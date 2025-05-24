В KDE появилась привязка обоев ко времени суток и отключён по умолчанию Adaptive Sync

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|1.1, Аноним (-), 12:33, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Режим отключён из-за большого числа проблем, возникающих
> из-за ошибок в графических драйверах
Учитывая зоопарк и качество дров для видях на лине - удивительно что они вообще решили это включать по умолчанию.
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|2.5, Аноним (5), 13:20, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Режим отключён из-за большого числа проблем, возникающих
Кто то там жаловался, что KDE, внезапно потребляет 5Gb Озу, при анимированных обоях.
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|3.15, ssr (??), 15:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При слайдшоу на обоях память начинает течь и утекает вся
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|2.16, Аноним (16), 15:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это так по-кдешному. Вместо того чтобы устранить проблему просто отключили функцию. Зато обои теперь меняют цвета в зависимости от времени суток.
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|1.2, Аноним (2), 12:42, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные.
Нескучно!
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|2.3, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ННа том же яблоке весьма неплохо смотрится. Ощутимо оживляет рабочий стол
Но переходов по времени там больше, чем только светло/темно
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|1.4, Аноним (4), 13:12, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Рехнулись уже со своими тёмными темами, ночным светом, теперь вот это вот.
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|2.6, Аноним (5), 13:30, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Рехнулись уже со своими тёмными темами, ночным светом, теперь вот это вот.
https://shorturl.at/1TIMp
Не не рехнулись.
Насамом деле это стримеры для хайпа так делают.
Типа сфоткай типа крутой кодер.
Четко. Пацаны вообще ребята.
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|3.11, Аноним (4), 14:19, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Размеры там хорошо подобраны. Хотя я бы всё, что меньше M, исключил (и то под сомнением).
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|1.7, tm (?), 13:43, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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KDE по ненужности приближается к гугло-андроиду, где оформление приложений подстраивается под обои, что на пару с дизайнерами добавляет тем самым гемора разработчикам.
А фичу может реализовать любой васян скриптами для любого DE.
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|2.10, Аноним (4), 14:07, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А фичу может реализовать любой васян скриптами для любого DE.
…и только васян и будет её реализовывать… а, это уже где-то было.
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|1.9, Lyrix (ok), 14:00, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, только недавно обновил мониторы с Adaptive Sync :(
На старом дисплее в пятых Кедах тоже делал смену темы по времени через баш портянки, пока не узнал о существовании ddcutil и vdu_controls. Теперь просто меняю яркость и температуру из трея в самом мониторе. ;)
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|1.13, 12yoexpert (ok), 14:49, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE
давно тестировщики считают себя разработчиками?
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|2.22, Аноним (22), 18:15, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE
> давно тестировщики считают себя разработчиками?
Давно двенадцатилетние (к)эксперты опеннета считают QA - "тестировщиком"?
А вообще - уныло-уныленько, старайся лучше!
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|3.26, Аноним (26), 18:47, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же легендарный здесь 12iqexpert по всему в мироздании одновременно.
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|4.28, Аноним (22), 19:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же легендарный здесь 12iqexpert по всему в мироздании одновременно.
Ничего легендарного в очередном, заурядном, любителе "троллинга тупостью" нет.
Сколько таких "непризнанных гениев" тут уже было ...
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|1.20, Ydro (?), 17:23, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фигня. Какой толк если в тёмное время суток кто-то свет включит. Надо датчик освещённости или камеру задействовать или привязку к выключателю :)
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|1.21, Аноним (21), 17:31, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток.
Пока не сделают рендер на ue5, с рейтрейсингом и данимаческим отвещением, меняющимся от времени суток, неинтересно.
Шутка, но вот во второй хл прикольно сделали - в главном меню грузились отдельные локации, где что-то происходило, можно даже не играя в игру сидеть и залипать просто.
Если на десктопе такое сделать, хотя бы на уровне графона и потребления ресурсов как в той же хл, вот это была бы прикольная фича. Хл2 даже кора дуба потянет(сам знаю, играл на таком сетапе, ибо мой первый пк)
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|1.25, Аноним (25), 18:36, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В кодовую базу, в которой началось формирование выпуска KDE Plasma 6.5, добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).
Бред. Лучше бы видеофайлы без звука класть на обои. Начало - 0 секунд после полуночи. Конец - одна секунда до полуночи. Позиция интерполируется, разумеется.
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