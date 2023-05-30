Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии

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|2.4, Аноним (4), 22:35, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не скажите. Новость очень даже важная, как бы показывают неприличный жест в сторону разрабов и руководства раста.
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|1.2, Аноним (4), 22:33, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот что действительно может выстрелить, так это си-совместимый синтаксис при сохранении всех плюшек раста.
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|3.5, Аноним (4), 22:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем синтаксис то делать такой убогий? Даже частичная совместимость с СИ как это сделано в Джаве могла бы сильно помочь.
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|4.8, Аноним (8), 22:42, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За то можно пообсуждать:
- Смотрите, я узнал про оператор @, смотрите что он умеет.
- Блин чувак, в ржавойкниге он упомянут.
- Чувак, да ты его не правильно используешь, без него короче написать можно.
- А его ещё использовать можно прям как в Хаскел.
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|4.54, anonymous (??), 00:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Синтаксис как синтаксис. Все решение по синтаксису были приняты не спонтанно а продумано. Если интересно, почитайте rust RFC, там подробно объясняется почему так а не иначе.
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|5.65, Аноним (65), 00:39, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Продуманный синтаксис в питоне, и то третья версия понадобилась, да даже в ней избыток магических символов.
Раст же вобрал в себя все худшее из плюсов и джавы, оба сильно устарели к 2014. А если почитаете как создавался раст (сначала как петпроект в свободное время еще в далеком 2006, а после форса мозиллы - в большой спешке, но без достаточного количества зрелых специалистов, с привлечением студентов), то получите документальное подтверждение. Очевидно никакой продуманности не было, автор просто использовал то что знал, не оглядываясь на лучшие практики (собственно главный растоман так и говорил), а потом в спешке пытались это подлатать как могли.
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|6.74, Аноним (74), 00:56, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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JS вообще за две недели создавался и ничего, стал самым популярным и востребованным языком (плюс TS конечно же).
>Rust создавался без количества зрелых специалистов
Каких таких "специалистов"? Тех самых, что Сишечку создали? Или из C++, главный "специалист" которого советовал просто "писать без багов"? Ну так они уже насоздавали - до сих пор дыры тридцатилетней давности вылазят - так что не надо нам таких "специалистов".
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|5.69, Аноним (69), 00:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если все решения по дизайну были приняты продумано, но получилось мессиво, может что-то не так с решающими?
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|2.78, Аноним (69), 01:04, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>си-совместимый синтаксис при сохранении всех плюшек раста
Пока что ближайшее что есть к такому это Zig, и он довольно быстро развивается.
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|3.85, Аноним (85), 03:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюшки не все как у Rust. Но они и не нужны. Пишу на нём full time. Задавайте вопросы:)
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|3.11, Аноним (4), 22:55, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пытался понять что происходит, но в голове не укладывается. Это больше похоже на сборище тупых истеричек, а сильно вникать в их разборки как-то не очень хочется.
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|4.50, warlock66613 (ok), 00:11, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какие-то раст-чуваки пригласили стороннего чувака сделать центральный доклад на конференции. Приглашённый чувак развивает крайне сомнительный подход к рефлексии (может его можно допилить до вменяемого, но это в лучшем случае долгий путь через RFC, обсуждения и т. д. по обычной схеме). Возникло опасение, что выставление в центральном докладе такой сомнительной вещи, для которой к тому же даже ещё нет pre-RFC, может привести к неприятным последствиям в плане дизайна языка. Инициативные люди использовали непубличные контакты с организаторами конференции чтобы это предотвратить и преуспели в этом. В итоге докладчик обижен, тот, кто его "втащил" в конференцию тоже, и все не в восторге от того, как делаются дела.
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|1.14, ИмяХ (?), 23:00, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что он конкретно предлагает? Отсутствие борьбы с боровчекером? Разрешено иметь несколько владельцев для одной ссылки?
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|2.73, Аноним (69), 00:50, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>проект преподносится как синхронизированный форк, предоставляющий альтернативное решение на основе исходной кодовой базы Rust, которая продолжает рассматриваться как эталонная. В основные ветки форков будут периодически переноситься изменения из основных веток языка Rust и пакетного менеджера Crate, после чего будут формироваться выпуски Crab, по функциональности идентичные выпускам Rust, но не накладывающие на разработчиков свойственные проекту Rust ограничения.
Он предлагает только другое имя - Crab, из-за использования которого "неправильным" образом за тобой не начнет охотится бригада юристов, что уже не плохо.
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|1.27, Аноним (27), 23:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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1) Абсолютно непонятно зачем и для чего, ИМХО мёртворождённая идея.
2) Возможно это имееет значение для всяких там корпораций, лицензиантов, и прочей тряхомудии, но точно не для программиста
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|2.35, anonn (?), 23:56, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. для чесания своего чсв и БОРЬБЫ С СИСТЕМОЙ!!111111
на пеньке постоянно в комментах читаешь что линукс/fsf/подставь по желанию продался корпорастам... а потом кидаешь им "кто оплачивает разработку" и они сливаются
2. ну будет у них другая иконка и название - будет тот же раст
как куча паразитных браузеров "на основе фаерфока"
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|3.82, Я (??), 03:03, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так ну в этом и идея.. быть синелисом или кто там сейчас из этих форков канон?
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|2.76, Аноним (69), 00:59, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже забыл как сотрудники Moonchild Productions угрожали судом маинтейнерам репозитариев?
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|1.83, Аноним (83), 03:16, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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МЦ проснулся в 3 утра чтобы затушить пожар зрады. Ведь даже такие как я, ещё пару месяцев назад ярые Z-турбо-гойда-патриоты, сейчас понимаем что этот режим пора сваливать.
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|1.84, Аноним (84), 03:34, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такой Девуан, только вместо Дебиана — Раст, а вместо системд — «бюрократия». Нужность аналогичная. У Crabgo ещё есть шанс, как у альтернативного репозитория библиотек. А вот у форка языка, пожалуй, шансов нет.
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