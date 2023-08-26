Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform

2.12 , Аноним ( 12 ), 09:57, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты все перевернул с ног на голову: сообщество тоже вкладывалось в терраформ, а теперь оно реагирует на попытку хашикорпа отжать у него свободу использования своих же трудов.

3.13 , Аноним ( 10 ), 10:10, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, мантру про сообщество я слышу уже годами. Вот только если посмотреть на реальный вклад, то все как раз наоборот. Из новости про последнюю либру - васяны вложились в целые 24% нового кода. В ядре линукса вклад от васянов процентов 10-15% по отчетам самой же линоопс фаундейшн. Я бы предложил дать пруфы, что "сообщество" написало хотя бы 30% того же терраформа (про 50% я даже не заикнусь). Но нет смысла, ты сольешься как обычно.

4.18 , Аноним ( 18 ), 10:19, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда чего беспокоиться — значит ветка под контролем Хашикорп будет активнее развиваться и так и останется основной. Ведь так? ; )

5.22 , Аноним ( 10 ), 10:24, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я же не про будущее Хашикорпа пишу, а про реакцию местной публики.

Васяны Хашикорпу не конкурент, а вот кто-то со своей облачной инфрой - да.

Напр. Амазон, Гугл, Мелкософти и другие достойные члены линоопс фаундейшн.

6.52 , Аноним ( 1 ), 12:26, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не бредь важно не разработка, а внедрение. С этих хашикорпу уже помахали ручкой. Пусть теперь платной рекламой ищет клиентов.

4.20 , Аноним ( 12 ), 10:22, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Снова распространяешь дезу, не изучив предварительно тему. https://opentf.org/#contribute-back

5.25 , Аноним ( 10 ), 10:42, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Т е ты серьезно предлагаешь воспринимать цифры, которые представляет сам рэкети... 6.31 , Аноним ( 12 ), 11:02, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Терраформ не ограничивается ядром. Это экосистема + комьюнити: - https://registry.terraform.io/browse/providers

- https://registry.terraform.io/browse/modules Комьюнити все эти годы вкладывалось, а теперь его труды хотят сделать менее доступными с лицензионной точки зрения. Вот комьюнити и отреагировало. В чем проблема? Да даже в твоем собственном топ-10 контрибушнов в само ядро, не все - сотрудники хашикорпа. Так что поздравляю: ты опроверг самого себя.

6.33 , Легивон ( ? ), 11:08, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может opentf просто немножко врет? Может быть ты не понимаешь разницы между: сколько людей работали на full time и сколько людей работает на full time?

Много потвоему: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 наразрабатывали за последние пару лет?

7.36 , Анонимм ( ?? ), 11:14, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты понимаешь значение "вклад в проект" ?

если код был написан mitchellh в течении 5 лет, то это код вполне может до сих пор работать

даже если он сейчас его не пишет если ты работал со относительно длинными проектами (10+ лет), то понимаешь, что ситуация "о нашел класс 2013 года, который все еще норм" вполне обыденная если приходится каждый год-два полностью обновлять кодовую базу - значит что-то очень сильно "пошло не так"

или проблемы архитектуры, или решали не ту задачу которую надо было решать

8.44 , филателист ( ? ), 11:30, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Про архитектуру для местных обывателей сложно Для них архитектура я скачал пос... 8.49 , Легивон ( ? ), 11:46, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты съехал с темы Для чего по твоему говорят о том сколько сейчас активных разра... 9.50 , Анонимм ( ?? ), 11:59, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Разумеется чтобы себя похвалить Ну и чтобы потытаться сгладить то, что они пара... 10.54 , Аноним ( 1 ), 12:30, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Весь этот код был написан потому что была база пользователей Выкручивая яйца он... 11.61 , Анонимм ( ?? ), 15:04, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Тут нет проблемы курицы и яйца Пользователи появились исключительно потому что ... 4.21 , Аноним ( 21 ), 10:23, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А попробуй без этих 24%.

5.26 , Аноним ( 10 ), 10:44, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Та легко. Чуть больше багов, чуть меньше фич для всяких маргиналов.

А ты попробуй без 76%. Хотя... тут пробовать, его просто не будет существовать)))

6.55 , Аноним ( 1 ), 12:31, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чего же они сразу с проприетарщиной не вышли с офигевшим ценником раз такие крутые? Подумай об этом на досуге. Если умеешь думать.

2.28 , пох. ( ? ), 10:51, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чего забавного, отнять и поделить - идея шариковых всех мастей еще с позапрошлого века. 3.40 , Анонимм ( ?? ), 11:24, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – при этом получать гранты от тех самых корпораций

или пытаться узурпировать само название "опенсорс"

но главное - проводить сеансы глазной уринотерапии для своей паствы

4.43 , пох. ( ? ), 11:30, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при этом получать гранты от тех самых корпораций "где я буду харчеваться?" если не у них, естественно.

3.56 , Аноним ( 1 ), 12:33, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так не начинай играть по таким правилам если знаешь что чуть что тебя поделят.

2.30 , Легивон ( ? ), 11:00, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Забавно видеть, как швидетели шва6одки радуются, что у фирмы, благодаря которой Терраформ был создан и годами развивался, стараются отобрать влияние на их же продукт. Не этому радуются. Ты не понимаешь.

Радуются тому что все имеющиеся наработки не придется переписывать на новый продукт.

Что значит отобрали влияние? Продукт был изначально опенсорсным. А значит авторы изначально понимали, что кто угодно может сделать форк и начать его развивать. Но только повода делать этого не было никакого.

Но вот внезапно HashiCorp САМИ создали этот повод и мотивировали сообщество на совместные действия. Действия сообщества - это только реакция. Причина - действия компании. ССЗБ.

3.37 , Аноним ( 10 ), 11:14, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Причина НЕ в HashiCorp. Она возникла до них.

Причина в самих лицензиях, которые были выбраны очень давно.

Они не учитывали, да в общем-то и не могли, потому что их тогда не существовало, наличие больших провайдеров, которые будут просто предоставлять твой софт как услугу, ничего не отдавая взамен. И очень неплохо зарабатывать на этом. А ты, как фирма, которой нужно вообще-то оплачивать зп своим сотрудникам, будешь доедать последний код без соли. SSPL появилась не на пустом месте.

4.45 , пох. ( ? ), 11:34, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Причина НЕ в HashiCorp. Она возникла до них.

> Причина в самих лицензиях, которые были выбраны очень давно.

> Они не учитывали, да в общем-то и не могли, потому что их

> тогда не существовало, наличие больших провайдеров, которые будут просто предоставлять то есть наличие небольших и даже вот лично тебя-васяна, который делает то же самое - их нисколечки не беспокоило, я правильно понимаю? > твой софт как услугу, ничего не отдавая взамен. И очень неплохо а ты лично - много наотдавал взамен старику Хачи? > зарабатывать на этом. А ты, как фирма, которой нужно вообще-то оплачивать

> зп своим сотрудникам, будешь доедать последний код без соли. SSPL появилась поэтому нехрен вообще было лезть в opensource. Сидели бы себе тихо с закрытым кодом (можно даже предоставлять его по запросу своим клиентам в режиме смотри но не смей трогать). А на елку взлезть и рыбку съесть - не получится. > не на пустом месте. да, очень захотелось денег - и именно на пустом месте. Понимаю и не осуждаю, но глупость, увы, несусветная. 5.48 , Аноним ( 10 ), 11:42, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > то есть наличие небольших и даже вот лично тебя-васяна конечно не беспокоило - я ее не продавал, в теории мог бы что-то у себя развернуть, потратив свое время

а остальные мелкие... тут знаешь как с монополией или олигополией > а ты лично - много наотдавал взамен старику Хачи? Я им вообще не пользуюсь, поэтому не чувствую никаких угрызений совести что им не отдал ни копейки))

А сюда зашел ради срача. Ты абсолютно прав в одном - "нехрен вообще было лезть в opensource".

Уверен что лицензионные предпочтения будут смещаться.

Как раньше был в основном gpl, а сейчас всё смещается в сторону пермиссивки.

Точно также пермиссивка будет изменяться в сторону SSPL, BSL и т.д.

2.34 , Аноним ( 32 ), 11:09, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – поддерживаю, школоте лишь бы покукарекать про жадных эффективных менеджеров. а то, что разрабам есть нечего из-за технологических конгломератов, это несущественные детали

3.46 , пох. ( ? ), 11:37, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поддерживаю, школоте лишь бы покукарекать про жадных эффективных менеджеров. а то, что

> разрабам есть нечего из-за технологических конгломератов, это несущественные детали разрабам есть нечего не из-за технологических конгломератов,а потому что свободные лицензии предусматривают полную свободу от денег (и еды). Перечитай внимательно бред встолмана - на чем на самом деле по его мнению им предполагалось зарабатывать. Если бы этих конгломератов не существовало - им все так же никто бы ни крошки не подавал. А вот "конгломераты" - научились таки зарабатывать деньги и на свободкином софте тоже (на самом деле конечно не на нем, но с его использованием в том числе). И горе-разработчиков просто задавила жаба - как это так, почему они не в доле. А потому что им ее никто и не обещал. В результате у них как был х-й без соли так и останется, конгломераты как зарабатывали так и будут. 4.58 , Аноним ( 1 ), 12:37, 26/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В твоём пропитки и воспалённои воображении разработчиков заставляют заниматься опенсорсом насильно.

