Компания Apple открыла код сборочной системы Swift Build

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|1.1, Аноним (1), 11:41, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–22 +/–
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Вот кто настоящий друг опенсорса так это эпл. Они не орут на каждом шагу какие они друзья, а просто делают.
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|2.41, KKK (?), 17:13, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ни разу не друзья, но и не враги. Вся их деструктивная деятельность направлена исключительно а адрес адептов их секты и почти никогда не выливается за пределы, чего не скажешь про Google или IBM - вот самые страшные враги рода людского, в компьютерном поле, разумеется.
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|1.4, Аноним (4), 12:03, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Забавный язычёк. Жаль что прибит к яблочкной инфраструктуре на порядке крепче чем C# к Windows
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|3.8, Аноним (8), 13:19, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бесполезно. В каждой новости про Свифт приходят ламеры с загоном про яблочную инфраструктуру. Они необучаемы.
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|4.11, Аноним (11), 13:40, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Но сколько-нибудь более-менее известных приложений на свифте за пределами мака ты не назовешь. И да, свифт медленнее даже JS, это очень странный и плохой ЯП.
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|5.15, Аноним (15), 14:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Из этого не следует, что Swift прибит гвоздями к Маку сильнее, чем C# к Windows. Последнее, кстати, еще более бредовое заявление, чем первое.
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|5.45, Аноним324 (ok), 17:48, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты мало того что не компетентен в вопросе, так ещё и путаешь свифт и свифт-юи.
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|4.24, Анон28679234 (?), 15:03, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я разрабатывал на нем несколько лет назад и тогда весь код создания Ui был привязан к ObjC бекенду и маковской инфраструктуре. Ситуация с тех пор изменилась?
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|4.31, Аноним (31), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бесполезно. В каждой новости про Свифт приходят фанатики и говорят о кроссплтаформенности при этом забывая что SwiftUI прибит гвоздями к эпплу. А swift без гуя бесполезен. Они необучаемы.
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|5.34, Аноним (34), 16:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А swift без гуя бесполезен
Бугага. А еще C# без гуя бесполезен, да? Эти 2 глупости, как мантры, повторяют кучка сектантов в попытке удержать рвущийся шаблон и доказать себе, что дотнет прибит гвоздями к винде, и свифт аналогично. И если всякие предатели начнут тыкать тебя носом в бэкэнд на C#, работающий на Линуксе, ты им такой - да кому нужен бэкэнд? ГУЙ ГДЕ???7 Что может быть важнее нативного гуя в 2025 году?
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|6.37, Аноним (31), 16:51, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ?
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|7.39, Аноним (-), 16:58, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я прекрасно напишу бекенд на Java зачем мне дотнет тут вообще ?
Какое отношение "C# vs Java" имеет к теме важности поддержки нативного маковского гуя без мака, в которой ты написал это сообщение?
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|8.40, Аноним (31), 17:02, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это вы принесли сюда дотнет в тему про swift а не я, болезный Или вы с зеркалом... текст свёрнут, показать
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|9.42, Аноним (-), 17:28, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У вас, я вижу, контекстное окно еще меньше, чем у самых простеньких LLM Даже то... текст свёрнут, показать
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|5.36, Аноним (-), 16:49, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> SwiftUI прибит гвоздями к эпплу
Какая же каша у людей в голове... SwiftUI - это фреймворк от Эппла для своих платформ. Его отсутствие на не-Эппл платформах НИКАК не характеризует язык программирования, на котором этот фреймворк написан. Возьми для примера DirectX и примени эту же "логику", что получится? "DirectX прибит гвоздями к винде, поэтому С++ за пределами винды бесполезен".
Нет никаких проблем использовать swift для разработки гуя, как нативного, так и кросс-платформенного:
https://www.youtube.com/watch?v=hbo98xNLzog
Менее чем за 2 часа нативный виндовый news reader
https://github.com/stackotter/swift-cross-ui
Кросс-платформенный фреймворк, с поддержкой как нативных бэкэндов для мака и винды, так и GTK.
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|2.23, Аноним (23), 14:59, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если нужна кроссплатформенность, можно делать приложения на С++ для GCC, которые реализованы на всех платформах, в том числе на macOS.
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|3.30, Аноним (4), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так. Если нужна кроссплатформенность можно взять вообще любой ЯП кроме Swift и C#.
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|1.5, быдло (?), 12:08, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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теперь нужно, чтобы кто-нибудь сделал бесплатный IDE под винду для разработки софта для айфона...
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|1.7, KKK (?), 12:27, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем, если для разработки под ифраструктуру Apple всё равно требуется mac?
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|2.9, Аноним (8), 13:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай в сотый раз поиграем в эту игру, ага. Свифт это опенсорсный язык с поддержкой мультиплатформ. Давай, начинай про кровавую руку Эпла и заточки про платформу, пруфов которым у тебя нет.
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|3.29, KKK (?), 15:45, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И много на этом опенсорсном языке с поддержкой мультиплатформ написано софта, работающего за пределами яблочного железа? То-то же.
Без занесения нескольких тонн зелени стрёмным типам из Купертино путь в разработку под Apple закрыт.
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|2.10, быдло (?), 13:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ещё где-то с 2012 года начиная c Delphi XE2 можно собирать приложения под айфоны из под Windus
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|2.16, Аноним (16), 14:30, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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github shepherdjerred/macos-cross-compiler
Это то, что вам нужно? Я уже проверял и компилировал для x86-64 и AARCH64 на хост машине под управлением Debian
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|3.28, _kp (ok), 15:32, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Толку мало, лагает все, ускорения то не будет.
Если просто запустить, то и на 8ми битном AVR Linux запускали, в эмуляторе risk-v, скорость еще ниже чем Вы подумали.
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|3.32, KKK (?), 15:51, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она и на реальном маковском железе лагает, а виртуалке наверное вообще слайдшоу будет. Да и шаманство это всё, может заработать, может и нет.
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|3.50, RM (ok), 18:48, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В какой ос и на каком хосте?
если что - я пробовал последнюю маковскую ос поставить в виртуалбоксе на вин 10 - не взлетело
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|1.18, Аноним (18), 14:32, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Язык быстро развивается, так же как rust. В дистрибутивах он мало где опакечен. Непопулярен в Linux. Технический долг в общем.
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|2.27, zog (??), 15:26, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Под текстом справа есть ссылка "исправить". Нажми и исправь.
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|1.44, Аноним (44), 17:47, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если не умеет в подключение зависимостей, установленных через пакетный менеджер, то бесполезно.
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|1.47, Ося Бендер (?), 18:06, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем об этом писать здесь? Какое отношение это имеет к оупен и тем более нэт? И даже к фри?
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