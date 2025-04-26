В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс

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|1.1, Alladin (?), 09:50, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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- мы добавили расширение, чтобы у вас работал буфер обмена под wayland!
- а у вас буфер обмена не работал под wayland?
- да, но мы вам не скажем:)
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|3.21, Аноним (21), 10:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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А толку от такого развития если им до сих пор нельзя пользоваться? Это обычное очковтирательство.
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|4.25, Ononim (?), 10:56, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если бы вы не сказали, то я бы и не знал, что им нельзя пользоваться. А то сижу на гноме с вейлендом уже лет семь и всё работает.
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|5.56, arthi747 (ok), 12:17, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у них и зажигалки со второго раза зажигаются. Сижу на вяленом но не гном а в кедах и ничего не падает всё просто работает.
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|3.43, Аноним (43), 11:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А иксы работают, без глюков и вылетов, еще 10 лет развития и может быть...
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|2.24, Ezhan (ok), 10:55, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вообще работал. Трудности перевода. Исходный текст:
KWin has switched to using the stable version of the ext-data-control protocol. (Neal Gompa, link)
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|2.73, Аноним (73), 13:28, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и до этого работал. Проблем в основном было две:
1. Если ты пользуешься CopyQ, то он не всегда записывает в историю буфера обмена, часто только при открытии окна.
2. Если ты закрываешь прогу, с которой скопировал, буфер может попросту очиститься.
Не знаю, решит ли эти проблемы новое расширение, но посмотрим.
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|4.23, Аноним (21), 10:48, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и здравый смысл удалили. Заодно они показали что сами являются главным разработчиком самой идеи вейленда. Хотя про это итак все знали.
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|5.35, iPony129412 (?), 11:16, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и в KDE7 иксы выкинут.
А пока в KDE6 явный приоритет на Wayland, то есть делается переписывается, если что с иксами ломается, то и ладно — легаси.
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|6.61, Аноним (61), 12:52, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паритет по иксам заблокирован на уровне протокола. Так что будут либо страдать под XWayland, либо придётся форкать протокол. Впрочем, кдешники и так уже вылезли из протокола, а значит обеспечили себе кучу проблем в будущем.
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|1.11, Аноним (11), 10:10, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое же вырвиглазие, особенно первый скрин. Казалось бы, сделали розовую тему. Но верхняя панель, а также бордюры так и остались мерзотно-серого цвета. А скролл вообще еле заметен. Короче, совершенно не умеют ребята в UI.
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|2.13, Аноним (13), 10:22, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так KDE всегда был классическим примером интерфейса, который делают программисты, а не дизайнеры UI/UX. Стандарты дизайна до сих пор толком не описаны, каждый лепит, как видит. Консистентности почти нет — оттуда и ощущение хаоса.
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|3.14, Альфарий (?), 10:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Лучше интерфейс программистами, чем приложения дизайнерами, как в Гноме.
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|4.29, Аноним (12), 11:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если там дизайнеры, то те, кого выгнали с эппла за профнепригодность, но скорее всего, такие же программисты, только с альтернативным видением прекрасного.
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|2.16, нейм (?), 10:35, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело гномощель, да? Редкие огромные кнопки на пустых полях, дающие ощущение пространства, джабаскриптовые анимации, жрущие больше чем само де и великолепенейшее решение ux/ui задач от левопрогрессивных профессионалов через тотальное истребление этого самого ui и ux.
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|4.39, нейм (?), 11:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению да.
Но после приколов "вы не можете подключить два eth интерфейса одновременно" в гномощели - я понял если не все, то многое про этих вот.
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|2.18, Аноним (17), 10:40, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только вот даже если это и так (но это не так), KDE всё равно лучше чем гном!
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|3.28, Ononim (?), 10:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я де говорю, у КДЕшников комплексы. Никто не говорил про гном ни слова (в смысле что он лучше). Говорили лишь,что UI у КДЕ такой себе. Но нет. И тут гнома припомнили.
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|4.44, Хо (?), 11:34, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как в политике, тут у нас друзья а вот тут у нас враги.
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|4.78, Аноним (17), 13:47, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычное сравнение.
Если у вас так подгорает, то это у вас серьезные комплексы.
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|2.36, Аноним (36), 11:18, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Держу в курсе - обожаю этот мерзотно-серый цвет в интерфейсе. Но согласен, розовый в нагрузку это такое себе, на любителя.
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|2.54, Аноним (54), 12:00, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> первый скрин. Казалось бы, сделали розовую тему. Но верхняя панель, а также бордюры так и остались мерзотно-серого цвета.
Надо проверять... Но скорее всего там акцентный цвет серо-розовый (и скорее всего автоматически выбран на основе цвета обоины). А панель и Кикофф полупрозрачны, и имеют такой цвет из-за наложения полупрозрачнобелого на обоину... Так что никто не делал розовую тему. Ещё там можно включить, чтобы акцентный цвет влиял на основной фон и тогда серого, который тебя почему-то так бесит, вообще не будет.
В любом случае, по-моему выглядит аккуратно, и наезд просто ради наезда. Ну, кроме скроллбара, который действительно теряется. Но если это критично, то это можно настроить.
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|1.20, Аноним (21), 10:45, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если они уже релизятся с вейлендом, откуда тут улучшений на целый новый релиз?
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|2.53, Аноним (53), 11:57, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во-первых новость обо всех улучшениях, а не только касательно вейланда
во-вторых вейланд тоже меняется — нестабильное становится стабильным, вместо несуществующего появляется экспериментальное
в-третьих, улучшения на целый новый релиз — это все подготавливаемые улучшения для будущего 6.4, о которых в блоге пишут с января-февраля
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|1.26, windows10 (ok), 10:57, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вроде пилят, вроде развивается, вроде куча настроек - а пользоваться все так же невозможно, еще и жрет как не в себя.
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|1.32, Аноним (31), 11:13, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Между 3 и 4 снимками такая разница в построении UI, как будто это сделали два разных человека. Причём на 4 снимке гораздо лучше воспринимается, т.к. не перегружен полями (панелями). Неужели нельзя было сделать как на 4 снимке?
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|2.64, Аноним (57), 13:02, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе больше скажу Там и фреймворки разные На третьем окно сделанное на Qt Wi... большой текст свёрнут, показать
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|2.55, Аноним (54), 12:06, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это хорошо. Есть, где глазу зацепиться. И сразу понятно, где заканчивается одна структура и начинается другая.
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|1.40, Аноним (41), 11:29, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шикарные нововведения, надеюсь в дебиан залететь успеет, ничем не могу пользоваться кроме кед, слишком удобное и кастомизируемое окружение, из коробки всё есть.
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|2.45, Хо (?), 11:37, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне тоже понравился, с каждым обновлением работает стабильней.
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|2.60, Аноним (60), 12:51, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Увеличен отступ между кнопками "Настроить" и "Закрепить" в окне виджета "Цифровые часы"
> Шикарные нововведения
просто очешуенные) лет 10 ещё и догонят винду по виду (о софте я так вообще молчу)
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|1.49, Krtek (?), 11:42, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда смотришь на KDE и Gnome, сразу осознаёшь причину популярности оконных менеджеров.
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|2.66, Аноним (31), 13:08, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно сидеть в оконном менеджере, но всё равно у тебя будут приложения завязанные на GTK/GNOME или Qt/Plasma. Так что чертыхаться всё равно будешь.
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|3.95, Krtek (?), 15:39, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но то будут просто отдельные приложения, а не часть операционной системы. Была бы возможность, я бы вообще не касался ничего, что как-то связано с freedesktop.org
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|1.62, corvuscor (ok), 12:57, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, по поводу улучшений для Wayland хотелось бы посмотреть.
А то что на десктопе, что на ноуте приходится юзать X11, т.к. вейланд сеанс падает и глючит, и с правкой старых багов пачками вносят новые.
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|2.67, Аноним (57), 13:13, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вейланд сеанс падает и глючит
Никогда не пробовал в логи заглянуть? И хотя бы примерно понять, почему оно падает.
У меня 6.3.4 и всё стабильно. При выходе 6.0 было прям адово, согласен.
Начиная где-то с 6.2 большинство глюков и падений прекратилось.
Осталась только проблема с krunner, который переставал запускаться (прилошлось его на софтварный рендер перевести, там какие-то проблемы на стороны Нвидии). И плазма периодически падала, но особого дискомфорта это не вызывало, ибо сама поднималась через 1-2 секунды. Сейчас и это ушло... либо же совсем редко происходит и я не замечаю.
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|1.80, Ilya Indigo (ok), 13:56, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глядя на изменения, особенно управлять мышей с клавы, вспомнил оффтоп XP, там была интересная настройка, перемещать в диалогах курсор мыши на кнопку по умолчанию.
Это где-нибудь в каких-нибудь DE реализовано?
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|1.87, Антон (??), 14:14, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боже какое же все ужасное в этом кде. Я думал третий кде был не очень. Но что с ним делают дальше просто кошмар. И чем дальше тем хуже. Прям нлазатвытекают смотреть на все это
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|3.93, Аноним (93), 15:17, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем плох 95-й? Если говорить исключительно об UI то эту "основу" так и не смогли улучшить. Я всегда ориетируюсь на него настраивая свой lxqt+openbox. У гнома слишком много пустого места кде наоборот слишком перегружен.
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|4.96, Аноним (76), 15:40, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем плох 95-й
Если бы выпустили что то подобное Windows 95, или Linux, дистр ( но на стандартной базе типа Debian) , а не всякие там Puppy Pets,
Но с новыми технологиями.
Я бы перешел.
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|2.92, Аноним (76), 15:11, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, видел Kde, когда оно было еще 3, но надобности небыло переходить, Windows, устраивала.
И тут перешел на Linux, почти перед выходом KDE 6, та коорая 5, стабильная.
Ну, думаю может 6, оптимизируют, а тут чем дальше тем больше не хочется переходить на KDE.
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|1.88, Анон1110м (?), 14:16, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что меня поражало и поражает так это затаскивание GUI из мобилок и страниц сайтов в нормальные программы предназначенные для обычных компов. Вот зачем?
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