Выпуск дистрибутива KaOS 2024.07

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:12, 20/07/2024 Кхм-кхм, nVidia control panel вроде собрана с GTK2. "So, nVidia, .uck you!"?

3.13 , Аноним ( 3 ), 16:42, 20/07/2024 Готово для десктопа.

2.7 , Потужно ( ? ), 13:50, 20/07/2024 > Из репозиториев удалена библиотека GTK2. У этого дистра смысл создать систему kde (qt) only.

3.8 , Аноним ( 8 ), 14:19, 20/07/2024 И как объяснить пользователю необходимость пользоваться Qt-only софтом?

Нет, ну единомышленники у авторов найдутся, наверное. С сотню. Как и касаемо большинства дистров, впрочем.

4.10 , Аноним ( 3 ), 15:35, 20/07/2024 Компания эпл что-то объясняет своим пользователям? Нет она только наказывает жестоко наказывает.

5.11 , Аноним ( 8 ), 16:20, 20/07/2024 Опять какие-то невнятные проекции, не относящиеся к вопросу вообще никак.

6.12 , Аноним ( 3 ), 16:42, 20/07/2024 Опять ты пытаешься что-то объяснить тому кому не надо ничего объяснять.

7.15 , Аноним ( 8 ), 19:12, 20/07/2024 И то верно.

2.17 , Аноним ( 17 ), 19:30, 20/07/2024 Да давно надо было это сделать. Для KDE есть свой звуковой редактор Kwave.