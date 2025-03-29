The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз сборочной системы CMake 4.0.0

29.03.2025 10:45

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 4.0.0, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные изменения:

  • Прекращена совместимость с версиями CMake до выпуска 3.5. При привязке к неподдерживаемым версиям в функциях cmake_minimum_required() и cmake_policy() теперь будет выводиться ошибка.
  • Добавлена переменная окружения "CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM" для переопределения минимальной версии CMake, функциональность которой необходима для сборки проекта. Добавленная переменная позволяет обойтись без изменения вызовов cmake_minimum_required(VERSION) и cmake_policy(VERSION) в самом проекте, например, для настройки политики версий в проектах, не предусматривающих такую возможность.
  • В выражение генератора "$<PATH>" добавлена операция "NATIVE_PATH" для преобразования файлового пути из представления CMake (для разделения каталогов всегда используется "/"), в системный путь (в Unix-подобных системах используется "/", а в Windows - "\").
  • На платформе macOS при использовании генераторов сборочных сценариев на базе инструментария Ninja и генераторов Makefile, если в каталоге "/usr/bin" присутствует компилятор, то он отныне оставляется как есть, без привязки к компилятору в Xcode. При сборке для платформы macOS по умолчанию прекращён выбор SDK и передача компилятору фага "-isysroot" (SDK теперь выбирает сам компилятор, а не CMake).
  • Добавлено свойство LINK_WARNING_AS_ERROR, при котором предупреждения компоновщика будут трактоваться как ошибки. Для отключения действия данного свойства добавлена опция командной строки "--link-no-warning-as-error".
  • В утилиту cmake добавлена опция "--project-file" для задания альтернативного имени файла CMakeLists.txt.
  • В генератор CPack добавлена возможность создания несжатых tar-архивов.
  • В команду target_link_libraries() и переменные CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS*, CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS*, CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS* добавлена поддержка префикса "LINKER:".
  • Добавлены новые переменные:
  • Добавлены новые свойства: DEBUGGER_WORKING_DIRECTORY и VS_SOLUTION_ITEMS (для прикрепления файлов к .sln для Visual Studio).
  • Обеспечено формирование готовых сборок CMake для SunOS для архитектур sparc64 и x86_64.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kitware.com/cmake-...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.28
  3. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  4. OpenNews: Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions
  5. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.7.0
  6. OpenNews: Компания Apple открыла код сборочной системы Swift Build
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62974-cmake
Ключевые слова: cmake, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие преимущества перед Мизоном?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:06, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распространённость и... и всё.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:14, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Преимущества что в отличии от мизона смаке легко пользоваться.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:14, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мезон под гномом, сабж под вендузятниками.
     
  • 2.7, Александр (??), 11:28, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее интересны преимущества перед premake, xmake, scons и waf
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 12:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти все какая-то маргинальщина, в основном же юзают мизон и смаке в открытых проектах
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:13, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CMake давно пора заменить нейросетям. И описаниями на естественном языке.
     
     
  • 2.6, Тор (?), 11:18, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу всеми нейросетями заменить точно , что бы одна кнопка и готово. А , ты умный! Тоже так же думаю!
     
  • 2.9, Krtek (?), 11:29, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, скоро заменят, а заодно и всю эту свору модных мартышек, по недоразумению именуемых программистами.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:14, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мартышек, по недоразумению именуемых программистами

    Почему "по недоразумению"? Мартышка, обученная набирать на клавиатуре ограниченный набор слов, именуемый ЯП, и есть программист.

     
     
  • 4.19, Krtek (?), 12:21, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это просто мартышка, а программист это прикладной математик и инженер со всеми вытекающими.
     
     
  • 5.20, Аноним (17), 12:28, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >программист это прикладной математик

    О какой матеметике ты говоришь? У большинства программистов проблемы с элементарной арифметикой при расчете размера буфера.

     
     
  • 6.22, Аноним (17), 12:33, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые, так называемые "безопасные", ЯП (Go, Rust) придуманы именно для исключения ошибок программистов при сложениии и вычитании.
    Ты это называешь "прикладной математикой"?
     

  • 1.8, Александр (??), 11:29, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вырвиглазное ничто этот ваш cmake, но в мире C++ стал почему-то почти стандартом
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:32, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая альтернатива? Автокрап?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:21, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bazel уделывает cmake  по всем параметрам
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:35, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то странный ченджлог.

    Там намного больше изменений было, когда я в гит заходил.

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:47, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Прекращена совместимость с версиями CMake до выпуска 3.5

    соболезнования всем пользователям предыдущих версий

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 11:58, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ей уже больше 9 лет, ты о чём вообще?
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:59, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев

    У CMake самый всратый язык на всем млечном пути. Именно поэтому его толком никто терпеть не может.
    Как можно так писать новости...

     
  • 1.15, Аноним (15), 12:02, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напомню, что это тот самый CMake, в котором для того чтобы тебя поиметь достаточно добавить маленькую точку.
    https://www.opennet.ru/60888
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:30, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомню, что это тот самый CMake, в котором для того чтобы тебя поиметь достаточно добавить маленькую точку.
    > https://www.opennet.ru/60888

    Именно он!
    Его писали люди воспитанные на баше и прочем доисторическом крапе.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру