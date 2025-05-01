Выпуск дистрибутива KaOS 2025.05

Опубликован выпуск KaOS 2025.05, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.8 ГБ). Особенности KaOS: На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).





В новой версии: Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.9, KDE Frameworks 6.14.0, KDE Plasma 6.3.5 и KDE Gear 25.04.

Из базовой поставки исключены библиотеки Qt5, которые продолжают быть доступны для установки из репозиториев. Для работы в окружении на базе Qt 6 и KDE Frameworks 6 адаптированы приложения Frescobaldi, Krita, Kamoso и Calligraplan.

Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.14, Systemd 254.24, Mesa 25.1.1, Glibc 2.4.1, Binutils 2.44, GCC 14.2.1, SQlite 3.49.1, Pacman 7.0.0, kmod 34.2, IWD 3.4, Poppler 25.05.0, Gstreamer 1.26.1, Pipewire 1.4.3, ZFS 2.3.2, Tzdata 2025b, OpenSSL 3.5.0, Proj 9.6.0, Protobuf 31.0.

В состав включён пакет Nextcloud-client с реализацией клиента для синхронизации данных с облаком Nextcloud.

Добавлена программа Kjournald с графическим интерфейсом для навигации по логам systemd-journald.

Добавлена экспериментальная поддержка файловой системы Bcachefs, которая может быть выбрана в инсталляторе при использовании ручного режима работы с дисковыми разделами. Поддержка Bcachefs включена в ядре, но для работы требуется установка пакета bcachefs-tools из репозиториев.



