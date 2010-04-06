Использование zip-бомбы для борьбы с вредоносными web-ботами

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|1.1, Аноним (1), 08:17, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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> так как при случайной индексации подобной ловушки ботом Google
> случайной
> Google
:D)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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|2.3, Аноним (3), 08:28, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имелось ввиду, что если накосячишь с настройкой ловушки и она по ошибке сработает для Google Bot, то мало не покажется.
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|4.7, Вася (??), 08:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так это будет в лимита загрузки, но вне лимита распаковки
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|5.27, Tron is Whistling (?), 09:07, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Распаковка по-хорошему производится по мере загрузки.
Никогда не удивляло, что gzip/bzip2/xz/zstd файл для распаковки целиком в память не загружают?
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|2.10, n00by (ok), 08:39, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так и лимит на количество запросов могли бы добавить, но чего-то не хватило.
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|3.14, Аноним (3), 08:45, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новомодные боты лезут с разных IP, не большой 10-20 запросов с одного. Лезут из Китая, Вьетнама, Бразилии. На днях фильтровал AI-ботов и только список /24 подсетей составил около 5000 строк за день. Всего под сотню тысяч разных IP было, непонятно где они их берут, на ботнет не походит.
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|4.46, n00by (ok), 10:42, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IP разные, а запросы одинаковые, потому и получается фильтровать. 100 тысяч IP, подозреваю, даже особо активный Аноним Опеннет может нагенерировать с двух телефонов.
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|5.50, Аноним (50), 10:54, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не особенно активный аноним, но мне очень интересно, как сгенерить 100 000 ipv4 с двух телефонов.
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|5.56, Аноним (3), 11:27, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запросы все разные, с разных реалистичных User Agent. Боты индексируют разные страницы без повторов и вся свора ботов синхронизирована (видимо задания на загрузку формируются заранее и распределяются). Без штук типа anubis от реальных пользователей их не отличишь.
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|2.11, Аноним (3), 08:41, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Полный размер становится известен только после распаковки. Отдаётся вполне себе небольшой файл, укладывающийся в лимиты. Степень сжатия в таком файле может быть как 1:10 так и 1:1000000.
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|3.20, Tron is Whistling (?), 08:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не "после", а "во время". Плюс распаковка потоковая, весь контент читать не обязательно. Но это слишком сложно, я понимаю.
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|3.21, Tron is Whistling (?), 08:57, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотя в принципе могу понять, считать целиком, потом загнать в распаковку - старая добрая привычка скриптеров, вообще не понимающих, что делают. Им и положено страдать от таких zip-"бомб", пусть страдают :)
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|1.5, нитгитлистер (?), 08:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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эмм а что это за содержимое такое на 100 тб? типа набор рандомных случайных данных? или все серии ванписа?))
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|2.23, Аноним (23), 08:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рандомные данные плохо сжимаются, хороши сжимаются повторяющиеся данные - в данном случае нули. Архиватор представит 0000....000 виде "0:количество"
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|3.26, нитгитлистер (?), 09:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рандомные данные плохо сжимаются, хороши сжимаются повторяющиеся данные - в данном случае
> нули. Архиватор представит 0000....000 виде "0:количество"
о как, понял благодарю
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|1.9, qqq (??), 08:37, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда я лет 7 назад такого бота делал, оно качало только текст и видео/аудио с новостных сайтов. Соответственно всякие zip, gz и тп оно не качало. На некоторых добрых сайтах даже особо разбирать html не нужно было, просто можно было понять как у них систематизированы видео-текст и просто перебирать .../1.html .../1.mp4 или как-то так.
И да, robots.txt оно игнорировало, надо же как-то данные для тренировки моделей собирать.
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|2.17, Аноним (3), 08:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда ты запрашиваешь .html сервер отдаёт его тебе сжатым, если браузер выставляет заголовок "Accept-Encoding: deflate, gzip, brotli...", а сервер поддерживает сжатие.
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|1.13, Аноним (13), 08:44, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> На практике предложенный метод применять не рекомендуется, так как сайт может быть занесён Google в чёрный список и начнёт помечаться вредоносным в браузере Chrome с включённым режимом "Safe Browsing".
И в чем смысл? Показать какой администратор умный? Не стоило новости.
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|2.37, Аноним (37), 10:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Показать какой администратор умный?
Скорее наоборот. Ибо предполагает, что авторы ботов настолько дураки, что не додумаются при потоковой распаковке добавить проверку содержимого, и отбрасывать все, что начинается с этих нулей вместо "<!DOCTYPE html>" и т.п.
Наивность метода просто поражает.
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|3.38, Аноним (38), 10:11, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ибо предполагает, что авторы ботов настолько дураки
Ты и не представляешь насколько...
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|4.43, n00by (ok), 10:34, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну он и не догадался, что после <!DOCTYPE html> можно отправлять пробелы...
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|5.47, Аноним (37), 10:44, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну он и не догадался, что после <!DOCTYPE html> можно отправлять пробелы...
Ну да, ведь остановиться на размере 10-30 мегабайт при потоковой распаковке у ребят ну никак не получиться.
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|3.41, qwe (??), 10:32, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наивные методы таки работают, хоть и не всегда. Простой пример защиты от спам-ботов: спам-боты часто не видят html-комментарии. Защита банальна: сунуть скрытое поле формы внутрь html-комментария и проверить, кто это поле передаст в post запросе. Браузеры такое поле в тело post запроса не передадут, а боты - вполне, ибо не разбирают DOM-дерево, а юзают регулярки. Не со всеми прокатывает, но со многими.
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|3.42, Аноним (42), 10:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну забью нулями посередине документа,или другим паттерном легитимного html.
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|4.49, Аноним (37), 10:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну забью нулями посередине документа,или другим паттерном легитимного html.
А остановить распаковку на пятом десятке легитимного HTML ну никак нельзя, да?
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|3.45, Аноним (-), 10:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Как эта проверка может выглядеть Первый байт контента нулевой Или надо провери... большой текст свёрнут, показать
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|4.48, Аноним (37), 10:47, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как эта проверка может выглядеть? Первый байт контента нулевой? Или надо проверить первые 1000 байт? И чё?
Элементарно: проверяются первые несколько байт на наличие заголовка. Это элементарная проверка, так все браузеры делают.
Или ты думал, они все куском распаковывают, а уже потом пытаются понять, что внутри?
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|5.59, Аноним (3), 11:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или ты думал, они все куском распаковывают, а уже потом пытаются понять,
> что внутри?
В классических краулерах и AI-индексаторах для загрузки и разбора используются разные процессы.
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|1.15, Аноним (15), 08:46, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Народ так еще и не понял, что дешевле отдать контент, чем городить все эти "защиты".
Все, к чему это приводит, это то, что приходится скрабить такой ресурс еще раз.
Особенно забавно с популярными. Если стоит задача получить дамп, они думают что "мусорные" данные кого-то остановят?
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|2.18, bergentroll (ok), 08:52, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас сайт просто приляжет, если безграничное кол-во скриптов будет его выкачивать целиком. Можно будет контент себе с локалхоста на локалхост щедро отдавать.
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|3.30, anonymous (??), 09:19, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если сайт кладёт кнопку "скачать" за пейвол, то не удивительно, что посетители скачивают текст скриптами.
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|4.33, bergentroll (ok), 09:23, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну если сайт кладёт кнопку "скачать" за пейвол,
Вообще не об этом статья. За пей-волом рандомный робот не скачает.
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|5.44, anonymous (??), 10:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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читать даёт постранично, скачать целиком - нет. Очевидно возникает желание всё равно эту информацию скачать. Раньше для этого использовался scrapbook, но теперь он не совместим с принципами файерфокс, и скрапить приходится питоном
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|2.28, ddd123 (-), 09:09, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если стоит задача получить дамп, они думают что "мусорные" данные кого-то остановят?
Если стоит задача получить МУСОРНЫЙ дамп, то "мусорные" данные ни кого не остановят.
А вот если стоит задача получить НЕ МУСОРНЫЙ дамп, то "мусорные" данные конечно остановят. Не сразу конечно, но ресурс для бота будет включён в чёрный список.
И я использую cloudflare, их защита от ботов реально работает.
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|3.31, Аноним (31), 09:20, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Только их защита не только от ботов но и от пользователей работает к сожалению.
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|4.39, Аноним (39), 10:25, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага. Если случайно попал, пройдя по ссылке - тут же закрыть, не глядя.
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|3.32, anonymous (??), 09:20, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> И я использую cloudflare, их защита от ботов реально работает.
Она и от людей защищает. Я заколебался доказывать что не бот при каждом переходе
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|2.51, Аноним (50), 10:57, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я всё отдал бы, у меня зеркало Слаквари, но боты весь месячный трафик за пару дней высасывают.
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|2.25, Tron is Whistling (?), 09:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть подозрение, что написаны оные на нодежсах с пыхтонами, которые просто вызовы библиотек "скачай мне это" - там васянская библиотека сама попробует распаковать, с немного предсказуемым результатом.
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|1.19, Аноним (23), 08:55, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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глупость какая, если бот распаковывает архив, то он может в заголовке архива посмотреть оригинальный размер содержимого и не распаковывать его
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|2.22, Tron is Whistling (?), 08:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там нет "архива" и нет "размера содержимого".
Другое дело, что распаковывать-то надо потоком при закачке, а не всё целиком. Ну или хотя бы лимит распаковщику отдавать.
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|2.52, pfg21 (ok), 11:00, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в распаковку еще надо внести код учитывающий зип-бомбы :) обычно такого нет.
ибо дать четкое алгоритм, что вот этот архив с сжатием в 5 раз не зип-бомба а вот со сжатием в 10 раз зип-бомба нет.
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|1.35, Аноним (35), 09:48, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Новые Дон Кихоты и Санчо Пансы на борьбу с ботами вышли)
В наш век, нейронки выкачивают через ботов весь интернет.
И здесь двояко - можно постоянно вычислять и запрещать (боты постоянно меняю поведение и подстраиваются под ваши защиты + у каких нибудь дипсиков будут весьма ограниченные знания о вашем сайте/организации), либо искать какой то компромисс и банить только особо безбашенные боты)
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|2.61, Аноним (-), 11:43, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это всё AI-скрейперы, корпорации тренируют модели нового поколения.
> Ставьте себе Anubis, его создал хитрый жук,
Еще не хватало этот квази-майнер ставить, беся пользователей. Осталось еще блин начать майнить на пользователях - и тогда боты вообще станут всячески велкам :). А если удалось задетектить бота - и начать майнить на нем дольше и наглее... ммм... так можно и подзаработать даже. На ботах. Если они сдуру JS отрастят.
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|1.60, Аноним (60), 11:38, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> может быть занесён Google в чёрный список
> и начнёт помечаться вредоносным в браузере Chrome с включённым режимом
> "Safe Browsing".
Так это ж вообще не баг а фича. Банит с сервера не только ботов - но и иди0тов с "safe" browsing от spyware corp.
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