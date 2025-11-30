The OpenNET Project / Index page

Обновление дистрибутива CachyOS 251129

30.11.2025 13:59

Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 251129, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.1 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные изменения:

  • В ISO-образ и инсталлятор добавлена поддержка экранного ридера оrca и синтезатора речи espeak-ng для упрощения установки пользователями, имеющими проблемы со зрением.
  • В поставку включён пакет bcachefs-dkms с модулем ядра для Bcachefs, по мере необходимости пересобираемого с использованием инструментария DKMS (Dynamic Kernel Module Support).
  • В настройки инструментария mkinitcpio добавлен hook для использования systemd для запуска задач в начальном загрузочном RAM-диске. При использовании ZFS или Bcachefs в корневой ФС данный hook автоматически отключается, так как не поддерживается в указанных ФС.
  • В инсталлятор Calamares добавлена поддержка экранов входа в систему KDE Plasma Login Manager и Cosmic Greeter. Установки со средой рабочего стола COSMIC переведены с SDDM на Сosmic Greeter. Установки с KDE планируют в будущем перевести с SDDM на Plasma Login Manager.
  • Обеспечена установка пакетов intel-media-sdk и vpl-gpu-rt при наличии поддерживаемых GPU. Прекращена поставка устаревшей ветки проприетарных драйверов NVIDIA 390.x, а для поддержки GPU Fermi задействован Nouveau NvBoost.
  • В CachyOS Handheld Edition добавлена поддержка игровых консолей Xbox ROG Ally и ROG Ally X.
  • В экране приветствия входа в систему CachyOS-Hello встроенный интерфейс установки пакетов заменён на запуск приложения CachyOS Package Installer. Добавлен интерфейс командной строки с реализацией функциональности, аналогичной графическому интерфейсу CachyOS-Hello.
  • В конфигураторе CachyOS-Settings отключён режим переупаковки несжатых страниц памяти в ZRAM, так как в проведённых тестах данная операция не приводит к заметному повышению производительности.
  • В пакет Proton-CachyOS добавлена переменная окружения PROTON_DXVK_GPLASYNC для использования dxvk-gplasync (DXVK с патчами) вместо обычного DXVK в качестве реализации Direct3D 8/9/10/11. При использовании настройки PROTON_FSR4_UPGRADE отключён слой AMD Anti-Lag из-за проблем со стабильностью. Добавлена возможность настройки размера кэша шейдеров индивидуально для каждой игры.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64350-cachyos
Ключевые слова: cachyos, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 14:19, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола.

    в очередной раз спрошу у копипасты: много дистров не предоставляют такой возможности?

     
     
  • 2.4, Xo (?), 14:43, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо просишь.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:47, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечена установка пакетов intel-media-sdk и vpl-gpu-rt при наличии поддерживаемых GPU.

    Это хорошо т.к. Media SDK уже в архиве, а на новое железо идёт Intel VPL:
    https://github.com/intel/libvpl

     
  • 1.6, Аноним (6), 14:48, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для поддержки GPU Fermi задействован Nouveau NvBoost

    Ну и как? Работает?

     
  • 1.7, Аноним (-), 14:48, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4

    Аутор таких микроархитектур не бывает. Это маркетинговые названия.

     
     
  • 2.13, Аноним (5), 15:24, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels
     

  • 1.8, eugener (ok), 14:49, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр

    Подскажите, где можно глянуть скриншоты? Интересно, что за интерфейс такой.

    И ссылка на загрузку непонятно под какую архитектуру. Если x86_64 то это точно носимые устройства?) Хотя тут наверное имеются в виду ноутбуки, я привык, что "носимое устройство" — это "wearable", типа умных часов или кольца.

     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 14:58, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаю, имеются ввиду устройства в стиле PSP на x86_64, заточенные под игры

    не то, чтобы их можно было долго носить далеко от розетки, но часик можно

     
  • 2.16, Аноним (16), 16:03, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Handheld - это устройства по типу Steam Deck. Интерфейс обычно это запуск интерфейса Steam OS(или просто режим Big Picture в Steam).

    Устройства о которых идет речь: steam deck, rog ally, legion go и подобные.

     
  • 2.19, Пользователь4MLinux (?), 16:22, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CachyOs, лучше всех).
     

  • 1.9, Аноним (5), 14:54, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4

    Так Zen4 это и есть x86-64-v4:
    https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64#Microarchitecture_levels

     
  • 1.12, Аноним (5), 15:21, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При использовании настройки PROTON_FSR4_UPGRADE отключён слой AMD Anti-Lag из-за проблем со стабильностью.

    Ребята тестируйте XeSS 2, у них сейчас самое выгодное предложение по железу (*в начальном сегменте):
    - https://github.com/intel/xess
    - https://www.youtube.com/watch?v=ZojbXf0vCxQ

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:05, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цена - да. Стабильность и производительность пока что слабая. В целом пользоваться можно, но не так чтобы без проблем.
     

  • 1.14, Пишу с 4 пня (?), 15:52, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сегодня прям парад болгеносов на базе рача. А куда "бомжара" делась? Давно про неё не пишут.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:02, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бомжара всех по-джентльменски пропускает вперёд.
    Писать пока не о чем.
    У них даже plasma только 6.3.6.
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:21, 30/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесполезное. В тестах производительность игр +-1фпс
     
     
  • 2.20, Xo (?), 16:38, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут про удобство. Меньше настроек делать надо, чем в арчике. И вообще это плохо, что устройство используется на полную со всеми оптимизациями? Эффективность не проверяли?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:44, 30/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда Арч? Пусть выпускают преднастроеный дистр.
     
  • 2.21, Аноним (22), 16:43, 30/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

