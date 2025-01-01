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Выпуск дистрибутива KaOS 2025.01

29.01.2025 17:29

Опубликован выпуск KaOS 2025.01, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насhttps://writewithharper.com/читывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.5 ГБ).

Особенности KaOS:

  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.
  • На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.
  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
  • В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).



В новой версии:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.8.1, KDE Frameworks 6.10.0, KDE Plasma 6.2 и KDE Gear 24.12.
  • Для работы в окружении на базе Qt 6 и KDE Frameworks 6 адаптированы приложения Krusader, Kstars, Kmymoney, Mixxx, Photoflare, Skrooge и Liquidshell.
  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12.11, Systemd 253.30, Mesa 24.3.4, SQLite 3.48.0, Rsync 3.4.1, DBUS 1.16.0, LLVM/Clang 19.1.7, Poppler 25.01.0, Gstreamer 1.24.11, Fwupd 2.0.4, ZFS 2.3.0, Tzdata 2025a, OpenSSL 3.4, FFmpeg 7.1, Protobuf 29.3.
  • Добавлены пакеты с браузером Zen Browser (на базе Firefox) и программой для проверки правописания Harper.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2025/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62636-kaos
Ключевые слова: kaos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:40, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем плодить сущности?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:47, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У некоторых людей слишком много свободного времени.
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:47, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем не плодить сущности?
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:48, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конкуренция - двигатель прогресса!
     
     
  • 3.18, pic (??), 20:02, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возле корпуса дурки нужно было выкопать траншею для укладки новых водопроводных труб, но денег на подряд не хватило, решили привлечь пациентов. Каждый из них начал копать в своём логичном месте, в результате денег не хватило и на закупку этих новых труб. Не совпал метраж. Занавес.

    Тут также.

     
  • 3.22, Аноним (-), 20:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкуренция в наборе нескучных обоев и предустановленного софта и слегка модифицированных тем рабочего стола? О да...))
     
  • 2.21, Аноним (-), 20:32, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы собирать гранты, стипендии и донаты. Неужели непонятно. Весь смысл существования большинства дистров именно к этому и сводится.
     

  • 1.7, kravich (ok), 18:26, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 2.17, pic (??), 19:58, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не приняли сопровождающими в Арче.
     

  • 1.8, Анонимный конь (?), 18:31, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Э.... Я право невежественен. Но эта система может в авторежиме мне дать сразу разбить из коробочки в авторежиме диск в xfs? Как и скажем словной блондинке лет 7?Насколько это необычно? Я такого не встречал. Как и дтстрибьютивов с xfs по умолчанию из моложе.. Ну скажем моложе сабайона, там чот такое вроде хотели жтак в 2007. Хотя я мож нарутал. Наскока все это типично?
     
     
  • 2.9, Анонимный конь (?), 18:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправка. Позволит разбить в ZFS , которая с кучей фич от соляриса мне и условной блондинке. Но недоумение по поводу устаревшей и специфичной для восстановления xfs остаются
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 19:10, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банды_Нью_Йорка.жпг
     

  • 1.10, афроним (?), 18:36, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорили, что Вяленый улучшает отображения текста, но по-моему обманули.
     
  • 1.11, ПарамПамПам (?), 18:39, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабо сделать дистр с панелью задач по диагонали экрана?
     
     
  • 2.16, pic (??), 19:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слабо без панели задач, пользуясь только меню на нижнем отступе в 2 пикселя в openbox/labwc?
     
  • 2.19, Аноним (14), 20:17, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое "панель задач"?
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:57, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мир линукса стремится к Arch Linux с KDE написанный на C++ вместе Qt.
     
  • 1.13, _kp (ok), 18:59, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Из специфичных особенностей оформления можно отметить

    Шрифты, даже самые жирные, не черные, а серенькие.

     
  • 1.15, pic (??), 19:54, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поменять обои, переместить панельку, видать такие времена нынче.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 20:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто уровень IT стал слишком сложен для 90% обычных людей. Сам вспомни какие знания нужны были лет 20 назад и какие сейчас. Раньше можно было целую ОС написать в одиночку, сегодня ты даже сайт-бложик сам не сделаешь без 100500 сторонних фреймворков.
     

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