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Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии

30.05.2023 21:39

В рамках проекта Crab (CrabLang) началось развитие форка языка Rust и пакетного менеджера Cargo (форк поставляется под именем Сrabgo). Лидером форка назван Трэвис Вагнер (Travis A. Wagner), не входящий в список 100 наиболее активных разработчиков Rust. В качестве причины создания форка упоминается недовольство усиления влияния корпораций на язык Rust и сомнительная политика организации Rust Foundation в отношении использования торговых марок.

Создатели Crab не намерены дробить сообщество и не будут параллельно развивать отдельную собственную ветку - проект преподносится как синхронизированный форк, предоставляющий альтернативное решение на основе исходной кодовой базы Rust, которая продолжает рассматриваться как эталонная. В основные ветки форков будут периодически переноситься изменения из основных веток языка Rust и пакетного менеджера Crate, после чего будут формироваться выпуски Crab, по функциональности идентичные выпускам Rust, но не накладывающие на разработчиков свойственные проекту Rust ограничения.

Основной целью Crab заявлено предоставление сообществу альтернативы, соответствующей его ценностям и не накладывающей ограничений на использование, обусловленных корпоративными интересами. Предполагается, что Crab будет интересен тем, кто желает получить больше свободы при использовании языка, создании продуктов на его основе и продвижении этих продуктов, не опасаясь нарушения торговых марок. Проект будет управляться сообществом и постарается сохранить дух совместной работы, инноваций и свободы творчества.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.69
  3. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
  4. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
  5. OpenNews: Завершён процесс создания организации Rust Foundation
  6. OpenNews: Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59220-crab
Ключевые слова: crab, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:29, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это мертво. Не стоило даже новости.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:35, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не скажите. Новость очень даже важная, как бы показывают неприличный жест в сторону разрабов и руководства раста.
     

  • 1.2, Аноним (4), 22:33, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот что действительно может выстрелить, так это си-совместимый синтаксис при сохранении всех плюшек раста.
     
     
  • 2.3, Alladin (?), 22:34, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вы укурены? раст это не си. в расте плюшки свои.
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 22:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем синтаксис то делать такой убогий? Даже частичная совместимость с СИ как это сделано в Джаве могла бы сильно помочь.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 22:42, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За то можно пообсуждать:

    - Смотрите, я узнал про оператор @, смотрите что он умеет.
    - Блин чувак, в ржавойкниге он упомянут.
    - Чувак, да ты его не правильно используешь, без него короче написать можно.
    - А его ещё использовать можно прям как в Хаскел.

     
     
  • 5.24, Sw00p aka Jerom (?), 23:22, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в пхп данный символ @ подобен свастике :)
     
  • 4.54, anonymous (??), 00:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Синтаксис как синтаксис. Все решение по синтаксису были приняты не спонтанно а продумано. Если интересно, почитайте rust RFC, там подробно объясняется почему так а не иначе.
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 00:39, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Продуманный синтаксис в питоне, и то третья версия понадобилась, да даже в ней избыток магических символов.
    Раст же вобрал в себя все худшее из плюсов и джавы, оба сильно устарели к 2014. А если почитаете как создавался раст (сначала как петпроект в свободное время еще в далеком 2006, а после форса мозиллы - в большой спешке, но без достаточного количества зрелых специалистов, с привлечением студентов), то получите документальное подтверждение. Очевидно никакой продуманности не было, автор просто использовал то что знал, не оглядываясь на лучшие практики (собственно главный растоман так и говорил), а потом в спешке пытались это подлатать как могли.
     
     
  • 6.74, Аноним (74), 00:56, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    JS вообще за две недели создавался и ничего, стал самым популярным и востребованным языком (плюс TS конечно же).

    >Rust создавался без количества зрелых специалистов

    Каких таких "специалистов"? Тех самых, что Сишечку создали? Или из C++, главный "специалист" которого советовал просто "писать без багов"? Ну так они уже насоздавали - до сих пор дыры тридцатилетней давности вылазят - так что не надо нам таких "специалистов".

     
  • 5.69, Аноним (69), 00:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если все решения по дизайну были приняты продумано, но получилось мессиво, может что-то не так с решающими?
     
  • 2.78, Аноним (69), 01:04, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >си-совместимый синтаксис при сохранении всех плюшек раста

    Пока что ближайшее что есть к такому это Zig, и он довольно быстро развивается.

     
     
  • 3.85, Аноним (85), 03:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюшки не все как у Rust. Но они и не нужны. Пишу на нём full time. Задавайте вопросы:)
     

  • 1.6, Аноним (8), 22:37, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что ни слова про тех кто пишет "Why I left Rust"
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:40, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи
    https://www.jntrnr.com/why-i-left-rust/
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 22:55, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пытался понять что происходит, но в голове не укладывается. Это больше похоже на сборище тупых истеричек, а сильно вникать в их разборки как-то не очень хочется.
     
     
  • 4.50, warlock66613 (ok), 00:11, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какие-то раст-чуваки пригласили стороннего чувака сделать центральный доклад на конференции. Приглашённый чувак развивает крайне сомнительный подход к рефлексии (может его можно допилить до вменяемого, но это в лучшем случае долгий путь через RFC, обсуждения и т. д. по обычной схеме). Возникло опасение, что выставление в центральном докладе такой сомнительной вещи, для которой к тому же даже ещё нет pre-RFC, может привести к неприятным последствиям в плане дизайна языка. Инициативные люди использовали непубличные контакты с организаторами конференции чтобы это предотвратить и преуспели в этом. В итоге докладчик обижен, тот, кто его "втащил" в конференцию тоже, и все не в восторге от того, как делаются дела.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:57, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда в ядро добавят?
     
     
  • 2.79, Аноним (69), 01:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще не время, сейчас заняты переписыванием 'echo'
     

  • 1.14, ИмяХ (?), 23:00, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что он конкретно предлагает? Отсутствие борьбы с боровчекером? Разрешено иметь несколько владельцев для одной ссылки?
     
     
  • 2.73, Аноним (69), 00:50, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >проект преподносится как синхронизированный форк, предоставляющий альтернативное решение на основе исходной кодовой базы Rust, которая продолжает рассматриваться как эталонная. В основные ветки форков будут периодически переноситься изменения из основных веток языка Rust и пакетного менеджера Crate, после чего будут формироваться выпуски Crab, по функциональности идентичные выпускам Rust, но не накладывающие на разработчиков свойственные проекту Rust ограничения.

    Он предлагает только другое имя - Crab, из-за использования которого "неправильным" образом за тобой не начнет охотится бригада юристов, что уже не плохо.

     

  • 1.27, Аноним (27), 23:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    1) Абсолютно непонятно зачем и для чего, ИМХО мёртворождённая идея.
    2) Возможно это имееет значение для всяких там корпораций, лицензиантов, и прочей тряхомудии, но точно не для программиста
     
     
  • 2.35, anonn (?), 23:56, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. для чесания своего чсв и БОРЬБЫ С СИСТЕМОЙ!!111111
    на пеньке постоянно в комментах читаешь что линукс/fsf/подставь по желанию продался корпорастам... а потом кидаешь им "кто оплачивает разработку" и они сливаются

    2. ну будет у них другая иконка и название - будет тот же раст
    как куча паразитных браузеров "на основе фаерфока"

     
     
  • 3.82, Я (??), 03:03, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ну в этом и идея.. быть синелисом или кто там сейчас из этих форков канон?
     
  • 2.76, Аноним (69), 00:59, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже забыл как сотрудники Moonchild Productions угрожали судом маинтейнерам репозитариев?
     

  • 1.60, Аноним (60), 00:30, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сантабарбара после

    https://news.ycombinator.com/item?id=36101501
    https://www.jntrnr.com/why-i-left-rust/
    https://thephd.dev/i-am-no-longer-speaking-at-rustconf-2023

    продолжают негров линчевать

     
  • 1.83, Аноним (83), 03:16, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МЦ проснулся в 3 утра чтобы затушить пожар зрады. Ведь даже такие как я, ещё пару месяцев назад ярые Z-турбо-гойда-патриоты, сейчас понимаем что этот режим пора сваливать.
     
  • 1.84, Аноним (84), 03:34, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой Девуан, только вместо Дебиана — Раст, а вместо системд — «бюрократия». Нужность аналогичная. У Crabgo ещё есть шанс, как у альтернативного репозитория библиотек. А вот у форка языка, пожалуй, шансов нет.
     

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