остановят?

     
     
  • 2.18, bergentroll (ok), 08:52, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас сайт просто приляжет, если безграничное кол-во скриптов будет его выкачивать целиком. Можно будет контент себе с локалхоста на локалхост щедро отдавать.
     
     
  • 3.30, anonymous (??), 09:19, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если сайт кладёт кнопку "скачать" за пейвол, то не удивительно, что посетители скачивают текст скриптами.
     
     
  • 4.33, bergentroll (ok), 09:23, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну если сайт кладёт кнопку "скачать" за пейвол,

    Вообще не об этом статья. За пей-волом рандомный робот не скачает.

     
     
  • 5.44, anonymous (??), 10:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читать даёт постранично, скачать целиком - нет. Очевидно возникает желание всё равно эту информацию скачать. Раньше для этого использовался scrapbook, но теперь он не совместим с принципами файерфокс, и скрапить приходится питоном
     
  • 2.28, ddd123 (-), 09:09, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если стоит задача получить дамп, они думают что "мусорные" данные кого-то остановят?

    Если стоит задача получить МУСОРНЫЙ дамп, то "мусорные" данные ни кого не остановят.
    А вот если стоит задача получить НЕ МУСОРНЫЙ дамп, то "мусорные" данные конечно остановят. Не сразу конечно, но ресурс для бота будет включён в чёрный список.

    И я использую cloudflare, их защита от ботов реально работает.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 09:20, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Только их защита не только от ботов  но и от пользователей работает к сожалению.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 10:25, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Если случайно попал, пройдя по ссылке - тут же закрыть, не глядя.
     
  • 3.32, anonymous (??), 09:20, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И я использую cloudflare, их защита от ботов реально работает.

    Она и от людей защищает. Я заколебался доказывать что не бот при каждом переходе

     
  • 2.51, Аноним (50), 10:57, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я всё отдал бы, у меня зеркало Слаквари, но боты весь месячный трафик за пару дней высасывают.
     

  • 1.16, Fbekwbshru (?), 08:48, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    99% ботов не умеет в сжатие контента
     
     
  • 2.25, Tron is Whistling (?), 09:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть подозрение, что написаны оные на нодежсах с пыхтонами, которые просто вызовы библиотек "скачай мне это" - там васянская библиотека сама попробует распаковать, с немного предсказуемым результатом.
     

  • 1.19, Аноним (23), 08:55, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    глупость какая, если бот распаковывает архив, то он может в заголовке архива посмотреть оригинальный размер содержимого и не распаковывать его
     
     
  • 2.22, Tron is Whistling (?), 08:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там нет "архива" и нет "размера содержимого".
    Другое дело, что распаковывать-то надо потоком при закачке, а не всё целиком. Ну или хотя бы лимит распаковщику отдавать.
     
  • 2.24, tty2 (?), 09:01, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы только заголовок прочитали?
     
  • 2.52, pfg21 (ok), 11:00, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в распаковку еще надо внести код учитывающий зип-бомбы :) обычно такого нет.
    ибо дать четкое алгоритм, что вот этот архив с сжатием в 5 раз не зип-бомба а вот со сжатием в 10 раз зип-бомба нет.
     

  • 1.34, Соль земли (?), 09:36, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сайт может быть занесён Google в чёрный список

    в обход nofollow? тогда ясно кто

     
  • 1.35, Аноним (35), 09:48, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Новые Дон Кихоты и Санчо Пансы на борьбу с ботами вышли)
    В наш век, нейронки выкачивают через ботов весь интернет.
    И здесь двояко - можно постоянно вычислять и запрещать (боты постоянно меняю поведение и подстраиваются под ваши защиты + у каких нибудь дипсиков будут весьма ограниченные знания о вашем сайте/организации), либо искать какой то компромисс и банить только особо безбашенные боты)
     
  • 1.36, Аноним (36), 09:49, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это всё AI-скрейперы, корпорации тренируют модели нового поколения. Ставьте себе Anubis, его создал хитрый жук, и у него есть ещё и хитрый план: https://github.com/TecharoHQ/anubis/discussions/258#discussioncomment-12816106

    P.S.: специально посмотрю, удалят ли и этот комментарий, потому, что мои абсолютно безобидные комментарии трут бесжалостно последние полгода как минимум.

     
     
  • 2.61, Аноним (-), 11:43, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это всё AI-скрейперы, корпорации тренируют модели нового поколения.
    > Ставьте себе Anubis, его создал хитрый жук,

    Еще не хватало этот квази-майнер ставить, беся пользователей. Осталось еще блин начать майнить на пользователях - и тогда боты вообще станут всячески велкам :). А если удалось задетектить бота - и начать майнить на нем дольше и наглее... ммм... так можно и подзаработать даже. На ботах. Если они сдуру JS отрастят.

     

  • 1.53, Аноним (53), 11:05, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Банишь все ASN с type == Hosting и наслаждаешься тишиной на сайте :)
     
  • 1.60, Аноним (60), 11:38, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > может быть занесён Google в чёрный список
    > и начнёт помечаться вредоносным в браузере Chrome с включённым режимом
    > "Safe Browsing".

    Так это ж вообще не баг а фича. Банит с сервера не только ботов - но и иди0тов с "safe" browsing от spyware corp.

     

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