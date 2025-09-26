Среда рабочего стола COSMIC и дистрибутив Pop!_OS 24.04 перешли на стадию бета-тестирования

|
Аноним (2), 22:34, 26/09/2025
Самый перспективный проект на десктопном линуксе сейчас. Очень надеюсь, что у парней все получится.
Аноним (7), 22:52, 26/09/2025
В VirtualBox пытался установить.
Если включена поддержка 3D, то в инсталляторе не прорисовываются буквы, пользоваться невозможно.
Если выключена, то вроде всё нормально, но мышка жутко тормозит.
Ну и интсаллятор какой-то непродуманный. В режиме чистой установки не захотел ставиться. В режиме ручной долго не мог понять что ему надо, но когда разделы создал, то всё пошло.
Аноним (19), 00:31, 27/09/2025
Опенсорс, который так и не мейнлайнулся. Хороший показатель качества. Попробуйте VMware, она бесплатна для личного использования.
Пишу с 3 пня (?), 01:02, 27/09/2025
Те проблемы что вы описали из-за вашего физического GPU. Если там древняя древность, не удивительно.
Аноним (35), 02:47, 27/09/2025
> В VirtualBox пытался установить.
> Если включена поддержка 3D, то в инсталляторе не прорисовываются буквы, пользоваться невозможно.
> Если выключена, то вроде всё нормально, но мышка жутко тормозит.
> Ну и интсаллятор какой-то непродуманный. В режиме чистой установки не захотел ставиться.
> В режиме ручной долго не мог понять что ему надо, но
> когда разделы создал, то всё пошло.
У меня похожие проблемы в последнем VirtualBox были с последний бетой Kubuntu и Fedora KDE, переключился на иксы и глюки пропали. Хз причём тут иксы, но вот как есть, так есть.
Аноним (8), 23:03, 26/09/2025
Не хватает функиональности плазмы и расширений, мне вот например не нравится дефолтная панель, занимает дофига места и бесполезная по своей сути. Еще неплохо было бы настройки для тем gtk и qt прикрутить для однородности дизайна, а то как откроешь какую нибудь qt программу, так она как будто с другой планеты прилетела. Плюс эту штуку без серьёзного 3д ускорения в виртуалках не завести, что еще один минус по сравнению с плазмой. Пока только чистая новая кодовая база и спасает от крахов, выглядит стабильно, но пока недоделанно.
Аноним (9), 23:17, 26/09/2025
А почему это Hot New File manager, если он из альфа уже 2 года тянется.
Притом по тяжеловесности и глючноватости знатно проигрывает. Даже Фм Гнома.
Аноним (8), 23:36, 26/09/2025
Ничего медленнее гнома и их наутилуса неудобного не встречал.
Аноним (9), 00:51, 27/09/2025
>Ничего медленнее гнома и их наутилуса неудобного не встречал.
Да то что мешает мне перейти на Gnome.
С этими непонятными менюшками еще можно смирится.
Но Файл Менеджер.
Это ведь надо настраивать через конфиги, сортировку файлов.
И знаешь, я лучше Sway поставлю и настрою через конфиги.
Если уж через конфиги тогда все сразу.
Аноним (6), 23:38, 26/09/2025
> как откроешь какую нибудь qt программу, так она как будто с другой планеты прилетела
У Qt нет единой продуманной темы. На линуксах выкручиваются как могут. Единственная продуманная тема Qt на линуксе -- это Breeze от KDE. Соответственно, при установке этой темы тебе придется скачать половину кед. А вот у GTK все в порядке: дефолтные темы красивые и менять их не надо. А вообще, рекомендую тебе заменить Qt-шные программы аналогами на GTK. Они, как ни странно, в большинстве случаев есть.
ilyafedin (ok), 23:56, 26/09/2025
Какая замена Wireshark, например?..
Я, к слову, использую Kvantum + Adapta, брат жив.
Аноним (8), 23:57, 26/09/2025
Еще не видел ни одну гтк программу, особенно на гтк4, которая не уступала бы по функционалу и удобству аналогу на Qt. Этот софт неплохо пошел бы в мобильный Phosh, но не на десктоп.
Аноним (9), 00:54, 27/09/2025
>У Qt нет единой продуманной темы.
Я может что то путаю, но Qt более быстрая чем Gtk.
Сравнил это используя Lxqt, по сравнению с Xfce, на слабом ноутбуке.
Но сейчас новый ноутбук, Kde, вообщем то нет разницы.
Но это на более менее норм железе.
Но мне вот нравится, если уж перфекционизм то во всем, а не так что нужно более мощнее и мощнее железо.
Именно дело в подходе, а не то что там мощностей железа не хватает, на отрисовку багов, например.
антоминус (?), 00:39, 27/09/2025
Чел. Qt и кастомизация под общую тему это такие палки в колесах чекнешься, я на своей системе забил просто хрен на это. В этом плане GTK конечно впереди, но про другое промолчим=)
Пишу с 3 пня (?), 01:00, 27/09/2025
> Не хватает функиональности плазмы и расширений
Вы видимо компьютер используете не для работы, а для ковыряния операционки. Если бы для работы, вам бы точно это всё нафиг не было надо.
Аноним (9), 23:11, 26/09/2025
>Файловый менеджер можно использовать как просмотрщик изображений с поддержкой режима галереи.
А вот это зря конечно.
Полетит Файловый менеджер, полетит просмотрщик изображений, или наоборот.
Полетит Просмотрщик изображений, полетит файловый менеджер.
Или даже так, тянуть файловый менеджер, но вместе с ним и просмотрщик изображений.
Или наоборот, тянуть просмотрщик изображений но вместе с ним вносить фиксы в файловый менеджер.
Но слушать конечно меня никто не станет.
Доктор Альба (?), 23:35, 26/09/2025
Как я понял COSMIC изначально был форком GNOME, но потом решили начать с нуля на Rust. Интересная и перспективная графическая оболочка.
Аноним (21), 00:44, 27/09/2025
Регулярно в новостях мелькает переписывание на Rust: возможно, начали вовсе и не с нуля?
Аноним (9), 00:56, 27/09/2025
>COSMIC изначально был форком GNOME
COSMIC это какой то новый Cinnamon, который изначально был форком GNOME.
Мне кстати Cinnamon, почему то ненравится, незнаю почему но почему то ненравится.
Возможно потому что это именно форк Gnome, а не так что что то свое.
Который пытается выдать себя за что то другое.
anonnn (?), 01:57, 27/09/2025
> Мне кстати Cinnamon, почему то ненравится, незнаю почему но почему то ненравится
обязательно держите нас в курсе. ваши предпочтения нам очень интересны
Я (??), 03:27, 27/09/2025
даже не столько форком гнома сколько просто темой для гномощели.. но когда они захотели функционал которого нет в гномощели и пришлось писать плагины и патчи для него им не понравилось и они решили что проще просто написать нужное на расте.. ну и написали.. почти.
Пишу с 3 пня (?), 01:00, 27/09/2025
Пробовал на live usb образе. Не понравилось. Дизайн вырвиглазный, даже хуже xfce. Пока что гном выглядит на фоне всего наиболее удобоваримым.
Аноним (34), 02:12, 27/09/2025
Судя по количеству крашей на реальном железе, бетой это назвали только потому, что тут всю будущую функциональность реализовали хоть в каком-то виде, по техническому состоянию это по-прежнему альфа. При этом предыдущая альфа распознавала мой внешний монитор, а эта бета не распознает.
