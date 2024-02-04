Apple опубликовал Pkl, язык программирования для определения конфигурации

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|1.1, Аноним (1), 15:33, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Что-то я вообще не понял зачем это нужно.
Купертино совсем перестало делать инновации.
- Инженер ВАЗ
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|2.3, Аноним (3), 15:42, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Для декларативного описания любых конфигураций. Вещь полезная, но смузихлебы опять испортили годную идею.
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|5.34, Аноним (34), 18:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Использую Лисп в проде в публичном интернете сегодня, сейчас. В проекте есть код, которому по 20 лет и больше, не все авторы живы сегодня. И что ты мне сделаешь?
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|Часть нити удалена модератором
|7.61, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 04/02/2024 [ответить]
|+/–
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> Далеко не все готовы таскать чемодан без ручки.
> Если кодишь не "чисто поугорать", то хочется какого-никакого удобства.
Язык с jit компилятором, реальный бутстрапинг, пакетный менеджер, система инициализации - это "чисто поугарать" и "чемодан без ручки"?
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|4.18, Аноним (5), 16:56, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Для этого есть лисп. Guix, Shepherd, mcron тому примеры. DSL под задачу пишется на том же языке.
Ну и классическое "конфиг для перловой программы пишется на перле и потом eval-ится из основного кода".
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|5.26, Аноним (26), 17:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лиспы прекрасно поддерживают декларативный стиль, особенно scheme, используемый в примерах выше.
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|1.4, Аноним (5), 15:44, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вряд ли взлетит. Ниша уже занята CUEм, который вполне всех устраивает, и разрабатывается сообществом, а не корпорастами (историю экосистемы HashiCorp все хорошо помнят).
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|2.36, Аноним (34), 18:53, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Ниша уже занята CUEм
В твоих фантазиях если только.
> историю экосистемы HashiCorp все хорошо помнят
Как и то, что на Терраформе никто не перестал писать.
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|3.52, Аноним (5), 22:29, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В твоих фантазиях если только.
Ну и в современном IT (с которым, вы, очевидно, незнакомы).
> Как и то, что на Терраформе никто не перестал писать.
Добро пожаловать в 2018! А у нас в 2024 есть Crossplane.
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|4.64, Аноним (64), 01:43, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Crossplane
Подохло не успев родиться. Оно и не удивительно так как все уже устали от ямла. А тут чтоб создать ресурсы в клауде еще купердинос настроить надо для начала.
2024 это как раз CDK а не наркоманство на ямле
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|5.65, Аноним (5), 01:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подохло не успев родиться.
В ваших фантазиях — возможно. А в реальной жизни на него переезжают даже такие неповоротливые монстры, как дочки сбера. Что уж говорить о конторах здорового человека.
> Оно и не удивительно так как все уже устали от ямла.
Устали от ямла — идите улицы мести, кто ж вас держит?
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|1.6, Аноним (6), 15:57, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Язык для сериализации не должен быть полным по Тьюрингу. Если нужен Тьюринг-полный язык, то писать надо либо прямо на основном ЯП, либо на скриптовом, легко встраиваемом в основной. Ещё один NIH-язык лишь плодит фрагментацию.
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|2.8, Аноним (5), 16:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не язык для сериализации. Это язык для описания и валидации структур сериализуемых данных.
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|4.27, Аноним (27), 17:33, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть очередной недопитон, недоjavascript, недоrust, недоjava, недоgo и недоc++.
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|5.50, Аноним (5), 22:27, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы прослушали миниатюру "человек, далёкий от разработки, открывает для себя понятие domain specific language".
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|6.62, Аноним (62), 23:31, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь истина: я создал один DSL и участвовал в содании другого популярного DSL :) Я с языками сериализации я знаком довольно тесно, и есть не пренебрижимо малая вероятность, что кто-то из опеннетчиков использует код, написанный мною.
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|7.68, Аноним (5), 02:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И при всех эти заслугах вы, конечно же, считаете subj языком сериализации?
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|1.7, Аноним (-), 16:00, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вычислительные выражения, условия и циклы.
У вас дедлок в конфиге, сэр! А дебагер и профайлер конфигов - есть? И вообще, вот уж от эппла не ожидал что им придет в бошку мешать логику и конфигурацию.
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|4.53, Аноним (5), 22:31, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что это не библиотека, а язык. Вы бы ещё спросили "чем отличается от vim", примерно тот же уровень осмысленности.
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|2.37, oficsu (ok), 18:54, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> придет в бошку мешать логику и конфигурацию
DRY применим и к конфигам, так что нет ничего неожиданного в том, что кто-то хочет встроить логику в код, чтобы избавиться от проблем и рисков, связанных с копипастой
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|3.56, Аноним (5), 22:38, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, вообще не редкость, если формат данных должен поддерживаться несколькими программами на разных ЯП. Тут уже простой копипастой валидатора не обойтись.
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|2.23, Аноним (5), 17:04, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вспоминаю золотые слова И. Сысоева - "не программируйте в конфигах" (ц) :)
Получается, это он одной фразой послал лесом существенную долю пользователей nginx. Не говоря уже про OpenResty.
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|2.20, Аноним (5), 16:59, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На свифте пишут любители яблок (а кто сказал, что такие работают в Apple?)
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|2.21, Аноним (5), 17:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подозреваю, что людям, далёким от IT, действительно сложно понять, зачем вообще нужны всякие DSL.
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|3.31, Витюшка (?), 18:16, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это обычный NIH синдром. Их было сотни и тысячи, будут сотни и тысячи.
Нет даже анализа и сравнения, а чем этот язык конфигурации лучше десятка альтернатив? Какие проблемы он решает, что не могут другие?
Думаю ответ - ничем, никакие.
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|4.38, oficsu (ok), 19:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Их было сотни и тысячи, будут сотни и тысячи
Я вот попытался подобрать под себя среди тех, что уже есть. И среди сотен и тысяч, единственный, прошедший по минимальным критериям — jsonnet. Но даже он несамостоятелен и требует костылей, если частью конфига должны быть какие-то внешние данные. Ещё хуже, если эти внешние данные сами зависимы от конфига
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|4.41, Бывалый смузихлёб (?), 20:41, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот сидит целый жирнющий яблочный отдел во главе с небинарными руководителями и голову ломает, что бы эдакого придумать чтобы смотрелось с виду очень полезно( в рамках яблока ввиду отсутствия внятных аналогов ) и можно было ещё годами изображать активную работу
Не на мороз же по собственной воле выкидываться
Ну не что-то реально интересное и полезное придумывать, для этого ведь нужен талант а не токсичность и ГЗТ.
А пока - пикл, неведомое ябло-вр по предзаказу, всплывшее когда тема уже слилась( всего на несколько лет опоздали с попаданием в тренд ), яблокомпы и айфоны, у которых уже никто толком не понимает что принципиально изменилось за год.
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|4.57, Аноним (5), 22:39, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет даже анализа и сравнения, а чем этот язык конфигурации лучше десятка альтернатив? Какие проблемы он решает, что не могут другие?
Ну назовите хотя бы пять альтернатив. Чтобы для работы со структурами данных, с валидацией и динамической генерацией.
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|2.40, Бывалый смузихлёб (?), 20:32, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До уровня кроссплатформенного серверного свифта дно ещё не пробито, но уже кое-как выдерживает натиск яблока
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|1.17, Quad Romb (ok), 16:55, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лавры XML с его схемами и сегодня не дают кому-то покоя.
Учитывая валидацию значений и возможность иметь единый протоконфиг для ПО разных производителей - может в этом и есть какой-то смысл.
Во всяком случае, по документации стоит пробежаться.
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|1.24, Аноним (24), 17:18, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может быть пора уже перестать плодить лишние сущности? Инновация ради инновации
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|2.25, Аноним (3), 17:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эксперты всегда забывают, что "лишнесть" сущности необходимо доказать, а не просто постулировать.
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|4.54, Аноним (5), 22:34, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те, кто работает со структурированными (JSON/YAML) данными, и так понимает нужность подобных решение (CUE, Jsonnet).
А далёким от программирования надо что-то доказывать... но зачем? Они же всё равно не поймут, зачем вообще эти канплюхтеры нужны.
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|1.29, Вован (??), 18:10, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Либо мы доверяем в программе конфигам, либо мы дублируем логику валидации ещё и в самих конфигах.
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|2.33, Quad Romb (ok), 18:47, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего так?
Пресечь ошибки в конфиге без затрат на разворачивание приложения нам кто-то запрещает?
Тем более, что не всё что допустимо в конфиге для самого приложения - допустимо для пользователей этого приложения в конкретном окружении.
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|1.35, Аноним (35), 18:53, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо для каких-то систем где используются как мобильные приложения на iOS и An... большой текст свёрнут, показать
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|2.55, Аноним (5), 22:36, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> env:DATABASE_PASSWORD - это мило.
Настоящие мужики вписывают пароль в код и коммитят в гит.
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|2.69, OpenEcho (?), 02:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> env:DATABASE_PASSWORD - это мило.
А можно поинтересоваться, - в чем "милость" то?
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