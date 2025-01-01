Выпуск дистрибутива KaOS 2025.01

Опубликован выпуск KaOS 2025.01, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насhttps://writewithharper.com/читывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.5 ГБ). Особенности KaOS: На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).





В новой версии: Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.8.1, KDE Frameworks 6.10.0, KDE Plasma 6.2 и KDE Gear 24.12.

Для работы в окружении на базе Qt 6 и KDE Frameworks 6 адаптированы приложения Krusader, Kstars, Kmymoney, Mixxx, Photoflare, Skrooge и Liquidshell.

Обновлены версии пакетов: ядро Linux 6.12.11, Systemd 253.30, Mesa 24.3.4, SQLite 3.48.0, Rsync 3.4.1, DBUS 1.16.0, LLVM/Clang 19.1.7, Poppler 25.01.0, Gstreamer 1.24.11, Fwupd 2.0.4, ZFS 2.3.0, Tzdata 2025a, OpenSSL 3.4, FFmpeg 7.1, Protobuf 29.3.

Добавлены пакеты с браузером Zen Browser (на базе Firefox) и программой для проверки правописания Harper.



