В KDE переработаны диалоги создания новых файлов и устранены крахи KWin

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|4.17, ilyafedin (ok), 12:03, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XFCE работает всегда ! И на FreeBSD тоже !
> https://freebsd.org
Эм, я спрашивал не это. Вопрос был, блокирует ли Xfce спящий режим при передач файлов, а не где он работает. Я такой функциональности нигде не видел, странно писать "не прошло и десяти лет", если больше никто вообще не запилил.
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|5.24, Roman Dyaba (ok), 12:23, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В XFCE у меня нет пакетов XFCE менеджер питания и XFCE хранитель экрана, я пользуюсь xscreensaver, а он в свою очередь, компьютер спать не кладёт, а только дисплей.
Почти всё остальное в ручном режиме. А компьютер у меня включен всегда. Ясно и по-русски.
https://www.jwz.org/xscreensaver/
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|6.27, ilyafedin (ok), 12:30, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В XFCE у меня нет пакетов XFCE менеджер питания и XFCE хранитель
> экрана, я пользуюсь xscreensaver, а он в свою очередь, компьютер спать
> не кладёт, а только дисплей.
> Почти всё остальное в ручном режиме. А компьютер у меня включен всегда.
> Ясно и по-русски.
> https://www.jwz.org/xscreensaver/
Что ж, видимо XFCE десять лет будет мало!
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|2.29, test (??), 12:33, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие еще 10 лет? Федора только в 42 включила его в свой стол, теперь они все крахи исправят.
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|1.11, commiethebeastie (ok), 11:52, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz).
Но зачем?
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|1.22, Аноним (22), 12:11, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять индикатор плея\паузы засунули туда, где ему не место... То в таскс его запихнули и приходится его в коде отрубать... Еще очередное безумие теперь в виджете громкости
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|1.25, Аноним (26), 12:28, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И где все эти настройки пиктограммы папки будет хранится? Опять будут замусоривать папки ненужными скрытыми файлами?
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|1.28, BlackRot (ok), 12:31, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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собственная пиктограмма каталогу - давно ждал. только вот вчера снова об этом подумал)
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