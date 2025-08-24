The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива CachyOS 250824

24.08.2025 21:49

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 250824, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, Niri, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 3 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные изменения:

  • Добавлен сервис packages.cachyos.org со списком версий доступных пакетов, применяемых в CachyOS.
  • В установочном носителе по умолчанию задействован более стабильный пакет с LTS-ядром linux-cachyos-lts. Данный пакет также используется в случае проблем с предлагаемой после установки свежей версией ядра.
  • В инсталлятор добавлена опция для установки пользовательского окружения на базе композитного менеджера Niri.
  • При использовании загрузчика GRUB с ФС Btrfs обеспечено автоматическое включение загрузочных снапшотов, позволяющих откатиться на прошлое состояние в случае проблем после установки обновлений.
  • На системах с чипами NVIDIA включена поддержка режима низкого энергопотребления S0ix, при котором система находится в состоянии сна, но может получать уведомления и обрабатывать события.
  • В репозиторий добавлен пакет Cachy-Update (форк arch-update), предоставляющий индикатор для системного лотка, выводящий информацию о наличии обновлений в официальных репозиториях и AUR.
  • Расширены возможности пакета Proton-CachyOS, в котором появилась поддержка загрузки DLL-библиотек DLSS и XeSS , добавлены переменные окружения PROTON_DLSS_INDICATOR, PROTON_FSR3_UPGRADE, PROTON_XESS_UPGRADE и PROTON_FSR4_RDNA3_UPGRADE, добавлены дополнительные библиотеки NVIDIA, реализован привязанный к каждой игре кэш шейдеров, предоставлена опция для использования dxvk-sarek вместо DXVK для старых GPU.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63770-cachyos
Ключевые слова: cachyos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, нейм (?), 22:28, 24/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои нескучные, анимешные
    уже большой плюс
     
     
  • 2.4, pic (??), 22:53, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Фактически Arch это не дистрибутив, а пакетная база, т.к. не имеет человечного установщика и конфигурации из коробки (хотя бы из профилей). Поэтому многим приходится выбирать из такого зоопарка.
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 23:56, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    фактически это дистрибьютив. на, займись самообразованием и перестань нести свою ересь в массы

    > Software distribution is the process of delivering software and it is the asset that contains the data used in the process.[1]

    https://en.wikipedia.org/wiki/Software_distribution

    > Arch Linux (/ɑːrtʃ/)[8][9][g] is an open source, rolling release Linux distribution.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux

    > A simple, lightweight distribution

    https://archlinux.org/

    > A Linux distribution,[a] often abbreviated as distro, is an operating system that includes the Linux kernel for its kernel functionality

    https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution

     

  • 1.2, Avririon (ok), 22:34, 24/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот самый оптимизон должен быть во всех дистрибутивах.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:44, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уш ненадо такого оптимизона.
    Для Игорь.

    Это когда у ноутбука есть например три режима, perfomance, standart и power safe. Так вот все эти оптимозны сходяться к Perfomance.
    Получается процессор функционирует на полную силу постоянно.
    Значит больше греется, больше шумит.
    Не зря придумали это.
    CachyOs, это просто популярный дистрибутив на Distrowatch, а знаешь как устроен рейтинг, я думаю они доплачивают за рейтинг.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:51, 24/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 23:53, 24/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.11, Аноним (5), 23:55, 24/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.14, Аноним (5), 00:01, 25/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.9, 12yoexpert (ok), 23:52, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > я думаю они доплачивают за рейтинг

    это факт, там на 10 месте российский noname болгенос, которым пользуются полтора землекопа

    у автора, видимо, достаточно денег, чтобы посредством подобной рекламы тешить своё эго

     
  • 3.13, Аноним (13), 00:01, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никакой современный процессор не функционирует на полную силу постоянно если ему нечего делать, даже в состоянии разгона когда зафиксированны частота и напряжение. Он просто снижает частоты, напряжение либо вовсе отключает неиспользуемые блоки, при этом система будет и дальше показывать вам паспортные или разгонные характеристи и состояние "работает", а под капотом все совсем не так там теперь куча сенсоров и железной логики контролирующие питание без участия системы, даже если вы указали в настройках системы работать все время на полную.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 00:22, 25/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.18, AleksK (ok), 00:38, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это когда у ноутбука есть например три режима, perfomance, standart и power safe. Так вот все эти оптимозны сходяться к Perfomance.Получается процессор функционирует на полную силу постоянно.

    Бред. Стоит CachyOS на ноуте, там настроено что при выключении из розетки он переходит на профиль экономия энергии, и он реально на него переходит. А в играх он реально показывает фпс немного больше чем на той же федоре.

    > Значит больше греется, больше шумит.

    Нет не значит.

    > CachyOs, это просто популярный дистрибутив на Distrowatch, а знаешь как устроен рейтинг, я думаю они доплачивают за рейтинг.

    Ни для кого не секрет как там устроен рейтинг. Это просто количество посещений странички дистрибутива. Платить за такое мягко говоря тупо.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 00:44, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А в играх он реально показывает фпс немного больше чем на той же федоре.

    А ты смог игру запустить на Linux?
    Шутка.
    А Proton, понятно.

    Наверное ты насмотрелся тех самых видосов, на Youtube, про Превозмогание Linux, своей Linux овости, и запуске Gta IV.

     
  • 4.21, Аноним (19), 00:48, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это просто количество посещений странички дистрибутива. Платить за такое мягко говоря тупо.

    Может ты еще не слышал про накрутки пользователей, или накрутки посещений, или накрутки лайков в соцсетях, или накрутки на маркетплейсах, чтобы товар выставить в Топ.

    Наивный.

     

  • 1.3, НяшМяш (ok), 22:38, 24/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser

    Давным-давно уже не поставляется, хватит это в каждую новость таскать.

    https://www.reddit.com/r/cachyos/comments/1kg85v8/cachy_browser_is_now_depreca

     
  • 1.6, 12yoexpert (ok), 23:46, 24/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, 12yoexpert (ok), 23:49, 24/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для системного лотка

    ясно, это всё тот же додик, повёрнутый на котах

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 00:51, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вам ненравятся Коты.
    Кошачья еда очень вкусная.

    И да прихвати собачьей еды, мне нравится.

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:06, 25/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, когда есть Gentoo и Tiny Core?
     
     
  • 2.17, rc.d (?), 00:31, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, когда есть Slackware?
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 00:45, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Slackware

    Я слышу Slackware, я слышу Садомазохизм.
    Для меня это оди и те же слова.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 01:42, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты попробуй поухаживать за садом без мазохизма
     
     
  • 5.24, Аноним (19), 02:17, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware это Slackware.
    Нет не так. Ключевое слово Садо. Тоесть Мазохизм это человек сам с собой Мазохист. А Садомазохист, это которые другим навязывает мазохизм.
    В данном случае Садомазохизм Slackware, превознося это сверх.

    Не спорю.
    Сад это хорошо.
    Деревья это хорошо.

     

