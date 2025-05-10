В KDE переработаны диалоги создания новых файлов и устранены крахи KWin

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Разработка ветки KDE Plasma 6.4, релиз которой намечен на 17 июня, переведена на стадию мягкой заморозки, при которой ограничен приём изменений с реализацией новых возможностей. Среди недавних изменений в KDE Frameworks 6.16: Переработано оформление типовых диалогов "New File" и "New Folder", применяемых в Dolphin, на рабочем столе и в различных приложениях. Добавлена возможность назначения собственной пиктограммы каталогу.

Добавлена защита от прерывания передачи файлов переходом в спящий режим, который теперь блокируется до завершения операции.

Переработан механизм отрисовки пиктограмм фреймворком Kirigami в приложениях KDE Plasma и QtQuick, что позволило избавиться от некоторых проблем с выделением в системах с тёмным режимом оформления.

Улучшено отображение миниатюр для файлов на внешних серверах, запрашиваемых через URL. Улучшения в KDE Plasma 6.4: В виджете управления громкостью теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах).

В конфигураторе в разделе настройки горячих клавиш задействованы более понятные имена комбинаций клавиш в KWin и Plasma.

В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz). В KWin устранено зависание при воспроизведении видео с YouTube в Firefox в полноэкранном режиме. Исправлены аварийные завершения, возникавшие при отключении dock-станций с интерфейсом Thunderbolt или при попытке отрисовки недекорированных окон. Улучшено взаимодействие с приложениями, используя стилус на графическом планшете.



