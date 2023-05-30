Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии

2.3 , Alladin ( ? ), 22:34, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вы укурены? раст это не си. в расте плюшки свои.

3.5 , Аноним ( 4 ), 22:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем синтаксис то делать такой убогий? Даже частичная совместимость с СИ как это сделано в Джаве могла бы сильно помочь.

4.8 , Аноним ( 8 ), 22:42, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За то можно пообсуждать: - Смотрите, я узнал про оператор @, смотрите что он умеет.

- Блин чувак, в ржавойкниге он упомянут.

- Чувак, да ты его не правильно используешь, без него короче написать можно.

- А его ещё использовать можно прям как в Хаскел.

5.24 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 23:22, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в пхп данный символ @ подобен свастике :)

4.54 , anonymous ( ?? ), 00:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Синтаксис как синтаксис. Все решение по синтаксису были приняты не спонтанно а продумано. Если интересно, почитайте rust RFC, там подробно объясняется почему так а не иначе.

5.65 , Аноним ( 65 ), 00:39, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Продуманный синтаксис в питоне, и то третья версия понадобилась, да даже в ней избыток магических символов.

Раст же вобрал в себя все худшее из плюсов и джавы, оба сильно устарели к 2014. А если почитаете как создавался раст (сначала как петпроект в свободное время еще в далеком 2006, а после форса мозиллы - в большой спешке, но без достаточного количества зрелых специалистов, с привлечением студентов), то получите документальное подтверждение. Очевидно никакой продуманности не было, автор просто использовал то что знал, не оглядываясь на лучшие практики (собственно главный растоман так и говорил), а потом в спешке пытались это подлатать как могли.

6.74 , Аноним ( 74 ), 00:56, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – JS вообще за две недели создавался и ничего, стал самым популярным и востребованным языком (плюс TS конечно же). >Rust создавался без количества зрелых специалистов Каких таких "специалистов"? Тех самых, что Сишечку создали? Или из C++, главный "специалист" которого советовал просто "писать без багов"? Ну так они уже насоздавали - до сих пор дыры тридцатилетней давности вылазят - так что не надо нам таких "специалистов".

5.69 , Аноним ( 69 ), 00:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если все решения по дизайну были приняты продумано, но получилось мессиво, может что-то не так с решающими?

2.78 , Аноним ( 69 ), 01:04, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >си-совместимый синтаксис при сохранении всех плюшек раста Пока что ближайшее что есть к такому это Zig, и он довольно быстро развивается.

3.85 , Аноним ( 85 ), 03:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюшки не все как у Rust. Но они и не нужны. Пишу на нём full time. Задавайте вопросы:)

