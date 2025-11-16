The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен дистрибутив Nitrux 5.0, переведённый с NX Desktop на Hyprland

16.11.2025 11:00

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 5.0.0, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с системой инициализации OpenRC. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Ранее проект развивал собственный рабочий стол NX Desktop, реализованный в форме надстройки над KDE Plasma, но теперь дистрибутив перешёл на поставку нового пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр предложен композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений задействован Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD.

Композитный сервер Hyprland использует Wayland и предоставляет возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

Другие изменения в выпуске Nitrux 5.0:

  • Для установки дополнительных программ задействованы инструментарий NX AppHub и формат AppBox, которые преподносятся как более предпочтительные, по сравнению с ранее используемым форматом AppImage. В дополнение к AppBox для установки программ поддерживаются Flatpak и Distrobox.
  • Корневой раздел в дистрибутиве теперь монтируется в режиме только для чтения, а изменения накладываются при помощи инструментария NX Overlayroot (форк Overlayroot).
  • Вместо дисплейного менеджера SDDM для запуска сеанса задействован менеджер входа greetd и экран входа QtGreet.
  • Помимо пакета с ядром Linuxим 6.17.7, поставляемого с патчами Liquorix, предложен вариант ядра от проекта CachyOS. Добавлена поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU.
  • Для редактирования настроек GTK3 задействован интерфейс nwg-look, а для конфигурирования вывода - nwg-displays.
  • Добавлены развиваемые компанией NVIDIA открытые модули ядра для GPU NVIDIA.
  • Для адаптивного изменения частоты экрана задействован фоновый процесс Hyprscreend.
  • В поставку включены программа для создания скриншотов Grimshot и архиватор Ark.
  • Из поставки удалены утилиты cmus, devmem2, ftp, kdotool и irqbalance. Прекращена поставка Waydroid, Kvantum Manager, KDEConnect. Fcitx, AMD ROCm, dbab, DNScrypt-proxy, 0Install, Touchegg, PPPD, AIDE, Tor, torsocks, xpadneo, а также компонентов для поддержки протокола SPICE и гепервизора Hyper-V.
  • Обновлены версии пакетов, включая OpenRC 0.63, MauiKit/Maui Apps 4.0.2, NetworkManager 1.52.1, Pipewire 1.4.8, Flatpak 1.16.1, Podman 5.6.1, Docker 26.1.5, AppArmor 4.1.0, Python 3.13.7, Mesa 25.2.3, XWayland 24.1.8, KDE Frameworks 6.13.0, Qt 6.8.2, Bluez 5.84. Инсталлятор Calamares обновлён до версии 3.3.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Проект Nitrux прекращает разработку рабочего стола NX Desktop в пользу Hyprland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  4. OpenNews: NX Desktop не будут переводить на KDE Plasma 6
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.52 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64260-nitrux
Ключевые слова: nitrux, hyprland, nxdesktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 16/11/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Убедились, что кастомизация кедов -- это миф. В кедах лишь плеяда узких настроек для пользователя, а программируемости нет. Это как гигантский настраиваемый комбайн вместо юникс-вейного набора взаимозаменяемых инструментов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:44, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но KDE использует Valve.
     
     
  • 3.7, iPony128052 (?), 12:17, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы его ещё пользователи использовали бы.
    А то у них этгт самый десктопный режим не в почёте.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:47, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В кедах лишь плеяда узких настроек для пользователя

    Именно то что нужно. Потому что пользователи не будут программировать ДЕ, это нужно кучке прдликов. И абсолютно нерационально тратить ресурсы на эту категорию пользователей вместо трат на большинство.

    > вместо юникс-вейного набора взаимозаменяемых инструментов.

    Юникс-вей сдох и почти не воняет. Потому что в итоге получается набор кривых-косых частично совместимых поделий из которые мaтом и синей изолентой пытаются слепить некое подобие ДЕ.
    Но все равно результат - нечто дендpофeкaльное.

     
     
  • 3.8, Ан333ним (?), 12:17, 16/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:38, 16/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Выпуск дистрибутива Nitrux 5.0, переведённый с NX Desktop на Hyprland

    Кто в теме, оцените, пожалуйста, уровень васянности этого дистра от 0 до 10.
    Васяннее дивана или антикса?
    Или где-то на уровне минта?

     
     
  • 2.4, мимо (?), 11:44, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было 0, стало 10, получается.

    Сначала свое пилили, сейчас перешли на нескучную сборочку, не более.

    "Чтож ты фраер сдал назад?".

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот чеклист для определения грагуса васяна. Считайте на здоровье!
    1. Нескучные обои +2
    2. INIT-акусик +3
    3. HW-ускоренная консоль +3
    4. "Не шмогла" +1 на каждый удаленный пакет и +3 если удален из-за конфликта с общей нескучностью.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру