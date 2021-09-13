HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform

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|2.4, 334455 (?), 09:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это же терраформ, несколько хостов можно обрабатывать
Так что только через pssh
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|2.5, Аноним (5), 10:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так и не пользуйся терраформом, куле? А вообще ты сравниваешь совсем разные вещи, полностью обнажив свою некомпетентность. И я это говорю как несторонник терраформа.
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|2.6, пох. (?), 10:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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так каждый дурак может. А ты вот попробуй сперва выучить новый нескучный йезычок для конфигурирования конфигуратора!
Еще, небось, пароль как лох вводишь, да? А у нас все ключи от всего удобно сложены в кучку и для надежности - вон, смотри, смотри - лопухом прикрыты! Только лопух их еще и не сп-л по тихому без всяких следов.
Ну и это же ж - (с придыханием) - инфраструктура-as-a-cococococode! Хачикорп вон бабло лопатой грести с дефективных манагеров не успевают, даже перестали пулреквесты принимать (не успевают сортировать багфиксы от дубликатов того что есть только в коммерческом модуле и должно там и остаться)
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|3.15, Аноним (5), 11:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, облако от хоста, запущеного в этом облаке не отличаешь. "За то мнение имею!".
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|2.7, SovietSpaceDog (?), 10:11, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure ... e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно и ssh $ADDRESS.
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|3.24, пох. (?), 12:18, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure
причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся?
> e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно
да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure.
> и ssh $ADDRESS.
после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.
Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи. И это уже немного затруднительно окучить ssh.
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|4.26, SovietSpaceDog (?), 13:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся?
Тут, как и везде, все зависит от масштабов. Мелькали новости просто multi-cloud, но на практики, это будет очень сложная интеграция между ними.
> да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure.
Безусловно, terraform, если очень грубо, обертка для API для них. Cтоит отметить, что у terraform достаточно низкий порог вхождения, с ним проще разобраться, чем с тем же CloudFormation. И в какой-то мере он cloud agnostic получается.
> после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.
>Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи.
> И это уже немного затруднительно окучить ssh.
Тут, я указывал оратору выше на то, что он несколько заблуждается в назначении terraform.
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|4.28, ананоша (?), 14:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда устроишься на свою первую работу и начнёшь работать с клаудами, поймёшь
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|5.29, пох. (?), 16:08, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дружочек, работа необязательно заключается в наполнении интернета мусорной рекламой.
А это основное для чего используются те клауды.
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|6.31, Валерий (??), 18:27, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дружочек, работа необязательно
Вы бы попробовали бы работать. Во всех нормальных компаниях ТФ экономит время и предотвращает всякий компания-капец
Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями (21 век уже).
Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что.
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|7.32, пох. (?), 18:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нормальным компаниям не нужен ни ТФ, ни те задачи которые он решает. Только распространителям шлака в интернете, ничего общего с нормальной работой не имеющим.
Зачем вот рыболовному траулеру ТФ? Или ветеринарной клинике?
> Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями
а вот это нет, спасибо, без меня. А то потом читаем как "неизвестные хакеры унесли всю базу юзверьков 'нормальная компания' залогинившись на сервер продолбаным ключом, сложенном кучкой на дырявые серверы чудо-управлятелей конфигурацией всего"
> Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что.
оу, вот уровень девляпсов как он есть.
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|2.16, мое правило (?), 11:17, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такая тенденция как infrastructure as a code. На баше выходит только infrastructure as a govnocode.
А по факту, сабж не о выполнении команд, а о поддержании СОСТОЯНИЯ.
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|3.22, пох. (?), 11:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дада, от того что ты обзовешь корявые скрипты выполняющие как попало команды "поддержанием состояния" оно сразу же им станет, перестав быть корявыми скриптами.
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|2.18, Аноним (18), 11:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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днс зоны и виртуальные машины тоже будешь создавать с помощью ссш?
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|3.21, пох. (?), 11:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что, вы и этого не умеете?
(отдельный вопрос - сколько раз в жизни энтерпрайза а не грошового хостера где вы работаете, приходится создавать _зоны_ а не добавлять один унылый хост)
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|1.9, Аноним (9), 10:18, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сделайте плату за баги / пулл реквесты. За чей баг больше заплатили тот и чините в первую очередь.
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|2.13, ТруЪ (?), 11:03, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Поддерживаю предыдущего оратора.
Разрабы чего-то там перестали принимать пулреквесты на что-то там.
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|1.11, Аноним (11), 10:36, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почитал tutorial. А там ехал докер через докер... Без докера эта штука бесполезна?
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|2.17, Аноним (5), 11:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Почитал tutorial.
Врёшь и не краснеешь. Тебе бы читать научиться для начала.
> А там ехал докер через докер...
Там, это где? В каком туториале? Точно терраформовском? Докер-провайдер там тоже есть, как и десятки других, которых ты не заметило.
> Без докера эта штука бесполезна?
Нет. Более 5 лет использую именно без докера. И почти вся функциональность терраформа с докером вообще никак не связана, если что.
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|2.23, пох. (?), 11:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, они выкатили очень хорошо продаваемый протухт, продали больше чем могут прожевать и радостно окучивают бабло. А тут ты со своим дурацким пулреквестом.
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|1.27, Аноним (27), 14:12, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Звучит все это как: мы не ожидали что терраформ взлетит, сейчас мы уже не хотим делать бесплатные community edition. Спасибо за то что пилили терраформ за нас.
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|2.30, пох. (?), 16:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Звучит все это как: мы не ожидали что терраформ взлетит, сейчас мы
> уже не хотим делать бесплатные community edition. Спасибо за то что
> пилили терраформ за нас.
ну неправда - хотят, причем пилить будете по прежнему вы. Не успевают отследить чтоб вы не запилили конкурирующую с платной фичу, это да. Но обещают что все будет.
Оно ж изначально по opencore рецептам задумывалось.
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