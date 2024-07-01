Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07

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|1.1, Аноним (1), 12:03, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.
Он не такой как все! Из коробки панель вертикальная! Нужно, ну просто дикое нужно! Все эти скучные горизонтальные панели надоели, а вот у них инновация!
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|1.2, Аноним (3), 12:03, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как это он так оглядывается на арч если у него свой репо? У арча нет репо у него только какая-то помойка.
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|1.4, Аноним (4), 12:29, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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\\ Из репозиториев удалена библиотека GTK2.
Ну это важная победа, крошечная, по сегодняшним временам, библиотечка изгнана.
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|2.6, Аноним (6), 13:12, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кхм-кхм, nVidia control panel вроде собрана с GTK2. "So, nVidia, .uck you!"?
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|2.7, Потужно (?), 13:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из репозиториев удалена библиотека GTK2.
У этого дистра смысл создать систему kde (qt) only.
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|3.8, Аноним (8), 14:19, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как объяснить пользователю необходимость пользоваться Qt-only софтом?
Нет, ну единомышленники у авторов найдутся, наверное. С сотню. Как и касаемо большинства дистров, впрочем.
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|4.10, Аноним (3), 15:35, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компания эпл что-то объясняет своим пользователям? Нет она только наказывает жестоко наказывает.
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|5.11, Аноним (8), 16:20, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять какие-то невнятные проекции, не относящиеся к вопросу вообще никак.
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|6.12, Аноним (3), 16:42, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять ты пытаешься что-то объяснить тому кому не надо ничего объяснять.
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|2.17, Аноним (17), 19:30, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да давно надо было это сделать. Для KDE есть свой звуковой редактор Kwave.
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|1.14, Аноним (14), 17:19, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот даже не знаю, смеяться или плакать. Это Арч с кедами и всё? Зашёл к ним на сайт, почитать что это вообще такое - так там очередные эфективные менеджеры аж три портянки накатали, которые ни о чём? Т.е. это Манжаро 2.0? И как это должно работать в их голове? Мы как Арч, но у нас есть только кеды?
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