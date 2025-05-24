В KDE появилась привязка обоев ко времени суток и отключён по умолчанию Adaptive Sync

>добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток.

Пока не сделают рендер на ue5, с рейтрейсингом и данимаческим отвещением, меняющимся от времени суток, неинтересно.

Шутка, но вот во второй хл прикольно сделали - в главном меню грузились отдельные локации, где что-то происходило, можно даже не играя в игру сидеть и залипать просто.

Если на десктопе такое сделать, хотя бы на уровне графона и потребления ресурсов как в той же хл, вот это была бы прикольная фича. Хл2 даже кора дуба потянет(сам знаю, играл на таком сетапе, ибо мой первый пк)

