В KDE реализован интерфейс для калибровки HDR. Бета-выпуск KDE Plasma 6.4

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Дополнительно объявлено о переходе ветки KDE Plasma 6.4 на стадию бета-тестирования и заморозке кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.4 намечен на 17 июня. Улучшения, принятые в KDE Plasma 6.4 на этой неделе до заморозки кодовой базы: В композитном менеджере KWin реализована возможность включения расширенного динамического диапазона яркости для экранов, не поддерживающих HDR, на которых HDR имитируется при помощи изменения яркости подсветки.

Добавлена настройка для ограничения максимальной глубины цвета

Реализован виджет для калибровки HDR.

Приложениям, использующим XWayland, предоставлена возможность управления клавиатурой и указателем мыши без вывода запросов подтверждение подобных операции. По умолчанию данная возможность отключена, так как она снижает уровень безопасности системы.

В приложении System Monitor модернизировано оформление обзорного режима. Добавлены индикатор нагрузки на GPU и диаграммы наличия свободного места на отдельных дисках.

В виджет управления громкостью добавлены текстовые заголовки для устройств ввода и вывода звука.

В виджет с корзиной добавлен индикатор выполнения операции очистки (вращающийся спинер).





Вывод уведомлений о недостаточном свободном дисковом пространстве реализован для всех разделов (за исключением разделов в режиме только для чтения и переполненных до монтирования), а не только для / и /home. Добавлена возможность настройки процента наполнения, при достижении которого начнёт выдаваться предупреждение.

Во встроенном RDP-сервере обеспечено запоминание предоставленных при авторизации полномочий, чтобы не выводить каждый раз запрос. Добавлена поддержка поступающих от RDP-клиентов событий горизонтальной прокрутки.

В KDE Frameworks 6.15 решены проблемы с производительностью, вызванные излишним вводом/выводом при показе миниатюр с содержимым каталога после наведения на него курсора на рабочем столе или в файловом менеджере Dolphin. В KDE Frameworks 6.14.1 устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению приложений KDE на базе QtQuick при прокрутке содержимого в дистрибутивах, включающих дополнительные сборочные ресурсы. Ранее добавленные изменения в KDE Plasma 6.4: В меню приложений Kickoff добавлены метки для недавно установленных программ.

Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.

В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.

В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. В системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.

В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.

Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.

В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.

В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.

На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.

В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.

Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.

Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы".

В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.

В апплет, управляющий медиапроигрывателем при помощи протокола MPRIS, добавлен переключатель скорости воспроизведения.

Добавлена поддержка прокрутки содержимого в Widget Explorer при помощи жеста "сдвиг одним пальцем" на сенсорном экране.

Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.

Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).

В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры.

Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.

В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.

Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.

Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, необходимого для корректной работы с буфером обмена (ранее использовался протокол wlr-data-control-unstable-v1).

Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.

Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.

Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения.

В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Wayland адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.

Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.

В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").

Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.

Повышена точность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.

Запрещено использование EncFS для создания новых хранилищ Plasma Vault (ранее созданные хранилища на базе EncFS продолжат работать). В качестве причины упоминается прекращение разработки EncFS и наличие уязвимостей в EncFS .

Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.

Значительно повышена производительность записи скринкастов с использованием видео в формате VP9 (применяется по умолчанию).

Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.

В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.

Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.

Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).

Набор тёмных курсоров переименован в "Breeze Dark".

Переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.

В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.

Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.

В интерфейсе редактирования элементов в буфере обмена обеспечена активация кнопки сохранения только после изменения текста.

В инструментарий для интеграции с браузерами добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.

Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).

На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа.

В виджете управления громкостью теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах).

В конфигураторе в разделе настройки горячих клавиш задействованы более понятные имена комбинаций клавиш в KWin и Plasma.

В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz).



