Обновление дистрибутива CachyOS 251129

|1.1, 12yoexpert (ok), 14:19, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола.
в очередной раз спрошу у копипасты: много дистров не предоставляют такой возможности?
|1.6, Аноним (6), 14:48, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> для поддержки GPU Fermi задействован Nouveau NvBoost
Ну и как? Работает?
|1.7, Аноним (-), 14:48, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
>на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4
Аутор таких микроархитектур не бывает. Это маркетинговые названия.
|1.8, eugener (ok), 14:49, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр
Подскажите, где можно глянуть скриншоты? Интересно, что за интерфейс такой.
И ссылка на загрузку непонятно под какую архитектуру. Если x86_64 то это точно носимые устройства?) Хотя тут наверное имеются в виду ноутбуки, я привык, что "носимое устройство" — это "wearable", типа умных часов или кольца.
|2.10, 12yoexpert (ok), 14:58, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
думаю, имеются ввиду устройства в стиле PSP на x86_64, заточенные под игры
не то, чтобы их можно было долго носить далеко от розетки, но часик можно
|2.16, Аноним (16), 16:03, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Handheld - это устройства по типу Steam Deck. Интерфейс обычно это запуск интерфейса Steam OS(или просто режим Big Picture в Steam).
Устройства о которых идет речь: steam deck, rog ally, legion go и подобные.
|2.17, Аноним (16), 16:05, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Цена - да. Стабильность и производительность пока что слабая. В целом пользоваться можно, но не так чтобы без проблем.
|2.15, Аноним (15), 16:02, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бомжара всех по-джентльменски пропускает вперёд.
Писать пока не о чем.
У них даже plasma только 6.3.6.
|2.20, Xo (?), 16:38, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут про удобство. Меньше настроек делать надо, чем в арчике. И вообще это плохо, что устройство используется на полную со всеми оптимизациями? Эффективность не проверяли?
