Компания Apple открыла код сборочной системы Swift Build

5.34 , Аноним ( 34 ), 16:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А swift без гуя бесполезен Бугага. А еще C# без гуя бесполезен, да? Эти 2 глупости, как мантры, повторяют кучка сектантов в попытке удержать рвущийся шаблон и доказать себе, что дотнет прибит гвоздями к винде, и свифт аналогично. И если всякие предатели начнут тыкать тебя носом в бэкэнд на C#, работающий на Линуксе, ты им такой - да кому нужен бэкэнд? ГУЙ ГДЕ???7 Что может быть важнее нативного гуя в 2025 году?

6.37 , Аноним ( 31 ), 16:51, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ?

7.39 , Аноним ( - ), 16:58, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ? Какое отношение "C# vs Java" имеет к теме важности поддержки нативного маковского гуя без мака, в которой ты написал это сообщение?

8.40 , Аноним ( 31 ), 17:02, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это вы принесли сюда дотнет в тему про swift а не я, болезный Или вы с зеркалом... 9.42 , Аноним ( - ), 17:28, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас, я вижу, контекстное окно еще меньше, чем у самых простеньких LLM Даже то... 10.43 , Аноним ( 31 ), 17:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вся тема идет только лишь о том что SwiftUI не существует вне эппла Что вы пыта... 5.36 , Аноним ( - ), 16:49, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> SwiftUI прибит гвоздями к эпплу Какая же каша у людей в голове... SwiftUI - это фреймворк от Эппла для своих платформ. Его отсутствие на не-Эппл платформах НИКАК не характеризует язык программирования, на котором этот фреймворк написан. Возьми для примера DirectX и примени эту же "логику", что получится? "DirectX прибит гвоздями к винде, поэтому С++ за пределами винды бесполезен". Нет никаких проблем использовать swift для разработки гуя, как нативного, так и кросс-платформенного: https://www.youtube.com/watch?v=hbo98xNLzog

Менее чем за 2 часа нативный виндовый news reader https://github.com/stackotter/swift-cross-ui

Кросс-платформенный фреймворк, с поддержкой как нативных бэкэндов для мака и винды, так и GTK.

