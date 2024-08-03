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Apple опубликовал открытую библиотеку гомоморфного шифрования

03.08.2024 14:18

Компания Apple объявила о создании открытой библиотеки с реализацией методов гомоморфного шифрования на языке Swift. Библиотека позволяет создавать приложения, обрабатывающие данные, доступные только в зашифрованном виде, без промежуточной расшифровки ни на одном из этапов вычислений. На выходе выдаётся зашифрованный результат, который аналогичен шифрованию результата выполнения тех же вычислений над исходными незашифрованными данными. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Реализация основана на схеме BFV (Brakerski-Fan-Vercauteren), которая, в свою очередь, основана на задаче обучения с ошибками в кольце (RLWE), защищённой от криптоанализа квантовыми компьютерами. Низкоуровневые примитивы для шифрования используются из библиотеки Swift Crypto.

Работа с данными при гомоморфном шифровании сводится к тому, что пользователь шифрует данные и без раскрытия ключей передаёт для обработки на внешний сервер. Сервер выполняет заявленные вычисления и формирует зашифрованный результат, не имея возможности определить с какими именно данными он работает. Пользователь при помощи своих ключей расшифровывает выданные данные и получает результат в открытом виде. Гомоморфное шифрование может применяться в облачных сервисах для конфиденциальных вычислений, реализациях систем электронного голосования, организации работы с зашифрованными данными в СУБД и конфиденциальной тренировке систем машинного обучения.

В инфраструктуре Apple реализованная система применяется для конфиденциальной проверки "Caller ID" - пользователь передаёт на сервер Apple зашифрованный номер телефона, а сервер, без его расшифровки, проверяет наличие номера в чёрных списках для блокирования спама или базах данных с информацией о принадлежности номеров. В отличие от типовых схем конфиденциальной проверки ключа без его раскрытия серверу, в которых сервер передаёт клиенту всю БД, а клиент осуществляет проверку на своей стороне, применение гомоморфного шифрования позволяет ограничиться передачей на сторону клиента лишь небольшой порции метаданных. Подобный подход позволяет организовать проверку в очень больших БД, которые не могут быть переданы на сторону клиента. Код серверной части для организации подобных проверок опубликован под лицензией Apache 2.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.swift.org/blog/ann...)
  2. OpenNews: Google открыл инструментарий для полностью гомоморфного шифрования
  3. OpenNews: IBM открыл тулкит гомоморфного шифрования для Linux
  4. OpenNews: CryptDB - проект по обеспечению надежного шифрования данных в СУБД
  5. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  6. OpenNews: IBM, Google, Microsoft и Intel образовали альянс для развития открытых технологий защиты данных
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61655-swift
Ключевые слова: swift, crypt, homomorphic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bklrexte (ok), 14:40, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте без шуток. Опен-сорс проекты это всегда хорошо.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:47, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >на языке Swift

    толку с такого опенсорса как с козла молока

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:39, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю. Только хотел написать, что просто лижут яица себе.
    Под свою экосистему разработали библиотеку. Ну молодцы чего.
    Теперь осталось только понять кто и зачем ее станет использовать.
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:59, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на языке Swift
    > толку с такого опенсорса как с козла молока

    Да и с шифрования которое позволяет каким-то посторонним козлам "процессинг без расшифровки" толк какой-то странный. Немножечко беременна, но это не то что вы подумали, и вообще.

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:51, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Опен-сорс проекты это всегда хорошо.

    Хорошо, когда ещё и реальная польза есть.

    >на языке Swift

    Востребовано это будет только на платформах самого Яббла.

     
     
  • 3.28, Аноним (-), 15:19, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хорошо, когда ещё и реальная польза есть.

    Вот если именно ты им воспользуешься, то будет реальная польза.

    > Востребовано это будет только на платформах самого Яббла.

    С чего это?
    Свифт уже давно официально поддерживает линукс - Red Hat, Fedora, Amazon Linux, Ubuntu (причем с древней 20.04) и винду.


     
  • 3.42, Аноним (42), 16:41, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.swift.org/install
     
  • 2.26, noc101 (ok), 15:14, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ног на голову перевернул всё.
    Опен Сорс не хорошо и не плохо. Все зависит от проекта и реализации.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:58, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    https://www.apple.com/privacy/
     
  • 1.19, мяв (?), 15:02, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >пользователь передаёт на сервер Apple зашифрованный номер телефона, а сервер, без его расшифровки, проверяет наличие номера в чёрных списках для блокирования спама или базах данных с информацией о принадлежности номеров

    в чем, собственно, проблема, просто сравнить хеши?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:13, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хэш можно брутфорснуть, ключ для шифрования будет подобрать сложнее
     
  • 2.29, Аноним (-), 15:22, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в чем, собственно, проблема, просто сравнить хеши?

    У них проблем нет проблем сравнить хеши.
    А у тебя начнутся, если хеш твоего номера случайно совпадет с номером нигерийского принца.

     
  • 2.43, Vf (?), 16:55, 03/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что хэш от заведомо малого объема данных это фигня.
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:10, 03/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Насколько я помню, полностью гомоморфная обработка информации требует сотни гибибайт для простейшего Hello Worldа. Именно поэтому это не нашло применения в реальном мире. А так любую программу можно скомпилировать. Только у вас есть столько памяти и вычислительных ресурсов, как на хранение шифротекстов, так и на их обработку?
     

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