Выпуск дистрибутива Q4OS 5.8, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:45, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > попытки мимикрировать под Windows XP Есть дистрибутив, который справляется с этим лучше?

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:49, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, шикарная была ОС. Помню бывало вылезешь на ней в Инет и через 2 минуты комп весь вирусами кишит.

3.6 , НяшМяш ( ok ), 20:54, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Когда жил в общаге, если при переустановке винды не отключить сеть, то система первый раз загружалась уже заражённой. При этом вирусня прилетала по локалке, так как интернет был только по PPP. Даже сейчас помню как назывался один из вирусов - Conficker.

4.9 , Аноним ( 9 ), 21:04, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.wikipedia.org/wiki/Conficker Забавный зверь, да. Но меня как-то миновал. Видимо, потому, что не было PPP. Хз, либо антивирь спасал.

4.13 , tm ( ? ), 21:23, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда жил в общаге, если при переустановке винды не отключить сеть, то система первый раз загружалась уже заражённой. Это спасибо вашим сокурсникам, и остальным подключившимся к студенческой локалке, которые ежеминутно сканировали сеть на предмет открытых портов, и применяли эксплоиты. Винда во время установки уже проверяла на предмет необходимости установить обновления. Вот реально: необходимо физически отключиться от сети, т.к. Службу Обновлений получается отключить только после полной установки.

3.10 , зомбированный ( ? ), 21:06, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у меня здесь и сейчас стоит ХР без антивируса - и всё норм уже несколько лет!

3.12 , Аноним ( 12 ), 21:15, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > вылезешь на ней в Инет и через 2 минуты комп весь вирусами кишит Ох уж эти котоламповые истории. (имею доступ в инет с 1996 года, раньше чем многие тут родились, и ни разу не хватал вирь, просто причина не в антивирусах и не в "дырявости" системы, причина в прокладке между монитором и стулом)

4.17 , Аноним ( 17 ), 22:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ни разу не хватал вирь Незнаю кто я, но я за все время использования интернета, ни разу не хватал вирь. Притом у меня спрашивали, а какой антивирус поставить, а как починить от вируса пк. Или как переустановить.

Я всегда удивлялся.

Может это надо на какие то специфические сайты заходить.

2.22 , Аноним ( 17 ), 22:12, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > божественной Win 2000 Мне тогда чел удивленно рассказывал, что у него windows 2000, а у нас windows xp, и он удивлялся прожорливости ресурсов windows xp.

