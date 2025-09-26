The OpenNET Project / Index page

Среда рабочего стола COSMIC и дистрибутив Pop!_OS 24.04 перешли на стадию бета-тестирования

26.09.2025 22:03

Компания System76 объявила о готовности бета-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust. Одновременно представлен первый бета-выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемый с COSMIC. Изначально первый стабильный релиз COSMIC планировали выпустить в первом квартале 2025 года, но разработка затянулась и спустя более года после публикации первой альфа-версии проект дорос лишь до бета-версии. Для тестирования бета-версии предложены iso-образы дистрибутива Pop!_OS 24.04-Beta для систем с GPU NVIDIA (3.1 ГБ) и Intel/AMD (2.7 ГБ). В ближайшее время ожидается формирование пакетов с бета-версией COSMIC для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Основные особенности COSMIC:

  • Панель, отображающая список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и апплеты (встроенные приложения, выполняемые в отдельных процессах). Панель может разделяться на части, например, верхнюю часть с меню и индикаторами, и нижнюю часть со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления, раздельно настраиваться для каждого виртуального рабочего стола.
  • Режимы компоновки окон: многооконный, мозаичный и стековый. В мозаичном режиме позиция для новых окон на экране выбирается автоматически и выравнивается по сетке. В стековом режиме группировка окон приложений осуществляется по аналогии со вкладками в браузере. Режимы размещения окон могут комбинироваться и включаться в привязке к определённому виртуальному рабочему столу.

  • Поддержка настройки тем оформления, выбора между тёмными и светлыми темами, сохранения настроек оформления для использования на других системах, цикличного показа коллекции рабочих столов, размещения пиктограмм на рабочем столе.
  • Возможность использования виртуальных рабочих столов, которые можно прокручивать в обзорном режиме, перегруппировывать и перемещать на другой экран.
  • Апплеты с меню приложений, интерфейсом переключения между окнами и виртуальными рабочими столами, системой поиска, калькулятором, диалогом для запуска произвольных команд, индикаторами для изменения раскладки клавиатуры, управления воспроизведением мультимедийных файлов, изменения громкости, управления Wi-Fi и Bluetooth, показа уведомлений, отображения времени и вызова экрана для завершения работы.

  • Интерфейс запуска приложений (Launcher) и библиотека приложений, позволяющая группировать программы по тематике.

  • Базовый набор приложений, включающий файловый менеджер, текстовый редактор, мультимедийный проигрыватель, эмулятор терминала и менеджер установки приложений. Файловый менеджер можно использовать как просмотрщик изображений с поддержкой режима галереи. В мультимедийном проигрывателе для отрисовки задействован графический API Vulkan, а для декодирования видео может использоваться VAAPI.

  • Конфигуратор, позволяющий менять настройки панели, рабочего стола, фоновых изображений, внешнего вида, окон, локализации, учётных записей, устройств ввода, экрана, режимов энергопотребления, звука, Bluetooth, проводных и беспроводных подключений.

  • Композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Поддерживается механизм VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющий частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

Среди изменений в дистрибутиве Pop!_OS 24.04-Beta:

  • Замена среды рабочего стола на новую реализацию COSMIC, написанную на Rust (ранее поставлявшееся пользовательское окружение было основано на GNOME Shell).
  • Файловый менеджер GNOME Files, эмулятор терминала GNOME Terminal, текстовый редактор GNOME Text Editor и мультимедийный проигрыватель Totem заменены на приложения COSMIC Files, COSMIC Terminal, COSMIC Text Editor и COSMIC Media Player.
  • Для установки дополнительных программ вместо Pop!_Shop задействовано приложение COSMIC Store.
  • Пакетная база синхронизирована с Ubuntu 24.04. Обновлены версии ядра Linux 6.16.3, Mesa 25.1.5, драйверов NVIDIA 580, libwayland/libwayland-client 1.23.1 и libdrm 2.4.125.


