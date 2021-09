HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform

2.4 , 334455 ( ? ), 09:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это же терраформ, несколько хостов можно обрабатывать

Так что только через pssh

3.14 , Michael Shigorin ( ok ), 11:07, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – pdsh, кстати

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так и не пользуйся терраформом, куле? А вообще ты сравниваешь совсем разные вещи, полностью обнажив свою некомпетентность. И я это говорю как несторонник терраформа.

3.25 , Аноним ( - ), 12:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты уже доказал, что ты сторонник терриформа.

2.6 , пох. ( ? ), 10:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – так каждый дурак может. А ты вот попробуй сперва выучить новый нескучный йезычок для конфигурирования конфигуратора!

Еще, небось, пароль как лох вводишь, да? А у нас все ключи от всего удобно сложены в кучку и для надежности - вон, смотри, смотри - лопухом прикрыты! Только лопух их еще и не сп-л по тихому без всяких следов. Ну и это же ж - (с придыханием) - инфраструктура-as-a-cococococode! Хачикорп вон бабло лопатой грести с дефективных манагеров не успевают, даже перестали пулреквесты принимать (не успевают сортировать багфиксы от дубликатов того что есть только в коммерческом модуле и должно там и остаться) 3.8 , Аноним ( 3 ), 10:13, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хипстота этот ваш терраформ. Ух, молодежь молодежь.

3.15 , Аноним ( 5 ), 11:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну да, облако от хоста, запущеного в этом облаке не отличаешь. "За то мнение имею!".

2.7 , SovietSpaceDog ( ? ), 10:11, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure ... e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно и ssh $ADDRESS.

3.24 , пох. ( ? ), 12:18, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся? > e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure. > и ssh $ADDRESS. после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.

Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи. И это уже немного затруднительно окучить ssh. 4.26 , SovietSpaceDog ( ? ), 13:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся? Тут, как и везде, все зависит от масштабов. Мелькали новости просто multi-cloud, но на практики, это будет очень сложная интеграция между ними. > да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure. Безусловно, terraform, если очень грубо, обертка для API для них. Cтоит отметить, что у terraform достаточно низкий порог вхождения, с ним проще разобраться, чем с тем же CloudFormation. И в какой-то мере он cloud agnostic получается. > после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.

>Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи.

> И это уже немного затруднительно окучить ssh. Тут, я указывал оратору выше на то, что он несколько заблуждается в назначении terraform.

4.28 , ананоша ( ? ), 14:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда устроишься на свою первую работу и начнёшь работать с клаудами, поймёшь

5.29 , пох. ( ? ), 16:08, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дружочек, работа необязательно заключается в наполнении интернета мусорной рекламой. А это основное для чего используются те клауды.

6.31 , Валерий ( ?? ), 18:27, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дружочек, работа необязательно Вы бы попробовали бы работать. Во всех нормальных компаниях ТФ экономит время и предотвращает всякий компания-капец

Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями (21 век уже).

Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что.

7.32 , пох. ( ? ), 18:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нормальным компаниям не нужен ни ТФ, ни те задачи которые он решает. Только распространителям шлака в интернете, ничего общего с нормальной работой не имеющим. Зачем вот рыболовному траулеру ТФ? Или ветеринарной клинике? > Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями а вот это нет, спасибо, без меня. А то потом читаем как "неизвестные хакеры унесли всю базу юзверьков 'нормальная компания' залогинившись на сервер продолбаным ключом, сложенном кучкой на дырявые серверы чудо-управлятелей конфигурацией всего" > Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что. оу, вот уровень девляпсов как он есть. 2.12 , pashev.me ( ? ), 10:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Терраформ про инфраструктуру, а не про операционную систему.

2.16 , мое правило ( ? ), 11:17, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть такая тенденция как infrastructure as a code. На баше выходит только infrastructure as a govnocode. А по факту, сабж не о выполнении команд, а о поддержании СОСТОЯНИЯ.

3.22 , пох. ( ? ), 11:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – дада, от того что ты обзовешь корявые скрипты выполняющие как попало команды "поддержанием состояния" оно сразу же им станет, перестав быть корявыми скриптами. 2.18 , Аноним ( 18 ), 11:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – днс зоны и виртуальные машины тоже будешь создавать с помощью ссш?

3.21 , пох. ( ? ), 11:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что, вы и этого не умеете? (отдельный вопрос - сколько раз в жизни энтерпрайза а не грошового хостера где вы работаете, приходится создавать _зоны_ а не добавлять один унылый хост)