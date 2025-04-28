Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.4, продолжающего развитие KDE 3.5

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|2.126, Аноним (126), 15:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше бы перешли на версионность год.месяц, чтобы знать какой свежести выпуск.
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|2.290, Аноним (290), 20:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему то все пользуются последними ОС! Потому что люди не хотят быть луддитами и не когда ими не будут!
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|3.297, Аноним (297), 21:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему то все пользуются последними ОС!
Потому что старые не поддерживаются производителем.
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|2.14, Аноним (14), 13:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это DE на древнем тулките, смысла в этом DE нет. Хотя, человек 100 со всего Света может и пользуются этим, и поэтому авторы продолжают пилить это...
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|3.74, Аноним (74), 13:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Любой дистрибутив это сборная солянка, с Firefox, Thunderbitd, Libre Office на каких туллкитах?
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|4.89, Аноним (14), 14:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Из старья в дистрах только GTK2. И то - приложений, его использующих, всего несколько осталось в дистрах. Заброшенный разрабами hexchat например.
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|3.111, Аноним (2), 14:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Это DE на древнем тулките
Я тебя может удивлю, но виджеты в Qt застряли на 4-й версии. Так что по степени они древности они почти ровесники.
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|4.124, Аноним (124), 15:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> виджеты в Qt застряли
да... а qml это какое-то недоразумение, вот так и живем...
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|3.116, _kp (ok), 14:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для небольших экранов на всяких Распберри - лучше и нет.
А на слабых железках ускорение видео все равно бутафорское, там лишь бы всё в экран влазило и настраивалось попроще.
А, и кстати, и шрифты не мыльные.
Определённо, ниша применения есть.
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|4.146, Аноним (14), 15:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это старьё без вяляного и highdpi. И даром не нужно, когда есть куча альтернатив.
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|5.155, Аноним (124), 15:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вяляного и highdpi
внезапно для сабжа это не нужно... прикинь?
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|6.158, Аноним (14), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>внезапно для сабжа это не нужно... прикинь?
Именно поэтому сабжем пользуются 1.5 землекопа.
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|7.227, Аноним (124), 18:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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посмотрел статистику только по одному из дистров с TDE (q4os, стабильная версия) - только с одного sourceforge 2700 скачиваний...
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|6.298, olelukoie (ok), 22:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно сабж не соберется на современном дистре, если из него выкинут иксы и оставят только вяленого. И что разрабы сабжа будут делать? У них хватит сил и прочих ресурсов для быстрой реализации его поддержки?
|
|1.3, Аноним (1), 13:02, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Возможно это останется единственным окружением нормально работающим с иксами.
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|3.8, Аноним (8), 13:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо представлять, что корпоратами задоначено не совершенствование Linux, а ее развал. Впрочем, GhostBSD полностью устраивает.
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|2.6, Аноним (8), 13:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Xfce еще.
А вообще фрагментация графики для Linux вызывает озабоченность.
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|3.10, НяшМяш (ok), 13:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фрагментация у владельцев коры дуба в голове. Все давно уже перешли или усиленно пилят вяленого, а иксы останутся в виде xwayland пережитка.
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|4.25, Аноним (124), 13:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> усиленно пилят
Пилите, Шура, пилите (с)
Результат пока скорее как у Балаганова :)
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|4.38, Аноним (74), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помимо этого вашего линукса ещё есть BSD FreeBSD и illumos Openindiana.
Раньше в теории на FreeBSD, illumos работают иксы и соответственно работала любая среда.
Сейчас получится либо портировать Wayland на FreeBSD, illumos либо оставаться без сред.
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|4.47, Аноним (47), 13:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> перешли или усиленно пилят вяленого,
Пилят, скорее - выделяемые средства-донаты-зряплату.
Правда, нередко (привет гнумофундейшену-гткшникам) - из под макоси-вендочки.
Там, у основных разрабов, вейланд уже совсвем-совсем готов, а "допил" для применения на реальном железе предоставляется лохам^W фанатам^W разрабам-за-донаты-или-спасибо типа кед или xfce ...
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|3.207, Sunderland93 (ok), 17:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Xfce уже во всю на Wayland переходит. Да медленно, но переходит. А учитывая как долго они что-то делают и выпускают релизы - им будет проще дропнуть то, что уже толком не поддерживается в апстриме. То есть иксы.
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|3.218, Аноним (-), 18:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Xfce еще.
Кто не вкурсе. XFCE взял курс на медленный переход на Wayland. Композитор они будут пилить на основе библиотек wlroots.
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|4.225, Аноним (124), 18:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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через 5 лет допилят, тогда и поговорим.
а пока там не лучше чем у LXQt - половина того что было в иксах в вяленном не работает
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|1.7, Аноним (7), 13:05, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему оно все такое уродливое?
Как будто скрины из 2000х с шкурками для винампа.
Последний скрин вообще шикарный - сделали что-то вроде выступа как на бумажных картотеках, но кнопочки туда не влезли))
И ведь находятся особи, которым нравится такое...
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|2.11, Аноним (11), 13:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оно и создано для некрофилов, которые любят этот дизайн из 2000-х
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|3.40, Аноним (74), 13:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Этот дизайн самый дизайнерскиий дизайн из всех дизайнов. Все остальные дизайны просто завидуют.
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|4.223, Дизайнер (-), 18:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, дизайн красивый (честно, не сарказм). Вот только надо жить в сегодняшнем дне. А сегодня такой дизайн не в тренде. Модным быть, означает жить в ногу со временем.
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|5.238, Аноним (238), 18:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Модным быть, означает жить в ногу со временем.
Зачем мне быть модныи? Я что подросток?
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|2.113, Аноним (2), 14:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>такое уродливое
Зато без сантиметровых отступов и легко настраивается. В отличие от.
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|2.117, _kp (ok), 14:52, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уродливость на совести предоставивших скрины. А настраиваемые темы там есть, в том числе онлайн каталог, и настраивается штатными средствами, через стоковое меню.
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|2.139, Анон1110м (?), 15:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стандартное оформление (первая картинка) нормальное. Дальше пошло такое себе, но никто не запрещает менять заголовки окон, тему и прочее.
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|1.13, Аноним (14), 13:12, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ребята, да пользоваться этим же - моветон! LXQt хоть и куцый, но намного лучше в плане дизайна, чем это наляпистое непонятно что. Кстати, почему до сих пор нет этого опуса в официальных репозиториях дебиана? А подключать репы сторонние от разрабов смысла нет - там запросто могут быть бэкдоры от авторов!
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|6.107, Аноним (94), 14:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работоспособностью в течении десятилетий. Кто ещё? KDE - вечный предрелиз, гном - ломается каждый новый релиз...
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|7.145, Аноним (124), 15:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дык у TDE также "Работоспособностью в течении десятилетий" получается если от 3-тих кед считать...
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|5.108, Аноним (14), 14:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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xfce была отличной версии 4.12. Всё что дальше - тормознутое по делие на грузном GTK3 без всяких перспектив.
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|6.110, Аноним (94), 14:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особо разницы не ощущаю при прочих равных. Жирнеет, конечно, но меньше чем всё остальное. Попробуй Плазму 5 или 6 запустить на hdd, поймешь, что эта вся их оптимизация - фуфел!
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|3.22, Аноним (14), 13:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, конечно можно. Но такого количества ненужных свистопрделок как в Trinity, даже в свежих кедах нет.
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|4.42, Аноним (124), 13:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну тут такое - нищета настроек LXQt или перделки TDE.
только перделками пользоваться не заставляют
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|5.59, Аноним (14), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К пирделкам Trinity, можно добавить ещё кучу CVE, из-за древнего тулкита.
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|7.81, Аноним (14), 14:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну оно написано на плюсах. tqt3 - форк которым никто не пользуется и не смотрит, а значит там может быть очень много CVE.
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|3.48, Аноним (74), 13:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>проще на IceWM сменить
Тогда уже на Equinox Desktop Environment (EDE), полноценную среду рабочего стола.
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|5.68, Аноним (74), 13:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она от этого перестала работать?
Какой смысл обновления ради обновлений?
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|6.78, Аноним (14), 13:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно не будет работать. Очень часто софт написаный для сборки в древних gcc, не будет собираться свежим gcc. Это как минимум.
Ну и к чему прибито там монтирование флэшки и прочее никто не в курсе.
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|4.69, Аноним (124), 13:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IceWM можно реально пользоваться, а EDE только для скриншотов подходит
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|2.23, 567 (?), 13:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но намного лучше в плане дизайна
А ты не думал, что некоторым людям дизайн абсолютно не важен, а тем кому важен пользуются макосью
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|3.32, Аноним (127), 13:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть люди, которым вкус не важен, лишь бы необходимые аминокислоты, белки и углеводы в желудок поступали.
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|4.37, Аноним (124), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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обычно это же всякие модные нетакусики - то тараканов едят, то зож какой...
а сабж это традиционалисты ...
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|5.79, Аноним (-), 13:58, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а сабж это традиционалисты ...
Чиво?!
Сабж это такие же нетакиусики, но с другой стороны.
С традицианалистами их можно сравнить только со всякими староверами или домостроевцами, которые застряли в прошлом тысячелетии и готовы лаптем щи хлебать, главное как диды.
Вообще странно видеть такие рассуждения на форуме 4% компьютерного меньшинства.
Забавно как даже в среде девиантов образуются или выделяются более маргинальные группы, на которых даже "ненормальные" смотрят косо))
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|6.83, Аноним (74), 14:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вообще странно видеть такие рассуждения на форуме 4% компьютерного меньшинства.
В бюджетных организациях, которых явно не меньшинство, этот ваш линукс импортозаместил винду. Это свершившийся факт.
>Забавно как даже в среде девиантов образуются или выделяются более маргинальные группы, на которых даже "ненормальные" смотрят косо))
Сабж предлагает знакомый, интуитивно понятный интерфейс с отработанными паттернами поведения. Тех кто не принял то, во что, превратился Гном 3 и последующие версии - абсолютное большинство.
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|7.90, Аноним (-), 14:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В бюджетных организациях, которых явно не меньшинство, этот ваш линукс импортозаместил винду. Это свершившийся факт.
В бюджетных огранизациях как барин скажет, так и сделают.
Если потребуют встать в субботу утром рано и продать опу - то с песнями и плясками скот пойдет.
Но мы же про людей говорим, а не про рабов?
Да и не во всех огранизациях смогли перейти.
Знаю несколько админов которые под проверки достают хддшники с линуксом, тк нужные программы только под винду.
> Тех кто не принял то, во что, превратился Гном 3 и последующие версии - абсолютное большинство.
По головам считали?
Если бы это большинство было бы большинством - то гном бы выглядел по другом.
Хотя есть вариант, что они только на печи лежат и нифига не делают (нытье не считается) - так можно представить.
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|6.85, Аноним (74), 14:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То же самое можно сказать и про кеды, который с каждой новой версией становятся всё менее юзабельными.
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|2.46, Аноним (74), 13:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>там запросто могут быть бэкдоры от авторов!
Могут быть а могут не быть. Вообще конечно шизофрения это то к чему надо привыкнуть в комментариях анонимных экспертов.
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|3.57, Аноним (14), 13:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так люди в полном адеквате не будут пилить это. И почему пользователи должны им верить?
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|4.64, Аноним (74), 13:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватность авторов не вызывает сомнений. Тринити самая адекватная среда на нырке. Дай простому пользователю линукс с Гномом и линукс с Тринити и сравни реакции. Вангую что работа в Тринити не вызовет затруднений в отличие от Гном
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|5.73, Аноним (14), 13:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вангую
Вот видишь, это ты всего лишь вангуешь. Нормальный человек не будет писать DE на древнем тулките.
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|7.92, Аноним (14), 14:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разрабы тратят своё время на написание софта для древнего тулкита. Во всём мире их опусом пользуются человек 100 максимум. Для чего так расспыляться? Правильно, это всё нерационально, и разрабы больны психически!
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|1.15, sotlef (ok), 13:14, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот интересно, если Trinity сделать максимально похожим на KDE 5 и потом сравнить потребление памяти, отзывчивость - Trinity ведь по любому выиграет? Я почему-то в этом уверен.
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|2.17, Аноним (124), 13:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да он всех уделает по минимальному потреблению памяти, ну кроме LXDE на gtk2
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|2.65, Герострат (?), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не выиграет. TDE запускается дольше Плазмы (невероятно, но факт), а на больших разрешениях из-за отсутствия аппаратной отрисовки всё лагает.
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|3.70, Аноним (14), 13:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (невероятно, но факт)
Ничего удивительного. Ибо кедошникам люди донатят, а те пишут код. В trinity пишут код просто так, ради собственного кайфа, мол, лишь бы не кеды.
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|3.115, Аноним (2), 14:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>отсутствия аппаратной отрисовки всё лагает
Оно на древних компах летало с затычкой вместо ведяхи. Я даже не представляю, что надо иметь вместо рук, чтобы заставить это тормозить на современном железе.
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|4.144, _kp (ok), 15:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С дуру можно купить и новый(!) ноутбук на J4025, или типа того.
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|5.148, Аноним (124), 15:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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но даже оно явно отвечает минимальным требованиям дистрибутива с сабжем: 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk :)))
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|6.184, _kp (ok), 16:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так потом на это ставят старый дистрибутив. Желательно "тот самый". Ну логично же, что новый навороченный не нужен. Что не так? А драйверов на видео нет. ;)))
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|7.224, Аноним (124), 18:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это системные требования свежего дистрибутива с сабжем, а не старого
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|5.287, Герострат (?), 20:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и да, ничего оно не летало, это враньё. Тормозило так, как сейчас Плазма не тормозит.
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|1.16, Аноним (124), 13:15, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По возможностям, богатству и гибкости настроек и минимальным требованиям к ресурсам компьютера так-то и LXQt и XFCE не конкуренты...
Другое дело, что не привычно немного - как будто в 2010 попал, ну и есть шероховатости некоторые и софт встроенный не всегда отвечает желаниям пользователя 2025 года - такой под замену...
Очень хорош сабж в Q4OS - вот прям все четко и часть проблем решена.
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|3.28, Аноним (124), 13:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чем смущает?
в таком варианте явно проще юзверю разобраться, чем в современных вариантах - где по X и Y разбросаны иконки и ищи глазами куда иконка убежала и вообще за что какая иконка отвечает... хотя да, не "модно, современно"
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|1.26, Хрю (?), 13:22, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посмотрел скрины аж всплакнул, гдето валяется хард с debianом ужо не помню каким и кде 3.5. И какое оно страшненькое всё же, а когда то заходило на раз.
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|2.34, Аноним (124), 13:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это же вкусовщина, как фломастеры, и таки да... material design != нормальная тема
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|2.58, Аноним (74), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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material design подходит для смартфонов и всяких других тачскринов, но не надо тащить его на десктоп.
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|1.36, Аноним (36), 13:28, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы авторы контрибутили в современный кде, а не распыляли ресурсы напрасно.
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|2.60, Аноним (74), 13:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Современный КДЕ деградирует с каждой новой версией, его уже не спасти.
Это как MATE форк GNOME 2 последнего гнома с человеческим лицоп. Понял шутку, гном с человеческим лицом. Он же гном.
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|1.86, Аноним (86), 14:05, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда переход на Qt6?
Когда отказ от artsd?
Когда поддержка Wayland?
Когда переход Konqueror на qtwebengine?
Когда поддержка HiDPI?
Всё этом мило, лампово, очень быстро, очень экономично, но крайне устарело и никому на фиг не нужно.
Да, у этого примерно 30 пользователей.
Жуткое количество ресурсов просто в никуда.
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|2.93, Аноним (93), 14:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе, тут есть определённые преимущества: некоторые игры поддерживают только oss и arts. Всё остальное решается переходом на Qt6?
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|4.112, Аноним (93), 14:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Играм нужна OSS, причём, эмуляция в alsa не годится, как я понял, или artsd.
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|2.118, Аноним (74), 14:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Когда переход на Qt6?
Какой смысл переходить с имеющегося TQt 3 на какой-то Qt6? А потом на Qt7-8? В чём сымсл этой бесконечной гонки? В чём смысл выпускать новые фреймворки для фирмы разработчика, я понимаю, зачем это нужно разработчикам среды не понимаю.
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|3.157, Аноним (20), 15:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> имеющегося TQt 3 на какой-то Qt6? А потом на Qt7-8
А тако что TQt 3, это какая то отсебятина разрабов.
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|5.230, Аноним (230), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отмежеваться?
Они классы и методы переименовали - для чего? Неясно. Тучу времени убили ЗРЯ.
Они имели GPL2, они остались с GPL2.
Точнее их имели.
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|2.170, Аноним (-), 16:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда поддержка HiDPI?
Стоп... оно до сих пор не умеет в HiDPI?
Ахаха! Нафиг оно вообще тогда нужно))
Мда, вот удивили так удивили. Понятно почему ее пользуются полторы калеки.
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|4.299, Аноним (-), 22:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кому оно надо, кроме мутантов с микроскопом между глаз?
Любому адекватному человеку, который не хочет напрягать глаза.
На нормально hidpi мониторе с тулкитом с нормальной его поддержкой все смотрится отлично.
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|2.279, Аноним (279), 20:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда переход на Qt6?
Кажется, они пытались на Qt4 мигрировать в своё время, поняли что оно расходует память как не в себя, и забили на это.
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|1.91, Аноним (93), 14:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А чё там когда на Qt6 портируют? Стрёмный тулкит -- это основной недостаток сабжа, с дилетантскими закосами под доисторические HIG можно мириться.
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|3.125, Аноним (93), 15:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не нужно никуда переходить, это всё бред.
Ну как это не нужно, а как же исправления багов и дыр, поддержка актуальной функциональности. Это всё равно виджеты (т.е. плюсовый код), в кде или гном не превратится.
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|5.132, Аноним (2), 15:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE не обязательно.
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|6.147, Аноним (93), 15:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE
> не обязательно.
Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы. А иксы или вейланд дело десятое.
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|7.151, Аноним (124), 15:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой софт "интегрируется с DE", вот у меня gnome а нужна krita ... или у меня KDE, а нужен gimp...
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|7.182, Аноним (20), 16:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы.
Что за бред ты несешь, DE это оболочка.
Вот определенная оболочка для запуска приложений.
Хочу определенный софт.
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|5.187, _kp (ok), 16:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да и где взять софта, который соберётся с TQt?
А оно надо? Софт собирать под меню пуск и десктоп. Которые, кстати, ресурсы под свои нужды и не потребляют вовсе.
Да дапускайте что угодно, как и с любым другим окружением.
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|2.171, Igor (??), 16:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем переходить на Qt6? Там ничего нового не появилось для подсистемы QWidget, начиная с Qt4. Все развитие Qt4-Qt5-Qt6 идет только для альтернативного интерфейса QtQuick на QML.
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|3.180, Аноним (93), 16:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В соседней ветке хотят wayland, qtwebengine, hidpi. Очень много чего переписали и доработали на самом деле.
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|4.222, Аноним (124), 18:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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но зачем?
qtwebengine в fm серьезно? в чем профит?
wayland - ненужно.
hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем.
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|5.232, Аноним (230), 18:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> qtwebengine в fm серьезно? в чем профит?
Konqueror вообще-то еще и браузер.
И как браузер в Trinity он не открывает примерно 95% современных сайтов.
> wayland - ненужно.
Лично вам - да, и мне - да, я на XFCE. Но если разрабы хотят, чтобы им пользовалось 30 тысяч человек, а не 30, то придётся. Xorg - гроб.
> hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем.
У меня монитор с DPI примерно 180. Я не могу пользоваться с DE, заточенным под DPI 96.
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|6.284, Аноним_ (?), 20:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Konqueror вообще-то еще и браузер
и кто вас заставляет его использовать по этому назначению?
> он не открывает примерно 95% современных сайтов
о ужас... дак им никто и не собирался из открывать...
> я на XFCE
ну и как вяленный? к 2030 успеют?
> У меня монитор с DPI примерно 180
180 это не HiDPI
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|5.234, Аноним (93), 18:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сегодня qtwebengine повсюду. Редакторы текста, всевозможные менеджеры, новостные/почтовые программы. А konqueror это не фм, это веббраузер. Топорно скопировали неудачную и ошибочную идею из венды. Естественно, современный движок -- это исключительно важно, или напихают руткитов уязвимой версии при первой же возможности.
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|6.285, Аноним_ (?), 20:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А konqueror это не фм, это веббраузер.
нет это ФМ, его как браузер никто не использует
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|7.295, Аноним (93), 21:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А konqueror это не фм, это веббраузер.
> нет это ФМ, его как браузер никто не использует
Я использовал. Потому что там был доступен khtml вместо вебкита и он очень быстрый и легковесный. Пользователи сабжа, уверен, тоже используют.
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|2.121, Аноним (74), 14:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Туллкитофобов развелось, как-будто от перехода на новый туллкит записи качество программы а не от прямых рук.
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|3.140, Аноним (14), 15:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этого твоего trinity/tqt3 нет в репах дебиана очень много лет, поэтому и пользуются trinity 1.5 землекопа. Почему ты не хочешь стать мэйнтэйнером trinity в дебиане, раз так ратуешь за своё trinity и его популярность?
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|4.162, Аноним (162), 16:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе не приходило в голову, что я могу быть не фанатом Debian? Может мне больше нравится rhel и его клоны?
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|5.166, Аноним (14), 16:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В rhel тоже нет этого твоего trinity. Создаётся впечатление, что оно никому не нужно, потому что его нет в репах где-либо в дистрах, зато на опеннете у этого trinity куча фанатов, которые этим trinity, ясное дело, не пользуются.
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|6.169, Аноним (74), 16:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато сабж можно поставить и на FreeBSD и на illumos.
Много сред можно поставить на FreeBSD и illumos?
Мне только известны Openindiana, GhostBSD на MATE, тоже форке ещё нормального GNOME 2.
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|6.194, _kp (ok), 16:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В rhel тоже нет этого твоего trinity.
В десктопных дистрибутивах пофиг чего нет.
В любом случае, живая используемая система использует не один сторонний репозиторий.
Странно, что Тринити нет в дистрибутивах для всяких Распберри, ведь для мелких экранчиков ничего удобнее TDE и нет, и ресурсов потребляет как старый LXDE, но намного более настраиваемый, причем не ректально, а через родные меню настроек.
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|7.204, Аноним (14), 17:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может быть, в trinity малварь какая, что её нигде нет. Или же куча CVE в tqt3.
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|1.133, zionist (ok), 15:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cinnamon и COSMIC вселяют в меня некоторую надежду на будущее человечества. В отличии от Trinity.
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|2.138, Аноним (124), 15:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gtk3+ и будущее человечества во взаимно перпендикулярных плоскостях
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|1.143, Аноним (124), 15:26, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Минимальные системные требования:
Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk
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|2.163, Анонз (?), 16:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минимальный функционал. Ставишь драва Nvidia, запускаешь хром и весь этот профит от 256MB делится на ноль. Хотя за 512MB можно получить полноценный DE типа кде или гнома
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|3.217, Аноним (217), 18:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> весь этот профит от 256MB делится на ноль
Становится бесконечным профитом? А чем это плохо?
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|2.228, Аноним (20), 18:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Минимальные системные требования:
> Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk
Это самые правильные требования к Linux, таким должен быть Linux, а не KDE, туда бы еще удобства добавить.
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|3.240, Аноним (93), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Минимальные системные требования:
>> Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk
> Это самые правильные требования к Linux, таким должен быть Linux, а не
> KDE, туда бы еще удобства добавить.
У плазмы примерно столько, в позапрошлом году проверял: линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует. Добавь своп, вот уже и работает норм. Плазма, кстати, около 200 была, так что можно отказаться от плазмы и оставить больше памяти для браузера. Хотя, сомневаюсь, что на таком кто-нибудь будет запускать линукс. Да и вообще, с работой на второпне будут определённые сложности, кеды меньшая из забот.
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|4.255, Аноним (-), 19:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует
Что-то какие-то сказки. Может у тебя всего 1 гиг оперативки? Тогде поверю, потому что система выделяет её в процентном соотношении от имеющийся физически. У меня на моих 128 гигах оперативки, оно занимает почти 8 гигов со старта.
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|5.259, Аноним (93), 19:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бжечки, на что там 8 гб может уходить? Может, протекло чёт? Я только индексатор и pim отключил, а так около 30 виджетов в плазме (т.е. абсолютно все необходимые мне). Были вопросы, что дополнительно 0.7 гб видеопамяти были нужны, но в прошлый раз было около 0.004гб на старте. Постепенно, конечно, вытекает вся видеопамять (спасибо, nvidia), но это дело не одного дня.
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|6.266, Аноним (-), 19:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бжечки, на что там 8 гб может уходить?
Ну, например кэш? Для ускорения всего и вся, чтобы память не простаивала без дела, когда она не занята больше ничем.
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|7.270, Аноним (93), 19:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Бжечки, на что там 8 гб может уходить?
> Ну, например кэш? Для ускорения всего и вся, чтобы память не простаивала
> без дела, когда она не занята больше ничем.
Кэш это не "занято", у тебя все открываемые файлы кешируются без толку и это не проблема. Хотя и тут сложно, 1000 пакетов вместе со всеми кедами примерно 1гб выходит. Минус браузеры, офис и cuda, да. Смотри лучше на free -h в поле used, а если интересует индивидуальное потребление, то ищи pss.
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|4.257, Аноним (124), 19:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует
ты уже не уложился
а с сабжем на 256 можно и опен-офис какой-нибудь запустить
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|5.260, Аноним (93), 19:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы ты пользовался такими пк, то знал, что без свопа жизни на них не было и во времена актуальности. Всё влезает прекрасно, только более 1 программы не запустишь и переключение окон будет требовать свопинга.
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|7.269, Аноним (-), 19:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> со свопом на IDE винте 5400 rpm - это вообще не жизнь
Ну вообще-то именно так и жили, это считалось нормой. Учитывая, что программы тогда весили по паре мегабайт. Максимум десяток, своп хоть и был на медленных винчестерах, но всё равно терпимым.
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|6.296, Аноним (296), 21:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Смотря что за программы Для netbeans и 256 Мб не хватало без свопа 320 где-то ... большой текст свёрнут, показать
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|7.302, Аноним (304), 22:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> delphi/builder
на lazarus даже сейчас можно мелочевку кодить или пересобирать проект на компьютерах чуть ли не прошлого века, а вот проект на Qt5 уже тяжко даже если через cli без gui...
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|3.252, Аноним (-), 19:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это самые правильные требования к Linux
Совершенно верно. Слышим Linux, подразумеваем железо 20+ летней давности. Ну ок, 15+ летней. Потому что на всём более современном можно поставить обычную 10 винду и просто работать.
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|4.258, Аноним (124), 19:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на все из top500 20+ давности, поэтому там линукс, а были-бы свежими - точно точно была бы винда...
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|1.173, Горящая вата (?), 16:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нет. Это даже близко не похоже на Windows 95, где всё по уму сделано. TDE это такой же бардак, только с мимикрией под Win95 (из той же оперы, как и бардак с мимикрией современного KDE под Win10). Но сколько не собирай самолёт из грязи и палок, самолётом он не станет.
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|2.176, Аноним (20), 16:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, как мне чел программист рассказывал про преимущества Windows 2000, в противовес Windows XP, когда у меня и компа то не было.
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|4.201, Аноним (20), 17:36, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже видел у тамошнего мажорика в школе, Windows 98, он еще рассказывал как круто он перешел на Windows Me.
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|4.210, Аноним (20), 18:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я даже сам на него заработал, на Windows XP, в 7 классе, на летних каникулах, работая продавцом радиоэлектроники.
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|2.190, Аноним (162), 16:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
Trinity можно настроить неотличимо от 98.
95 отличается отсутствием адресной строки.
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|3.192, Аноним (-), 16:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> один в один
Ага. Выше верно подметили: примерно, как самолёт аборигенов карго-культистов из грязи и веток на настоящий самолёт.
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|Часть нити удалена модератором
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|6.233, Коллцентр Днепр (?), 18:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как хорошо, что на лоре есть галерея и можно пионерам показать как выглядел десктоп у юзеров в прошлом веке...
В целом такой же бардак, ничего не изменилось кроме добавления отступов и закруглений. Линь пукс это точно не про UI/UX дизайн.
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|7.241, Аноним (124), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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спор не про наличие или отсутствие "вкуса" или "бардака".
опровергается тезис - копировали винду, а в итоге кроме icewm (которому положено копировать), даже кеды "под винду" не найти...
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|3.221, Аноним (124), 18:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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первые версии гном, внезапно, копировали CDE.
но так первые версии гнома были не такие деревянные как 95я и тем более новый гном - юзвери полюбили настраивать аля винда...
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|3.256, Аноним (-), 19:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
Может ПЫТАЛИСЬ копировать? Как современный гном пытается macos, а kde - windows 10.
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|3.268, Аноним (124), 19:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а давай почитаем рассылочку из 1997 года, где увидим что копировал гном
+++
The GNOME Desktop project
Goals:
We want to develop a free and complete set of user friendly
applications and desktop tools, similar to CDE and KDE but based
entirely on free software:
+++
CDE упс...
вот нигде в рассылке нет про копирование винды, то что надо GTK на винду портировать - есть, а то что надо винду копировать нет... странно...
в 1998 году получилось
https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png
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|4.275, Аноним (20), 20:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в 1998 году получилось
https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png
Нормальный дизайн, ящитаю. Чуть цвета подкорректировать и скруглить кнопки, внедрить современное то что обычно под капотами в DE, всякие штучечки, но со вкусом, DE не должно жрать 4Gb, это оболочка.
Просто у тех же KDE, отсуствует утонченность, они просто все пихают подряд.
Посмотреть только Kate, Kwirte, непойми чего напихано.
Если они хотели сделать что то подобное VSCode, то есть VSCode.
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|3.277, Аноним (20), 20:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
Там же был скандал, Gnome, с Microsoft. От того что панелька меню пуск.
Именно поэтому Gnome, имеет такой интерфейс, а не отговорки что это удобно, круто.
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|4.281, Аноним_ (?), 20:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
> Там же был скандал, Gnome, с Microsoft.
Не было никакого скандала с мелкомягкими.
Просто когда надо было заполучить поддержку у редхата, гномовцы к 1 версии сваяли тему под винду, чтоб продаться подороже :)
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|6.300, Аноним (304), 22:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это было намного позже обсуждаемых событий Эй чувак семки есть а А есл... большой текст свёрнут, показать
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|1.237, name (??), 18:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может потонуть, т.к. такое сложно на вейланд перенести, в отличие от какого-нибудь lxqt.
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|2.301, Аноним (304), 22:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они и не будут переносить.
разрабы lxqt даже свой проект не осилили еще перетащить, хотя начали лет 5 назад...
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|1.271, Аноним (271), 19:50, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже разрабы перепишут это на Раст? Только тогда Тринити обретёт смысл.
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|2.291, Аноним (296), 21:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лол, его даже с Qt3 на Qt4 не осилили полностью перенести ;)
Огромная кодовая базе и всё такое, даже на Qt4 переходить - это полгода работы для небольшой команды (чтоб хоть как-то собралось). А потом ещё баги фиксить несколько лет...
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|1.272, Аноним (271), 19:53, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему разрабы этого DE тащат до сих пор файловый менеджер и браузер в одном флаконе. В кде 3.5 оно то было так, да. Ну в 2025 году это давно неактуально. Лучше бы взяли Флакон из кед теперешних, очень быстрый броузер на хромиуме.
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|2.276, Аноним (124), 20:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему разрабы этого DE тащат до сих пор файловый менеджер и
> браузер в одном флаконе. В кде 3.5 оно то было так,
> да. Ну в 2025 году это давно неактуально. Лучше бы взяли
никому в голову не приходит тдешный ФМ использовать для современного веба, впрочем как локальный просмоторщих html документации он не плох...
> Флакон из кед теперешних, очень быстрый броузер на хромиуме.
жирная-жирнота, чтоб файлики копировать и локально html'ку посмотреть?
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