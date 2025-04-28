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Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.4, продолжающего развитие KDE 3.5

28.04.2025 12:56

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.4, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди изменений:

  • В конфигуратор добавлен модуль для управления альтернативными пакетами в дистрибутивах на базе форматов DEB и RPM (например, в качестве Си-компилятора cc можно выбрать gcc или clang).
  • Предложено 22 новых векторных обоев для рабочего стола в стилях 'Modern Times' и 'Progressive'.
  • Добавлена новая тема оформления Euforie.
  • Добавлено 15 новых цветовых схем.
  • В библиотеку TQt 3 добавлена поддержка суррогатных Unicode-символов (составные символы с кодами выше U+FFFF, кодируемые парой значений) и дополнительных плоскостей Unicode.
  • Предложена новая структура контекстного меню для tderandrtray.
  • Для файлового менеджера реализован плагин с поддержкой mp4-файлов.
  • В kxkb добавлены опции "Stretch flag", "Dim flag" и "Show indicator bevel". Улучшена логика переключения между раскладками клавиатуры. Обеспечено запоминание настроек и раскладок при добавлении или удалении клавиатуры.
  • Добавлена возможность использования DCOP для выбора схемы энергопотребления и политики работы CPU.
  • В PDF-просмотрщик kpdf добавлена поддержка вкладок.
  • В мультимедийный проигрыватель Codeine в строку состояния добавлено контекстное меню для включения/выключения анализатора во время просмотра видео. Добавлен анализатор сигнала, показываемый при воспроизведении звука. Добавлена возможность смены позиции в файлах FLAC.
  • В компоненте twin-style-dekorator, отвечающем за оформление окон и их границ, реализованы опциональные верхние и нижние рамки с тенями. Добавлена поддержка псевдопрозрачности в темах оформления.
  • В окнах с тонкими рамками улучшена область захвата для изменения размера.
  • Реализована логика для отдельного декорирования неактивных окон.
  • Добавлена опция dockOnStart для управления состоянием окна во время запуска.
  • Добавлена возможность сброса таймера показа уведомления при клике на сообщении.
  • В конфигуратор сети добавлена возможность создания VPN-соединений.
  • Добавлена поддержка GCC 15, Poppler 25.01, Ubuntu 25.04 и Fedora 43. Прекращена поддержка Ubuntu 23.04 и Raspbian на базе Debian 10.
  • На использование сборочной системы CMake переведены программы digikam, krecipes, ksquirrel, ktorrent. Прекращена поддержка autotools в kmyfirewall и piklab.


  1. Главная ссылка к новости (https://trinitydesktop.org/new...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.3, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 5.8, поставляемого с пользовательским окружением Trinity
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 1.1 с десктоп-окружением Trinity (форк KDE 3.5)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63151-trinity
Ключевые слова: trinity, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (243) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Умели же раньше делать интерфейсы. Не то что сейчас.
     
     
  • 2.95, Аноним (95), 14:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=96VpplqGe6M
     
  • 2.126, Аноним (126), 15:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше бы перешли на версионность год.месяц, чтобы знать какой свежести выпуск.
     
  • 2.206, Sunderland93 (ok), 17:52, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я надеюсь это сарказм
     
  • 2.290, Аноним (290), 20:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему то все пользуются последними ОС! Потому что люди не хотят быть луддитами и не когда ими не будут!
     
     
  • 3.297, Аноним (297), 21:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А почему то все пользуются последними ОС!

    Потому что старые не поддерживаются производителем.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:01, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    DE здорового человека.
     
     
  • 2.5, AleksK (ok), 13:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    DE здорового курильщика
     
     
  • 3.150, Аноним (150), 15:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Человек, курить DE здорово!
     
     
  • 4.213, Аноним (-), 18:04, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.211, Аноним (-), 18:01, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это DE на древнем тулките, смысла в этом DE нет. Хотя, человек 100 со всего Света может и пользуются этим, и поэтому авторы продолжают пилить это...
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 13:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой дистрибутив это сборная солянка, с Firefox, Thunderbitd, Libre Office на каких туллкитах?
     
     
  • 4.89, Аноним (14), 14:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из старья в дистрах только GTK2. И то - приложений, его использующих, всего несколько осталось в дистрах. Заброшенный разрабами hexchat например.
     
  • 3.111, Аноним (2), 14:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Это DE на древнем тулките

    Я тебя может удивлю, но виджеты в Qt застряли на 4-й версии. Так что по степени они древности они почти ровесники.

     
     
  • 4.124, Аноним (124), 15:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > виджеты в Qt застряли

    да... а qml это какое-то недоразумение, вот так и живем...

     
  • 3.116, _kp (ok), 14:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для небольших экранов на всяких Распберри - лучше и нет.

    А на слабых железках ускорение видео все равно бутафорское, там лишь бы всё в экран влазило и настраивалось попроще.
    А, и кстати, и шрифты не мыльные.
    Определённо, ниша применения есть.

     
  • 3.128, Аноним (128), 15:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На каком древнем тулките? TQt3 пилят до сих пор.
     
     
  • 4.146, Аноним (14), 15:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это старьё без вяляного и highdpi. И даром не нужно, когда есть куча альтернатив.
     
     
  • 5.155, Аноним (124), 15:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вяляного и highdpi

    внезапно для сабжа это не нужно... прикинь?

     
     
  • 6.158, Аноним (14), 15:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >внезапно для сабжа это не нужно... прикинь?

    Именно поэтому сабжем пользуются 1.5 землекопа.

     
     
  • 7.227, Аноним (124), 18:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрел статистику только по одному из дистров с TDE (q4os, стабильная версия) - только с одного sourceforge  2700 скачиваний...
     
  • 6.298, olelukoie (ok), 22:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно сабж не соберется на современном дистре, если из него выкинут иксы и оставят только вяленого. И что разрабы сабжа будут делать? У них хватит сил и прочих ресурсов для быстрой реализации его поддержки?
     
  • 2.214, Аноним (-), 18:04, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.248, Аноним (248), 19:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДЕ здорового героинового наркомана.
     

  • 1.3, Аноним (1), 13:02, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Возможно это останется единственным окружением нормально работающим с иксами.
     
     
  • 2.4, AleksK (ok), 13:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему же будут разные копролиты типа XFCE или Mate
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо представлять, что корпоратами задоначено не совершенствование Linux, а ее развал. Впрочем, GhostBSD полностью устраивает.
     
  • 2.6, Аноним (8), 13:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Xfce еще.
    А вообще фрагментация графики для Linux вызывает озабоченность.
     
     
  • 3.10, НяшМяш (ok), 13:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрагментация у владельцев коры дуба в голове. Все давно уже перешли или усиленно пилят вяленого, а иксы останутся в виде xwayland пережитка.
     
     
  • 4.25, Аноним (124), 13:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > усиленно пилят

    Пилите, Шура, пилите (с)

    Результат пока скорее как у Балаганова :)

     
  • 4.38, Аноним (74), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помимо этого вашего линукса ещё есть BSD FreeBSD и illumos Openindiana.
    Раньше в теории на FreeBSD, illumos работают иксы и соответственно работала любая среда.
    Сейчас получится либо портировать Wayland на FreeBSD, illumos либо оставаться без сред.
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перешли или усиленно пилят вяленого,

    Пилят, скорее - выделяемые средства-донаты-зряплату.
    Правда, нередко (привет гнумофундейшену-гткшникам) - из под макоси-вендочки.
    Там, у основных разрабов, вейланд уже совсвем-совсем готов, а "допил" для применения на реальном железе предоставляется лохам^W фанатам^W разрабам-за-донаты-или-спасибо типа кед или xfce ...

     
     
  • 5.220, Аноним (-), 18:13, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.207, Sunderland93 (ok), 17:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce уже во всю на Wayland переходит. Да медленно, но переходит. А учитывая как долго они что-то делают и выпускают релизы - им будет проще дропнуть то, что уже толком не поддерживается в апстриме. То есть иксы.
     
  • 3.218, Аноним (-), 18:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Xfce еще.

    Кто не вкурсе. XFCE взял курс на медленный переход на Wayland. Композитор они будут пилить на основе библиотек wlroots.

     
     
  • 4.225, Аноним (124), 18:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через 5 лет допилят, тогда и поговорим.
    а пока там не лучше чем у LXQt - половина того что было в иксах в вяленном не работает
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:05, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему оно все такое уродливое?
    Как будто скрины из 2000х с шкурками для винампа.

    Последний скрин вообще шикарный - сделали что-то вроде выступа как на бумажных картотеках, но кнопочки туда не влезли))
    И ведь находятся особи, которым нравится такое...

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно и создано для некрофилов, которые любят этот дизайн из 2000-х
     
     
  • 3.40, Аноним (74), 13:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Этот дизайн самый дизайнерскиий дизайн из всех дизайнов. Все остальные дизайны просто завидуют.
     
     
  • 4.223, Дизайнер (-), 18:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дизайн красивый (честно, не сарказм). Вот только надо жить в сегодняшнем дне. А сегодня такой дизайн не в тренде. Модным быть, означает жить в ногу со временем.
     
     
  • 5.238, Аноним (238), 18:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Модным быть, означает жить в ногу со временем.

    Зачем мне быть модныи? Я что подросток?

     
     
  • 6.251, Дизайнер (-), 19:05, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.289, Аноним_ (?), 20:39, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:37, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.82, Mike Lee (?), 14:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, KDE 3.5 вышло в 2005 году и выглядит как софт из 2000х.
     
     
  • 3.99, Аноним (74), 14:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, очень неожиданно.
     
  • 2.113, Аноним (2), 14:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >такое уродливое

    Зато без сантиметровых отступов и легко настраивается. В отличие от.

     
  • 2.117, _kp (ok), 14:52, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уродливость на совести предоставивших скрины. А настраиваемые темы там есть, в том числе онлайн каталог, и настраивается штатными средствами, через стоковое меню.
     
  • 2.139, Анон1110м (?), 15:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартное оформление (первая картинка) нормальное. Дальше пошло такое себе, но никто не запрещает менять заголовки окон, тему и прочее.
     

  • 1.13, Аноним (14), 13:12, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ребята, да пользоваться этим же - моветон! LXQt хоть и куцый, но намного лучше в плане дизайна, чем это наляпистое непонятно что. Кстати, почему до сих пор нет этого опуса в официальных репозиториях дебиана? А подключать репы сторонние от разрабов смысла нет - там запросто могут быть бэкдоры от авторов!
     
     
  • 2.18, Аноним (124), 13:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LXQt хоть и куцый

    LXQt проще на IceWM сменить с любимым FM

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может ты еще xfce предложишь.
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 14:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное рабочее DE, если что!)
     
     
  • 5.100, Аноним (74), 14:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким таким качеством обладает крыса, каким не обладают остальные.
     
     
  • 6.107, Аноним (94), 14:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работоспособностью в течении десятилетий. Кто ещё? KDE - вечный предрелиз, гном - ломается каждый новый релиз...
     
     
  • 7.145, Аноним (124), 15:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дык у TDE также "Работоспособностью в течении десятилетий" получается если от 3-тих кед считать...

     
  • 5.108, Аноним (14), 14:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xfce была отличной версии 4.12. Всё что дальше - тормознутое по делие на грузном GTK3 без всяких перспектив.
     
     
  • 6.110, Аноним (94), 14:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особо разницы не ощущаю при прочих равных. Жирнеет, конечно, но меньше чем всё остальное. Попробуй Плазму 5 или 6 запустить на hdd, поймешь, что эта вся их оптимизация - фуфел!
     
     
  • 7.127, Аноним (127), 15:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй Плазму 5 или 6 запустить на hdd

    Но зачем?

     
     
  • 8.135, Аноним (94), 15:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для наглядности На ssd тоже самое, но не так явно И тогда зачем говорить, что ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, Аноним (14), 13:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно можно. Но такого количества ненужных свистопрделок как в Trinity, даже в свежих кедах нет.
     
     
  • 4.42, Аноним (124), 13:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну тут такое - нищета настроек LXQt или перделки TDE.

    только перделками пользоваться не заставляют

     
     
  • 5.59, Аноним (14), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К пирделкам Trinity, можно добавить ещё кучу CVE, из-за древнего тулкита.
     
     
  • 6.67, Аноним (124), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруф ?
     
     
  • 7.72, Аноним (74), 13:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не будет пруфов. Главное накинуть на вентилятор.
     
  • 7.81, Аноним (14), 14:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну оно написано на плюсах. tqt3 - форк которым никто не пользуется и не смотрит, а значит там может быть очень много CVE.
     
     
  • 8.102, Аноним (74), 14:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и не очень много CVE ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.48, Аноним (74), 13:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проще на IceWM сменить

    Тогда уже на Equinox Desktop Environment (EDE), полноценную среду рабочего стола.

     
     
  • 4.54, Аноним (14), 13:39, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протухло немного. Последний релиз в 2014 году.
     
     
  • 5.68, Аноним (74), 13:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она от этого перестала работать?
    Какой смысл обновления ради обновлений?
     
     
  • 6.78, Аноним (14), 13:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не будет работать. Очень часто софт написаный для сборки в древних gcc, не будет собираться свежим gcc. Это как минимум.
    Ну и к чему прибито там монтирование флэшки и прочее никто не в курсе.
     
  • 4.69, Аноним (124), 13:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IceWM можно реально пользоваться, а EDE только для скриншотов подходит
     
  • 2.23, 567 (?), 13:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но намного лучше в плане дизайна

    А ты не думал, что некоторым людям дизайн абсолютно не важен, а тем кому важен пользуются макосью

     
     
  • 3.29, Аноним (14), 13:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому дизайн не важен - те пользуются чистой консолью.
     
     
  • 4.50, Аноним (74), 13:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистой консолью можно пользоваться наверное только на сервере.
     
  • 3.32, Аноним (127), 13:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть люди, которым вкус не важен, лишь бы необходимые аминокислоты, белки и углеводы в желудок поступали.
     
     
  • 4.37, Аноним (124), 13:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обычно это же всякие модные нетакусики - то тараканов едят, то зож какой...
    а сабж это традиционалисты ...
     
     
  • 5.79, Аноним (-), 13:58, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а сабж это традиционалисты ...

    Чиво?!
    Сабж это такие же нетакиусики, но с другой стороны.
    С традицианалистами их можно сравнить только со всякими староверами или домостроевцами, которые застряли в прошлом тысячелетии и готовы лаптем щи хлебать, главное как диды.

    Вообще странно видеть такие рассуждения на форуме 4% компьютерного меньшинства.
    Забавно как даже в среде девиантов образуются или выделяются более маргинальные группы, на которых даже "ненормальные" смотрят косо))

     
     
  • 6.83, Аноним (74), 14:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще странно видеть такие рассуждения на форуме 4% компьютерного меньшинства.

    В бюджетных организациях, которых явно не меньшинство, этот ваш линукс импортозаместил винду. Это свершившийся факт.

    >Забавно как даже в среде девиантов образуются или выделяются более маргинальные группы, на которых даже "ненормальные" смотрят косо))

    Сабж предлагает знакомый, интуитивно понятный интерфейс с отработанными паттернами поведения. Тех кто не принял то, во что, превратился Гном 3 и последующие версии - абсолютное большинство.

     
     
  • 7.90, Аноним (-), 14:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В бюджетных организациях, которых явно не меньшинство, этот ваш линукс импортозаместил винду. Это свершившийся факт.

    В бюджетных огранизациях как барин скажет, так и сделают.
    Если потребуют встать в субботу утром рано и продать опу - то с песнями и плясками скот пойдет.
    Но мы же про людей говорим, а не про рабов?

    Да и не во всех огранизациях смогли перейти.
    Знаю несколько админов которые под проверки достают хддшники с линуксом, тк нужные программы только под винду.

    > Тех кто не принял то, во что, превратился Гном 3 и последующие версии - абсолютное большинство.

    По головам считали?
    Если бы это большинство было бы большинством - то гном бы выглядел по другом.
    Хотя есть вариант, что они только на печи лежат и нифига не делают (нытье не считается) - так можно представить.

     
     
  • 8.104, Аноним (74), 14:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не во всех, но в большинстве Там где не смогли, оставили, 1 ПК с виндовой, оста... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.122, Аноним (-), 14:59, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.137, Аноним (74), 15:19, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.85, Аноним (74), 14:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое можно сказать и про кеды, который с каждой новой версией становятся всё менее юзабельными.
     
  • 2.46, Аноним (74), 13:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >там запросто могут быть бэкдоры от авторов!

    Могут быть а могут не быть. Вообще конечно шизофрения это то к чему надо привыкнуть в комментариях анонимных экспертов.

     
     
  • 3.57, Аноним (14), 13:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так люди в полном адеквате не будут пилить это. И почему пользователи должны им верить?
     
     
  • 4.64, Аноним (74), 13:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватность авторов не вызывает сомнений. Тринити самая адекватная среда на нырке. Дай простому пользователю линукс с Гномом и линукс с Тринити и сравни реакции. Вангую что работа в Тринити не вызовет затруднений в отличие от Гном
     
     
  • 5.73, Аноним (14), 13:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вангую

    Вот видишь, это ты всего лишь вангуешь. Нормальный человек не будет писать DE на древнем тулките.

     
     
  • 6.88, Аноним (74), 14:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как древность мешает писать софт? Буквы незнакомые?
     
     
  • 7.92, Аноним (14), 14:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы тратят своё время на написание софта для древнего тулкита. Во всём мире их опусом пользуются человек 100 максимум. Для чего так расспыляться? Правильно, это всё нерационально, и разрабы больны психически!
     
     
  • 8.114, Аноним (74), 14:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если начать писать софт на древнем туллките, от этого психическое состояние ав... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (41)

  • 1.15, sotlef (ok), 13:14, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот интересно, если Trinity сделать максимально похожим на KDE 5 и потом сравнить потребление памяти, отзывчивость - Trinity ведь по любому выиграет? Я почему-то в этом уверен.
     
     
  • 2.17, Аноним (124), 13:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да он всех уделает по минимальному потреблению памяти, ну кроме LXDE на gtk2
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно файловый браузер клевый.
     
     
  • 3.39, Аноним (124), 13:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто в LXQt fm это предел мечтаний
     
  • 3.53, Аноним (74), 13:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файловый менеджер самый лучший!
     
  • 2.65, Герострат (?), 13:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не выиграет. TDE запускается дольше Плазмы (невероятно, но факт), а на больших разрешениях из-за отсутствия аппаратной отрисовки всё лагает.
     
     
  • 3.70, Аноним (14), 13:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (невероятно, но факт)

    Ничего удивительного. Ибо кедошникам люди донатят, а те пишут код. В trinity пишут код просто так, ради собственного кайфа, мол, лишь бы не кеды.

     
     
  • 4.164, Igor (??), 16:11, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.115, Аноним (2), 14:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >отсутствия аппаратной отрисовки всё лагает

    Оно на древних компах летало с затычкой вместо ведяхи. Я даже не представляю, что надо иметь вместо рук, чтобы заставить это тормозить на современном железе.

     
     
  • 4.144, _kp (ok), 15:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С дуру можно купить и новый(!) ноутбук на J4025, или типа того.
     
     
  • 5.148, Аноним (124), 15:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    но даже оно явно отвечает минимальным требованиям дистрибутива с сабжем: 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk :)))
     
     
  • 6.184, _kp (ok), 16:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так потом на это ставят старый дистрибутив. Желательно "тот самый". Ну логично же, что новый навороченный не нужен. Что не так? А драйверов на видео нет. ;)))
     
     
  • 7.224, Аноним (124), 18:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это системные требования свежего дистрибутива с сабжем, а не старого
     
  • 4.286, Герострат (?), 20:32, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Летало на 4К?
     
     
  • 5.287, Герострат (?), 20:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и да, ничего оно не летало, это враньё. Тормозило так, как сейчас Плазма не тормозит.
     

  • 1.16, Аноним (124), 13:15, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По возможностям, богатству и гибкости настроек и минимальным требованиям к ресурсам компьютера так-то и LXQt и XFCE не конкуренты...

    Другое дело, что не привычно немного - как будто в 2010 попал, ну и есть шероховатости некоторые и софт встроенный не всегда отвечает желаниям пользователя 2025 года - такой под замену...

    Очень хорош сабж в Q4OS - вот прям все четко и часть проблем решена.

     
     
  • 2.24, Аноним (20), 13:20, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что смущает панель управления.
     
     
  • 3.28, Аноним (124), 13:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем смущает?

    в таком варианте явно проще юзверю разобраться, чем в современных вариантах - где по X и Y разбросаны иконки и ищи глазами куда иконка убежала и вообще за что какая иконка отвечает... хотя да, не "модно, современно"

     

  • 1.26, Хрю (?), 13:22, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посмотрел скрины аж всплакнул, гдето валяется хард с debianом ужо не помню каким и кде 3.5. И какое оно страшненькое всё же, а когда то заходило на раз.
     
  • 1.30, 12yoexpert (ok), 13:24, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    без нормальных тем вроде material design любое DE крайне сомнительно
     
     
  • 2.34, Аноним (124), 13:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же вкусовщина, как фломастеры, и таки да... material design != нормальная тема
     
  • 2.58, Аноним (74), 13:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    material design подходит для смартфонов и всяких других тачскринов, но не надо тащить его на десктоп.
     
  • 2.136, Анон1110м (?), 15:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    material design — ацкий отстой.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:28, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы авторы контрибутили в современный кде, а не распыляли ресурсы напрасно.
     
     
  • 2.60, Аноним (74), 13:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Современный КДЕ деградирует с каждой новой версией, его уже не спасти.
    Это как MATE форк GNOME 2 последнего гнома с человеческим лицоп. Понял шутку, гном с человеческим лицом. Он же гном.
     
     
  • 3.149, Аноним (124), 15:36, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNOME ... лицоп

    это точно очепятка?

     
     
  • 4.196, Аноним (74), 16:52, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, не опечатка.
     
  • 2.63, Аноним (14), 13:45, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.86, Аноним (86), 14:05, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда переход на Qt6?
    Когда отказ от artsd?
    Когда поддержка Wayland?
    Когда переход Konqueror на qtwebengine?
    Когда поддержка HiDPI?

    Всё этом мило, лампово, очень быстро, очень экономично, но крайне устарело и никому на фиг не нужно.

    Да, у этого примерно 30 пользователей.

    Жуткое количество ресурсов просто в никуда.

     
     
  • 2.93, Аноним (93), 14:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, тут есть определённые преимущества: некоторые игры поддерживают только oss и arts. Всё остальное решается переходом на Qt6?
     
     
  • 3.97, Аноним (86), 14:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PA эмулирует и OSS, и ALSA.
     
     
  • 4.112, Аноним (93), 14:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играм нужна OSS, причём, эмуляция в alsa не годится, как я понял, или artsd.
     
  • 2.118, Аноним (74), 14:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Когда переход на Qt6?

    Какой смысл переходить с имеющегося TQt 3 на какой-то Qt6? А потом на Qt7-8? В чём сымсл этой бесконечной гонки? В чём смысл выпускать новые фреймворки для фирмы разработчика, я понимаю, зачем это нужно разработчикам среды не понимаю.

     
     
  • 3.157, Аноним (20), 15:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > имеющегося TQt 3 на какой-то Qt6? А потом на Qt7-8

    А тако что TQt 3, это какая то отсебятина разрабов.

     
     
  • 4.165, Аноним (74), 16:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так логично, чтобы отмежеваться от старой кодовой базы
     
     
  • 5.230, Аноним (230), 18:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отмежеваться?

    Они классы и методы переименовали - для чего? Неясно. Тучу времени убили ЗРЯ.

    Они имели GPL2, они остались с GPL2.

    Точнее их имели.

     
  • 2.170, Аноним (-), 16:21, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда поддержка HiDPI?

    Стоп... оно до сих пор не умеет в HiDPI?
    Ахаха! Нафиг оно вообще тогда нужно))
    Мда, вот удивили так удивили. Понятно почему ее пользуются полторы калеки.

     
     
  • 3.208, Аноним (2), 17:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому оно надо, кроме мутантов с микроскопом между глаз?
     
     
  • 4.299, Аноним (-), 22:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кому оно надо, кроме мутантов с микроскопом между глаз?

    Любому адекватному человеку, который не хочет напрягать глаза.
    На нормально hidpi мониторе с тулкитом с нормальной его поддержкой все смотрится отлично.

     
     
  • 5.304, Аноним (304), 22:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак в чем проблема с сабжем?

    https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/attachments/6413bbc0-dee7-453e-ae0

    или у тебя 300 dpi

     
  • 2.279, Аноним (279), 20:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда переход на Qt6?

    Кажется, они пытались на Qt4 мигрировать в своё время, поняли что оно расходует память как не в себя, и забили на это.

     

  • 1.91, Аноним (93), 14:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чё там когда на Qt6 портируют? Стрёмный тулкит -- это основной недостаток сабжа, с дилетантскими закосами под доисторические HIG можно мириться.
     
     
  • 2.103, Аноним (103), 14:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вы сказали, на Qt 6 :) Тут, хотя бы, на Qt 4 дождаться.
     
  • 2.120, Аноним (74), 14:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно никуда переходить, это всё бред.
     
     
  • 3.125, Аноним (93), 15:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нужно никуда переходить, это всё бред.

    Ну как это не нужно, а как же исправления багов и дыр, поддержка актуальной функциональности. Это всё равно виджеты (т.е. плюсовый код), в кде или гном не превратится.

     
     
  • 4.129, Аноним (103), 15:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и где взять софта, который соберётся с TQt?
     
     
  • 5.131, Аноним (128), 15:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо у них в репозитории.
     
  • 5.132, Аноним (2), 15:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE не обязательно.
     
     
  • 6.147, Аноним (93), 15:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем? Софт там работает любой. Это же иксы, прибиваться к DE
    > не обязательно.

    Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы. А иксы или вейланд дело десятое.

     
     
  • 7.151, Аноним (124), 15:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой софт "интегрируется с DE", вот у меня gnome а нужна krita ... или у меня KDE, а нужен gimp...
     
     
  • 8.153, Аноним (93), 15:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот у тебя firefox и он интегрируется с плазмой уже лет 10 как минимум Аудио... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.159, Аноним (124), 15:51, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гнома по дефолту вообще трея нет упс а после перехода на вяленый и acces... текст свёрнут, показать
     
  • 9.177, Аноним (74), 16:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры, почтовые, офисные пакеты должны быть на тех де фреймворках что и среда... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.185, Аноним (93), 16:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, спасибо Да и кому должны и почему Если у кед лучшие программы для всего, ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.182, Аноним (20), 16:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не всё так просто, софт интегрируется с DE, для того DE и придуманы.

    Что за бред ты несешь, DE это оболочка.
    Вот определенная оболочка для запуска приложений.
    Хочу определенный софт.

     
  • 5.187, _kp (ok), 16:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и где взять софта, который соберётся с TQt?

    А оно надо? Софт собирать под меню пуск и десктоп. Которые, кстати, ресурсы под свои нужды и не потребляют вовсе.
    Да дапускайте что угодно, как и с любым другим окружением.

     
  • 4.130, Аноним (128), 15:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно заглядывал в репозиторий?
     
  • 2.171, Igor (??), 16:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем переходить на Qt6? Там ничего нового не появилось для подсистемы QWidget, начиная с Qt4. Все развитие Qt4-Qt5-Qt6 идет только для альтернативного интерфейса QtQuick на QML.
     
     
  • 3.180, Аноним (93), 16:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соседней ветке хотят wayland, qtwebengine, hidpi. Очень много чего переписали и доработали на самом деле.
     
     
  • 4.222, Аноним (124), 18:17, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но зачем?

    qtwebengine в fm серьезно? в чем профит?

    wayland - ненужно.

    hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем.

     
     
  • 5.232, Аноним (230), 18:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > qtwebengine в fm серьезно? в чем профит?

    Konqueror вообще-то еще и браузер.

    И как браузер в Trinity он не открывает примерно 95% современных сайтов.

    > wayland - ненужно.

    Лично вам - да, и мне - да, я на XFCE. Но если разрабы хотят, чтобы им пользовалось 30 тысяч человек, а не 30, то придётся. Xorg - гроб.

    > hidpi - нужно, но пока далекоооо не всем.

    У меня монитор с DPI примерно 180. Я не могу пользоваться с DE, заточенным под DPI 96.

     
     
  • 6.284, Аноним_ (?), 20:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Konqueror вообще-то еще и браузер

    и кто вас заставляет его использовать по этому назначению?

    > он не открывает примерно 95% современных сайтов

    о ужас... дак им никто и не собирался из открывать...

    > я на XFCE

    ну и как вяленный? к 2030 успеют?

    > У меня монитор с DPI примерно 180

    180 это не HiDPI

     
  • 5.234, Аноним (93), 18:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня qtwebengine повсюду. Редакторы текста, всевозможные менеджеры, новостные/почтовые программы. А konqueror это не фм, это веббраузер. Топорно скопировали неудачную и ошибочную идею из венды. Естественно, современный движок -- это исключительно важно, или напихают руткитов уязвимой версии при первой же возможности.
     
     
  • 6.285, Аноним_ (?), 20:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А konqueror это не фм, это веббраузер.

    нет это ФМ, его как браузер никто не использует

     
     
  • 7.295, Аноним (93), 21:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А konqueror это не фм, это веббраузер.
    > нет это ФМ, его как браузер никто не использует

    Я использовал. Потому что там был доступен khtml вместо вебкита и он очень быстрый и легковесный. Пользователи сабжа, уверен, тоже используют.

     
     
  • 8.303, Аноним (304), 22:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только для локальных доков в html, как реальный юзер сабжа говорю а в интерне... текст свёрнут, показать
     

  • 1.106, Аноним (20), 14:29, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет, ну дизайн хороший, не отрицаю.
    Приятные цвета.
     

  • 1.119, Аноним (119), 14:55, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сделано на Qt3
    >причём под свой форк

    Сразу ффтопку. lxqt и то лучше.

     
     
  • 2.121, Аноним (74), 14:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туллкитофобов развелось, как-будто от перехода на новый туллкит записи качество программы а не от прямых рук.
     
     
  • 3.140, Аноним (14), 15:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого твоего trinity/tqt3 нет в репах дебиана очень много лет, поэтому и пользуются trinity 1.5 землекопа. Почему ты не хочешь стать мэйнтэйнером trinity в дебиане, раз так ратуешь за своё trinity и его популярность?
     
     
  • 4.152, Аноним (124), 15:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато есть в популярных форках дебиана - юзай форк...
     
     
  • 5.156, Аноним (14), 15:46, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.160, Аноним (124), 15:57, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.179, Аноним (20), 16:32, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.162, Аноним (162), 16:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не приходило в голову, что я могу быть не фанатом Debian? Может мне больше нравится rhel и его клоны?
     
     
  • 5.166, Аноним (14), 16:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В rhel тоже нет этого твоего trinity. Создаётся впечатление, что оно никому не нужно, потому что его нет в репах где-либо в дистрах, зато на опеннете у этого trinity куча фанатов, которые этим trinity, ясное дело, не пользуются.
     
     
  • 6.169, Аноним (74), 16:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато сабж можно поставить и на FreeBSD и на illumos.
    Много сред можно поставить на FreeBSD и illumos?
    Мне только известны Openindiana, GhostBSD на MATE, тоже форке ещё нормального GNOME 2.
     
  • 6.194, _kp (ok), 16:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В rhel тоже нет этого твоего trinity.

    В десктопных дистрибутивах пофиг чего нет.
    В любом случае, живая используемая система использует не один сторонний репозиторий.

    Странно, что Тринити нет в дистрибутивах для всяких Распберри, ведь для мелких экранчиков ничего удобнее TDE и нет, и ресурсов потребляет как старый LXDE, но намного более настраиваемый, причем не ректально, а через родные меню настроек.

     
     
  • 7.204, Аноним (14), 17:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть, в trinity малварь какая, что её нигде нет. Или же куча CVE в tqt3.
     
     
  • 8.216, Аноним (20), 18:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю все же делов, в tqt3 ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.294, Аноним (162), 21:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До чего же хейтеры докатились, уже высасывают из пальца ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.133, zionist (ok), 15:11, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cinnamon и COSMIC вселяют в меня некоторую надежду на будущее человечества. В отличии от Trinity.
     
     
  • 2.138, Аноним (124), 15:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gtk3+ и будущее человечества во взаимно перпендикулярных плоскостях
     

  • 1.143, Аноним (124), 15:26, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минимальные системные требования:

    Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk

     
     
  • 2.163, Анонз (?), 16:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимальный функционал. Ставишь драва Nvidia, запускаешь хром и весь этот профит от 256MB делится на ноль. Хотя за 512MB можно получить полноценный DE типа кде или гнома
     
     
  • 3.217, Аноним (217), 18:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь этот профит от 256MB делится на ноль

    Становится бесконечным профитом? А чем это плохо?

     
  • 3.249, Аноним (249), 19:01, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.228, Аноним (20), 18:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Минимальные системные требования:
    > Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk

    Это самые правильные требования к Linux, таким должен быть Linux, а не KDE, туда бы еще удобства добавить.

     
     
  • 3.240, Аноним (93), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Минимальные системные требования:
    >> Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk
    > Это самые правильные требования к Linux, таким должен быть Linux, а не
    > KDE, туда бы еще удобства добавить.

    У плазмы примерно столько, в позапрошлом году проверял: линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует. Добавь своп, вот уже и работает норм. Плазма, кстати, около 200 была, так что можно отказаться от плазмы и оставить больше памяти для браузера. Хотя, сомневаюсь, что на таком кто-нибудь будет запускать линукс. Да и вообще, с работой на второпне будут определённые сложности, кеды меньшая из забот.

     
     
  • 4.255, Аноним (-), 19:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует

    Что-то какие-то сказки. Может у тебя всего 1 гиг оперативки? Тогде поверю, потому что система выделяет её в процентном соотношении от имеющийся физически. У меня на моих 128 гигах оперативки, оно занимает почти 8 гигов со старта.

     
     
  • 5.259, Аноним (93), 19:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бжечки, на что там 8 гб может уходить? Может, протекло чёт? Я только индексатор и pim отключил, а так около 30 виджетов в плазме (т.е. абсолютно все необходимые мне). Были вопросы, что дополнительно 0.7 гб видеопамяти были нужны, но в прошлый раз было около 0.004гб на старте. Постепенно, конечно, вытекает вся видеопамять (спасибо, nvidia), но это дело не одного дня.
     
     
  • 6.266, Аноним (-), 19:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бжечки, на что там 8 гб может уходить?

    Ну, например кэш? Для ускорения всего и вся, чтобы память не простаивала без дела, когда она не занята больше ничем.

     
     
  • 7.270, Аноним (93), 19:44, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Бжечки, на что там 8 гб может уходить?
    > Ну, например кэш? Для ускорения всего и вся, чтобы память не простаивала
    > без дела, когда она не занята больше ничем.

    Кэш это не "занято", у тебя все открываемые файлы кешируются без толку и это не проблема. Хотя и тут сложно, 1000 пакетов вместе со всеми кедами примерно 1гб выходит. Минус браузеры, офис и cuda, да. Смотри лучше на free -h в поле used, а если интересует индивидуальное потребление, то ищи pss.

     
  • 4.257, Аноним (124), 19:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линукс с сессией плазмы 350мб оперативки требует

    ты уже не уложился

    а с сабжем на 256 можно и опен-офис какой-нибудь запустить

     
     
  • 5.260, Аноним (93), 19:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты пользовался такими пк, то знал, что без свопа жизни на них не было и во времена актуальности. Всё влезает прекрасно, только более 1 программы не запустишь и переключение окон будет требовать свопинга.
     
     
  • 6.264, Аноним (124), 19:34, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 7.267, Аноним (93), 19:39, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.273, Аноним (124), 19:57, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 9.278, Аноним (93), 20:03, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.283, Аноним_ (?), 20:13, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.293, Аноним (93), 21:21, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.269, Аноним (-), 19:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > со свопом на IDE винте 5400 rpm - это вообще не жизнь

    Ну вообще-то именно так и жили, это считалось нормой. Учитывая, что программы тогда весили по паре мегабайт. Максимум десяток, своп хоть и был на медленных винчестерах, но всё равно терпимым.

     
     
  • 8.274, Аноним (124), 19:59, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не считалось нормой Я тогда на работе потрошил старье, чтоб подкинуть планк... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.288, Аноним (-), 20:38, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня винда 98 свопилась на 128 мегабайтах У моих друзей, у кого были компы, п... текст свёрнут, показать
     
  • 6.296, Аноним (296), 21:33, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что за программы Для netbeans и 256 Мб не хватало без свопа 320 где-то ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.302, Аноним (304), 22:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > delphi/builder

    на lazarus даже сейчас можно мелочевку кодить или пересобирать проект на компьютерах чуть ли не прошлого века, а вот проект на Qt5 уже тяжко даже если через cli без gui...

     
  • 3.252, Аноним (-), 19:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это самые правильные требования к Linux

    Совершенно верно. Слышим Linux, подразумеваем железо 20+ летней давности. Ну ок, 15+ летней. Потому что на всём более современном можно поставить обычную 10 винду и просто работать.

     
     
  • 4.258, Аноним (124), 19:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на все из top500 20+ давности, поэтому там линукс, а были-бы свежими - точно точно была бы винда...
     
     
  • 5.265, Аноним (-), 19:37, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....большая нить свёрнута, показать (25)

  • 1.173, Горящая вата (?), 16:25, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет. Это даже близко не похоже на Windows 95, где всё по уму сделано. TDE это такой же бардак, только с мимикрией под Win95 (из той же оперы, как и бардак с мимикрией современного KDE под Win10). Но сколько не собирай самолёт из грязи и палок, самолётом он не станет.
     
     
  • 2.176, Аноним (20), 16:30, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, как мне чел программист рассказывал про преимущества Windows 2000, в противовес Windows XP, когда у меня и компа то не было.
     
     
  • 3.188, Аноним (162), 16:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха-ха-ха! Я начинал с 98.
     
     
  • 4.201, Аноним (20), 17:36, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже видел у тамошнего мажорика в школе, Windows 98, он еще рассказывал как круто он перешел на Windows Me.
     
  • 4.210, Аноним (20), 18:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже сам на него заработал, на Windows XP, в 7 классе, на летних каникулах, работая продавцом радиоэлектроники.
     
     
  • 5.247, Аноним (-), 19:00, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.280, Аноним (20), 20:07, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.282, Аноним (20), 20:10, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.190, Аноним (162), 16:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
    Trinity можно настроить неотличимо от 98.
    95 отличается отсутствием адресной строки.
     
     
  • 3.192, Аноним (-), 16:47, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > один в один

    Ага. Выше верно подметили: примерно, как самолёт аборигенов карго-культистов из грязи и веток на настоящий самолёт.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.229, Аноним (124), 18:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как хорошо, что на лоре есть галерея и можно пионерам показать как выглядел десктоп у юзеров в прошлом веке...
    https://www.linux.org.ru/gallery/archive/1999/11/
    не шибко видновенько...

     
     
  • 6.233, Коллцентр Днепр (?), 18:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как хорошо, что на лоре есть галерея и можно пионерам показать как выглядел десктоп у юзеров в прошлом веке...

    В целом такой же бардак, ничего не изменилось кроме добавления отступов и закруглений. Линь пукс это точно не про UI/UX дизайн.

     
     
  • 7.241, Аноним (124), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спор не про наличие или отсутствие "вкуса" или "бардака".
    опровергается тезис - копировали винду, а в итоге кроме icewm (которому положено копировать), даже кеды "под винду" не найти...
     
  • 6.239, Аноним (238), 18:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K Desktop Environment 1
    https://ru.wikipedia.org/wiki/K_Desktop_Environment_1#/media/%D0%A4&
    GNOME 1
    https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/%D0%A4%D0%B0�
     
     
  • 7.242, Аноним (238), 18:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это не виндовенько, не знаю что ещё виндовее может быть.
     
     
  • 8.245, Аноним (124), 18:59, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https linuxgazette net 165 misc laycock gmc png давай, рассказывай где тут вин... текст свёрнут, показать
     
  • 7.243, Аноним (124), 18:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот дефолт гнома из 98 года

    https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png

    что-то ни разу на 95ю винду не похоже...

     
     
  • 8.246, Аноним (238), 19:00, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 9.253, Аноним (124), 19:08, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.221, Аноним (124), 18:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первые версии гном, внезапно, копировали CDE.
    но так первые версии гнома были не такие деревянные как 95я и тем более новый гном - юзвери полюбили настраивать аля винда...
     
     
  • 4.244, Аноним (238), 18:58, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.250, Аноним (124), 19:04, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.256, Аноним (-), 19:13, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.

    Может ПЫТАЛИСЬ копировать? Как современный гном пытается macos, а kde - windows 10.

     
     
  • 4.262, Аноним (124), 19:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XFCE и Gnome даже не пытались - они на CDE смотрели, кеды да
     
  • 3.268, Аноним (124), 19:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а давай почитаем рассылочку из 1997 года, где увидим что копировал гном
    +++
    The GNOME Desktop project
    Goals:
    We want to develop a free and complete set of user friendly
    applications and desktop tools, similar to CDE and KDE but based
    entirely on free software:
    +++

    CDE упс...

    вот нигде в рассылке нет про копирование винды, то что надо GTK на винду портировать - есть, а то что надо винду копировать нет... странно...

    в 1998 году получилось
    https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png

     
     
  • 4.275, Аноним (20), 20:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 1998 году получилось
    https://linuxgazette.net/165/misc/laycock/gnome.png

    Нормальный дизайн, ящитаю. Чуть цвета подкорректировать и скруглить кнопки, внедрить современное то что обычно под капотами в DE, всякие штучечки, но со вкусом, DE не должно жрать 4Gb, это оболочка.

    Просто у тех же KDE, отсуствует утонченность, они просто все пихают подряд.
    Посмотреть только Kate, Kwirte, непойми чего напихано.
    Если они хотели сделать что то подобное VSCode, то есть VSCode.

     
  • 3.277, Аноним (20), 20:03, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.

    Там же был скандал, Gnome, с Microsoft. От того что панелька меню пуск.
    Именно поэтому Gnome, имеет такой интерфейс, а не отговорки что это удобно, круто.

     
     
  • 4.281, Аноним_ (?), 20:09, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Первые версии КДЕ, Гном один в один копировали 95,98.
    > Там же был скандал, Gnome, с Microsoft.

    Не было никакого скандала с мелкомягкими.

    Просто когда надо было заполучить поддержку у редхата, гномовцы к 1 версии сваяли тему под винду, чтоб продаться подороже :)

     
     
  • 5.292, Аноним (20), 21:07, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/companies/dcmiran/articles/679786

    В 2006 году корпорация Microsoft пригрозила подать в суд на всех разработчиков Linux с интерфейсом, похожим на Windows 95. Сейчас Microsoft позиционирует себя как дружелюбную компанию, но тогда было иначе. Это была серьёзная угроза.

     
     
  • 6.300, Аноним (304), 22:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это было намного позже обсуждаемых событий Эй чувак семки есть а А есл... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.231, Аноним (231), 18:39, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо то, что быстрее работает.
     
  • 1.237, name (??), 18:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может потонуть, т.к. такое сложно на вейланд перенести, в отличие от какого-нибудь lxqt.
     
     
  • 2.301, Аноним (304), 22:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и не будут переносить.
    разрабы lxqt даже свой проект не осилили еще перетащить, хотя начали лет 5 назад...
     

  • 1.254, Tester (??), 19:09, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как этот trinity-arts совместим с pipewire?
     
  • 1.263, Аноним (263), 19:31, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крепкой печени разрабам и здорового успеха проекту.
     
  • 1.271, Аноним (271), 19:50, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже разрабы перепишут это на Раст? Только тогда Тринити обретёт смысл.
     
     
  • 2.291, Аноним (296), 21:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, его даже с Qt3 на Qt4 не осилили полностью перенести ;)

    Огромная кодовая базе и всё такое, даже на Qt4 переходить - это полгода работы для небольшой команды (чтоб хоть как-то собралось). А потом ещё баги фиксить несколько лет...

     

  • 1.272, Аноним (271), 19:53, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему разрабы этого DE тащат до сих пор файловый менеджер и браузер в одном флаконе. В кде 3.5 оно то было так, да. Ну в 2025 году это давно неактуально. Лучше бы взяли Флакон из кед теперешних, очень быстрый броузер на хромиуме.
     
     
  • 2.276, Аноним (124), 20:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему разрабы этого DE тащат до сих пор файловый менеджер и
    > браузер в одном флаконе. В кде 3.5 оно то было так,
    > да. Ну в 2025 году это давно неактуально. Лучше бы взяли

    никому в голову не приходит тдешный ФМ использовать для современного веба, впрочем как локальный просмоторщих html документации он не плох...

    > Флакон из кед теперешних, очень быстрый броузер на хромиуме.

    жирная-жирнота, чтоб файлики копировать и локально html'ку посмотреть?

     

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