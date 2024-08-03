Apple опубликовал открытую библиотеку гомоморфного шифрования

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|2.3, Аноним (3), 14:47, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>на языке Swift
толку с такого опенсорса как с козла молока
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|3.41, Аноним (41), 16:39, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю. Только хотел написать, что просто лижут яица себе.
Под свою экосистему разработали библиотеку. Ну молодцы чего.
Теперь осталось только понять кто и зачем ее станет использовать.
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|3.44, Аноним (44), 16:59, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> на языке Swift
> толку с такого опенсорса как с козла молока
Да и с шифрования которое позволяет каким-то посторонним козлам "процессинг без расшифровки" толк какой-то странный. Немножечко беременна, но это не то что вы подумали, и вообще.
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|2.7, Аноним (7), 14:51, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Опен-сорс проекты это всегда хорошо.
Хорошо, когда ещё и реальная польза есть.
>на языке Swift
Востребовано это будет только на платформах самого Яббла.
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|3.28, Аноним (-), 15:19, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хорошо, когда ещё и реальная польза есть.
Вот если именно ты им воспользуешься, то будет реальная польза.
> Востребовано это будет только на платформах самого Яббла.
С чего это?
Свифт уже давно официально поддерживает линукс - Red Hat, Fedora, Amazon Linux, Ubuntu (причем с древней 20.04) и винду.
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|2.26, noc101 (ok), 15:14, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С ног на голову перевернул всё.
Опен Сорс не хорошо и не плохо. Все зависит от проекта и реализации.
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|1.19, мяв (?), 15:02, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>пользователь передаёт на сервер Apple зашифрованный номер телефона, а сервер, без его расшифровки, проверяет наличие номера в чёрных списках для блокирования спама или базах данных с информацией о принадлежности номеров
в чем, собственно, проблема, просто сравнить хеши?
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|2.25, Аноним (25), 15:13, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хэш можно брутфорснуть, ключ для шифрования будет подобрать сложнее
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|2.29, Аноним (-), 15:22, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в чем, собственно, проблема, просто сравнить хеши?
У них проблем нет проблем сравнить хеши.
А у тебя начнутся, если хеш твоего номера случайно совпадет с номером нигерийского принца.
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|2.43, Vf (?), 16:55, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том что хэш от заведомо малого объема данных это фигня.
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|1.24, Аноним (24), 15:10, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насколько я помню, полностью гомоморфная обработка информации требует сотни гибибайт для простейшего Hello Worldа. Именно поэтому это не нашло применения в реальном мире. А так любую программу можно скомпилировать. Только у вас есть столько памяти и вычислительных ресурсов, как на хранение шифротекстов, так и на их обработку?
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