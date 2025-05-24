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В KDE появилась привязка обоев ко времени суток и отключён по умолчанию Adaptive Sync

24.05.2025 12:08

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения:

  • В готовящемся к выпуску корректирующем обновлении KDE Plasma 6.3.6 по умолчанию для новых установок отключён механизм Adaptive Sync (VRR), адаптивно меняющий частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Режим отключён из-за большого числа проблем, возникающих из-за ошибок в графических драйверах. В обновлении также будет устранено аварийное завершение KWin, возникающие при отсоединении нескольких экранов, подключённых через KVM.
  • В кодовую базу, в которой началось формирование выпуска KDE Plasma 6.5, добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).
  • Значительно улучшен интерфейс виджета для заметок (Sticky Note). Добавлены такие возможности, как изменение размера, изменение цвета фона через контекстное меню и выставление прозрачного фона.
  • В настройках при попытке выставления в качестве глобального шрифта акцидентных шрифтов, имеющих метку "Display" в названии, теперь выводится предупреждение о том, что подобные шрифты не предназначены для отображения на цифровых дисплеях.

  • При первом вызове интерфейса выбора Emoji (Meta+".") реализовано скрытие страницы с недавно выбранными значками, так как она на данном этапе пустая.
  • В виджете управления сетевым соединением обеспечено постоянное отображение кнопки "Hotspot", даже если точку доступа в текущем состоянии создать невозможно. В подобной ситуации кнопка становится неактивной, а при подведении к ней курсора показывается подсказка с пояснением причины невозможности создать точку доступа.
  • В конфигураторе со страницы настройки эффектов рабочего стола удалены все отладочные эффекты, которые перенесены в окно с отладочными опциями KWin.
  • Улучшена навигация с использованием клавиатуры в виджете управления громкостью, на странице с настройками Flatpak и в окне управления обновлениями в Discover.
  • Значительно повышена производительность прокрутки при просмотре списка доступных обоев рабочих столов в конфигураторе.
  • В Qt 6.9.2 добавлены оптимизации, ускоряющие просмотр данных в табличном представлении (grid view) в KDE Plasma и приложениях на базе Qt Quick.
  • В KDE Frameworks 6.15 решена проблема с зависанием рабочего стола Plasma на время открытия в настройках диалога "Advanced Options". Улучшена клавиатурная навигация в конфигураторе и улучшена поддержка экранных ридеров.
  • В ветке Plasma 6.4 улучшен интерфейс виджета управления громкостью, в котором повышена наглядность при использовании нескольких устройств. Ускорен вызов окна управления буфером обмена комбинацией клавиш Meta+V.
  • В менеджере приложений Discover в результатах поиска больше не показываются обои и дополнения, если поиск не выполняется со страницы управления дополнениями.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/05/...)
  2. OpenNews: В KDE реализован интерфейс для калибровки HDR. Бета-выпуск KDE Plasma 6.4
  3. OpenNews: В KDE переработаны диалоги создания новых файлов и устранены крахи KWin
  4. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  5. OpenNews: В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63297-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:33, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Режим отключён из-за большого числа проблем, возникающих
    > из-за ошибок в графических драйверах

    Учитывая зоопарк и качество дров для видях на лине - удивительно что они вообще решили это включать по умолчанию.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:20, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Режим отключён из-за большого числа проблем, возникающих

    Кто то там жаловался, что KDE, внезапно потребляет 5Gb Озу, при анимированных обоях.

     
     
  • 3.15, ssr (??), 15:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При слайдшоу на обоях память начинает течь и утекает вся
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это так по-кдешному. Вместо того чтобы устранить проблему просто отключили функцию. Зато обои теперь меняют цвета в зависимости от времени суток.
     
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 15:46, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фигасе ты вася, разрабы кед по-твоему должны видеодрова починить?
     
  • 2.19, commiethebeastie (ok), 17:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там создаёт зоопарк ровно один вендор, у них и проблема.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:42, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные.

    Нескучно!

     
     
  • 2.3, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ННа том же яблоке весьма неплохо смотрится. Ощутимо оживляет рабочий стол
    Но переходов по времени там больше, чем только светло/темно

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:12, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Рехнулись уже со своими тёмными темами, ночным светом, теперь вот это вот.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:30, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Рехнулись уже со своими тёмными темами, ночным светом, теперь вот это вот.

    https://shorturl.at/1TIMp
    Не не рехнулись.
    Насамом деле это стримеры для хайпа так делают.
    Типа сфоткай типа крутой кодер.
    Четко. Пацаны вообще ребята.

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 14:19, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Размеры там хорошо подобраны. Хотя я бы всё, что меньше M, исключил (и то под сомнением).
     

  • 1.7, tm (?), 13:43, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    KDE по ненужности приближается к гугло-андроиду, где оформление приложений подстраивается под обои, что на пару с дизайнерами добавляет тем самым гемора разработчикам.

    А фичу может реализовать любой васян скриптами для любого DE.

     
     
  • 2.10, Аноним (4), 14:07, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А фичу может реализовать любой васян скриптами для любого DE.

    …и только васян и будет её реализовывать… а, это уже где-то было.

     

  • 1.8, BlackRot (ok), 13:48, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DE здорового человека.
     

  • 1.9, Lyrix (ok), 14:00, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, только недавно обновил мониторы с Adaptive Sync :(

    На старом дисплее в пятых Кедах тоже делал смену темы по времени через баш портянки, пока не узнал о существовании ddcutil и vdu_controls. Теперь просто меняю яркость и температуру из трея в самом мониторе. ;)

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:24, 24/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, 12yoexpert (ok), 14:49, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE

    давно тестировщики считают себя разработчиками?

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:15, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE
    > давно тестировщики считают себя разработчиками?

    Давно двенадцатилетние (к)эксперты опеннета считают QA - "тестировщиком"?
    А вообще - уныло-уныленько, старайся лучше!


     
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:47, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же легендарный здесь 12iqexpert по всему в мироздании одновременно.
     
     
  • 4.28, Аноним (22), 19:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же легендарный здесь 12iqexpert по всему в мироздании одновременно.

    Ничего легендарного в очередном, заурядном, любителе "троллинга тупостью" нет.
    Сколько таких "непризнанных гениев" тут уже было ...

     

  • 1.14, Аноним (14), 14:58, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже начал привыкать к этой розовой теме со скриншотов........
     
  • 1.18, Нанотехнологии (?), 16:20, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахахах...
    То есть мяу!
     
  • 1.20, Ydro (?), 17:23, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня. Какой толк если в тёмное время суток кто-то свет включит. Надо датчик освещённости или камеру задействовать или привязку к выключателю :)
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:31, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток.

    Пока не сделают рендер на ue5, с рейтрейсингом и данимаческим отвещением, меняющимся от времени суток, неинтересно.

    Шутка, но вот во второй хл прикольно сделали - в главном меню грузились отдельные локации, где что-то происходило, можно даже не играя в игру сидеть и залипать просто.

    Если на десктопе такое сделать, хотя бы на уровне графона и потребления ресурсов как в той же хл, вот это была бы прикольная фича. Хл2 даже кора дуба потянет(сам знаю, играл на таком сетапе, ибо мой первый пк)

     

  • 1.25, Аноним (25), 18:36, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В кодовую базу, в которой началось формирование выпуска KDE Plasma 6.5, добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).

    Бред. Лучше бы видеофайлы без звука класть на обои. Начало - 0 секунд после полуночи. Конец - одна секунда до полуночи. Позиция интерполируется, разумеется.

     

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