The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В KDE переработаны диалоги создания новых файлов и устранены крахи KWin

10.05.2025 10:59

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Разработка ветки KDE Plasma 6.4, релиз которой намечен на 17 июня, переведена на стадию мягкой заморозки, при которой ограничен приём изменений с реализацией новых возможностей.

Среди недавних изменений в KDE Frameworks 6.16:

  • Переработано оформление типовых диалогов "New File" и "New Folder", применяемых в Dolphin, на рабочем столе и в различных приложениях. Добавлена возможность назначения собственной пиктограммы каталогу.
  • Добавлена защита от прерывания передачи файлов переходом в спящий режим, который теперь блокируется до завершения операции.
  • Переработан механизм отрисовки пиктограмм фреймворком Kirigami в приложениях KDE Plasma и QtQuick, что позволило избавиться от некоторых проблем с выделением в системах с тёмным режимом оформления.
  • Улучшено отображение миниатюр для файлов на внешних серверах, запрашиваемых через URL.

Улучшения в KDE Plasma 6.4:

  • В виджете управления громкостью теперь показывается название контента, воспроизводимого в приложениях, выставляющих подобные метаданные (например, в браузерах).
  • В конфигураторе в разделе настройки горячих клавиш задействованы более понятные имена комбинаций клавиш в KWin и Plasma.
  • В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz).

В KWin устранено зависание при воспроизведении видео с YouTube в Firefox в полноэкранном режиме. Исправлены аварийные завершения, возникавшие при отключении dock-станций с интерфейсом Thunderbolt или при попытке отрисовки недекорированных окон. Улучшено взаимодействие с приложениями, используя стилус на графическом планшете.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/05/...)
  2. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.4, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.04, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63213-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 10/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +6 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:42, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Самое лучшее DE, спасибо ребятам за их старания❤️
     
  • 1.7, Roman Dyaba (ok), 11:44, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Добавлена защита от прерывания передачи файлов переходом в спящий режим, который теперь блокируется до завершения операции."

    Не прошло и десять лет !
    Я теперь вообще очень сильно сомневаюсь в адекватности разработчиков KDE !

    Качаю сегодня коллекцию Zenwalk, Вы не поверите! Для i486 архитектуры !
    Ну и новый Zenwalk amd64 (x86_64) тоже есть.
    https://slackware.uk/zenwalk/

    А мой рабочий стол по прежнему XFCE, с темой Qinx от 2000-го года на Slackware 64-bit (-current).
    https://us.slackware.nl/slackware/slackware64-current-iso/
    https://us.slackware.nl/slackware-live/slackware64-current-live/

     
     
  • 2.9, ilyafedin (ok), 11:50, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Xfce типа блокирует?
     
     
  • 3.15, Roman Dyaba (ok), 12:01, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XFCE работает всегда ! И на FreeBSD тоже !
    https://freebsd.org
     
     
  • 4.17, ilyafedin (ok), 12:03, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XFCE работает всегда ! И на FreeBSD тоже !
    > https://freebsd.org

    Эм, я спрашивал не это. Вопрос был, блокирует ли Xfce спящий режим при передач файлов, а не где он работает. Я такой функциональности нигде не видел, странно писать "не прошло и десяти лет", если больше никто вообще не запилил.

     
     
  • 5.24, Roman Dyaba (ok), 12:23, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В XFCE у меня нет пакетов XFCE менеджер питания и XFCE хранитель экрана, я пользуюсь xscreensaver, а он в свою очередь, компьютер спать не кладёт, а только дисплей.
    Почти всё остальное в ручном режиме. А компьютер у меня включен всегда. Ясно и по-русски.
    https://www.jwz.org/xscreensaver/
     
     
  • 6.27, ilyafedin (ok), 12:30, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В XFCE у меня нет пакетов XFCE менеджер питания и XFCE хранитель
    > экрана, я пользуюсь xscreensaver, а он в свою очередь, компьютер спать
    > не кладёт, а только дисплей.
    > Почти всё остальное в ручном режиме. А компьютер у меня включен всегда.
    > Ясно и по-русски.
    > https://www.jwz.org/xscreensaver/

    Что ж, видимо XFCE десять лет будет мало!

     
  • 4.19, Аноним (19), 12:06, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity TDE тоже работает на FreeBSD даже на illuumos.
     
     
  • 5.23, Roman Dyaba (ok), 12:14, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне больше нравится FreeBSD + Slim login + XFCE + xfwm-themes => Qinx
    Ну или то же самое в Slackware Linux
    https://xfce.org/
     
  • 2.29, test (??), 12:33, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие еще 10 лет? Федора только в 42 включила его в свой стол, теперь они все крахи исправят.
     

  • 1.11, commiethebeastie (ok), 11:52, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В конфигураторе на странице с параметрами дисплея обеспечено отображение нецелых значений обновления экрана (например, 59.94Hz).

    Но зачем?

     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 12:00, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы распугать всех домохозяек
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:28, 10/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:58, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например может быть выбор между 59.01 и 59.99 Гц
     

  • 1.20, Roman Dyaba (ok), 12:08, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раздачи ipv6 по-прежнему нет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:11, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять индикатор плея\паузы засунули туда, где ему не место... То в таскс его запихнули и приходится его в коде отрубать... Еще очередное безумие теперь в виджете громкости
     
     
  • 2.31, YetAnotherOnanym (ok), 12:41, 10/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наташа_Ростова_гусары_и_лишняя_свечка.txt
     

  • 1.25, Аноним (26), 12:28, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И где все эти настройки пиктограммы папки будет хранится? Опять будут замусоривать папки ненужными скрытыми файлами?
     
  • 1.28, BlackRot (ok), 12:31, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    собственная пиктограмма каталогу - давно ждал. только вот вчера снова об этом подумал)
     
  • 1.30, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 10/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > устранены крахи

    Да ладно?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру