Среда рабочего стола COSMIC и дистрибутив Pop!_OS 24.04 перешли на стадию бета-тестирования

Компания System76 объявила о готовности бета-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust. Одновременно представлен первый бета-выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемый с COSMIC. Изначально первый стабильный релиз COSMIC планировали выпустить в первом квартале 2025 года, но разработка затянулась и спустя более года после публикации первой альфа-версии проект дорос лишь до бета-версии. Для тестирования бета-версии предложены iso-образы дистрибутива Pop!_OS 24.04-Beta для систем с GPU NVIDIA (3.1 ГБ) и Intel/AMD (2.7 ГБ). В ближайшее время ожидается формирование пакетов с бета-версией COSMIC для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Основные особенности COSMIC: Панель, отображающая список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и апплеты (встроенные приложения, выполняемые в отдельных процессах). Панель может разделяться на части, например, верхнюю часть с меню и индикаторами, и нижнюю часть со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления, раздельно настраиваться для каждого виртуального рабочего стола.

Режимы компоновки окон: многооконный, мозаичный и стековый. В мозаичном режиме позиция для новых окон на экране выбирается автоматически и выравнивается по сетке. В стековом режиме группировка окон приложений осуществляется по аналогии со вкладками в браузере. Режимы размещения окон могут комбинироваться и включаться в привязке к определённому виртуальному рабочему столу.





Поддержка настройки тем оформления, выбора между тёмными и светлыми темами, сохранения настроек оформления для использования на других системах, цикличного показа коллекции рабочих столов, размещения пиктограмм на рабочем столе.

Возможность использования виртуальных рабочих столов, которые можно прокручивать в обзорном режиме, перегруппировывать и перемещать на другой экран.

Апплеты с меню приложений, интерфейсом переключения между окнами и виртуальными рабочими столами, системой поиска, калькулятором, диалогом для запуска произвольных команд, индикаторами для изменения раскладки клавиатуры, управления воспроизведением мультимедийных файлов, изменения громкости, управления Wi-Fi и Bluetooth, показа уведомлений, отображения времени и вызова экрана для завершения работы.





Интерфейс запуска приложений (Launcher) и библиотека приложений, позволяющая группировать программы по тематике.





Базовый набор приложений, включающий файловый менеджер, текстовый редактор, мультимедийный проигрыватель, эмулятор терминала и менеджер установки приложений. Файловый менеджер можно использовать как просмотрщик изображений с поддержкой режима галереи. В мультимедийном проигрывателе для отрисовки задействован графический API Vulkan, а для декодирования видео может использоваться VAAPI.





Конфигуратор, позволяющий менять настройки панели, рабочего стола, фоновых изображений, внешнего вида, окон, локализации, учётных записей, устройств ввода, экрана, режимов энергопотребления, звука, Bluetooth, проводных и беспроводных подключений.





Композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Поддерживается механизм VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющий частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.



Среди изменений в дистрибутиве Pop!_OS 24.04-Beta: Замена среды рабочего стола на новую реализацию COSMIC, написанную на Rust (ранее поставлявшееся пользовательское окружение было основано на GNOME Shell).

Файловый менеджер GNOME Files, эмулятор терминала GNOME Terminal, текстовый редактор GNOME Text Editor и мультимедийный проигрыватель Totem заменены на приложения COSMIC Files, COSMIC Terminal, COSMIC Text Editor и COSMIC Media Player.

Для установки дополнительных программ вместо Pop!_Shop задействовано приложение COSMIC Store.

Пакетная база синхронизирована с Ubuntu 24.04. Обновлены версии ядра Linux 6.16.3, Mesa 25.1.5, драйверов NVIDIA 580, libwayland/libwayland-client 1.23.1 и libdrm 2.4.125.



