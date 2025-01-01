Выпуск дистрибутива KaOS 2025.01

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|3.18, pic (??), 20:02, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возле корпуса дурки нужно было выкопать траншею для укладки новых водопроводных труб, но денег на подряд не хватило, решили привлечь пациентов. Каждый из них начал копать в своём логичном месте, в результате денег не хватило и на закупку этих новых труб. Не совпал метраж. Занавес.
Тут также.
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|3.22, Аноним (-), 20:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкуренция в наборе нескучных обоев и предустановленного софта и слегка модифицированных тем рабочего стола? О да...))
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|2.21, Аноним (-), 20:32, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы собирать гранты, стипендии и донаты. Неужели непонятно. Весь смысл существования большинства дистров именно к этому и сводится.
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|1.8, Анонимный конь (?), 18:31, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Э.... Я право невежественен. Но эта система может в авторежиме мне дать сразу разбить из коробочки в авторежиме диск в xfs? Как и скажем словной блондинке лет 7?Насколько это необычно? Я такого не встречал. Как и дтстрибьютивов с xfs по умолчанию из моложе.. Ну скажем моложе сабайона, там чот такое вроде хотели жтак в 2007. Хотя я мож нарутал. Наскока все это типично?
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|2.9, Анонимный конь (?), 18:33, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поправка. Позволит разбить в ZFS , которая с кучей фич от соляриса мне и условной блондинке. Но недоумение по поводу устаревшей и специфичной для восстановления xfs остаются
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|2.16, pic (??), 19:57, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слабо без панели задач, пользуясь только меню на нижнем отступе в 2 пикселя в openbox/labwc?
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|1.13, _kp (ok), 18:59, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Из специфичных особенностей оформления можно отметить
Шрифты, даже самые жирные, не черные, а серенькие.
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|1.15, pic (??), 19:54, 29/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поменять обои, переместить панельку, видать такие времена нынче.
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|2.20, Аноним (-), 20:29, 29/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто уровень IT стал слишком сложен для 90% обычных людей. Сам вспомни какие знания нужны были лет 20 назад и какие сейчас. Раньше можно было целую ОС написать в одиночку, сегодня ты даже сайт-бложик сам не сделаешь без 100500 сторонних фреймворков.
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