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Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07

20.07.2024 11:57

Опубликован выпуск KaOS 2024.07, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.7 ГБ).

Особенности KaOS:

  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.
  • На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM 0.20.0, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.
  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
  • В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
  • Из репозиториев удалена библиотека GTK2. Последним значительным приложением, завязанным на GTK2, оставался звуковой редактор Ardour, который начиная с версии 8.4.0 перешёл на использование своего внутреннего форка GTK.



В новой версии:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.7.2, пользовательского окружения KDE Plasma 6.1.3, библиотек KDE Frameworks 6.4.0 и коллекции приложений KDE Gear 24.05.2.
  • Добавлена экспериментальная поддержка установки дистрибутива на раздел с файловой системой Bcachefs. Разбивка разделов в инсталляторе Calamares пока возможна только в ручном режиме.
  • Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.9, LLVM/Clang 18.1.8, Libgcrypt 1.11.0, Nettle 3.10, Systemd 253.22, Dracut 103, Pipewire 1.2.1, OpenSSL 3.3, OpenCV 4.10.0, OpenSSH 98.p1 и Mesa 24.1.4.
  • На Qt6 и KDE Frameworks 6 переведены приложения Kooka, Qdirstat, KWave и Kaffeine.
  • В состав включено приложение для ведения заметок Marknote, интегрируемое с KDE Plasma 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2024/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2024.05
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04
  5. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Nitrux 3.5.0 с пользовательским окружением NX Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61584-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.

    Он не такой как все! Из коробки панель вертикальная! Нужно, ну просто дикое нужно! Все эти скучные горизонтальные панели надоели, а вот у них инновация!

     

  • 1.2, Аноним (3), 12:03, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как это он так оглядывается на арч если у него свой репо? У арча нет репо у него только какая-то помойка.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:39, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У арча нет репо у него только какая-то помойка.

    Ты про это?
    https://aur.archlinux.org/packages

    А как же?
    https://archlinux.org/packages

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 15:33, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа я должен как-то отсортировать две помойки?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:29, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    \\ Из репозиториев удалена библиотека GTK2.

    Ну это важная победа, крошечная, по сегодняшним временам, библиотечка изгнана.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:12, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кхм-кхм, nVidia control panel вроде собрана с GTK2. "So, nVidia, .uck you!"?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 16:42, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готово для десктопа.
     
  • 2.7, Потужно (?), 13:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из репозиториев удалена библиотека GTK2.

    У этого дистра смысл создать систему kde (qt) only.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:19, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как объяснить пользователю необходимость пользоваться Qt-only софтом?
    Нет, ну единомышленники у авторов найдутся, наверное. С сотню. Как и касаемо большинства дистров, впрочем.
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 15:35, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компания эпл что-то  объясняет своим пользователям? Нет она только наказывает жестоко наказывает.
     
     
  • 5.11, Аноним (8), 16:20, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять какие-то невнятные проекции, не относящиеся к вопросу вообще никак.
     
     
  • 6.12, Аноним (3), 16:42, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять ты пытаешься что-то объяснить тому кому не надо ничего объяснять.
     
     
  • 7.15, Аноним (8), 19:12, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то верно.
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:30, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давно надо было это сделать. Для KDE есть свой звуковой редактор Kwave.
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:19, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот даже не знаю, смеяться или плакать. Это Арч с кедами и всё? Зашёл к ним на сайт, почитать что это вообще такое - так там очередные эфективные менеджеры аж три портянки накатали, которые ни о чём? Т.е. это Манжаро 2.0? И как это должно работать в их голове? Мы как Арч, но у нас есть только кеды?
     

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