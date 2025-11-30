Обновление дистрибутива CachyOS 251129

Представлен выпуск дистрибутива CachyOS 251129, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE, для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3.1 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. Основные изменения: В ISO-образ и инсталлятор добавлена поддержка экранного ридера оrca и синтезатора речи espeak-ng для упрощения установки пользователями, имеющими проблемы со зрением.

В поставку включён пакет bcachefs-dkms с модулем ядра для Bcachefs, по мере необходимости пересобираемого с использованием инструментария DKMS (Dynamic Kernel Module Support).

В настройки инструментария mkinitcpio добавлен hook для использования systemd для запуска задач в начальном загрузочном RAM-диске. При использовании ZFS или Bcachefs в корневой ФС данный hook автоматически отключается, так как не поддерживается в указанных ФС.

В инсталлятор Calamares добавлена поддержка экранов входа в систему KDE Plasma Login Manager и Cosmic Greeter. Установки со средой рабочего стола COSMIC переведены с SDDM на Сosmic Greeter. Установки с KDE планируют в будущем перевести с SDDM на Plasma Login Manager.

Обеспечена установка пакетов intel-media-sdk и vpl-gpu-rt при наличии поддерживаемых GPU. Прекращена поставка устаревшей ветки проприетарных драйверов NVIDIA 390.x, а для поддержки GPU Fermi задействован Nouveau NvBoost.

В CachyOS Handheld Edition добавлена поддержка игровых консолей Xbox ROG Ally и ROG Ally X.

В экране приветствия входа в систему CachyOS-Hello встроенный интерфейс установки пакетов заменён на запуск приложения CachyOS Package Installer. Добавлен интерфейс командной строки с реализацией функциональности, аналогичной графическому интерфейсу CachyOS-Hello.

В конфигураторе CachyOS-Settings отключён режим переупаковки несжатых страниц памяти в ZRAM, так как в проведённых тестах данная операция не приводит к заметному повышению производительности.

В пакет Proton-CachyOS добавлена переменная окружения PROTON_DXVK_GPLASYNC для использования dxvk-gplasync (DXVK с патчами) вместо обычного DXVK в качестве реализации Direct3D 8/9/10/11. При использовании настройки PROTON_FSR4_UPGRADE отключён слой AMD Anti-Lag из-за проблем со стабильностью. Добавлена возможность настройки размера кэша шейдеров индивидуально для каждой игры.



