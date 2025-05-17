В KDE реализован интерфейс для калибровки HDR. Бета-выпуск KDE Plasma 6.4

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|1.2, Аноним (2), 10:29, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшее DE, но вот композитор mutter от гнома постабильнее в различных сценариях использования чем KWin, например в виртуальных машинах с 3d ускорением GVT-g в гноме работает без проблем, а Kwin с артефактами. Решается переключением на x11, но это не дела.
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|1.5, Аноним (5), 10:55, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Посмотрел скрины - какой же страх божий. Это не работа с программой, это какая-то каторга по щелканью бесконечных ползунков. Зачем?!
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|2.6, Аноним (-), 11:00, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это не работа с программой, это какая-то каторга по щелканью бесконечных ползунков. Зачем?!
А вот и первый любитель однокнопочный интерфейсов пожаловал!
Простите, но кнопку "сделай круто" не завезли даже на эпл)))
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|2.10, Gostf (?), 11:53, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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+1000. Куча настроек, а настроить нормально невозможно, в этом вся KDE. Да одно только расширение гнома "Dash to Panel" более продвинуто по настройкам чем все KDE вместе взятое.
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|2.23, Аноним (27), 12:36, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, это один из тех, кому сложна. Оставайтесь на GNOME, там вас не напрягают подстраивать под себя.
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|1.12, Афроним (?), 12:00, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интел же вам вывалил формат для инфракрасного диапазона почему не прикрутили? Немедленно сделать, а то ультразвук не могу слушать нормально. Кеды сразу влетят.
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|1.15, Gostf (?), 12:12, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Калибровка - это когда прикручиваешь калибратор к компу и начинаешь калибровать монитор специальным софтом. Все остальное - это профанация, а не калибровка.
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|1.16, Афроним (?), 12:12, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот купят вместо видеокарты красный дереватив и вместо нормальной регулировки параметров цвета рабочего стола изобретают велосипед к моникам.Кстати, надеюсь хоть шаблоны предусмотрели? Существуют же на выбор эталонные изображения аж из несколько вариантов у достойного вендора. Все для любителей щелкать тумблерами на каждый чих.
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|1.17, Афроним (?), 12:17, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайнеры. На катинке к новости кажется показан этот хдр. Он всегда такой мультяшно-анимэшный как будто в Крите слепили?
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|1.19, BlackRot (ok), 12:25, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же я люблю KDE! Единственные кто что то делает полезное и нужное со своим софтом не то что гном vspatuй.
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|2.26, Аноним (27), 12:40, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Plasma где-то и падала, так в начальных версиях четвёрки. Потому, что она там только появилась.
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|1.24, Аноним (24), 12:37, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ч И Р к О в, скрой обсуждения _по умолчанию_ , кому надо сами посмотрят. Мнение троллей не нужны.
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