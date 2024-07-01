Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07

Опубликован выпуск KaOS 2024.07, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.7 ГБ). Особенности KaOS: На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM 0.20.0, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).

Из репозиториев удалена библиотека GTK2. Последним значительным приложением, завязанным на GTK2, оставался звуковой редактор Ardour, который начиная с версии 8.4.0 перешёл на использование своего внутреннего форка GTK.





В новой версии: Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.7.2, пользовательского окружения KDE Plasma 6.1.3, библиотек KDE Frameworks 6.4.0 и коллекции приложений KDE Gear 24.05.2.

Добавлена экспериментальная поддержка установки дистрибутива на раздел с файловой системой Bcachefs. Разбивка разделов в инсталляторе Calamares пока возможна только в ручном режиме.

Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.9, LLVM/Clang 18.1.8, Libgcrypt 1.11.0, Nettle 3.10, Systemd 253.22, Dracut 103, Pipewire 1.2.1, OpenSSL 3.3, OpenCV 4.10.0, OpenSSH 98.p1 и Mesa 24.1.4.

На Qt6 и KDE Frameworks 6 переведены приложения Kooka, Qdirstat, KWave и Kaffeine.

В состав включено приложение для ведения заметок Marknote, интегрируемое с KDE Plasma 6.



