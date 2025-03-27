Выпуск дистрибутива Q4OS 5.8, поставляемого с пользовательским окружением Trinity

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|1.1, _ (??), 20:21, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как не садитесь, но в музыканты не годитесь. Это я про жалкие попытки мимикрировать под Windows XP (лучшую версию после божественной Win 2000).
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|2.4, Аноним (4), 20:45, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попытки мимикрировать под Windows XP
Есть дистрибутив, который справляется с этим лучше?
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|2.5, Аноним (5), 20:49, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, шикарная была ОС. Помню бывало вылезешь на ней в Инет и через 2 минуты комп весь вирусами кишит.
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|3.6, НяшМяш (ok), 20:54, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Когда жил в общаге, если при переустановке винды не отключить сеть, то система первый раз загружалась уже заражённой. При этом вирусня прилетала по локалке, так как интернет был только по PPP. Даже сейчас помню как назывался один из вирусов - Conficker.
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|4.13, tm (?), 21:23, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда жил в общаге, если при переустановке винды не отключить сеть, то система первый раз загружалась уже заражённой.
Это спасибо вашим сокурсникам, и остальным подключившимся к студенческой локалке, которые ежеминутно сканировали сеть на предмет открытых портов, и применяли эксплоиты. Винда во время установки уже проверяла на предмет необходимости установить обновления. Вот реально: необходимо физически отключиться от сети, т.к. Службу Обновлений получается отключить только после полной установки.
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|3.12, Аноним (12), 21:15, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вылезешь на ней в Инет и через 2 минуты комп весь вирусами кишит
Ох уж эти котоламповые истории.
(имею доступ в инет с 1996 года, раньше чем многие тут родились, и ни разу не хватал вирь, просто причина не в антивирусах и не в "дырявости" системы, причина в прокладке между монитором и стулом)
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|4.17, Аноним (17), 22:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ни разу не хватал вирь
Незнаю кто я, но я за все время использования интернета, ни разу не хватал вирь. Притом у меня спрашивали, а какой антивирус поставить, а как починить от вируса пк. Или как переустановить.
Я всегда удивлялся.
Может это надо на какие то специфические сайты заходить.
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|2.22, Аноним (17), 22:12, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> божественной Win 2000
Мне тогда чел удивленно рассказывал, что у него windows 2000, а у нас windows xp, и он удивлялся прожорливости ресурсов windows xp.
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|1.3, Аноним (3), 20:34, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там сейчас со стабильностью? Год назад тыкал и оно могло где угодно выпадать.
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|2.7, Аноним (7), 21:00, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как там сейчас со стабильностью?
Поставил после опенсуси, ещё 4-ю версию, думал, на время пока, да так и залип.
Сейчас 5-я версия, никаких выпадений за всё время (больше 2 лет) не припомню. Мне для работы хватает.
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|1.8, Аноним (8), 21:00, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Увы и ах, это всё смотрится нелепо. Уж лучше куцый lxqt на новейшем qt, чем развесёлый trinity с кучами старых фич и tqt3. Если же у этого trinity есть какие-никакие фанаты (и в частности, все тусуются на опеннете), чего же его и tqt3 нет в оф. репах дебиана? Это огромный провал разработчиков trinity/tqt3 и милого камьюнити!
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|2.15, Аноним (17), 21:53, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> tqt3
Да уж, это причина почему я не использую это.
Ато три пацана какие то лепят, этот tqt3, сами придумали, сегодня лепят, завтра надоело.
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|4.21, Аноним (17), 22:10, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже 15 лет лепят
Даже не особо юзабельно.
Я про то что три условных чела лепят дистр, вот если бы взялись по хорошему сделать что то такое.
То годнота, а так вяло непонятно какой то tqt3, который только они и используют.
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|4.24, Аноним (17), 22:18, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> tqt3
> Уже 15 лет лепят.
Перефразирую,
Только они и лепят.
Ну знаешь ты покупаешь шоколадку только одной фирмы, сегодня эта шоколадка вкусная, завтра туда напихают более дешевых ингидиентов, сделают 95 грамм вместо 100г., или завысят цену на +25% +200% +1000% +100500%, ведь это только они делают шоколадку.
О распространенности всяких tqt3, или чего то подобного, в отстуствие конкруренции, как в следствии отсуствии альтернатив, такая монополия.
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|1.11, Аноним (17), 21:12, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы норм, если бы не делалось 3 тремя васянами, то тогда бы поставил.
А так это форк, неофициальщина.
Изобретут какую нибудт либу которую им будет сложно на форк перенести, и все.
Должна быть уверенность что ставя дистр ты его потом запустишь и благоприятно обновить.
Но зпдумка с Kde норм, нынешняя Kde мне кажется раздутой.
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|1.14, tm (?), 21:32, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А последний скрин разве не из LinuxXP? Просто визард установки смущает.
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|2.19, Аноним (17), 22:04, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LinuxXP
Им бы надо делать стиль приближенный к Windows10 Windows11, это же просто стиль оформления, думаю это более актуально.
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|2.20, Аноним (17), 22:08, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нет оболочек на плазма 4?
Специально искал дистры с Plasma 4, даже искал где то в mirrors debian, в архивах.
Часто файл не скачиватся, 404, если даже находилось что то.
Если найдешь напиши.
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|1.23, Аноним (23), 22:18, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дай dconf фанатикам прекрасного апи kde кьюте дернутой из виндовс 7 что бы сделать апи ещё лучше , нет им надо запороть совместную со всеми миссию и лепить старьё
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