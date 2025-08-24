Выпуск дистрибутива CachyOS 250824

|
|
|
|2.4, pic (??), 22:53, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Фактически Arch это не дистрибутив, а пакетная база, т.к. не имеет человечного установщика и конфигурации из коробки (хотя бы из профилей). Поэтому многим приходится выбирать из такого зоопарка.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 23:44, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да уш ненадо такого оптимизона.
Для Игорь.
Это когда у ноутбука есть например три режима, perfomance, standart и power safe. Так вот все эти оптимозны сходяться к Perfomance.
Получается процессор функционирует на полную силу постоянно.
Значит больше греется, больше шумит.
Не зря придумали это.
CachyOs, это просто популярный дистрибутив на Distrowatch, а знаешь как устроен рейтинг, я думаю они доплачивают за рейтинг.
|
|
|
|3.9, 12yoexpert (ok), 23:52, 24/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> я думаю они доплачивают за рейтинг
это факт, там на 10 месте российский noname болгенос, которым пользуются полтора землекопа
у автора, видимо, достаточно денег, чтобы посредством подобной рекламы тешить своё эго
|
|3.13, Аноним (13), 00:01, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Никакой современный процессор не функционирует на полную силу постоянно если ему нечего делать, даже в состоянии разгона когда зафиксированны частота и напряжение. Он просто снижает частоты, напряжение либо вовсе отключает неиспользуемые блоки, при этом система будет и дальше показывать вам паспортные или разгонные характеристи и состояние "работает", а под капотом все совсем не так там теперь куча сенсоров и железной логики контролирующие питание без участия системы, даже если вы указали в настройках системы работать все время на полную.
|
|3.18, AleksK (ok), 00:38, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это когда у ноутбука есть например три режима, perfomance, standart и power safe. Так вот все эти оптимозны сходяться к Perfomance.Получается процессор функционирует на полную силу постоянно.
Бред. Стоит CachyOS на ноуте, там настроено что при выключении из розетки он переходит на профиль экономия энергии, и он реально на него переходит. А в играх он реально показывает фпс немного больше чем на той же федоре.
> Значит больше греется, больше шумит.
Нет не значит.
> CachyOs, это просто популярный дистрибутив на Distrowatch, а знаешь как устроен рейтинг, я думаю они доплачивают за рейтинг.
Ни для кого не секрет как там устроен рейтинг. Это просто количество посещений странички дистрибутива. Платить за такое мягко говоря тупо.
|
|
|
|4.19, Аноним (19), 00:44, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А в играх он реально показывает фпс немного больше чем на той же федоре.
А ты смог игру запустить на Linux?
Шутка.
А Proton, понятно.
Наверное ты насмотрелся тех самых видосов, на Youtube, про Превозмогание Linux, своей Linux овости, и запуске Gta IV.
|
|4.21, Аноним (19), 00:48, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Это просто количество посещений странички дистрибутива. Платить за такое мягко говоря тупо.
Может ты еще не слышал про накрутки пользователей, или накрутки посещений, или накрутки лайков в соцсетях, или накрутки на маркетплейсах, чтобы товар выставить в Топ.
Наивный.
|
|
|
|2.22, Аноним (19), 00:51, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чем вам ненравятся Коты.
Кошачья еда очень вкусная.
И да прихвати собачьей еды, мне нравится.
|
|
|
|
|
|3.20, Аноним (19), 00:45, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Slackware
Я слышу Slackware, я слышу Садомазохизм.
Для меня это оди и те же слова.
|
|
|
|
|
|5.24, Аноним (19), 02:17, 25/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Slackware это Slackware.
Нет не так. Ключевое слово Садо. Тоесть Мазохизм это человек сам с собой Мазохист. А Садомазохист, это которые другим навязывает мазохизм.
В данном случае Садомазохизм Slackware, превознося это сверх.
Не спорю.
Сад это хорошо.
Деревья это хорошо.
|