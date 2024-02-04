The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Apple опубликовал Pkl, язык программирования для определения конфигурации

04.02.2024 14:39

Компания Apple открыла реализацию языка программирования Pkl, предназначенного для определения конфигурации и продвигающего модель "конфигурация как код". Связанный с Pkl инструментарий написан на Kotlin и опубликован под лицензией Apache. Плагины для работы с кодом на языке Pkl подготовлены для сред разработки IntelliJ, Visual Studio Code и Neovim. В ближайшее время ожидается публикация обработчика LSP (Language Server Protocol).

Pkl сочетает свойства простого для восприятия декларативного языка c расширенными возможностями, свойственными для языков общего назначения. В языке поддерживаются аннотации типов, классы, функции, вычислительные выражения, условия и циклы. Pkl может применяться как для генерации статических конфигураций в разных форматах, таких как JSON, YAML и XML, так для формирования модулей для обработки заданных форматов конфигурации в приложениях на различных языках программирования.

Привязки для интеграции Pkl в приложения подготовлены для Java, Kotlin, Go и Swift. Отдельно предложен модуль для интеграции с фреймворком Spring. Привязки позволяют на основе конфигурации на языке Pkl сформировать готовые пакеты и модули с классами для работы с описанной конфигурацией в приложении. Пакеты с описанием конфигурации могут публиковаться в репозиториях и импортироваться в качестве зависимости, что допускает совместное использование кода Pkl между разными проектами.

Язык предоставляет гибкие средства для определения условий и проверок корректности значений, позволяющих выявлять ошибки в итоговой конфигурации на этапе до её применения в приложении. Например, можно определить допустимый диапазон значений ("port: Int(this > 1000)" или "age: Int(isBetween(0, 130))"), обязательность или необязательность заполнения и формат ("zipCode: String(matches(Regex("\\d{5}")))"). В случае присвоения значения, не соответствующего условию, валидатор выведет ошибку (например, при попытке присвоить значение 1001 параметру, определённому как "Int(this > 1000)").

Например, на языке Pkl можно написать модуль Application.pkl с шаблоном конфигурации подключения к СУБД: 


   module Application

   hostname: String
   port: UInt16
   environment: Environment
   database: Database

   class Database {
     username: String
     password: String
     host: String
     port: UInt16
     dbName: String
   }
   typealias Environment = "dev"|"qa"|"prod"

Далее можно создать непосредственно файл конфигурации, использующий данный модуль для проверки корректности значений: 


   amends "Application.pkl"
   hostname = "localhost"
   port = 3599
   environment = "dev"
   database {
     host = "localhost"
     port = 5786
     username = "admin"
     password = read("env:DATABASE_PASSWORD") 
     dbName = "myapp"
}

А также написать генератор для автоматизации изменения номера порта для четырёх разных СУБД: 


   import "Application.pkl"
 
   hidden db: Application.Database = new {
     host = "localhost"
     username = "admin"
     password = read("env:DATABASE_PASSWORD")
     dbName = "myapp"
   }

   sidecars {
     for (offset in List(0, 1, 2, 3)) {
       (db) {
         port = 6000 + offset
       }
     }
   }

При желании можно экспортировать конфигурацию в другом формате, например, YAML: 


   sidecars:
   - username: admin
     password: hunter2
     host: localhost
     port: 6000
     dbName: myapp 
   - username: admin
     password: hunter2
     host: localhost
     port: 6001
     dbName: myapp
   - username: admin
     password: hunter2
     host: localhost
     port: 6002
     dbName: myapp
   - username: admin
     password: hunter2
     host: localhost
     port: 6003
     dbName: myapp

Схема конфигурации на языке Pkl также может быть преобразована в классы или структуры для встраивания в код приложения. Например, можно сгенерировать привязку для Kotlin: 


   import kotlin.Int
   import kotlin.Long
   import kotlin.String

   data class Application(
     val hostname: String,
     val port: Int,
     val environment: Environment,
     val database: Database
   ) {

     data class Database(
       val username: String,
       val password: String,
       val host: String,
       val port: Int,
       val dbName: String
     )

     enum class Environment(
       val value: String
     ) {
       DEV("dev"),
       QA("qa"),
       PROD("prod");
       override fun toString() = value
     } 
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform
  3. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  4. OpenNews: Компания Apple открыла реализацию языка Swift и реализовала поддержку Linux
  5. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  6. OpenNews: Amazon открыл Ion, реализацию типизированного варианта JSON
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60549-pkl
Ключевые слова: pkl, config, apple
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:33, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Что-то я вообще не понял зачем это нужно.

    Купертино совсем перестало делать инновации.
    - Инженер ВАЗ

     
     
  • 2.2, _hide_ (ok), 15:41, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    LUA
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:42, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Для декларативного описания любых конфигураций. Вещь полезная, но смузихлебы опять испортили годную идею.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:46, 04/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:28, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для декларативного описания любых конфигураций.

    Для этого есть лисп. Guix, Shepherd, mcron тому примеры. DSL под задачу пишется на том же языке.


     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:34, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лисп

    Что, в музей палеолита уже интернет провели?

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 18:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Использую Лисп в проде в публичном интернете сегодня, сейчас. В проекте есть код, которому по 20 лет и больше, не все авторы живы сегодня. И что ты мне сделаешь?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 7.61, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 04/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Далеко не все готовы таскать чемодан без ручки.
    > Если кодишь не "чисто поугорать", то хочется какого-никакого удобства.

    Язык с jit компилятором, реальный бутстрапинг, пакетный менеджер, система инициализации - это "чисто поугарать" и "чемодан без ручки"?

     
     
  • 8.66, Аноним (5), 02:01, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, чисто поугорать 8212 это впихивать лисп чисто для конфигов в проги на ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.18, Аноним (5), 16:56, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Для этого есть лисп. Guix, Shepherd, mcron тому примеры. DSL под задачу пишется на том же языке.

    Ну и классическое "конфиг для перловой программы пишется на перле и потом eval-ится из основного кода".

     
  • 4.22, fumanchez (ok), 17:03, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть императивный лисп для декларативного описания. Хорошо, пусть будет.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 17:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиспы прекрасно поддерживают декларативный стиль, особенно scheme, используемый в примерах выше.
     
  • 5.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:50, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть императивный лисп для декларативного описания. Хорошо, пусть будет.

    На лиспе можно писать в нужном тебе стиле. Scheme поощрает функциональный стиль. Более того https://guix.gnu.org/ru/manual/devel/en/html_node/Programming-Paradigm.html

     
  • 5.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:17, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть императивный лисп для декларативного описания. Хорошо, пусть будет.

    И можешь для примера посмотреть на racket. В нем из коробки много языков, например для документации или описания пакета. Ну или вот, например, https://rash-lang.org/

     

  • 1.4, Аноним (5), 15:44, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вряд ли взлетит. Ниша уже занята CUEм, который вполне всех устраивает, и разрабатывается сообществом, а не корпорастами (историю экосистемы HashiCorp все хорошо помнят).
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 18:53, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Ниша уже занята CUEм

    В твоих фантазиях если только.

    > историю экосистемы HashiCorp все хорошо помнят

    Как и то, что на Терраформе никто не перестал писать.

     
     
  • 3.52, Аноним (5), 22:29, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В твоих фантазиях если только.

    Ну и в современном IT (с которым, вы, очевидно, незнакомы).

    > Как и то, что на Терраформе никто не перестал писать.

    Добро пожаловать в 2018! А у нас в 2024 есть Crossplane.

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 01:43, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Crossplane

    Подохло не успев родиться. Оно и не удивительно так как все уже устали от ямла. А тут чтоб создать ресурсы в клауде еще купердинос настроить надо для начала.

    2024 это как раз CDK а не наркоманство на ямле

     
     
  • 5.65, Аноним (5), 01:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подохло не успев родиться.

    В ваших фантазиях — возможно. А в реальной жизни на него переезжают даже такие неповоротливые монстры, как дочки сбера. Что уж говорить о конторах здорового человека.

    > Оно и не удивительно так как все уже устали от ямла.

    Устали от ямла — идите улицы мести, кто ж вас держит?

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:57, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Язык для сериализации не должен быть полным по Тьюрингу. Если нужен Тьюринг-полный язык, то писать надо либо прямо на основном ЯП, либо на скриптовом, легко встраиваемом в основной. Ещё один NIH-язык лишь плодит фрагментацию.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 16:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не язык для сериализации. Это язык для описания и валидации структур сериализуемых данных.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 16:04, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для генерации, да.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 17:33, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть очередной недопитон, недоjavascript, недоrust, недоjava, недоgo и недоc++.
     
     
  • 5.50, Аноним (5), 22:27, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прослушали миниатюру "человек, далёкий от разработки, открывает для себя понятие domain specific language".
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 23:31, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь истина: я создал один DSL и участвовал в содании другого популярного DSL :) Я с языками сериализации я знаком довольно тесно, и есть не пренебрижимо малая вероятность, что кто-то из опеннетчиков использует код, написанный мною.
     
     
  • 7.68, Аноним (5), 02:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при всех эти заслугах вы, конечно же, считаете subj языком сериализации?
     

  • 1.7, Аноним (-), 16:00, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вычислительные выражения, условия и циклы.

    У вас дедлок в конфиге, сэр! А дебагер и профайлер конфигов - есть? И вообще, вот уж от эппла не ожидал что им придет в бошку мешать логику и конфигурацию.

     
     
  • 2.19, Аноним (5), 16:58, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не конфиг. Это код для валидации и генерации конфигов.
     
     
  • 3.30, Витюшка (?), 18:13, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем отличается от любой библиотеки любого ЯП для того же самого?
     
     
  • 4.53, Аноним (5), 22:31, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что это не библиотека, а язык. Вы бы ещё спросили "чем отличается от vim", примерно тот же уровень осмысленности.
     
  • 3.67, Аноним (-), 02:02, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.37, oficsu (ok), 18:54, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > придет в бошку мешать логику и конфигурацию

    DRY применим и к конфигам, так что нет ничего неожиданного в том, что кто-то хочет встроить логику в код, чтобы избавиться от проблем и рисков, связанных с копипастой

     
     
  • 3.56, Аноним (5), 22:38, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вообще не редкость, если формат данных должен поддерживаться несколькими программами на разных ЯП. Тут уже простой копипастой валидатора не обойтись.
     

  • 1.10, Sw00p aka Jerom (?), 16:04, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вспоминаю золотые слова И. Сысоева - "не программируйте в конфигах" (ц) :)
     
     
  • 2.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:30, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > вспоминаю золотые слова И. Сысоева - "не программируйте в конфигах" (ц) :)

    Но njs все же встроили

     
     
  • 3.16, Sw00p aka Jerom (?), 16:40, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но njs все же встроили

    а перл там изначально был :)

     
  • 2.23, Аноним (5), 17:04, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вспоминаю золотые слова И. Сысоева - "не программируйте в конфигах" (ц) :)

    Получается, это он одной фразой послал лесом существенную долю пользователей nginx. Не говоря уже про OpenResty.

     
     
  • 3.49, Sw00p aka Jerom (?), 22:26, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается,

    Конфигурирую на Пкл :)

     

  • 1.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:31, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яблочники пишут на котлине? А как же Свифт?
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 16:59, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На свифте пишут любители яблок (а кто сказал, что такие работают в Apple?)
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 16:37, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта "инновация" поставила рекорд по нелепости.
     
     
  • 2.21, Аноним (5), 17:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подозреваю, что людям, далёким от IT, действительно сложно понять, зачем вообще нужны всякие DSL.
     
     
  • 3.31, Витюшка (?), 18:16, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это обычный NIH синдром. Их было сотни и тысячи, будут сотни и тысячи.

    Нет даже анализа и сравнения, а чем этот язык конфигурации лучше десятка альтернатив? Какие проблемы он решает, что не могут другие?

    Думаю ответ - ничем, никакие.

     
     
  • 4.38, oficsu (ok), 19:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Их было сотни и тысячи, будут сотни и тысячи

    Я вот попытался подобрать под себя среди тех, что уже есть. И среди сотен и тысяч, единственный, прошедший по минимальным критериям — jsonnet. Но даже он несамостоятелен и требует костылей, если частью конфига должны быть какие-то внешние данные. Ещё хуже, если эти внешние данные сами зависимы от конфига

     
  • 4.41, Бывалый смузихлёб (?), 20:41, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот сидит целый жирнющий яблочный отдел во главе с небинарными руководителями и голову ломает, что бы эдакого придумать чтобы смотрелось с виду очень полезно( в рамках яблока ввиду отсутствия внятных аналогов ) и можно было ещё годами изображать активную работу
    Не на мороз же по собственной воле выкидываться

    Ну не что-то реально интересное и полезное придумывать, для этого ведь нужен талант а не токсичность и ГЗТ.

    А пока - пикл, неведомое ябло-вр по предзаказу, всплывшее когда тема уже слилась( всего на несколько лет опоздали с попаданием в тренд ), яблокомпы и айфоны, у которых уже никто толком не понимает что принципиально изменилось за год.

     
  • 4.57, Аноним (5), 22:39, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет даже анализа и сравнения, а чем этот язык конфигурации лучше десятка альтернатив? Какие проблемы он решает, что не могут другие?

    Ну назовите хотя бы пять альтернатив. Чтобы для работы со структурами данных, с валидацией и динамической генерацией.

     
  • 2.40, Бывалый смузихлёб (?), 20:32, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До уровня кроссплатформенного серверного свифта дно ещё не пробито, но уже кое-как выдерживает натиск яблока
     

  • 1.17, Quad Romb (ok), 16:55, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лавры XML с его схемами и сегодня не дают кому-то покоя.
    Учитывая валидацию значений и возможность иметь единый протоконфиг для ПО разных производителей - может в этом и есть какой-то смысл.
    Во всяком случае, по документации стоит пробежаться.
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:18, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может быть пора уже перестать плодить лишние сущности? Инновация ради инновации
     
     
  • 2.25, Аноним (3), 17:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты всегда забывают, что "лишнесть" сущности необходимо доказать, а не просто постулировать.
     
     
  • 3.32, Витюшка (?), 18:17, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказывать нужно нужность сущности, а не наоборот.
     
     
  • 4.54, Аноним (5), 22:34, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто работает со структурированными (JSON/YAML) данными, и так понимает нужность подобных решение (CUE, Jsonnet).
    А далёким от программирования надо что-то доказывать... но зачем? Они же всё равно не поймут, зачем вообще эти канплюхтеры нужны.
     

  • 1.29, Вован (??), 18:10, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либо мы доверяем в программе конфигам, либо мы дублируем логику валидации ещё и в самих конфигах.
     
     
  • 2.33, Quad Romb (ok), 18:47, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего так?
    Пресечь ошибки в конфиге без затрат на разворачивание приложения нам кто-то запрещает?
    Тем более, что не всё что допустимо в конфиге для самого приложения - допустимо для пользователей этого приложения в конкретном окружении.
     

  • 1.35, Аноним (35), 18:53, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо для каких-то систем где используются как мобильные приложения на iOS и An... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.42, Tron is Whistling (?), 20:42, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    env:DATABASE_PASSWORD - это мило.
     
     
  • 2.51, Sw00p aka Jerom (?), 22:28, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > env:DATABASE_PASSWORD - это мило.

    пустая строка :)

     
  • 2.55, Аноним (5), 22:36, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > env:DATABASE_PASSWORD - это мило.

    Настоящие мужики вписывают пароль в код и коммитят в гит.

     
  • 2.69, OpenEcho (?), 02:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > env:DATABASE_PASSWORD - это мило.

    А можно поинтересоваться, - в чем "милость" то?

     

  • 1.60, Ivan_83 (ok), 22:51, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LUA есть для гибкости там где надо.
     
  • 1.63, Аноним (63), 23:45, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Графомания в качестве защиты от разжижения мозга.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру