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HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform

13.09.2021 08:42

Компания HashiCorp пояснила причину недавнего добавления в репозиторий открытой платформы управления конфигурацией Terraform примечания о временной приостановке рецензирования и приёма pull-запросов, отправленных представителями сообщества. Примечание было воспринято некоторыми участниками как кризис в открытой модели разработки Terraform.

Разработчики Terraform поспешили успокоить сообщество и заявили, что добавленное примечание не так поняли и оно было добавлено лишь для пояснения снижения активности по разбору изменений от сообщества в связи с нехваткой персонала. Отмечается, что после опубликованного летом первого стабильного релиза Terraform 1.0, наблюдается взрывной рост популярности платформы, к которому компания HashiCorp оказалась не готова.

Из-за роста популярности платформы и увеличения числа коммерческих клиентов в компании наблюдается большая нехватка кадров, и имеющийся персонал был перераспределён для решения первичных задач и обеспечение поддержки продукта. Приостановка приёма изменений от сообщества называется вынужденной временной мерой - рост популярности привёл и к увеличению числа поступающих изменений от сообщества, которые имеющийся персонал HashiCorp не успевает рецензировать. Обработка изменений для других продуктов HashiCorp, а также для провайдеров с реализацией дополнительных типов ресурсов для Terraform, продолжена без изменений.

В настоящее время усиленно идёт процесс по набору новых инженеров, и проблемы с кадрами планируют решить через несколько недель, после чего будет налажен и приём pull-запросов от сообщества. В настоящее время в списке вакансий HashiCorp более сотни незакрытых инженерных позиций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.hashicorp.com/blog...)
  2. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
  3. OpenNews: Выпуск Vagrant 2.0, инструментария для создания виртуальных окружений
  4. OpenNews: Представлен Otto, инструментарий для создания микросервисов из изолированных приложений
  5. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  6. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55790-hashicorp
Ключевые слова: hashicorp, terraform
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо попробоваться
     
  • 1.2, Штыбель (?), 09:56, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, Terraform собрали и запустили в на AIX (проект Power-DevOps).
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:56, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем это все когда есть ssh $ADDRESS su -c 'command arg1 arg2' ?
     
     
  • 2.4, 334455 (?), 09:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это же терраформ, несколько хостов можно обрабатывать
    Так что только через pssh
     
     
  • 3.14, Michael Shigorin (ok), 11:07, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pdsh, кстати
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так и не пользуйся терраформом, куле? А вообще ты сравниваешь совсем разные вещи, полностью обнажив свою некомпетентность. И я это говорю как несторонник терраформа.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 12:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уже доказал, что ты сторонник терриформа.
     
  • 2.6, пох. (?), 10:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    так каждый дурак может. А ты вот попробуй сперва выучить новый нескучный йезычок для конфигурирования конфигуратора!
    Еще, небось, пароль как лох вводишь, да? А у нас все ключи от всего удобно сложены в кучку и для надежности - вон, смотри, смотри - лопухом прикрыты! Только лопух их еще и не сп-л по тихому без всяких следов.

    Ну и это же ж - (с придыханием) - инфраструктура-as-a-cococococode! Хачикорп вон бабло лопатой грести с дефективных манагеров не успевают, даже перестали пулреквесты принимать (не успевают сортировать багфиксы от дубликатов того что есть только в коммерческом модуле и должно там и остаться)

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 10:13, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хипстота этот ваш терраформ. Ух, молодежь молодежь.
     
  • 3.15, Аноним (5), 11:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, облако от хоста, запущеного в этом облаке не отличаешь. "За то мнение имею!".
     
  • 2.7, SovietSpaceDog (?), 10:11, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure ... e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно и ssh $ADDRESS.
     
     
  • 3.24, пох. (?), 12:18, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Terrafrom удобен если люди работают с облачными провайдерами (AWS, GCP, Azure

    причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся?

    > e.t.c )и позволяет подготовить необходимые ресурсы. А уже после этого можно

    да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure.

    > и ssh $ADDRESS.

    после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.
    Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи. И это уже немного затруднительно окучить ssh.

     
     
  • 4.26, SovietSpaceDog (?), 13:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > причем со всеми разом. Часто в реальности такая задача появляеся?

    Тут, как и везде, все зависит от масштабов. Мелькали новости просто multi-cloud, но на практики, это будет очень сложная интеграция между ними.

    > да в общем-то и их собственные интерфейсы - позволяют. Ну вот пока не надо одновременно aws, gcp и azure.

    Безусловно, terraform, если очень грубо, обертка для API для них. Cтоит отметить, что у terraform достаточно низкий порог вхождения, с ним проще разобраться, чем с тем же CloudFormation. И в какой-то мере он cloud agnostic получается.

    > после этого будет сложно узнать $ADDRESS. Он где-то внутри тераформа останется.
    >Не говоря уже о том, что если тебе понадобился тераформ - адресов будут сотни если не тысячи.
    > И это уже немного затруднительно окучить ssh.

    Тут, я указывал оратору выше на то, что он несколько заблуждается в назначении terraform.  

     
  • 4.28, ананоша (?), 14:45, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда устроишься на свою первую работу и начнёшь работать с клаудами, поймёшь
     
     
  • 5.29, пох. (?), 16:08, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дружочек, работа необязательно заключается в наполнении интернета мусорной рекламой.

    А это основное для чего используются те клауды.


     
     
  • 6.31, Валерий (??), 18:27, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дружочек, работа необязательно

    Вы бы попробовали бы работать. Во всех нормальных компаниях ТФ экономит время и предотвращает всякий компания-капец
    Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями (21 век уже).
    Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что.

     
     
  • 7.32, пох. (?), 18:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальным компаниям не нужен ни ТФ, ни те задачи которые он решает. Только распространителям шлака в интернете, ничего общего с нормальной работой не имеющим.

    Зачем вот рыболовному траулеру ТФ? Или ветеринарной клинике?

    > Я уж молчу что попробуйте работать не с паролями

    а вот это нет, спасибо, без меня. А то потом читаем как "неизвестные хакеры унесли всю базу юзверьков 'нормальная компания' залогинившись на сервер продолбаным ключом, сложенном кучкой на дырявые серверы чудо-управлятелей конфигурацией всего"

    > Тот же днс с каким-либо сертификатом закатать или же почту настроить или ещё что.

    оу, вот уровень девляпсов как он есть.

     
  • 2.12, pashev.me (?), 10:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Терраформ про инфраструктуру, а не про операционную систему.
     
  • 2.16, мое правило (?), 11:17, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такая тенденция как infrastructure as a code. На баше выходит только infrastructure as a govnocode.

    А по факту, сабж не о выполнении команд, а о поддержании СОСТОЯНИЯ.

     
     
  • 3.22, пох. (?), 11:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дада, от того что ты обзовешь корявые скрипты выполняющие как попало команды "поддержанием состояния" оно сразу же им станет, перестав быть корявыми скриптами.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    днс зоны и виртуальные машины тоже будешь создавать с помощью ссш?
     
     
  • 3.21, пох. (?), 11:53, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, вы и этого не умеете?

    (отдельный вопрос - сколько раз в жизни энтерпрайза а не грошового хостера где вы работаете, приходится создавать _зоны_ а не добавлять один унылый хост)

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:18, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделайте плату за баги / пулл реквесты. За чей баг больше заплатили тот и чините в первую очередь.
     
  • 1.10, ВГуглеБан (?), 10:28, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Что такое терраформ? Редактора на мыло уже отправили?
     
     
  • 2.13, ТруЪ (?), 11:03, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поддерживаю предыдущего оратора.
    Разрабы чего-то там перестали принимать пулреквесты на что-то там.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:36, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почитал tutorial. А там ехал докер через докер... Без докера эта штука бесполезна?
     
     
  • 2.17, Аноним (5), 11:20, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Почитал tutorial.

    Врёшь и не краснеешь. Тебе бы читать научиться для начала.
    > А там ехал докер через докер...

    Там, это где? В каком туториале? Точно терраформовском? Докер-провайдер там тоже есть, как и десятки других, которых ты не заметило.
    > Без докера эта штука бесполезна?

    Нет. Более 5 лет использую именно без докера. И почти вся функциональность терраформа с докером вообще никак не связана, если что.

     

  • 1.19, pashev.me (?), 11:31, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну,то есть они выкатили кривой продукт, и теперь супорт вешается?
     
     
  • 2.20, pashev.me (?), 11:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И они пытаются завалить телами?
     
  • 2.23, пох. (?), 11:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, они выкатили очень хорошо продаваемый протухт, продали больше чем могут прожевать и радостно окучивают бабло. А тут ты со своим дурацким пулреквестом.

     

  • 1.27, Аноним (27), 14:12, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звучит все это как: мы не ожидали что терраформ взлетит, сейчас мы уже не хотим делать бесплатные community edition. Спасибо за то что пилили терраформ за нас.
     
     
  • 2.30, пох. (?), 16:10, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Звучит все это как: мы не ожидали что терраформ взлетит, сейчас мы
    > уже не хотим делать бесплатные community edition. Спасибо за то что
    > пилили терраформ за нас.

    ну неправда - хотят, причем пилить будете по прежнему вы. Не успевают отследить чтоб вы не запилили конкурирующую с платной фичу, это да. Но обещают что все будет.

    Оно ж изначально по opencore рецептам задумывалось.

     
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