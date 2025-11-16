Доступен дистрибутив Nitrux 5.0, переведённый с NX Desktop на Hyprland

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 5.0.0, построенного на пакетной базе Debian и поставляемого с системой инициализации OpenRC. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Ранее проект развивал собственный рабочий стол NX Desktop, реализованный в форме надстройки над KDE Plasma, но теперь дистрибутив перешёл на поставку нового пользовательского окружения, построенного на базе композитного сервера Hyprland, панелей Waybar и Crystal Dock, меню приложений Wofi и меню завершения работы в системе Wlogout. Для запуска игр предложен композитный сервер Gamescope, развиваемый компанией Valve. Для вывода уведомлений задействован Sway Notification Center, а для показа экранных индикаторов - SwayOSD. Композитный сервер Hyprland использует Wayland и предоставляет возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. Другие изменения в выпуске Nitrux 5.0: Для установки дополнительных программ задействованы инструментарий NX AppHub и формат AppBox, которые преподносятся как более предпочтительные, по сравнению с ранее используемым форматом AppImage. В дополнение к AppBox для установки программ поддерживаются Flatpak и Distrobox.

Корневой раздел в дистрибутиве теперь монтируется в режиме только для чтения, а изменения накладываются при помощи инструментария NX Overlayroot (форк Overlayroot).

Вместо дисплейного менеджера SDDM для запуска сеанса задействован менеджер входа greetd и экран входа QtGreet.

Помимо пакета с ядром Linuxим 6.17.7, поставляемого с патчами Liquorix, предложен вариант ядра от проекта CachyOS. Добавлена поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU.

Для редактирования настроек GTK3 задействован интерфейс nwg-look, а для конфигурирования вывода - nwg-displays.

Добавлены развиваемые компанией NVIDIA открытые модули ядра для GPU NVIDIA.

Для адаптивного изменения частоты экрана задействован фоновый процесс Hyprscreend.

В поставку включены программа для создания скриншотов Grimshot и архиватор Ark.

Из поставки удалены утилиты cmus, devmem2, ftp, kdotool и irqbalance. Прекращена поставка Waydroid, Kvantum Manager, KDEConnect. Fcitx, AMD ROCm, dbab, DNScrypt-proxy, 0Install, Touchegg, PPPD, AIDE, Tor, torsocks, xpadneo, а также компонентов для поддержки протокола SPICE и гепервизора Hyper-V.

Обновлены версии пакетов, включая OpenRC 0.63, MauiKit/Maui Apps 4.0.2, NetworkManager 1.52.1, Pipewire 1.4.8, Flatpak 1.16.1, Podman 5.6.1, Docker 26.1.5, AppArmor 4.1.0, Python 3.13.7, Mesa 25.2.3, XWayland 24.1.8, KDE Frameworks 6.13.0, Qt 6.8.2, Bluez 5.84. Инсталлятор Calamares обновлён до версии 3.3.14.



