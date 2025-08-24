Выпуск дистрибутива CachyOS 250824

> Это когда у ноутбука есть например три режима, perfomance, standart и power safe. Так вот все эти оптимозны сходяться к Perfomance.Получается процессор функционирует на полную силу постоянно. Бред. Стоит CachyOS на ноуте, там настроено что при выключении из розетки он переходит на профиль экономия энергии, и он реально на него переходит. А в играх он реально показывает фпс немного больше чем на той же федоре. > Значит больше греется, больше шумит. Нет не значит. > CachyOs, это просто популярный дистрибутив на Distrowatch, а знаешь как устроен рейтинг, я думаю они доплачивают за рейтинг. Ни для кого не секрет как там устроен рейтинг. Это просто количество посещений странички дистрибутива. Платить за такое мягко говоря тупо.

