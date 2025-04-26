В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс

Просто светлая тема + полупрозрачная панель (акцентный цвет даже еще не поменял, он синий на этом скрине):

https://i.postimg.cc/nrhdj1zX/Screenshot-20250426-121829.png

Розовый берется из-за цвета обоины под меню. Специально черное окно терминала подставил, чтобы было видно.



Здесь всё тоже самое, но отключена полупрозрачность панели:

https://i.postimg.cc/1tHC3d9x/Screenshot-20250426-121854.png

Здесь уже акцентный стоит "автоматический" (генерится на основе обоины) - как раз тот самый серо-розовый + включено о чем писал в посте выше - накладывание акцентного цвета на основной фон. Поэтому уже всё розовое:

https://i.postimg.cc/LXRQRSFB/Screenshot-20250426-122157.png



