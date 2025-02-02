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Компания Apple открыла код сборочной системы Swift Build

02.02.2025 10:51

Компания Apple объявила об открытии исходного кода сборочной системы Swift Build, применявшейся в проприетарных интегрированных средах разработки Xcode и Swift Playground. Система оптимизирована для сборки проектов на языках Swift, C и Objective-C, но может применяться и с другими языками. Для пакетного менеджера Swift Package Manager подготовлен экспериментальный модуль ("--build-system swiftbuild"), позволяющий использовать Swift Build в качестве альтернативного движка для сборки пакетов. Код Swift Build написан на языке Swift и открыт под лицензией Apache 2.0. Поддерживается сборка проектов для Linux, macOS, iOS, Android, QNX и Windows.

На основе предоставленных сборочных правил Swift Build формирует план сборки и запускает компоненты сборочного процесса. Проект развивается с оглядкой на обеспечение кросс-платформенной сборки для различных операционных систем и типов устройств. Основное назначение сборочной системы описывается, как преобразование предоставленных пользователем входных данных, таких как описание проекта и исходный код, в результирующие артефакты, такие как библиотеки и приложения.

Система реализована в виде надстройки над набором библиотек llbuild (low-level build), реализующих низкоуровневые примитивы для работы с графом зависимостей, определения формата правил сборки, отслеживания пересобираемых объектов и создания манифестов для инструментария Ninja. Из расширенных возможностей Swift Build отмечается: поддержка интеграции с компилятором Swift для эффективной координации сборка проектов на языке Swift; поддержка сборки различных типов продуктов, включая утилиты командной строки, GUI-приложения и библиотеки; оптимизации сборочного графа для повшения эффективности распараллеливания процессов сборки кода на языках Swift и C.

Основу Swift Build составляет процесс SWBBuildService, который запускается после инициирования сборки клиентом, которым может выступать утилита swbuild, среда разработки Xcode или пакетный менеджер Swift Package Manager. Взаимодействие между сборочным сервисом SWBBuildService и клиентским процессом осуществляется через отправку сериализированных сообщений поверх неименованного потока (pipe). На стороне клиента взаимодействие со сборочной системой осуществляется через API SwiftBuild или через утилиту командной строки swbuild.

Функциональность Swift Build определяет набор фреймворков, таких как:

  • SWBLLBuild - надстройка для доступа к функциональности llbuild;
  • SWBUtil - вспомогательные функции, такие как реализация упорядоченных списков;
  • SWBCSupport - поддержка кода на C и Objective-C;
  • SWBCore - движки для обработки макросов, настроек, модели проекта, спецификаций, платформ;
  • SWBTaskConstruction - логика формирования задач;
  • SWBTaskExecution - организация выполнения сборочных задач;
  • SWBBuildSystem - построение и планирования сборочных операций, управление созданием и выполнением задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.swift.org/blog/the...)
  2. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift 6.0
  3. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  4. OpenNews: Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions
  5. OpenNews: Apple опубликовал Pkl, язык программирования для определения конфигурации
  6. OpenNews: Apple опубликовал открытую библиотеку гомоморфного шифрования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62661-apple
Ключевые слова: apple, swift, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –22 +/
    Вот кто настоящий друг опенсорса так это эпл. Они не орут на каждом шагу какие они друзья, а просто делают.
     
     
  • 2.41, KKK (?), 17:13, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ни разу не друзья, но и не враги. Вся их деструктивная деятельность направлена исключительно а адрес адептов их секты и почти никогда не выливается за пределы, чего не скажешь про Google или IBM - вот самые страшные враги рода людского, в компьютерном поле, разумеется.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Забавный язычёк. Жаль что прибит к яблочкной инфраструктуре на порядке крепче чем C# к Windows
     
     
  • 2.6, Anonim (??), 12:14, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.swift.org/platform-support/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:19, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бесполезно. В каждой новости про Свифт приходят ламеры с загоном про яблочную инфраструктуру. Они необучаемы.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:40, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но сколько-нибудь более-менее известных приложений на свифте за пределами мака ты не назовешь. И да, свифт медленнее даже JS, это очень странный и плохой ЯП.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 14:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Из этого не следует, что Swift прибит гвоздями к Маку сильнее, чем C# к Windows. Последнее, кстати, еще более бредовое заявление, чем первое.
     
  • 5.45, Аноним324 (ok), 17:48, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мало того что не компетентен в вопросе, так ещё и путаешь свифт и свифт-юи.
     
  • 4.24, Анон28679234 (?), 15:03, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я разрабатывал на нем несколько лет назад и тогда весь код создания Ui был привязан к ObjC бекенду и маковской инфраструктуре. Ситуация с тех пор изменилась?
     
  • 4.31, Аноним (31), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бесполезно. В каждой новости про Свифт приходят фанатики и говорят о кроссплтаформенности при этом забывая что SwiftUI прибит гвоздями к эпплу. А swift без гуя бесполезен. Они необучаемы.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 16:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А swift без гуя бесполезен

    Бугага. А еще C# без гуя бесполезен, да? Эти 2 глупости, как мантры, повторяют кучка сектантов в попытке удержать рвущийся шаблон и доказать себе, что дотнет прибит гвоздями к винде, и свифт аналогично. И если всякие предатели начнут тыкать тебя носом в бэкэнд на C#, работающий на Линуксе, ты им такой - да кому нужен бэкэнд? ГУЙ ГДЕ???7 Что может быть важнее нативного гуя в 2025 году?

     
     
  • 6.37, Аноним (31), 16:51, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ?
     
     
  • 7.39, Аноним (-), 16:58, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ?

    Какое отношение "C# vs Java" имеет к теме важности поддержки нативного маковского гуя без мака, в которой ты написал это сообщение?

     
     
  • 8.40, Аноним (31), 17:02, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы принесли сюда дотнет в тему про swift а не я, болезный Или вы с зеркалом... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (-), 17:28, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас, я вижу, контекстное окно еще меньше, чем у самых простеньких LLM Даже то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, Аноним (31), 17:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся тема идет только лишь о том что SwiftUI не существует вне эппла Что вы пыта... текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, Аноним (-), 16:49, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> SwiftUI прибит гвоздями к эпплу

    Какая же каша у людей в голове... SwiftUI - это фреймворк от Эппла для своих платформ. Его отсутствие на не-Эппл платформах НИКАК не характеризует язык программирования, на котором этот фреймворк написан. Возьми для примера DirectX и примени эту же "логику", что получится? "DirectX прибит гвоздями к винде, поэтому С++ за пределами винды бесполезен".

    Нет никаких проблем использовать swift для разработки гуя, как нативного, так и кросс-платформенного:

    https://www.youtube.com/watch?v=hbo98xNLzog
    Менее чем за 2 часа нативный виндовый news reader

    https://github.com/stackotter/swift-cross-ui
    Кросс-платформенный фреймворк, с поддержкой как нативных бэкэндов для мака и винды, так и GTK.

     
     
  • 6.38, Аноним (31), 16:52, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:59, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужна кроссплатформенность, можно делать приложения на С++ для GCC, которые реализованы на всех платформах, в том числе на macOS.
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так. Если нужна кроссплатформенность можно взять вообще любой ЯП кроме Swift и C#.
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:12, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О 😁
     

  • 1.5, быдло (?), 12:08, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь нужно, чтобы кто-нибудь сделал бесплатный IDE под винду для разработки софта для айфона...
     
  • 1.7, KKK (?), 12:27, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, если для разработки под ифраструктуру Apple всё равно требуется mac?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай в сотый раз поиграем в эту игру, ага. Свифт это опенсорсный язык с поддержкой мультиплатформ. Давай, начинай про кровавую руку Эпла и заточки про платформу, пруфов которым у тебя нет.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:12, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но у тебя противоположных пруфов тоже нет.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 14:19, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 14:32, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.29, KKK (?), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много на этом опенсорсном языке с поддержкой мультиплатформ написано софта, работающего за пределами яблочного железа? То-то же.

    Без занесения нескольких тонн зелени стрёмным типам из Купертино путь в разработку под Apple закрыт.

     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 18:00, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это как сишарп - кроссплатформенный язык, лол
     
  • 2.10, быдло (?), 13:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё где-то с 2012 года начиная c Delphi XE2 можно собирать приложения под айфоны из под Windus
     
     
  • 3.14, kravich (ok), 14:22, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.25, быдло (?), 15:09, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:30, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    github shepherdjerred/macos-cross-compiler
    Это то, что вам нужно? Я уже проверял и компилировал для x86-64 и AARCH64 на хост машине под управлением Debian
     
     
  • 3.19, Хру (?), 14:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спачибо за наводку, добрый человек! :)
     
     
  • 4.26, Аноним (16), 15:19, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не за что!
     
  • 2.22, Аноним (23), 14:58, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно macOS в виртуалке запустить.
     
     
  • 3.28, _kp (ok), 15:32, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толку мало, лагает все,  ускорения то не будет.
    Если просто запустить, то и на 8ми битном AVR Linux запускали, в эмуляторе risk-v, скорость еще ниже чем Вы подумали.
     
  • 3.32, KKK (?), 15:51, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и на реальном маковском железе лагает, а виртуалке наверное вообще слайдшоу будет. Да и шаманство это всё, может заработать, может и нет.
     
  • 3.50, RM (ok), 18:48, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой ос и на каком хосте?
    если что - я пробовал последнюю маковскую ос поставить в виртуалбоксе на вин 10 - не взлетело
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:32, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык быстро развивается, так же как rust. В дистрибутивах он мало где опакечен. Непопулярен в Linux. Технический долг в общем.
     
  • 1.20, Аноним (-), 14:52, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, ryoken (ok), 14:54, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>для повшения
     
     
  • 2.27, zog (??), 15:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под текстом справа есть ссылка "исправить". Нажми и исправь.
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:25, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.44, Аноним (44), 17:47, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не умеет в подключение зависимостей, установленных через пакетный менеджер, то бесполезно.
     
  • 1.47, Ося Бендер (?), 18:06, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем об этом писать здесь? Какое отношение это имеет к оупен и тем более нэт? И даже к фри?
     
  • 1.48, Аноним (-), 18:14, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.49, Аноним (49), 18:26, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мля, это что же аппле теперь - друг красноглазиков?
     

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