Релиз сборочной системы CMake 4.0.0

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:14, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Преимущества что в отличии от мизона смаке легко пользоваться.
|
|
|
|3.16, Аноним (1), 12:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эти все какая-то маргинальщина, в основном же юзают мизон и смаке в открытых проектах
|
|1.3, Аноним (4), 11:13, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
CMake давно пора заменить нейросетям. И описаниями на естественном языке.
|
|
|
|2.6, Тор (?), 11:18, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу всеми нейросетями заменить точно , что бы одна кнопка и готово. А , ты умный! Тоже так же думаю!
|
|2.9, Krtek (?), 11:29, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не волнуйся, скоро заменят, а заодно и всю эту свору модных мартышек, по недоразумению именуемых программистами.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:14, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>мартышек, по недоразумению именуемых программистами
Почему "по недоразумению"? Мартышка, обученная набирать на клавиатуре ограниченный набор слов, именуемый ЯП, и есть программист.
|
|
|
|4.19, Krtek (?), 12:21, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, это просто мартышка, а программист это прикладной математик и инженер со всеми вытекающими.
|
|
|
|5.20, Аноним (17), 12:28, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>программист это прикладной математик
О какой матеметике ты говоришь? У большинства программистов проблемы с элементарной арифметикой при расчете размера буфера.
|
|
|
|6.22, Аноним (17), 12:33, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новые, так называемые "безопасные", ЯП (Go, Rust) придуманы именно для исключения ошибок программистов при сложениии и вычитании.
Ты это называешь "прикладной математикой"?
|
|1.8, Александр (??), 11:29, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вырвиглазное ничто этот ваш cmake, но в мире C++ стал почему-то почти стандартом
|
|1.11, Аноним (11), 11:35, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой-то странный ченджлог.
Там намного больше изменений было, когда я в гит заходил.
|
|1.12, Аноним (12), 11:47, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Прекращена совместимость с версиями CMake до выпуска 3.5
соболезнования всем пользователям предыдущих версий
|
|1.14, Аноним (14), 11:59, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>>CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев
У CMake самый всратый язык на всем млечном пути. Именно поэтому его толком никто терпеть не может.
Как можно так писать новости...
|
|
|
|2.21, Аноним (-), 12:30, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Напомню, что это тот самый CMake, в котором для того чтобы тебя поиметь достаточно добавить маленькую точку.
> https://www.opennet.ru/60888
Именно он!
Его писали люди воспитанные на баше и прочем доисторическом крапе.
|