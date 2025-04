В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:37, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Но в отличии от иксов, проект Wayland живёт и развивается.

3.21 , Аноним ( 21 ), 10:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –14 + / – А толку от такого развития если им до сих пор нельзя пользоваться? Это обычное очковтирательство.

4.25 , Ononim ( ? ), 10:56, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Если бы вы не сказали, то я бы и не знал, что им нельзя пользоваться. А то сижу на гноме с вейлендом уже лет семь и всё работает.

5.56 , arthi747 ( ok ), 12:17, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А у них и зажигалки со второго раза зажигаются. Сижу на вяленом но не гном а в кедах и ничего не падает всё просто работает.

4.33 , iPony129412 ( ? ), 11:15, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нельзя пользоваться Года три назад можно было согласиться.

Но сейчас уже смешно.

3.43 , Аноним ( 43 ), 11:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А иксы работают, без глюков и вылетов, еще 10 лет развития и может быть...

3.75 , penetrator ( ? ), 13:31, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – развивается - да

живет - нет

3.81 , Аноним ( 81 ), 13:59, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и Иксы живут, пока Вяленд развивается.

2.24 , Ezhan ( ok ), 10:55, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Вообще работал. Трудности перевода. Исходный текст:

KWin has switched to using the stable version of the ext-data-control protocol. (Neal Gompa, link)

2.71 , ilyafedin ( ok ), 13:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это расширение для копирования без окна в фокусе

2.73 , Аноним ( 73 ), 13:28, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он и до этого работал. Проблем в основном было две:

1. Если ты пользуешься CopyQ, то он не всегда записывает в историю буфера обмена, часто только при открытии окна.

2. Если ты закрываешь прогу, с которой скопировал, буфер может попросту очиститься. Не знаю, решит ли эти проблемы новое расширение, но посмотрим.