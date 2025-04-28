Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.4, продолжающего развитие KDE 3.5

2.103 , Аноним ( 103 ), 14:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вы сказали, на Qt 6 :) Тут, хотя бы, на Qt 4 дождаться.

2.120 , Аноним ( 74 ), 14:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нужно никуда переходить, это всё бред.

3.125 , Аноним ( 93 ), 15:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не нужно никуда переходить, это всё бред. Ну как это не нужно, а как же исправления багов и дыр, поддержка актуальной функциональности. Это всё равно виджеты (т.е. плюсовый код), в кде или гном не превратится.

4.129 , Аноним ( 103 ), 15:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и где взять софта, который соберётся с TQt?

5.131 , Аноним ( 128 ), 15:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прямо у них в репозитории.

5.132 , Аноним ( 2 ), 15:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE не обязательно.

6.147 , Аноним ( 93 ), 15:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE

> не обязательно. Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы. А иксы или вейланд дело десятое.

7.151 , Аноним ( 124 ), 15:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какой софт "интегрируется с DE", вот у меня gnome а нужна krita ... или у меня KDE, а нужен gimp...

8.153 , Аноним ( 93 ), 15:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот у тебя firefox и он интегрируется с плазмой уже лет 10 как минимум Аудио... 9.159 , Аноним ( 124 ), 15:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать у гнома по дефолту вообще трея нет упс а после перехода на вяленый и acces... 9.177 , Аноним ( 74 ), 16:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Браузеры, почтовые, офисные пакеты должны быть на тех де фреймворках что и среда... 10.185 , Аноним ( 93 ), 16:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, спасибо Да и кому должны и почему Если у кед лучшие программы для всего, ... 7.182 , Аноним ( 20 ), 16:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы. Что за бред ты несешь, DE это оболочка.

Вот определенная оболочка для запуска приложений.

Хочу определенный софт.

5.187 , _kp ( ok ), 16:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да и где взять софта, который соберётся с TQt? А оно надо? Софт собирать под меню пуск и десктоп. Которые, кстати, ресурсы под свои нужды и не потребляют вовсе.

Да дапускайте что угодно, как и с любым другим окружением.

4.130 , Аноним ( 128 ), 15:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно заглядывал в репозиторий?

2.171 , Igor ( ?? ), 16:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем переходить на Qt6? Там ничего нового не появилось для подсистемы QWidget, начиная с Qt4. Все развитие Qt4-Qt5-Qt6 идет только для альтернативного интерфейса QtQuick на QML.

3.180 , Аноним ( 93 ), 16:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В соседней ветке хотят wayland, qtwebengine, hidpi. Очень много чего переписали и доработали на самом деле.

4.222 , Аноним ( 124 ), 18:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но зачем? qtwebengine в fm серьезно? в чем профит? wayland - ненужно. hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем.

5.232 , Аноним ( 230 ), 18:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > qtwebengine в fm серьезно? в чем профит? Konqueror вообще-то еще и браузер. И как браузер в Trinity он не открывает примерно 95% современных сайтов. > wayland - ненужно. Лично вам - да, и мне - да, я на XFCE. Но если разрабы хотят, чтобы им пользовалось 30 тысяч человек, а не 30, то придётся. Xorg - гроб. > hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем. У меня монитор с DPI примерно 180. Я не могу пользоваться с DE, заточенным под DPI 96.

6.284 , Аноним_ ( ? ), 20:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Konqueror вообще-то еще и браузер и кто вас заставляет его использовать по этому назначению? > он не открывает примерно 95% современных сайтов о ужас... дак им никто и не собирался из открывать... > я на XFCE ну и как вяленный? к 2030 успеют? > У меня монитор с DPI примерно 180 180 это не HiDPI

5.234 , Аноним ( 93 ), 18:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сегодня qtwebengine повсюду. Редакторы текста, всевозможные менеджеры, новостные/почтовые программы. А konqueror это не фм, это веббраузер. Топорно скопировали неудачную и ошибочную идею из венды. Естественно, современный движок -- это исключительно важно, или напихают руткитов уязвимой версии при первой же возможности.

6.285 , Аноним_ ( ? ), 20:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А konqueror это не фм, это веббраузер. нет это ФМ, его как браузер никто не использует

7.295 , Аноним ( 93 ), 21:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А konqueror это не фм, это веббраузер.

> нет это ФМ, его как браузер никто не использует Я использовал. Потому что там был доступен khtml вместо вебкита и он очень быстрый и легковесный. Пользователи сабжа, уверен, тоже используют.

8.303 , Аноним ( 304 ), 22:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать только для локальных доков в html, как реальный юзер сабжа говорю а в интерне...