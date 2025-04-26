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В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс

26.04.2025 09:16

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Среди изменений, развиваемых для выпуска KDE Plasma 6.4:

  • Улучшена поддержка Wayland. В композитном менеджере KWin задействована стабильная версия Wayland-протокола ext-data-control, необходимого для корректной работы с буфером обмена (ранее использовался протокол wlr-data-control-unstable-v1). В окружении на базе Wayland добавлена возможность использования относительного позиционирования на графических планшетах, при котором позиция стилуса определяется относительно предыдущего положения, а не абсолютной позиции на поверхности планшета. Для работы с Wayland адаптирована возможность управления графическим курсором при помощи клавиатуры.
  • В меню приложений Kickoff добавлены метки для недавно установленных программ.
  • Добавлено предупреждение, выводимое при попытке обращения к микрофону из приложения, если микрофон переведён в настройках в беззвучный режим.
  • В KMenuEdit добавлена возможность настройки постоянного запуска выбранных приложений на дискретном GPU.
  • В конфигуратор добавлен новый раздел "Анимация", в который перенесены настройки анимированных эффектов. В секции "Десктоп-эффекты" оставлены общие эффекты, не связанные с визуализацией перехода из одного состояния в другое.
  • Изменена обработка уведомлений во время открытия приложений в полноэкранном режиме. Вместо игнорирования некритичных уведомлений при работе с полноэкранными программами теперь автоматически включается режим "не беспокоить". Отличия в том, что после выхода из полноэкранного режима будет показано предупреждение о наличии пропущенных уведомлений. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
  • В системном лотке теперь показывается информация о ненастроенном виджете с прогнозом погоды.
  • В диалоге настройки панели две отдельные кнопки в заголовке преобразованы в меню, что решило проблему с растяжением диалога на системах с локализацией из-за слишком длинных слов на кнопках.
  • На странице управления пользователями реализовано предупреждение, показываемое при попытке удаления пользователя с активным сеансом. При подтверждении подобной операции файлы такого пользователя не будут удалены.
  • В настройки системного лотка добавлено предупреждение, выводимое при попытке отключить сервис управления буфером обмена.
  • Модернизировано оформление диалогов для настройки виджетов часов, словаря, таймера и показа слайд-шоу из выбранных изображений.
  • Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы".
  • В Discover добавлена поддержка использования поисковой системы, указанной в системных настройках (раньше всегда использовался DuckDuckGo).
  • В виджет управления воспроизведением (Media Controller) добавлена поддержка комбинаций клавиш Ctrl+Tab и Alt+[number] для переключения между вкладками и источниками.
  • В Spectacle добавлена индикация обработки данных после завершения записи скринкаста (до этого создавалось ощущение зависания приложения).
  • Исправлена ошибка, из-за которой в глобальном меню временами показывалось меню не того приложения.
  • Устранено аварийное завершение KWin при отключении ноутбука от некоторых dock-станций.
  • Устранены аварийные завершения менеджера приложений Discover.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/04/...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
  3. OpenNews: В KDE реализована начальная поддержка восстановления сеансов на базе Wayland
  4. OpenNews: В KDE добавлена поддержка Wayland-протокола fifo и улучшена настройка дисплеев
  5. OpenNews: Для KDE разрабатывают новый менеджер входа для замены SDDM
  6. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63142-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Alladin (?), 09:50, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    - мы добавили расширение, чтобы у вас работал буфер обмена под wayland!
    - а у вас буфер обмена не работал под wayland?
    - да, но мы вам не скажем:)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:37, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но в отличии от иксов, проект Wayland живёт и развивается.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    А толку от такого развития если им до сих пор нельзя пользоваться? Это обычное очковтирательство.
     
     
  • 4.25, Ononim (?), 10:56, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если бы вы не сказали, то я бы и не знал, что им нельзя пользоваться. А то сижу на гноме с вейлендом уже лет семь и всё работает.
     
     
  • 5.56, arthi747 (ok), 12:17, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у них и зажигалки со второго раза зажигаются. Сижу на вяленом но не гном а в кедах и ничего не падает всё просто работает.
     
  • 4.33, iPony129412 (?), 11:15, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нельзя пользоваться

    Года три назад можно было согласиться.
    Но сейчас уже смешно.

     
  • 3.43, Аноним (43), 11:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А иксы работают, без глюков и вылетов, еще 10 лет развития и может быть...
     
  • 3.75, penetrator (?), 13:31, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    развивается - да
    живет - нет
     
  • 3.81, Аноним (81), 13:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и Иксы живут, пока Вяленд развивается.
     
  • 2.24, Ezhan (ok), 10:55, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вообще работал. Трудности перевода. Исходный текст:
    KWin has switched to using the stable version of the ext-data-control protocol. (Neal Gompa, link)
     
  • 2.71, ilyafedin (ok), 13:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это расширение для копирования без окна в фокусе
     
  • 2.73, Аноним (73), 13:28, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и до этого работал. Проблем в основном было две:
    1. Если ты пользуешься CopyQ, то он не всегда записывает в историю буфера обмена, часто только при открытии окна.
    2. Если ты закрываешь прогу, с которой скопировал, буфер может попросту очиститься.

    Не знаю, решит ли эти проблемы новое расширение, но посмотрим.

     

  • 1.3, Илья (??), 10:02, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень жду когда иксы выбросят
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем их выбрасывать, если их можно просто _не брать?_

    https://blog.vladzahorodnii.com/2025/03/13/kwin_x11-and-kwin_wayland-split/

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:07, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и прождёшь всю жизнь.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 10:42, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63123
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 10:48, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и здравый смысл удалили. Заодно они показали что сами являются главным разработчиком самой идеи вейленда. Хотя про это итак все знали.
     
     
  • 5.35, iPony129412 (?), 11:16, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и в KDE7 иксы выкинут.
    А пока в KDE6 явный приоритет на Wayland, то есть делается переписывается, если что с иксами ломается, то и ладно — легаси.
     
  • 5.37, iPony129412 (?), 11:19, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62725

    > Пользователям KDE рекомендовано попробовать перейти на использование сеанса на базе протокола Wayland, так как разработчики KDE практически прекратили тестирование сеанса на базе X11.

     
     
  • 6.61, Аноним (61), 12:52, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паритет по иксам заблокирован на уровне протокола. Так что будут либо страдать под XWayland, либо придётся форкать протокол. Впрочем, кдешники и так уже вылезли из протокола, а значит обеспечили себе кучу проблем в будущем.
     
  • 2.82, Аноним (81), 14:02, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выбрасывай, лично тебе ничто не мешает это сделать.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:10, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое же вырвиглазие, особенно первый скрин. Казалось бы, сделали розовую тему. Но верхняя панель, а также бордюры так и остались мерзотно-серого цвета. А скролл вообще еле заметен. Короче, совершенно не умеют ребята в UI.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:19, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ща набегут с «купите нормальный монитор».
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:22, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так KDE всегда был классическим примером интерфейса, который делают программисты, а не дизайнеры UI/UX. Стандарты дизайна до сих пор толком не описаны, каждый лепит, как видит. Консистентности почти нет — оттуда и ощущение хаоса.
     
     
  • 3.14, Альфарий (?), 10:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Лучше интерфейс программистами, чем приложения дизайнерами, как в Гноме.
     
     
  • 4.29, Аноним (12), 11:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там дизайнеры, то те, кого выгнали с эппла за профнепригодность, но скорее всего, такие же программисты, только с альтернативным видением прекрасного.
     
  • 4.83, Аноним (81), 14:07, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, ты сделал мой день! :))
     
  • 3.47, Аноним (47), 11:40, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kubuntu.org/news/kubuntu-25-04-plucky-puffin-released/
     
  • 3.58, Аноним (58), 12:38, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, кде3 имел отличный дизайн.
     
  • 2.16, нейм (?), 10:35, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело гномощель, да? Редкие огромные кнопки на пустых полях, дающие ощущение пространства, джабаскриптовые анимации, жрущие больше чем само де и великолепенейшее решение ux/ui задач от левопрогрессивных профессионалов через тотальное истребление этого самого ui и ux.
     
     
  • 3.30, Аноним (12), 11:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эскобар.flv
     
     
  • 4.39, нейм (?), 11:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению да.
    Но после приколов "вы не можете подключить два eth интерфейса одновременно" в гномощели - я понял если не все, то многое про этих вот.
     
  • 4.94, User (??), 15:24, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба хуже, ага. Место проклятое...
     
  • 2.18, Аноним (17), 10:40, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот даже если это и так (но это не так), KDE всё равно лучше чем гном!
     
     
  • 3.28, Ononim (?), 10:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я де говорю, у КДЕшников комплексы. Никто не говорил про гном ни слова (в смысле что он лучше). Говорили лишь,что UI у КДЕ такой себе. Но нет. И тут гнома припомнили.
     
     
  • 4.44, Хо (?), 11:34, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в политике, тут у нас друзья а вот тут у нас враги.
     
  • 4.70, Karl Richter (ok), 13:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный.
     
  • 4.78, Аноним (17), 13:47, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычное сравнение.

    Если у вас так подгорает, то это у вас серьезные комплексы.

     
  • 2.27, Ezhan (ok), 10:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они работают над редизайном. В обозримом будущем обещают.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:32, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где это написано? Хотелось бы начать отслеживать.
     
     
  • 4.74, Karl Richter (ok), 13:31, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то в неприоритетных целях развития.
     
  • 4.77, Ezhan (ok), 13:41, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вот написали и где-то я до того читал про это дело:
    https://discuss.kde.org/t/this-week-in-plasma-many-many-things-kde-blogs/33052
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:18, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держу в курсе - обожаю этот мерзотно-серый цвет в интерфейсе. Но согласен, розовый в нагрузку это такое себе, на любителя.
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:00, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > первый скрин. Казалось бы, сделали розовую тему. Но верхняя панель, а также бордюры так и остались мерзотно-серого цвета.

    Надо проверять... Но скорее всего там акцентный цвет серо-розовый (и скорее всего автоматически выбран на основе цвета обоины). А панель и Кикофф полупрозрачны, и имеют такой цвет из-за наложения полупрозрачнобелого на обоину... Так что никто не делал розовую тему. Ещё там можно включить, чтобы акцентный цвет влиял на основной фон и тогда серого, который тебя почему-то так бесит, вообще не будет.
    В любом случае, по-моему выглядит аккуратно, и наезд просто ради наезда. Ну, кроме скроллбара, который действительно теряется. Но если это критично, то это можно настроить.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:31, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поленился и проверил.
    Как и писал выше - никакая это не розовая тема.

    Просто светлая тема + полупрозрачная панель (акцентный цвет даже еще не поменял, он синий на этом скрине):
    https://i.postimg.cc/nrhdj1zX/Screenshot-20250426-121829.png

    Розовый берется из-за цвета обоины под меню. Специально черное окно терминала подставил, чтобы было видно.


    Здесь всё тоже самое, но отключена полупрозрачность панели:
    https://i.postimg.cc/1tHC3d9x/Screenshot-20250426-121854.png

    Здесь уже акцентный стоит "автоматический" (генерится на основе обоины) - как раз тот самый серо-розовый + включено о чем писал в посте выше - накладывание акцентного цвета на основной фон. Поэтому уже всё розовое:
    https://i.postimg.cc/LXRQRSFB/Screenshot-20250426-122157.png


     

  • 1.20, Аноним (21), 10:45, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если они уже релизятся с вейлендом, откуда тут улучшений на целый новый релиз?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:57, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во-первых новость обо всех улучшениях, а не только касательно вейланда
    во-вторых вейланд тоже меняется — нестабильное становится стабильным, вместо несуществующего появляется экспериментальное
    в-третьих, улучшения на целый новый релиз — это все подготавливаемые улучшения для будущего 6.4, о которых в блоге пишут с января-февраля
     

  • 1.26, windows10 (ok), 10:57, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вроде пилят, вроде развивается, вроде куча настроек - а пользоваться все так же невозможно, еще и жрет как не в себя.
     
     
  • 2.84, Аноним (81), 14:11, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шёл 2025, но на Pentium-3 всё ещё не хватало ОЗУ.
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:08, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайн KDE становится более округлым.
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 12:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много прямых линий, пора переходить на эллиптические.
     
  • 2.69, Анонз (-), 13:19, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE это вообще не про дизайн
     
     
  • 3.86, Аноним (81), 14:13, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE это про DE.
     

  • 1.32, Аноним (31), 11:13, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Между 3 и 4 снимками такая разница в построении UI, как будто это сделали два разных человека. Причём на 4 снимке гораздо лучше воспринимается, т.к. не перегружен полями (панелями). Неужели нельзя было сделать как на 4 снимке?
     
     
  • 2.64, Аноним (57), 13:02, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу Там и фреймворки разные На третьем окно сделанное на Qt Wi... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.34, Аноним (31), 11:16, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В KDE слишком много обрамлений.
     
     
  • 2.55, Аноним (54), 12:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это хорошо. Есть, где глазу зацепиться. И сразу понятно, где заканчивается одна структура и начинается другая.
     

  • 1.40, Аноним (41), 11:29, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шикарные нововведения, надеюсь в дебиан залететь успеет, ничем не могу пользоваться кроме кед, слишком удобное и кастомизируемое окружение, из коробки всё есть.
     
     
  • 2.45, Хо (?), 11:37, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне тоже понравился, с каждым обновлением работает стабильней.
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:51, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы"
    > Шикарные нововведения

    просто очешуенные) лет 10 ещё и догонят винду по виду (о софте я так вообще молчу)

     

  • 1.49, Krtek (?), 11:42, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда смотришь на KDE и Gnome, сразу осознаёшь причину популярности оконных менеджеров.
     
     
  • 2.66, Аноним (31), 13:08, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сидеть в оконном менеджере, но всё равно у тебя будут приложения завязанные на GTK/GNOME или Qt/Plasma. Так что чертыхаться всё равно будешь.
     
     
  • 3.95, Krtek (?), 15:39, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но то будут просто отдельные приложения, а не часть операционной системы. Была бы возможность, я бы вообще не касался ничего, что как-то связано с freedesktop.org
     

  • 1.52, Аноним на удалёнке (?), 11:54, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Любимая DE стала ещё лучше!
     
  • 1.62, corvuscor (ok), 12:57, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, по поводу улучшений для Wayland хотелось бы посмотреть.
    А то что на десктопе, что на ноуте приходится юзать X11, т.к. вейланд сеанс падает и глючит, и с правкой старых багов пачками вносят новые.
     
     
  • 2.67, Аноним (57), 13:13, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вейланд сеанс падает и глючит

    Никогда не пробовал в логи заглянуть? И хотя бы примерно понять, почему оно падает.
    У меня 6.3.4 и всё стабильно. При выходе 6.0 было прям адово, согласен.
    Начиная где-то с 6.2 большинство глюков и падений прекратилось.
    Осталась только проблема с krunner, который переставал запускаться (прилошлось его на софтварный рендер перевести, там какие-то проблемы на стороны Нвидии). И плазма периодически падала, но особого дискомфорта это не вызывало, ибо сама поднималась через 1-2 секунды. Сейчас и это ушло... либо же совсем редко происходит и я не замечаю.

     
  • 2.76, Аноним (76), 13:41, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland, они тут делают, он и нам и не нужОн этот ваш Wayland.
     

  • 1.80, Ilya Indigo (ok), 13:56, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядя на изменения, особенно управлять мышей с клавы, вспомнил оффтоп XP, там была интересная настройка, перемещать в диалогах курсор мыши на кнопку по умолчанию.
    Это где-нибудь в каких-нибудь DE реализовано?
     
     
  • 2.85, Аноним (12), 14:11, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оффтопе оно и по сию пору никуда не делось.
     

  • 1.87, Антон (??), 14:14, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже какое же все ужасное в этом кде. Я думал третий кде был не очень. Но что с ним делают дальше просто кошмар. И чем дальше тем хуже. Прям нлазатвытекают смотреть на все это
     
     
  • 2.91, Karl Richter (ok), 15:04, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то, что Windows 95.
     
     
  • 3.93, Аноним (93), 15:17, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем плох 95-й? Если говорить исключительно об UI то эту "основу" так и не смогли улучшить. Я всегда ориетируюсь на него настраивая свой lxqt+openbox. У гнома слишком много пустого места кде наоборот слишком перегружен.
     
     
  • 4.96, Аноним (76), 15:40, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем плох 95-й

    Если бы выпустили что то подобное Windows 95, или Linux, дистр ( но на стандартной базе типа Debian) , а не всякие там Puppy Pets,

    Но с новыми технологиями.
    Я бы перешел.

     
  • 2.92, Аноним (76), 15:11, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, видел Kde, когда оно было еще 3, но надобности небыло переходить, Windows, устраивала.
    И тут перешел на Linux, почти перед выходом KDE 6, та коорая 5, стабильная.
    Ну, думаю может 6, оптимизируют, а тут чем дальше тем больше не хочется переходить на KDE.
     

  • 1.88, Анон1110м (?), 14:16, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что меня поражало и поражает так это затаскивание GUI из мобилок и страниц сайтов в нормальные программы предназначенные для обычных компов. Вот зачем?
     

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