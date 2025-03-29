Релиз сборочной системы CMake 4.0.0

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 4.0.0, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные изменения: Прекращена совместимость с версиями CMake до выпуска 3.5. При привязке к неподдерживаемым версиям в функциях cmake_minimum_required() и cmake_policy() теперь будет выводиться ошибка.

Добавлена переменная окружения "CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM" для переопределения минимальной версии CMake, функциональность которой необходима для сборки проекта. Добавленная переменная позволяет обойтись без изменения вызовов cmake_minimum_required(VERSION) и cmake_policy(VERSION) в самом проекте, например, для настройки политики версий в проектах, не предусматривающих такую возможность.

В выражение генератора "$<PATH>" добавлена операция "NATIVE_PATH" для преобразования файлового пути из представления CMake (для разделения каталогов всегда используется "/"), в системный путь (в Unix-подобных системах используется "/", а в Windows - "\").

На платформе macOS при использовании генераторов сборочных сценариев на базе инструментария Ninja и генераторов Makefile, если в каталоге "/usr/bin" присутствует компилятор, то он отныне оставляется как есть, без привязки к компилятору в Xcode. При сборке для платформы macOS по умолчанию прекращён выбор SDK и передача компилятору фага "-isysroot" (SDK теперь выбирает сам компилятор, а не CMake).

Добавлено свойство LINK_WARNING_AS_ERROR, при котором предупреждения компоновщика будут трактоваться как ошибки. Для отключения действия данного свойства добавлена опция командной строки "--link-no-warning-as-error".

В утилиту cmake добавлена опция "--project-file" для задания альтернативного имени файла CMakeLists.txt.

В генератор CPack добавлена возможность создания несжатых tar-архивов.

В команду target_link_libraries() и переменные CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS*, CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS*, CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS* добавлена поддержка префикса "LINKER:".

Добавлены новые переменные: CMAKE_EXECUTE_PROCESS_COMMAND_ERROR_IS_FATAL, CMAKE_<LANG>_LINK_MODE, CMAKE_<LANG>_DEVICE_LINK_MODE, CMAKE_LINK_WARNING_AS_ERROR, CMAKE_MSVC_RUNTIME_CHECKS, CMAKE_DEBUGGER_WORKING_DIRECTORY, CMAKE_XCODE_SCHEME_LLDB_INIT_FILE, CMAKE_XCODE_SCHEME_TEST_CONFIGURATION.

Добавлены новые свойства: DEBUGGER_WORKING_DIRECTORY и VS_SOLUTION_ITEMS (для прикрепления файлов к .sln для Visual Studio).

Обеспечено формирование готовых сборок CMake для SunOS для архитектур sparc64 и x86_64.



