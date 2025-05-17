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В KDE реализован интерфейс для калибровки HDR. Бета-выпуск KDE Plasma 6.4

17.05.2025 09:23

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Дополнительно объявлено о переходе ветки KDE Plasma 6.4 на стадию бета-тестирования и заморозке кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.4 намечен на 17 июня.

Улучшения, принятые в KDE Plasma 6.4 на этой неделе до заморозки кодовой базы:

  • В композитном менеджере KWin реализована возможность включения расширенного динамического диапазона яркости для экранов, не поддерживающих HDR, на которых HDR имитируется при помощи изменения яркости подсветки.
  • Добавлена настройка для ограничения максимальной глубины цвета
  • Реализован виджет для калибровки HDR.
  • Приложениям, использующим XWayland, предоставлена возможность управления клавиатурой и указателем мыши без вывода запросов подтверждение подобных операции. По умолчанию данная возможность отключена, так как она снижает уровень безопасности системы.
  • В приложении System Monitor модернизировано оформление обзорного режима. Добавлены индикатор нагрузки на GPU и диаграммы наличия свободного места на отдельных дисках.
  • В виджет управления громкостью добавлены текстовые заголовки для устройств ввода и вывода звука.
  • В виджет с корзиной добавлен индикатор выполнения операции очистки (вращающийся спинер).

  • Вывод уведомлений о недостаточном свободном дисковом пространстве реализован для всех разделов (за исключением разделов в режиме только для чтения и переполненных до монтирования), а не только для / и /home. Добавлена возможность настройки процента наполнения, при достижении которого начнёт выдаваться предупреждение.
  • Во встроенном RDP-сервере обеспечено запоминание предоставленных при авторизации полномочий, чтобы не выводить каждый раз запрос. Добавлена поддержка поступающих от RDP-клиентов событий горизонтальной прокрутки.
  • В KDE Frameworks 6.15 решены проблемы с производительностью, вызванные излишним вводом/выводом при показе миниатюр с содержимым каталога после наведения на него курсора на рабочем столе или в файловом менеджере Dolphin. В KDE Frameworks 6.14.1 устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению приложений KDE на базе QtQuick при прокрутке содержимого в дистрибутивах, включающих дополнительные сборочные ресурсы.

Ранее добавленные изменения в KDE Plasma 6.4:

  • В меню приложений Kickoff добавлены метки для недавно установленных программ.
  • Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.
  • В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.
  • В конфигураторе улучшен интерфейс страницы настройки дисплея. В системах с одним экраном обеспечено скрытие области выбора раскладки экранов. В многомониторных конфигураций улучшено выделение текущего экрана и представление подсоединённых, но не активированных экранов.
  • В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.
  • Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
  • В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.
  • В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.
  • На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.
  • В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.
  • Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.
  • Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы".
  • В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.
  • В апплет, управляющий медиапроигрывателем при помощи протокола MPRIS, добавлен переключатель скорости воспроизведения.
  • Добавлена поддержка прокрутки содержимого в Widget Explorer при помощи жеста "сдвиг одним пальцем" на сенсорном экране.
  • Реализован график для наглядной оценки изменения скорости копирования файлов. График доступен на странице "Детали", на которую можно перейти из уведомления о копировании файла.
  • Добавлена настройка для принудительного отключения пиктограмм определённых приложений в системном лотке. Новая возможность может оказаться полезной, когда приложения не содержат внутренних настроек для прекращения показа индикаторов (например, Discord).
  • В KRunner улучшена группировка результатов поиска - действия, связанные с сеансом и загрузкой, теперь включены в приоритетный список, выводимый в первую очередь. Улучшена навигация в KRunner с использованием клавиатуры.
  • Оптимизирована эвристика центровки всплывающих окон виджетов, относительно экрана или панели.
  • В диалоге настройки панели визуализация макетов размещения панели теперь отражает фактическое положение панели на экране.
  • Добавлена поддержка использования для каждого виртуального рабочего стола своей мозаичной раскладки окон.
  • Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, необходимого для корректной работы с буфером обмена (ранее использовался протокол wlr-data-control-unstable-v1).
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола ext-idle-notify.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола fifo, позволяющего использовать FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. При помощи указанного протокола при выводе можно обойтись ожиданием завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-session-management. Изменение позволяет восстанавливать состояние окон прерванного сеанса в окружениях на основе протокола Wayland, например, в случае аварийного завершения композитного сервера или приложения.
  • В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Wayland адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.
  • Кодовая база kwin разделена на kwin_x11 и kwin_wayland.
  • В KWin добавлена возможность настройки продолжительности действия эффекта затухания рабочего стола ("Fade Desktop").
  • Добавлена поддержка HDR-видео в формате P010.
  • Повышена точность определения и показа виджетом Power & Battery информации о состоянии аккумуляторов Bluetooth-устройств.
  • Запрещено использование EncFS для создания новых хранилищ Plasma Vault (ранее созданные хранилища на базе EncFS продолжат работать). В качестве причины упоминается прекращение разработки EncFS и наличие уязвимостей в EncFS .
  • Добавлена поддержка xdg-портала Clipboard, предоставляющего доступ к буферу обмена для приложений, запускаемых в изолированных окружениях, например, поставляемых в формате Flatpak.
  • Значительно повышена производительность записи скринкастов с использованием видео в формате VP9 (применяется по умолчанию).
  • Обеспечено сохранение интерактивных кнопок в уведомлениях, показываемых во всплывающем окне с историей уведомлений.
  • В многомониторных конфигурациях часы и интерактивные элементы интерфейса на экранах блокировки и входа в систему теперь показываются только на одном активном экране и скрываются на остальных экранах, не имеющих фокуса ввода.
  • Реализована возможность переключения между окнами через сочетания клавиш Meta+Tab и Meta+Shift+Tab.
  • Для уведомлений реализована поддержка выбора типа звукового оповещения (например, при получении письма может воспроизводиться отдельный звук, характерный для прихода сообщения).
  • Набор тёмных курсоров переименован в "Breeze Dark".
  • Переработано окно регистрации приложениями клавиатурных комбинаций.
  • В диалог настройки действий при двойном клике мышью добавлена область для тестирования изменения перед его применением.
  • Предоставлена возможность запуска менеджера приложений Discover прямо из уведомлений о появлении обновлений.
  • В интерфейсе редактирования элементов в буфере обмена обеспечена активация кнопки сохранения только после изменения текста.
  • В инструментарий для интеграции с браузерами добавлена поддержка flatpak-пакетов с альтернативными браузерами на движках Chromium и Firefox, такими как LibreWolf и Ungoogled Chromium.
  • Повышена производительность при использовании режима ночной подсветки и при изменения яркости (в данных режимах наблюдалось снижение частоты кадров при отображении видео).
  • На экране блокировки системы добавлена возможность настройки таймаута показа приглашения входа.
  • В виджете управления громкостью теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах).
  • В конфигураторе в разделе настройки горячих клавиш задействованы более понятные имена комбинаций клавиш в KWin и Plasma.
  • В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/05/...)
  2. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  3. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63250-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BALLBREAKER (-), 10:17, 17/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее DE, но вот композитор mutter от гнома постабильнее в различных сценариях использования чем KWin, например в виртуальных машинах с 3d ускорением GVT-g в гноме работает без проблем, а Kwin с артефактами. Решается переключением на x11, но это не дела.
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 11:41, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем тебе виртуалка с линуксом, если у тебя уже линукс?
     
     
  • 3.18, Афроним (?), 12:21, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юниксвей. Одно приложение - один дистр.
     
  • 3.22, Америка (?), 12:34, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе правая рука, когда у тебя есть левая?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:44, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На случай, если левая устанет ;)
     
  • 2.9, Gostf (?), 11:47, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME - лучшая DE.
     
     
  • 3.21, Аноним (27), 12:33, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кому сложна.
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:49, 17/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:55, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Посмотрел скрины - какой же страх божий. Это не работа с программой, это какая-то каторга по щелканью бесконечных ползунков. Зачем?!
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:00, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не работа с программой, это какая-то каторга по щелканью бесконечных ползунков. Зачем?!

    А вот и первый любитель однокнопочный интерфейсов пожаловал!
    Простите, но кнопку "сделай круто" не завезли даже на эпл)))

     
  • 2.7, Xo (?), 11:06, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам дорога к гномам, спартанец!
     
  • 2.10, Gostf (?), 11:53, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    +1000. Куча настроек, а настроить нормально невозможно, в этом вся KDE. Да одно только расширение гнома "Dash to Panel" более продвинуто по настройкам чем все KDE вместе взятое.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:01, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наверное настройки чтобы прям вообще настроить.

    Что то для киберспорстменов.
    https://i.sstatic.net/wiPzRCQY.png
    https://kfocus.org/img/wf/mousecfg/mouse-008.webp?1657758481

    Подобное но в Mouse.
    Тоже удивился.

     
  • 2.23, Аноним (27), 12:36, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, это один из тех, кому сложна. Оставайтесь на GNOME, там вас не напрягают подстраивать под себя.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:56, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В приложении System Monitor модернизировано оформление

    Внезапно, но Monitor для elementary более информативный:
    https://github.com/elementary/monitor

     
     
  • 2.14, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:03, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вам нравится смотреть на пестрый график загрузки ЦП, то да. В остальном максимально неинформативный и неудобный монитор.
     

  • 1.12, Афроним (?), 12:00, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интел же вам вывалил формат для инфракрасного диапазона почему не прикрутили? Немедленно сделать, а то ультразвук не могу слушать нормально. Кеды сразу влетят.
     
  • 1.15, Gostf (?), 12:12, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Калибровка - это когда прикручиваешь калибратор к компу и начинаешь калибровать монитор специальным софтом. Все остальное - это профанация, а не калибровка.
     
  • 1.16, Афроним (?), 12:12, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот купят вместо видеокарты красный дереватив и вместо нормальной регулировки параметров цвета рабочего стола изобретают велосипед к моникам.Кстати, надеюсь хоть шаблоны предусмотрели? Существуют же на выбор эталонные изображения аж из несколько вариантов у достойного вендора. Все для любителей щелкать тумблерами на каждый чих.
     
  • 1.17, Афроним (?), 12:17, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайнеры. На катинке к новости кажется показан этот хдр. Он всегда такой мультяшно-анимэшный как будто в Крите слепили?
     
  • 1.19, BlackRot (ok), 12:25, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же я люблю KDE! Единственные кто что то делает полезное и нужное со своим софтом не то что гном vspatuй.
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:26, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE 3 был лучший, четвёрка туда-сюда, потом деградация.
     
     
  • 2.26, Аноним (27), 12:40, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Plasma где-то и падала, так в начальных версиях четвёрки. Потому, что она там только появилась.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:37, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ч И Р к О в, скрой обсуждения _по умолчанию_ , кому надо сами посмотрят. Мнение троллей не нужны.
     
     
  • 2.25, Афроним (?), 12:39, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем навалил здесь свой какамент?
     

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